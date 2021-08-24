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Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт про визнання Дня Української Державності вихідним днем.
Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, він повідомив, виступаючи на урочистому засіданні ВРУ.
Президент нагадав, що підписав Указ про святкування Дня Української Державності.
"Я вношу на ваш розгляд проєкт закону, за яким цей день має стати вихідним", - зазначив Зеленський.
Присутні зустріли ці слова оплесками.
Топ коментарі
+18 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар24.08.2021 14:01
+15 Дід Трохим
показати весь коментар24.08.2021 14:08
+13 Филлипп Лещенко
показати весь коментар24.08.2021 14:02
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Будь ласка, зачекайте...
Примерно,... 365 - в самый раз.
А тебе и одной много.
«Мы начинаем отмечать День украинской государственности. Её точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева - столицы Киевской Руси - Украины, которую не зря называют местом, где все начинается»....
просто Цензор стыдливо скомкал новость
чтобы тролли могли поистерить на ней...
Киев времён Олега - это государство.
Что Зюзя имел ввиду под днем государственности?
Теперь, наверное будут праздновать День государственности (???) более пафосно, чем День независимости, потому что его придумал Зюзя?
Справжня держава була створена Олегом. Він заборонив вассалам сплачувати данину хазарам - ось приклад державності.
Є День пам'яті жертв другої світової і є День Матері. Але цьому совкодрочеру лаври Льоні Брєжнєва спокою не дають. Цікаво: коли він почне цілуватися в засос з іноземними дипломатами?
Яким боком християнське свято до державності ?
28 липня- спонтанна дата,день рівноапостольного князя Володимира,Ющенком піднято до статусу державного свята Про День хрещення Київської Русі - України
Чи до князя Володимира була не така державність ?
А якщо державності більше 1000 років,що ж ми сьогодні відзначаємо ? Куди пішли 4.5 млрд ?
Київ став справжньою сеньорією.
В мене такі асоціації з державністю, але ніяк не з хрещенням Володимиром.
День Незалежності і так вихідний.
І то правда! Хіба можна стільки працювати...
Работа, думаю, непыльная
- Можно по-подробнее?
- Вот, рабочий график построен по принципу: без хорошего отдыха не будет хорошей работы. Человек приходит в понедельник после выходных. Правильно, он устал, не надо его сразу напрягать и кидать в пучину работы. Как у вас классно построено: бассейн, чилл-аут, напитки, беседы - сотрудник выходит из выходных без стресса. Вторник - надо уже задумываться о работе, постепенно, медленно, чтобы не разрушить планы. Но начинать работать надо не резко, а плавно. Среда - тут, сам Бог велел работать и все силы отдать на процветание фирмы. Четверг - это предпоследний день недели, надо уже начинать из работы: биллиард, напитки, музыка. Пятница - понятно, что уже никто не думает о работе, так и не надо в этот день напоминать. Надо подготовиться к выходным, чтобы организм почувствовал, как хорошо отдыхать и делал это без стресса. Короче, замечательный подход, я практически всем доволен.
- Возможно, будут у вас какие-то предложения по улучшению рабочего графика?
- Господа, ну, со средой надо что-то решать...
Це - часи Олега, а, можливо, ще раніше при Аскольді та Дирі.
Коли припинили сплачувати данину хазарам - ось цей день і є днем державності.
А хрещення було піздніше.
1. День Української Гідности
2. день Української Єдності
3. День Української Мови
4.День Україхнської Віри
5.День Українського Чорнозему
6. День Гопака (українського)
7.День Українського Борща
8. День Українського Сала
9.День Українських шароварів
10. День Українського новородженого
11. День КакаяразнІца , на честь чого цей день.