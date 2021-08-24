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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності

Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про визнання Дня Української Державності вихідним днем.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, він повідомив, виступаючи на урочистому засіданні ВРУ.

Президент нагадав, що підписав Указ про святкування Дня Української Державності.

"Я вношу на ваш розгляд проєкт закону, за яким цей день має стати вихідним", - зазначив Зеленський.

Присутні зустріли ці слова оплесками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський заснував нове свято - День Української Державності

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Топ коментарі
+18
Стопудово наше Шапито вмазаное к выборам готовится!
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24.08.2021 14:01
+15
У нас есть День Независимости Украины, он же и есть днем государственности.
Что Зюзя имел ввиду под днем государственности?
Теперь, наверное будут праздновать День государственности (???) более пафосно, чем День независимости, потому что его придумал Зюзя?
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24.08.2021 14:08
+13
А в чем отличие от Дня Независимости.. Проссо интересно?
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24.08.2021 14:02
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Стопудово наше Шапито вмазаное к выборам готовится!
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24.08.2021 14:01 Відповісти
Дней государственности можно было бы сделать и побольше.
Примерно,... 365 - в самый раз. Зеленский внес в ВР законопроект о признании выходным Дня Украинской государственности - Цензор.НЕТ 3488
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24.08.2021 14:02 Відповісти
тебе б немножко больше извилин в голову. 365 штук - в самый раз. Можно больше. Но одной явно мало...
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24.08.2021 14:03 Відповісти
Согласен.
А тебе и одной много. Зеленский внес в ВР законопроект о признании выходным Дня Украинской государственности - Цензор.НЕТ 3547
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24.08.2021 14:07 Відповісти
у те і одної немає, що не заважає тобі якось існувати
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24.08.2021 17:58 Відповісти
Цікаво, яке свято відмінять? Мабуть, 8 Березня. Чи 1 Травня.
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24.08.2021 17:10 Відповісти
А в чем отличие от Дня Независимости.. Проссо интересно?
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24.08.2021 14:02 Відповісти
так вроде ты все понятно:
«Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Её точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева - столицы Киевской Руси - Украины, которую не зря называют местом, где все начинается»....
просто Цензор стыдливо скомкал новость
чтобы тролли могли поистерить на ней...
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24.08.2021 15:00 Відповісти
День основания Киева и День государственности - это, как бы, не одно и то же, если вы интересовались историей.
Киев времён Олега - это государство.
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24.08.2021 15:22 Відповісти
День державності рахують від дня заснування Києва. За хронікою Стрийковського Київ заснували в 430-му році. Це означає, що українська держава існує 1591 рік. А сьогодні ми святкуємо День незалежності, вірніше 30-ту річницю відновлення незалежності України. Тієї України-Руси, історія якої налічує півтора тисячоліття.
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24.08.2021 22:32 Відповісти
А яка дата?............ Я так і не зрозумів.....
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24.08.2021 14:03 Відповісти
Основание Киева.Но ее точно никто не знает,поэтому будут брать от балды
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24.08.2021 14:06 Відповісти
Президент говорил о дне крещения Киевской Руси.
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24.08.2021 14:08 Відповісти
В день когда папа Саша присунул маме Римме! Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності - Цензор.НЕТ 2928
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24.08.2021 14:16 Відповісти
28 липня.
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24.08.2021 14:06 Відповісти
А шо случилось 28 липня?
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24.08.2021 14:08 Відповісти
Киевляне массово скупались в Днепре не по своей воле.
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24.08.2021 14:16 Відповісти
И почему это стало государственностью? Придётся этот праздник после импичмента отменять.
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24.08.2021 14:31 Відповісти
Это был цивилизационный перелом в истории Руси.А вот государственность Руси это международное признание,то есть первые договора с Византией 860-х годов.
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24.08.2021 15:53 Відповісти
На какое число пиво покупать?
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24.08.2021 14:05 Відповісти
7 ноября.
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25.08.2021 04:19 Відповісти
У нас есть День Независимости Украины, он же и есть днем государственности.
Что Зюзя имел ввиду под днем государственности?
Теперь, наверное будут праздновать День государственности (???) более пафосно, чем День независимости, потому что его придумал Зюзя?
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24.08.2021 14:08 Відповісти
"Немножко" не так. День государственности - это день создания государства, в данном случае - на основе крещения, веры. А День независимости - это обретение, вернее, восстановление независимости этого государства.
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24.08.2021 14:11 Відповісти
а что, до крещения киевской руси не существовало? бред какой то.
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24.08.2021 15:03 Відповісти
Нужно было внимательно слушать.
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24.08.2021 16:07 Відповісти
Держава вже була до Хрещення, доречі, дуже могутня - справжня сеньорія, Велике князівство.
Справжня держава була створена Олегом. Він заборонив вассалам сплачувати данину хазарам - ось приклад державності.
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24.08.2021 15:04 Відповісти
Украине - 30 лет, а Руси - больше тысячи. Так понятнее?
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24.08.2021 14:25 Відповісти
А когда будет день Первой Лэди ?
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24.08.2021 14:33 Відповісти
мендельша була перша, ленка уже друга
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24.08.2021 16:22 Відповісти
Печінка витримає??
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24.08.2021 14:08 Відповісти
Ідіот, що не знає ні мови, ні історії призначає день державності країни на день хрещення Руси, яка існувала вже, щонайменш, років 300 до того... А тепер ще намагається зробити це вихідним днем??? То може це "патріотичне найвеличніше лайно" відмінить державне свято "9 травня", як таке, що пропагує совок і ********** історію (те що друга світова розпочата Гітлером і Сталіним), а також "8 березня" - день руху повій за свої права (як він був до того, як Клара Цеткін та Роза Люксембург спробували це переназвати)?
Є День пам'яті жертв другої світової і є День Матері. Але цьому совкодрочеру лаври Льоні Брєжнєва спокою не дають. Цікаво: коли він почне цілуватися в засос з іноземними дипломатами?
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24.08.2021 14:09 Відповісти
это зделано чтоб потролить кацапов, которые будут приезжать с попами как это было всегда не "на день хрещення Руси" на на День государственности Украины, тем самым признавая ее.
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24.08.2021 15:09 Відповісти
Най тролить кацапів звільнюючи Донбас та Крим, а історію полишить в спокої. Бо, як показує час, все, до чого це найвеличніше торкається, руйнується та занепадає (окрім відосиків, перерізань стрічок та подорожей на відпочинок по 7 разів на рік державним коштом).
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24.08.2021 16:07 Відповісти
А какого это числа?
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24.08.2021 14:09 Відповісти
акакаяразница
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24.08.2021 14:10 Відповісти
28 июля в День Крещения Киевской Руси. Очень правильный идеодлогический подход.Получается что Украинской государственности 1033 года
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24.08.2021 14:19 Відповісти
Согласен 100%. Хорошо придумано.
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24.08.2021 14:26 Відповісти
А что мы 250 лет до того делали?
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24.08.2021 14:35 Відповісти
Який там,нахрін,подход .
Яким боком християнське свято до державності ?
28 липня- спонтанна дата,день рівноапостольного князя Володимира,Ющенком піднято до статусу державного свята Про День хрещення Київської Русі - України
Чи до князя Володимира була не така державність ?
А якщо державності більше 1000 років,що ж ми сьогодні відзначаємо ? Куди пішли 4.5 млрд ?
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24.08.2021 14:46 Відповісти
884 - Олег заборонив вассалам сплачувати дань хазарам.
Київ став справжньою сеньорією.
В мене такі асоціації з державністю, але ніяк не з хрещенням Володимиром.
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24.08.2021 14:56 Відповісти
И кто там платил дань хазарам?Рассказ в ПВЛ как поляне вручили хазарам мечи почитай.
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24.08.2021 18:22 Відповісти
Що за фігня ?
День Незалежності і так вихідний.
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24.08.2021 14:13 Відповісти
Зеленим катастрофічно не вистачає вихідних.
І то правда! Хіба можна стільки працювати...
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24.08.2021 15:13 Відповісти
Хороший и очень правильный праздник. расийская пропаганда часто несёт ахинею что в Украине нет государственности.
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24.08.2021 14:15 Відповісти
Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності - Цензор.НЕТ 8116 Коксом унюханий, газіровкою нагазований.
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24.08.2021 14:18 Відповісти
добре ще шо зелений віслюк не пропонує свій власний день народження святкували як державне свято .. але ймовірно всьому свій час, правда ЗЕбобікі?
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24.08.2021 14:22 Відповісти
ЗЕбобік чи просто ідіот?
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24.08.2021 14:52 Відповісти
Не пукай - это не красиво😀
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24.08.2021 14:56 Відповісти
Кому не нравится - может в этот день работать )
Работа, думаю, непыльная
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24.08.2021 14:24 Відповісти
Можеш дупу Віслюка понюхати.Теж нєпильна робота.
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24.08.2021 14:48 Відповісти
У клоуна гон. О причинах писать смысла нет, они и так известны.
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24.08.2021 14:35 Відповісти
- Господа, я работаю в вашей фирме уже полгода и должен сказать мне практически всё нравится. Особенно нравится отношение к делу - соотношение работы и отдыха, мотивация сотрудников.
- Можно по-подробнее?
- Вот, рабочий график построен по принципу: без хорошего отдыха не будет хорошей работы. Человек приходит в понедельник после выходных. Правильно, он устал, не надо его сразу напрягать и кидать в пучину работы. Как у вас классно построено: бассейн, чилл-аут, напитки, беседы - сотрудник выходит из выходных без стресса. Вторник - надо уже задумываться о работе, постепенно, медленно, чтобы не разрушить планы. Но начинать работать надо не резко, а плавно. Среда - тут, сам Бог велел работать и все силы отдать на процветание фирмы. Четверг - это предпоследний день недели, надо уже начинать из работы: биллиард, напитки, музыка. Пятница - понятно, что уже никто не думает о работе, так и не надо в этот день напоминать. Надо подготовиться к выходным, чтобы организм почувствовал, как хорошо отдыхать и делал это без стресса. Короче, замечательный подход, я практически всем доволен.
- Возможно, будут у вас какие-то предложения по улучшению рабочего графика?
- Господа, ну, со средой надо что-то решать...
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24.08.2021 14:35 Відповісти
Отмечаться День украинской государственности будет 28 июля. Эту дату связывают с крещением Киевской Руси.
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24.08.2021 14:45 Відповісти
Але державність була вже задовго до хрещення.
Це - часи Олега, а, можливо, ще раніше при Аскольді та Дирі.
Коли припинили сплачувати данину хазарам - ось цей день і є днем державності.
А хрещення було піздніше.
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24.08.2021 15:12 Відповісти
Який подоляк під Зєлін висер сюди ботів тупорилих нагнав ? Щоб що ? Зобразити масовий одобрямс ?
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24.08.2021 14:49 Відповісти
Олег Пєтровіч тут дуже старанно працює...
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24.08.2021 14:57 Відповісти
Да, бздит петрович славно😀
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24.08.2021 14:59 Відповісти
Мені цікаво, це - підлеглий напряму Подоляка чи там є ФОПи, як прокладки?
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24.08.2021 15:07 Відповісти
А День Великой Украинской Рыночной Экономики слабо сделать?
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24.08.2021 14:54 Відповісти
Ні Зеля ні Олег Петрович історію України не знають.
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24.08.2021 15:10 Відповісти
Зеля знатный тролль, чтоб так потролить кацапов, которые приезжали с попами "на день хрещення Руси"-(ихней руси), теперь будут приезжать на День государственности Украины, тем самым в очередной раз признавая Украину.
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24.08.2021 15:12 Відповісти
Ок, а можно тогда какой-то взамен отменить? А то у нас первенство по выходным, и это нихера не радует.
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24.08.2021 16:11 Відповісти
8 марта и 2 и 9 мая аж просятся. А вот 1 мая низзя. Во-первых, Вальпургиева ночь для Киева очень важна, а во-вторых, 1 мая день труда - страна сажает картошку. А на День независимости картошку выкапывает - и до весны гораздо независимее от властей.
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24.08.2021 17:47 Відповісти
Предлагаю сделать выходными:
1. День Української Гідности
2. день Української Єдності
3. День Української Мови
4.День Україхнської Віри
5.День Українського Чорнозему
6. День Гопака (українського)
7.День Українського Борща
8. День Українського Сала
9.День Українських шароварів
10. День Українського новородженого
11. День КакаяразнІца , на честь чого цей день.
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25.08.2021 04:31 Відповісти
 
 