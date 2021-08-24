Зеленський заснував нове свято - День Української Державності

В Україні з'явилося нове свято - День Української Державності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу на параді на честь 30-річчя незалежності України.

"Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі-України, яку недарма називають місцем, де все починається", - сказав президент.

"Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності - в день хрещення Київської Русі-України", - сказав він, додавши, що "підписує сьогодні, 24 серпня, відповідний указ".

Президент також зазначив, що "Україна починає процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну і поховані не в Україні".

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