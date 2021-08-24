Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про визнання Дня Української Державності вихідним днем.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, він повідомив, виступаючи на урочистому засіданні ВРУ.

Президент нагадав, що підписав Указ про святкування Дня Української Державності.

"Я вношу на ваш розгляд проєкт закону, за яким цей день має стати вихідним", - зазначив Зеленський.

Присутні зустріли ці слова оплесками.

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