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Повністю вакциновані громадяни України можуть в'їжджати в Чехію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Повністю вакциновані громадяни України можуть в'їжджати в Чехію

Уряд Чехії дозволив в'їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", відповідна інформація розміщена на інтерактивній мапі МЗС України.

В’їзд дозволений українцям, які пройшли курс вакцинації сертифікованими в ЄС препаратами: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield та отримали на порталі або в додатку "Дія" сертифікат встановленого зразка.

При цьому, в’їзд дозволено громадянам України, від вакцинації другою дозою яких минуло щонайменше 14 днів, за умови наявності:

- сертифіката про повний курс вакцинації, виготовленого англійською мовою із зазначенням персональних даних про вакциновану особу, типу вакцини, ідентифікаційними даними установи, що видала сертифікат, а також можливості віддаленої перевірки вказаних у письмовому підтвердженні даних (через QR-код);

- заповненого перед виїздом до Чехії в'їзного формуляра Чеської Республіки, який потрібно заповнити онлайн за посиланням: https://plf.uzis.cz/. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід подати під час прикордонного контролю або при перевірці місця проживання;

- дійсного біометричного паспорта для виїзду за кордон;

- медичного страхування на термін поїздки.

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А в Испанию можно без всяких сертификатов
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25.08.2021 18:55 Відповісти
Это лоббировано похоронными агентствами.
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25.08.2021 19:04 Відповісти
в мене якраз короновак- можна спробувати прорватися Полностью вакцинированные граждане Украины могут въезжать в Чехию - Цензор.НЕТ 7409
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25.08.2021 19:20 Відповісти
степашка накупил китайского барахла, которое нигде в мире не котируется, прибарахлился на откатах и свалил.а вы со своей дией продолжайте сидеть в жопе
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25.08.2021 19:23 Відповісти
учереждение это юр лицо семейный врач не катит.Смахивает на вежливый отказ по японски.
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25.08.2021 19:55 Відповісти
 
 