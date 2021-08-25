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Полностью вакцинированные граждане Украины могут въезжать в Чехию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Полностью вакцинированные граждане Украины могут въезжать в Чехию

Правительство Чехии разрешило въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", соответствующая информация размещена на интерактивной карте МИД Украины.

Въезд разрешен украинцам, которые прошли курс вакцинации сертифицированными в ЕС препаратами Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield и получили на портале или в приложении "Дія" сертификат установленного образца.

При этом въезд разрешен гражданам Украины, у которых после вакцинации второй дозой прошло не менее 14 дней, при условии наличия:

- сертификата о полном курсе вакцинации на английском языке с указанием персональных данных о вакцинированном лице, типе вакцины, идентификационных данных учреждения, выдавшего сертификат, а также возможности удаленной проверки указанных в письменном подтверждении данных (через QR-код);

- заполненного перед выездом в Чехию въездного формуляра Чешской Республики, который нужно заполнить онлайн по ссылке: https://plf.uzis.cz/. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля или при проверке места жительства;

- действительного биометрического паспорта для выезда за границу;

- медицинской страховки на весь срок поездки.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А в Испанию можно без всяких сертификатов
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25.08.2021 18:55 Ответить
Это лоббировано похоронными агентствами.
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25.08.2021 19:04 Ответить
в мене якраз короновак- можна спробувати прорватися Полностью вакцинированные граждане Украины могут въезжать в Чехию - Цензор.НЕТ 7409
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25.08.2021 19:20 Ответить
степашка накупил китайского барахла, которое нигде в мире не котируется, прибарахлился на откатах и свалил.а вы со своей дией продолжайте сидеть в жопе
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25.08.2021 19:23 Ответить
учереждение это юр лицо семейный врач не катит.Смахивает на вежливый отказ по японски.
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25.08.2021 19:55 Ответить
 
 