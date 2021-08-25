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Зеленский (16498) Кулеба Дмитрий (2620)

Зеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ

Президент Владимир Зеленский присвоил главе МИД Дмитрию Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №437/2021.

"Присвоить Кулебе Дмитрию Ивановичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Зеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 408
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25.08.2021 19:09
+2
Это звание занято потерпевшим вiслюком.
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25.08.2021 19:07
+2
Ну из всей этой бездарной зелени, Кулеба еще нормальный
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25.08.2021 19:08
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хіба що чрєзвичайний двбйб.
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25.08.2021 19:06 Ответить
Это звание занято потерпевшим вiслюком.
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25.08.2021 19:07 Ответить
Ну из всей этой бездарной зелени, Кулеба еще нормальный
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25.08.2021 19:08 Ответить
Вперше за роки Незалежності Парад кораблів на Дніпрі у Києві
відео - https://youtu.be/91U2Af3vJsE
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25.08.2021 19:09 Ответить
Зеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 408
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25.08.2021 19:09 Ответить
Зеленський знову обіс@ався на весь світ 😀
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25.08.2021 19:56 Ответить
Когда слышу - Кулеба, подразумеваю - кулёма
когда слышу - кулёма, подразумеваю - Кулеба
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25.08.2021 19:12 Ответить
точно, такой тюфячок шо даже до климкина ему далеко. никуда не ездит ни о чем не дорваривается сидит на жопе ровно. а может зеле такой и нужен? чтобы без разрешения ни ни......
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25.08.2021 19:17 Ответить
Ну що за подача новин!??? Треба так: Зеленський прішол... Зеленський прісвоіл... Зеленський відбув... 😁
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25.08.2021 19:13 Ответить
это значит то, что когда кулебу снимут с прсады министра, он имеет право поехать закордон послом, а не советником-посланником, ну и а звание больше денег к зарплате. всё остальное - суета и куйня поскольку ничего особенного как министр этот кулеба не сделал. до удовенко или до зленко этому пацанчику очень далеко.....
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25.08.2021 19:14 Ответить
Куда пошла посла? Неадекватненько както,отходняк после трудовых праздничных будней,подлатают за выходные пару-тройкой дорожек,не сцы...
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25.08.2021 19:18 Ответить
пришить кулебе третье яйцо- в знак крутости
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25.08.2021 19:21 Ответить
Гарна новина , для 73% лохів ,
прикро , що ми всі пливемо в одному човні і вже видно ДНО 😒
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25.08.2021 19:51 Ответить
Тобто , Зельонський підняв заробітну плату Кулебі , а також в майбутньому це впливатиме на пенсію !
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25.08.2021 19:49 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации
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25.08.2021 19:50 Ответить
Зеленський розставляє кругом своїх людей , не дивлячись на професійність в той чи іншій сфері !
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25.08.2021 19:53 Ответить
Канада для нього, як Пороху руку подати... осмілів після свят ...
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25.08.2021 20:10 Ответить
Ипать подпрыгивать))
Та осел и слов таких не знает, чрезвычайный и полномочный)))
Ой клоун конченый, кончит плохо...
Хуже чем янык
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25.08.2021 20:54 Ответить
жалкая попытка заткнуть каръеристу Кулебе рот, чтобы тот никому не рассказал, какое Зеля чмо, жалкое, мстительное, сцыкливое, жадное.. хворе..
73% выбрали элитного жлоба
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25.08.2021 21:01 Ответить
Не зрозумів: повноваження міністра закордонних справ менші, ніж повноваження "Чрезвычайного и Полномочного"??? Це ще шо за дурня????
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25.08.2021 22:28 Ответить
Зеленський присвоїв Кулебі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 6837
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25.08.2021 22:46 Ответить
 
 