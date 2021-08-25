РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15372 посетителя онлайн
Новости За рубежом
24 623 171
Зеленский (16498) Лавров (2204) МИД РФ (1629) праздник (1683) Россия (91205)

Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лавров обвинил Украину в

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Зеленского о том, что День Крещения Руси теперь будет также Днем украинской Государственности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".

"Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только в Украине, потому что все остальное - это не украинское", - сказал министр иностранных дел государства-агрессора.

Напомним, ранее президент Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности.

Читайте: Зеленский внес в ВР законопроект о признании выходным Дня Украинской государственности

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+98
Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси" - Цензор.НЕТ 1395
показать весь комментарий
25.08.2021 18:37
+86
Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси" - Цензор.НЕТ 4824
показать весь комментарий
25.08.2021 18:39
+75
Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси" - Цензор.НЕТ 3541
показать весь комментарий
25.08.2021 18:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси" - Цензор.НЕТ 9196
показать весь комментарий
25.08.2021 19:03 Ответить
Когда крестили Русь, параши не было и в помине.
показать весь комментарий
25.08.2021 19:04 Ответить
дивніше було б, аби Залісся приватизувало День хрещення Руси, чи не так, конячко?
показать весь комментарий
25.08.2021 19:05 Ответить
Кацапы даже нашего метрополита подло заманив выкрала и лежала в заперти с томасом, вот так крестилась Московия.
показать весь комментарий
25.08.2021 19:06 Ответить
хм, а какое отношение имеет Московия к крещению Руси-Украины?
показать весь комментарий
25.08.2021 19:09 Ответить
Ну, возможно из тех месть на празднование первой годовщина Крещения Владимир в Киев велел отловить и привезти двух безхвостых северных говорящих макак, которые только только спустились на землю с берёзок и перестали кушать свои какашки?
показать весь комментарий
25.08.2021 19:14 Ответить
А какое до этого дело этому хачику? Армянский пердак у него подгорает?
показать весь комментарий
25.08.2021 19:11 Ответить
...підносився
показать весь комментарий
25.08.2021 19:21 Ответить
Дайте пожалуйста ему овса наконец то,а то его прёт сегодня не по детски.
показать весь комментарий
25.08.2021 19:17 Ответить
палає краще ніж ліса якутії Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси" - Цензор.НЕТ 5384
показать весь комментарий
25.08.2021 19:19 Ответить
Головне чого найбільше бояться в паРаші це ісламу.
показать весь комментарий
25.08.2021 19:20 Ответить
дивно, але муслімів там більше ніж прихожан маковського паханату
показать весь комментарий
26.08.2021 08:11 Ответить
Дібіль бл..
показать весь комментарий
25.08.2021 19:25 Ответить
Лаврошадь, а ты какое отношение имеешь к Руси, а лишнехромосомы московитские? На копростане даже религии не существовало и не существует! Только *****, ****** и ихнее подобие и вся религия! От православия они отказались, хоть ни кто и не предлагал, патриархат - слизкая фантазия, как оказалась =) А крещение Руси, это праздник православных христиан Руси и к Монголии - вашей матушки, ни чего общего не имеет!
показать весь комментарий
25.08.2021 19:28 Ответить
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 9130. Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 5464 .
показать весь комментарий
25.08.2021 19:33 Ответить
Перші слова , коріних жителів моськви . Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 568 .

Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 3961 .
показать весь комментарий
25.08.2021 19:36 Ответить
мас-ква...ква-ква...
показать весь комментарий
25.08.2021 20:33 Ответить
Поэтому на московии и не едят лягушек!
Считают каннибализмом.
показать весь комментарий
25.08.2021 20:48 Ответить
Они Андрофаги (людоеды-каннибалы), еще Геродот об этом утверждал! Каннибализмом они всегда там занимались.
А жабы-лягухи у них - что то недостижимо -божественное - вспомните сказку - "Лягушка царевна", и еще подобные мотивы там в ходу с древности...
показать весь комментарий
25.08.2021 23:30 Ответить
Так ели ЛЮДЕЙ,а не лягушек- невест!
показать весь комментарий
25.08.2021 23:48 Ответить
Украина имеет неоспоримые доказательства о крещении Киевской Руси.Есть ли таковые в Московии?А нету!Неизвестно.какой дурной поп их крестил и крестил ли вообще.Какие ваши доказательства?Предъявите!
показать весь комментарий
25.08.2021 19:38 Ответить
В часи хрещення Русі , ще не було московії .! Не було там ні попів , ні навіть - кого хрестити не було . Були там лише комарі та жаби . Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 4763 .
показать весь комментарий
25.08.2021 19:45 Ответить
До 17 века кацапы считали себя потомками Золотой ОРДЫ были мусульманами И , вдруг , когда поняли что Золотой...гаплык , стали христианами Владимир крестил Русь, а не кацапию Но , из за неимения своей истории кацапия пытается приписать себе историю Киевской Руси До 17 и не вспоминала о наших князьях С 17 - Все князья Руси русские . Заменили Ь на второе с Украли название для своей страны у Украины - Руси. Не народ , а стадо : - кочевники, захватчики, грабители , кровопийцы ,лжецы и т д. Интересно как теперь будут клеится к Киевской Руси Ну , новый год никто и не думал себе приписывать Его празднуют только на расеи В Украине - Новий Рік.
показать весь комментарий
25.08.2021 19:41 Ответить
Странно ещё одна вещь, до 1950 года русские знали свою монгольскую историю, а потом вдруг забыли...
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой
показать весь комментарий
25.08.2021 19:43 Ответить
А яким чином московіти до Русі???
Русь та росія, це як Трипілля та трипер...
показать весь комментарий
25.08.2021 19:52 Ответить
Да у свинособа есть и воронежская, и тамбовская, и маацькофцкая русь, лишнехромосомы однако...
показать весь комментарий
25.08.2021 22:29 Ответить
небыло никаких других Русь, кроме нашей - единственной!
показать весь комментарий
25.08.2021 23:33 Ответить
Зеленский конечно клоун, но талантливый клоун... Тут он правильно сделал Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 7647
показать весь комментарий
25.08.2021 19:55 Ответить
зЕлоху до клоуна, также далеко как и до президента! Правильно Ленка (жена) заметила: "#омик" ...
показать весь комментарий
25.08.2021 22:33 Ответить
Когда в Киеве крестили Русь, шо и хто крестил на вонючих болотах, где сейчас мацква?
показать весь комментарий
25.08.2021 20:04 Ответить
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 3354
показать весь комментарий
25.08.2021 20:08 Ответить
"Росіян" як нації взагалі не існує. Не має в ******** Росії землі яка їм належить і на якій вони історично жили. Це все "російськобєсіє" нагадує жидів-викрестів - з різних племен та народів "викрещували" у власність імперії якою правило якесь *****. Тому "росіянин" означає "чий?" а не "хто". "Кацапи" - тобто здурівші від крові різники садо-мазо збоченці - це і є жителі *****стану. А ось *****стан це щось на зразок "емірату" де еміром чергове *****. Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 7890
показать весь комментарий
25.08.2021 20:10 Ответить
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 3094
показать весь комментарий
25.08.2021 20:31 Ответить
Мне нравится, но: нет главной наций монгол и татар! Кацапские учёные вывели по ДНК принадлежность к этим нациям почти каждую "коренную" свинособаку и ызык в основном от тюркского с примесью украинского!
«Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия. ‹…› Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.» -- К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века (июнь 1856 г.- март 1857 г.)
показать весь комментарий
25.08.2021 22:47 Ответить
дивлячись якi татари...казанськi татари взагалi не мають вiднощення до монголiв. швидше до поволжських булгарiв. тi татари, що с Байкалу - це невелика кiлькiсть...серед всiєi орди монголiв було порiвняно небагато, вся орда- це азiопське збiговисько, як i так званi ******* рюзьге.
показать весь комментарий
25.08.2021 22:53 Ответить
«********** русского и вы найдете татарина». - Жозеф де Местр, посланник Сардинии (1753 - 1821 гг.) Не мои слова...
показать весь комментарий
25.08.2021 23:03 Ответить
все так...звичайно, що кацапи, рассєя не мають вiдношення до Русi та русичiв.
але пiд татарами кожен розумiє щось своє...
показать весь комментарий
25.08.2021 23:07 Ответить
Не буду спорить... Были друзья и татары, за них готов был и глотку порвать...
показать весь комментарий
25.08.2021 23:43 Ответить
Яка проблема? Відзначайте, коли там хрестили московське болото.
показать весь комментарий
25.08.2021 20:19 Ответить
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 8241
показать весь комментарий
25.08.2021 20:32 Ответить
Задачка:
КИЕВский князь...крестит в КИЕВЕ...КИЕВскую Русь...по средствам Баптизма - загона КИЕВлян в Днепр.
Вопрос: Где в этой истории Москали?
показать весь комментарий
25.08.2021 20:24 Ответить
Цікаво, а яке відношення має "говорящая лошадь" і його болото до хрещення Руси ???
показать весь комментарий
25.08.2021 20:24 Ответить
паРаша - это анти-Русь со времени первого прото-кацапа, бастарда и полу-чурки андрейки богомерзкого.


азиопская паРаша - это выкидыш и продолжение Орды.


Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 3393
показать весь комментарий
25.08.2021 20:26 Ответить
тоже полу-чурка, вяликий рюзьге Сцарь, вЯликий ванька грознай

Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 8263
показать весь комментарий
25.08.2021 20:29 Ответить
ботоксный Сцарь-педофил всея паРаши пуйло первый. тоже рюзьге )


Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 4906
показать весь комментарий
25.08.2021 20:30 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси" Г-н Лавров, будьте объективны Когда Владимир, князь Киевский заганял киевлян в Днепр и жег изваяния их богов, вас в вашем болоте никто не беспокоил, ибо дороги туда не знал
показать весь комментарий
25.08.2021 20:31 Ответить
А причем здесь Московия,самоназвавшаяся Росией?!!!
показать весь комментарий
25.08.2021 20:51 Ответить
лавруша, а ты какое к Руси отношение имеешь?


ты рожу свою страшную в зеркало видел, убогий?
показать весь комментарий
25.08.2021 20:51 Ответить
Вот тупая говорящая лошадь... ну при чем здесь День крещения Руси?
День Украинской Государственности, планируется отмечать
в день рождения Киева - так как из него пошла Киевская Русь-Украина...
показать весь комментарий
25.08.2021 20:52 Ответить
Коли українці молилися у Софії Київській, то русскіє ще татарами були.
показать весь комментарий
25.08.2021 20:53 Ответить
швидше мокшами та кiкiморамi лЯснимi... з монголами та татарами то пiзнiше...
показать весь комментарий
25.08.2021 22:31 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
25.08.2021 20:56 Ответить
..андрофаки и фтирофаки, племена дикие,лютые, человечинкой не брезговавшие, обитатели болот окско-волжского междуречья, и есть предки нынешних руцке, от родства с которыми они как черти от чеснока шарахаются...))во времена Крещения их ни на самолетах, ни на танках даже)), свезти или согнать с стольный град Руси Украины, Киев, возможности физической даже, не было аж ни разу, как бы они к истории славной, Руси Киевской не притирались!..На клич руцке, они отзываться стали лишь, после указа известного от 1721г. алканавта командора Пятрушки Первага, из бомжевания 10летнего голландскага вернувшегося и переименовавшега Московское княжество ханов османских(турецких) Джучи-Узбека, на Расею....бороды стричь тогда же боярам велел, парики на головы всем терпилам придворным одеть приказал и колготки, вместо портков вечно обоссаных напялить под страхом смерти повелел, кабы на европейцев похожими быть бОльше казались....
показать весь комментарий
25.08.2021 20:59 Ответить
Новий Рік нехай відзначають ОБОВ'ЯЗКОВО! 1 січня - день народження Степана Андрійовича Бандери.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:34 Ответить
А какое отношение имеет Москва к Руси?
показать весь комментарий
25.08.2021 21:36 Ответить
такое же, как морская свинка к морю))
показать весь комментарий
25.08.2021 22:32 Ответить
Такое же как гонорар к гонорее.
показать весь комментарий
26.08.2021 11:06 Ответить
З приводу хрещення, в 988 році на місці ******** території паРаші (РФ) були тільки згубні болота і непрохідні ліси, крім того, ці землі були майже не заселені дикими тубільцями москалями. І тому Великий Князь Київський Володимир хрестив виключно тільки киян, а не всі слов'янські і не слов'янські народи, і тим більше не цих диких угрофінів московітян ( пізніше в 18 ст. вже проидуманих ніби то як росіян) . Що цікаво, на ******** території РФ (тубільне Залісся Моксель) у той час було лише язичництво, яке яро протистояло християнству, влаштовуючи криваві повстання, фанатичний опір, масові вбивства місіонерів, священнослужителів надісланих з слов'янської частини Русі Київської (давня назва ******** Русі - України). Все це є офіційно доведеними історичними фактами. З огляду на ці реальні історичні події, дивно чути підле марення московитів (з 18ст. замаскованих під нібито росіян - руських) про хрещення князем Володимиром придуманої тільки в 1721 році Росії і "тисячолітньої історії" її кацапської розкольницької і навіть без святого Томаса РПЦ.-
показать весь комментарий
25.08.2021 21:56 Ответить
який князь заганяв московитів у річку москву ?
показать весь комментарий
25.08.2021 23:03 Ответить
В 1319 р. хан Узбек призначив свого брата Кулхана удільним московським князем, а з 1328 року - князем великого московського улуса. У російській історичній літературі названий, і замаскований під «Калиту», Хан Узбек, сповідував іслам, і він знищив всіх християн з князів - напівкровок Рюриковичів. У 1319-1328 pp. пройшла зміна династії з мізерною спадковістю від Рюриковичів на тюркську династію Чингизидов в московському улусі Золотої Орди. Тільки в 1598 в Московії перервалася династія роду Чингісхана, яка почалася від князя Івана Калити (Кулхана). І вже наступні 270 років московським - улусом правили тільки чисті Чингізиди, а потім до влади прийшли інші правителі але теж також тюрки.-
показать весь комментарий
26.08.2021 05:08 Ответить
Тупое существо, эта лаврошадь! И не стоит тратить время на его бред, бред сивого под коксом...
показать весь комментарий
25.08.2021 23:16 Ответить
Яке відношення до хрещення Русі має цей персонаж? Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 7511
Про батька Лаврова відомо, що він тбіліський вірменин (за деякими відомостями - Калантаров або Калантарян). 2005 року в Єревані, відповідаючи на питання про те, чи допомагають йому в роботі його вірменські корені, Лавров відповів, що «корені у мене взагалі-то грузинські - мій батько з Тбілісі, а ось кров дійсно вірменська».
показать весь комментарий
25.08.2021 23:59 Ответить
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 4639
показать весь комментарий
26.08.2021 00:31 Ответить
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 1882
показать весь комментарий
26.08.2021 01:50 Ответить

КАК ОНИ УЖЕ ДОСТАЛИ УКРАИНУ ЭТИ УГРО-ФИНСКИЕ ФАШИСТЫ )(УЙЛА! МОСКАЛИ - КАЦАПЫ!
ФАШИСТ )(УЙЛО ТВЕРДИТ, ЧТО БРАТ ОН НАМ, НО НЕ БРАТ НАМ УГРО - ФИНСКИЙ ХАМ.
И НЕ НАБИВАЙТЕСЬ КАЦАПЫ В БРАТЬЯ ЗРЯ, РАБЫ - ХОЛОПЫ КРЕМЛЕВСКОГО ЦАРЯ.
ЧУДЬ, ВОДЬ, ВЕСЬ, МЕРЯ, МУРОМА, ЭРЗЯ, МОРДВА, ЛОПАРЬ, ЧУХОНЕЦ, ТАТАРВА.....
МЕДВЕДЬ, В ТАЙГЕ СОСУЩИЙ ЛАПУ, НА СВЕТ ПРОИЗВЕЛИ УЖАСНОГО КАЦАПА.
НАМ, БРАТЬЯ: СЕРБЫ И ПОЛЯКИ, НО НЕ БРАТЬЯ КАЦАПЫ, ЛАПТИ - МОСКАЛИ, ОДНАКО.
НАМ БРАТ СЛОВАК, ХОРВАТ, БОЛГАРИН, А ВАШ КАЦАПЫ БРАТ: УГРО -ФИНН И ТАТАРИН
НАМ УКРАИНЦАМ БРАТЬЯ ТАКЖЕ БЫЛИ БЕЛАРУСЫ? КОНЕЧНО И ЧЕХИ, ПЛЕМЯ ЯНА ГУСА, СЛОВЕНЦЫ БРАТЬЯ, ЛУЖИЧАНЕ, НО В НАШИХ БРАТЬЯХ НЕТ КАЦАПСКОЙ ГАДКОЙ СРАНИ! МОНГОЛ, ЯКУТ, УДМУРТ, АЛТАЕЦ И БУРЯТ- МОСКАЛЯ -КАЦАПА КРОВНЫХ БРАТЬЕВ РЯД, ЭВЕНКИ, ЧУКЧИ, КАЛМЫКИ, ГУННЫ, САМОЕДЫ - КАЦАПОВ КАЗЛАМОРДЫХ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ. ПО ЧТО УПОРНО МОНГОЛОИДНЫЕ МОСКАЛИ -КАЦАПЫ К СЛАВЯНАМ УКРАИНЦАМ ТЯНУТ СВОИ ЛАПЫ?
СМЕШНА ТЩЕТА ВСЕХ ИХ КАЗЛАМОРДЫХ ГНИД ЗАТЕЙ - ВЕДЬ, У СЛАВЯНИНА -УКРАИНЦА НЕТ ИХ ЛАПТЕЙ!-
показать весь комментарий
26.08.2021 05:17 Ответить
При всьому негативному ставленню до "шимпанзе",треба визнати,що задумка з цим святом гарна." Путінський кінь" жартує,але в цьому жарті ВЖЕ відчувається турбота.В разі розумного підходу,та постійній роботі, з цим питанням,можно вибити історічну почву з-під ніг окупанта,та довести,що нашій державі вже тисячі років,а росія НЕ МАЄ жодного відношення до Київської Русі та заснована фіно-уграми,а не слов'янами.Це буде сильніше війни.
показать весь комментарий
26.08.2021 08:46 Ответить
Армянский идиот,блеать.
показать весь комментарий
26.08.2021 12:28 Ответить
Чого це коханець віслюків з Кавказських гір стурбувався нашим святом?
показать весь комментарий
09.11.2021 23:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 