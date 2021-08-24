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Зеленский внес в ВР законопроект о признании выходным Дня Украинской государственности

Новости Цензор.НЕТ Общество

Зеленский внес в ВР законопроект о признании выходным Дня Украинской государственности

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня Украинской государственности выходным днем.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, он сообщил, выступая на торжественном заседании ВРУ.

Президент напомнил, что подписал Указ о праздновании Дня Украинской государственности.

"Я вношу на ваше рассмотрение проект закона, по которому этот день должен стать выходным", - отметил Зеленский.

Присутствующие встретили эти слова аплодисментами.

Читайте также: Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности

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Топ комментарии
+18
Стопудово наше Шапито вмазаное к выборам готовится!
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24.08.2021 14:01
+15
У нас есть День Независимости Украины, он же и есть днем государственности.
Что Зюзя имел ввиду под днем государственности?
Теперь, наверное будут праздновать День государственности (???) более пафосно, чем День независимости, потому что его придумал Зюзя?
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24.08.2021 14:08
+13
А в чем отличие от Дня Независимости.. Проссо интересно?
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24.08.2021 14:02
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Стопудово наше Шапито вмазаное к выборам готовится!
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24.08.2021 14:01 Ответить
Дней государственности можно было бы сделать и побольше.
Примерно,... 365 - в самый раз. Зеленский внес в ВР законопроект о признании выходным Дня Украинской государственности - Цензор.НЕТ 3488
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24.08.2021 14:02 Ответить
тебе б немножко больше извилин в голову. 365 штук - в самый раз. Можно больше. Но одной явно мало...
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24.08.2021 14:03 Ответить
Согласен.
А тебе и одной много. Зеленский внес в ВР законопроект о признании выходным Дня Украинской государственности - Цензор.НЕТ 3547
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24.08.2021 14:07 Ответить
у те і одної немає, що не заважає тобі якось існувати
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24.08.2021 17:58 Ответить
Цікаво, яке свято відмінять? Мабуть, 8 Березня. Чи 1 Травня.
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24.08.2021 17:10 Ответить
А в чем отличие от Дня Независимости.. Проссо интересно?
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24.08.2021 14:02 Ответить
так вроде ты все понятно:
«Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Её точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева - столицы Киевской Руси - Украины, которую не зря называют местом, где все начинается»....
просто Цензор стыдливо скомкал новость
чтобы тролли могли поистерить на ней...
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24.08.2021 15:00 Ответить
День основания Киева и День государственности - это, как бы, не одно и то же, если вы интересовались историей.
Киев времён Олега - это государство.
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24.08.2021 15:22 Ответить
День державності рахують від дня заснування Києва. За хронікою Стрийковського Київ заснували в 430-му році. Це означає, що українська держава існує 1591 рік. А сьогодні ми святкуємо День незалежності, вірніше 30-ту річницю відновлення незалежності України. Тієї України-Руси, історія якої налічує півтора тисячоліття.
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24.08.2021 22:32 Ответить
А яка дата?............ Я так і не зрозумів.....
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24.08.2021 14:03 Ответить
Основание Киева.Но ее точно никто не знает,поэтому будут брать от балды
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24.08.2021 14:06 Ответить
Президент говорил о дне крещения Киевской Руси.
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24.08.2021 14:08 Ответить
В день когда папа Саша присунул маме Римме! Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності - Цензор.НЕТ 2928
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24.08.2021 14:16 Ответить
28 липня.
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24.08.2021 14:06 Ответить
А шо случилось 28 липня?
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24.08.2021 14:08 Ответить
Киевляне массово скупались в Днепре не по своей воле.
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24.08.2021 14:16 Ответить
И почему это стало государственностью? Придётся этот праздник после импичмента отменять.
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24.08.2021 14:31 Ответить
Это был цивилизационный перелом в истории Руси.А вот государственность Руси это международное признание,то есть первые договора с Византией 860-х годов.
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24.08.2021 15:53 Ответить
На какое число пиво покупать?
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24.08.2021 14:05 Ответить
7 ноября.
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25.08.2021 04:19 Ответить
У нас есть День Независимости Украины, он же и есть днем государственности.
Что Зюзя имел ввиду под днем государственности?
Теперь, наверное будут праздновать День государственности (???) более пафосно, чем День независимости, потому что его придумал Зюзя?
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24.08.2021 14:08 Ответить
"Немножко" не так. День государственности - это день создания государства, в данном случае - на основе крещения, веры. А День независимости - это обретение, вернее, восстановление независимости этого государства.
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24.08.2021 14:11 Ответить
а что, до крещения киевской руси не существовало? бред какой то.
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24.08.2021 15:03 Ответить
Нужно было внимательно слушать.
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24.08.2021 16:07 Ответить
Держава вже була до Хрещення, доречі, дуже могутня - справжня сеньорія, Велике князівство.
Справжня держава була створена Олегом. Він заборонив вассалам сплачувати данину хазарам - ось приклад державності.
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24.08.2021 15:04 Ответить
Украине - 30 лет, а Руси - больше тысячи. Так понятнее?
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24.08.2021 14:25 Ответить
А когда будет день Первой Лэди ?
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24.08.2021 14:33 Ответить
мендельша була перша, ленка уже друга
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24.08.2021 16:22 Ответить
Печінка витримає??
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24.08.2021 14:08 Ответить
Ідіот, що не знає ні мови, ні історії призначає день державності країни на день хрещення Руси, яка існувала вже, щонайменш, років 300 до того... А тепер ще намагається зробити це вихідним днем??? То може це "патріотичне найвеличніше лайно" відмінить державне свято "9 травня", як таке, що пропагує совок і ********** історію (те що друга світова розпочата Гітлером і Сталіним), а також "8 березня" - день руху повій за свої права (як він був до того, як Клара Цеткін та Роза Люксембург спробували це переназвати)?
Є День пам'яті жертв другої світової і є День Матері. Але цьому совкодрочеру лаври Льоні Брєжнєва спокою не дають. Цікаво: коли він почне цілуватися в засос з іноземними дипломатами?
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24.08.2021 14:09 Ответить
это зделано чтоб потролить кацапов, которые будут приезжать с попами как это было всегда не "на день хрещення Руси" на на День государственности Украины, тем самым признавая ее.
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24.08.2021 15:09 Ответить
Най тролить кацапів звільнюючи Донбас та Крим, а історію полишить в спокої. Бо, як показує час, все, до чого це найвеличніше торкається, руйнується та занепадає (окрім відосиків, перерізань стрічок та подорожей на відпочинок по 7 разів на рік державним коштом).
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24.08.2021 16:07 Ответить
А какого это числа?
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24.08.2021 14:09 Ответить
акакаяразница
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24.08.2021 14:10 Ответить
28 июля в День Крещения Киевской Руси. Очень правильный идеодлогический подход.Получается что Украинской государственности 1033 года
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24.08.2021 14:19 Ответить
Согласен 100%. Хорошо придумано.
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24.08.2021 14:26 Ответить
А что мы 250 лет до того делали?
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24.08.2021 14:35 Ответить
Який там,нахрін,подход .
Яким боком християнське свято до державності ?
28 липня- спонтанна дата,день рівноапостольного князя Володимира,Ющенком піднято до статусу державного свята Про День хрещення Київської Русі - України
Чи до князя Володимира була не така державність ?
А якщо державності більше 1000 років,що ж ми сьогодні відзначаємо ? Куди пішли 4.5 млрд ?
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24.08.2021 14:46 Ответить
884 - Олег заборонив вассалам сплачувати дань хазарам.
Київ став справжньою сеньорією.
В мене такі асоціації з державністю, але ніяк не з хрещенням Володимиром.
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24.08.2021 14:56 Ответить
И кто там платил дань хазарам?Рассказ в ПВЛ как поляне вручили хазарам мечи почитай.
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24.08.2021 18:22 Ответить
Що за фігня ?
День Незалежності і так вихідний.
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24.08.2021 14:13 Ответить
Зеленим катастрофічно не вистачає вихідних.
І то правда! Хіба можна стільки працювати...
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24.08.2021 15:13 Ответить
Хороший и очень правильный праздник. расийская пропаганда часто несёт ахинею что в Украине нет государственности.
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24.08.2021 14:15 Ответить
Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності - Цензор.НЕТ 8116 Коксом унюханий, газіровкою нагазований.
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24.08.2021 14:18 Ответить
добре ще шо зелений віслюк не пропонує свій власний день народження святкували як державне свято .. але ймовірно всьому свій час, правда ЗЕбобікі?
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24.08.2021 14:22 Ответить
ЗЕбобік чи просто ідіот?
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24.08.2021 14:52 Ответить
Не пукай - это не красиво😀
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24.08.2021 14:56 Ответить
Кому не нравится - может в этот день работать )
Работа, думаю, непыльная
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24.08.2021 14:24 Ответить
Можеш дупу Віслюка понюхати.Теж нєпильна робота.
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24.08.2021 14:48 Ответить
У клоуна гон. О причинах писать смысла нет, они и так известны.
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24.08.2021 14:35 Ответить
- Господа, я работаю в вашей фирме уже полгода и должен сказать мне практически всё нравится. Особенно нравится отношение к делу - соотношение работы и отдыха, мотивация сотрудников.
- Можно по-подробнее?
- Вот, рабочий график построен по принципу: без хорошего отдыха не будет хорошей работы. Человек приходит в понедельник после выходных. Правильно, он устал, не надо его сразу напрягать и кидать в пучину работы. Как у вас классно построено: бассейн, чилл-аут, напитки, беседы - сотрудник выходит из выходных без стресса. Вторник - надо уже задумываться о работе, постепенно, медленно, чтобы не разрушить планы. Но начинать работать надо не резко, а плавно. Среда - тут, сам Бог велел работать и все силы отдать на процветание фирмы. Четверг - это предпоследний день недели, надо уже начинать из работы: биллиард, напитки, музыка. Пятница - понятно, что уже никто не думает о работе, так и не надо в этот день напоминать. Надо подготовиться к выходным, чтобы организм почувствовал, как хорошо отдыхать и делал это без стресса. Короче, замечательный подход, я практически всем доволен.
- Возможно, будут у вас какие-то предложения по улучшению рабочего графика?
- Господа, ну, со средой надо что-то решать...
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24.08.2021 14:35 Ответить
Отмечаться День украинской государственности будет 28 июля. Эту дату связывают с крещением Киевской Руси.
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24.08.2021 14:45 Ответить
Але державність була вже задовго до хрещення.
Це - часи Олега, а, можливо, ще раніше при Аскольді та Дирі.
Коли припинили сплачувати данину хазарам - ось цей день і є днем державності.
А хрещення було піздніше.
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24.08.2021 15:12 Ответить
Який подоляк під Зєлін висер сюди ботів тупорилих нагнав ? Щоб що ? Зобразити масовий одобрямс ?
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24.08.2021 14:49 Ответить
Олег Пєтровіч тут дуже старанно працює...
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24.08.2021 14:57 Ответить
Да, бздит петрович славно😀
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24.08.2021 14:59 Ответить
Мені цікаво, це - підлеглий напряму Подоляка чи там є ФОПи, як прокладки?
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24.08.2021 15:07 Ответить
А День Великой Украинской Рыночной Экономики слабо сделать?
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24.08.2021 14:54 Ответить
Ні Зеля ні Олег Петрович історію України не знають.
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24.08.2021 15:10 Ответить
Зеля знатный тролль, чтоб так потролить кацапов, которые приезжали с попами "на день хрещення Руси"-(ихней руси), теперь будут приезжать на День государственности Украины, тем самым в очередной раз признавая Украину.
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24.08.2021 15:12 Ответить
Ок, а можно тогда какой-то взамен отменить? А то у нас первенство по выходным, и это нихера не радует.
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24.08.2021 16:11 Ответить
8 марта и 2 и 9 мая аж просятся. А вот 1 мая низзя. Во-первых, Вальпургиева ночь для Киева очень важна, а во-вторых, 1 мая день труда - страна сажает картошку. А на День независимости картошку выкапывает - и до весны гораздо независимее от властей.
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24.08.2021 17:47 Ответить
Предлагаю сделать выходными:
1. День Української Гідности
2. день Української Єдності
3. День Української Мови
4.День Україхнської Віри
5.День Українського Чорнозему
6. День Гопака (українського)
7.День Українського Борща
8. День Українського Сала
9.День Українських шароварів
10. День Українського новородженого
11. День КакаяразнІца , на честь чого цей день.
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25.08.2021 04:31 Ответить
 
 