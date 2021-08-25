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Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Зеленского о том, что День Крещения Руси теперь будет также Днем украинской Государственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Известия".
"Украина, наверное, еще не раз порадует нас своими решениями. Вот на днях было сказано, что они приватизировали День Крещения Руси. Не знаю, может быть, скоро будет решено господином Зеленским, что и Новый год можно отмечать только в Украине, потому что все остальное - это не украинское", - сказал министр иностранных дел государства-агрессора.
Напомним, ранее президент Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности.
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Считают каннибализмом.
А жабы-лягухи у них - что то недостижимо -божественное - вспомните сказку - "Лягушка царевна", и еще подобные мотивы там в ходу с древности...
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой
Русь та росія, це як Трипілля та трипер...
«Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия. ‹…› Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.» -- К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века (июнь 1856 г.- март 1857 г.)
але пiд татарами кожен розумiє щось своє...
КИЕВский князь...крестит в КИЕВЕ...КИЕВскую Русь...по средствам Баптизма - загона КИЕВлян в Днепр.
Вопрос: Где в этой истории Москали?
азиопская паРаша - это выкидыш и продолжение Орды.
tZE inform
@tZEinform
·1 ч
Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси" Г-н Лавров, будьте объективны Когда Владимир, князь Киевский заганял киевлян в Днепр и жег изваяния их богов, вас в вашем болоте никто не беспокоил, ибо дороги туда не знал
ты рожу свою страшную в зеркало видел, убогий?
День Украинской Государственности, планируется отмечать
в день рождения Киева - так как из него пошла Киевская Русь-Украина...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Про батька Лаврова відомо, що він тбіліський вірменин (за деякими відомостями - Калантаров або Калантарян). 2005 року в Єревані, відповідаючи на питання про те, чи допомагають йому в роботі його вірменські корені, Лавров відповів, що «корені у мене взагалі-то грузинські - мій батько з Тбілісі, а ось кров дійсно вірменська».
КАК ОНИ УЖЕ ДОСТАЛИ УКРАИНУ ЭТИ УГРО-ФИНСКИЕ ФАШИСТЫ )(УЙЛА! МОСКАЛИ - КАЦАПЫ!
ФАШИСТ )(УЙЛО ТВЕРДИТ, ЧТО БРАТ ОН НАМ, НО НЕ БРАТ НАМ УГРО - ФИНСКИЙ ХАМ.
И НЕ НАБИВАЙТЕСЬ КАЦАПЫ В БРАТЬЯ ЗРЯ, РАБЫ - ХОЛОПЫ КРЕМЛЕВСКОГО ЦАРЯ.
ЧУДЬ, ВОДЬ, ВЕСЬ, МЕРЯ, МУРОМА, ЭРЗЯ, МОРДВА, ЛОПАРЬ, ЧУХОНЕЦ, ТАТАРВА.....
МЕДВЕДЬ, В ТАЙГЕ СОСУЩИЙ ЛАПУ, НА СВЕТ ПРОИЗВЕЛИ УЖАСНОГО КАЦАПА.
НАМ, БРАТЬЯ: СЕРБЫ И ПОЛЯКИ, НО НЕ БРАТЬЯ КАЦАПЫ, ЛАПТИ - МОСКАЛИ, ОДНАКО.
НАМ БРАТ СЛОВАК, ХОРВАТ, БОЛГАРИН, А ВАШ КАЦАПЫ БРАТ: УГРО -ФИНН И ТАТАРИН
НАМ УКРАИНЦАМ БРАТЬЯ ТАКЖЕ БЫЛИ БЕЛАРУСЫ? КОНЕЧНО И ЧЕХИ, ПЛЕМЯ ЯНА ГУСА, СЛОВЕНЦЫ БРАТЬЯ, ЛУЖИЧАНЕ, НО В НАШИХ БРАТЬЯХ НЕТ КАЦАПСКОЙ ГАДКОЙ СРАНИ! МОНГОЛ, ЯКУТ, УДМУРТ, АЛТАЕЦ И БУРЯТ- МОСКАЛЯ -КАЦАПА КРОВНЫХ БРАТЬЕВ РЯД, ЭВЕНКИ, ЧУКЧИ, КАЛМЫКИ, ГУННЫ, САМОЕДЫ - КАЦАПОВ КАЗЛАМОРДЫХ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ. ПО ЧТО УПОРНО МОНГОЛОИДНЫЕ МОСКАЛИ -КАЦАПЫ К СЛАВЯНАМ УКРАИНЦАМ ТЯНУТ СВОИ ЛАПЫ?
СМЕШНА ТЩЕТА ВСЕХ ИХ КАЗЛАМОРДЫХ ГНИД ЗАТЕЙ - ВЕДЬ, У СЛАВЯНИНА -УКРАИНЦА НЕТ ИХ ЛАПТЕЙ!-