Зеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ

Президент Владимир Зеленский присвоил главе МИД Дмитрию Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №437/2021.

"Присвоить Кулебе Дмитрию Ивановичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - говорится в сообщении.

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