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Зеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский присвоил главе МИД Дмитрию Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №437/2021.
"Присвоить Кулебе Дмитрию Ивановичу - министру иностранных дел Украины - дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла", - говорится в сообщении.
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+4 саша паламарчук
показать весь комментарий25.08.2021 19:09
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+2 Taras Klunyk
показать весь комментарий25.08.2021 19:08
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відео - https://youtu.be/91U2Af3vJsE
когда слышу - кулёма, подразумеваю - Кулеба
прикро , що ми всі пливемо в одному човні і вже видно ДНО 😒
Та осел и слов таких не знает, чрезвычайный и полномочный)))
Ой клоун конченый, кончит плохо...
Хуже чем янык
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