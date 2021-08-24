Зеленський заснував нове свято - День Української Державності
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В Україні з'явилося нове свято - День Української Державності.
Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу на параді на честь 30-річчя незалежності України.
"Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі-України, яку недарма називають місцем, де все починається", - сказав президент.
"Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності - в день хрещення Київської Русі-України", - сказав він, додавши, що "підписує сьогодні, 24 серпня, відповідний указ".
Президент також зазначив, що "Україна починає процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну і поховані не в Україні".
Будь ласка, зачекайте...
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал.
Насколько нас осталось мало!"
(Макаревич. Битва с дураками.)
© Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
Пусть бы был символом подсолнечник. Логичнее - мир, солнечный, плодовитый....
Вітаю всіх небайдужих,, хто прагне власної держави!
Зі святом, українці !
Цьому ідіоту, мабуть, вже ніколи не можна буде пояснити, що й до хрещення існувала держава Русь. Цей утирок нічого не знає і знати не хоче, окрім шоу та ностальгічних спогадів мамарими та папасаші по совку.
Ну шо, "смєтуни", вже наїлися? На марші? Чи ще мало вам лайна найвеличнішого?
а война и жертвы, раненные и покалеченные, нищета, высокие цены и тарифы, разоренные и обанкроченые предприятия, фермеры и ФОПы, нищая медицина и педагоги, государственный долг и оборзевшие ЗЕвошки...это так не интересно, скучно и печально...
Все рівно ніхто не святкує ці новостворені свята.
14 жовтня (здається1949 року) командувач УПА Шухевич видав поздоровлення воїнам УПА у підпільній газеті яке стало прив"язкою до визнання 14 жовтня Днем УПА
Сама ж УПА була створена ще в 1942 році
Назло Расии!
І квітня - "Всесвітній день Дурня"...
21 квітня - "Всеукраїнський день ІДІОТА"...
Особливість святкування - "порохоботи" дарують "зелюкам" паперові блазенські ковпаки і дитячі брязкальця..
"День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» 1 июня 2010 года. "
Теперь понятно почему предатели меняют Герб Украины Тризуб! Московия и его теперь украдет.