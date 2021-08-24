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Зеленський заснував нове свято - День Української Державності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський заснував нове свято - День Української Державності

В Україні з'явилося нове свято - День Української Державності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час свого виступу на параді на честь 30-річчя незалежності України.

"Ми починаємо відзначати День Української Державності. Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва - столиці Київської Русі-України, яку недарма називають місцем, де все починається", - сказав президент.

"Зародження нашої державності ми відзначатимемо в день розквіту нашої державності - в день хрещення Київської Русі-України", - сказав він, додавши, що "підписує сьогодні, 24 серпня, відповідний указ".

Президент також зазначив, що "Україна починає процес повернення на рідну землю видатних українців, які жили для України, боролися за Україну і поховані не в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Україна відбулася і посідає гідне місце серед вільних держав

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Топ коментарі
+23
Боже коли воно учьрєдіт свято "Я устал, я ухожу"
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24.08.2021 10:42
+21
Жодного слова про війну на сході і хто є наш ворог зараз.
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24.08.2021 10:43
+14
Сьогодні день відновлення соборної України !

Вітаю всіх небайдужих,, хто прагне власної держави!
Зі святом, українці !
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24.08.2021 10:58
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учудил новый праздник...
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24.08.2021 11:05 Відповісти
Боже коли воно учьрєдіт свято "Я устал, я ухожу"
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24.08.2021 10:42 Відповісти
Напомни это своему Тупину вофке , он таким назначением *приемником спидолой* и стал Сцарем всея Засрахи
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24.08.2021 12:27 Відповісти
Тупін не мій, я українець і на росії ніколи не був!
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24.08.2021 21:18 Відповісти
День избавления от дурака-действительно большой празник Украины.
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24.08.2021 10:43 Відповісти
А вы теперь попробуйте от него избавиться! Эти зелёные паразиты будут сидеть в теле Украины до последней капли её крови.
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24.08.2021 11:06 Відповісти
"Когда последний враг упал
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал.
Насколько нас осталось мало!"

(Макаревич. Битва с дураками.)
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24.08.2021 11:46 Відповісти
сегодня зелёный принтер будет принимать закон про большой герб
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24.08.2021 10:44 Відповісти
Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности - Цензор.НЕТ 9605
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24.08.2021 11:05 Відповісти
На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки.

© Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
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24.08.2021 11:20 Відповісти
А вообще, трезубец - символ сатаны. Избавиться от него надо. Зеленський заснував нове свято - День Української Державності - Цензор.НЕТ 4142
Пусть бы был символом подсолнечник. Логичнее - мир, солнечный, плодовитый....
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24.08.2021 12:27 Відповісти
Откуда такие дивные знания, казламордая? Так рано еще - а ты уже - нажралась, свинья кацапская....
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24.08.2021 12:43 Відповісти
Сто процентов сектантка мацковского паханата
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24.08.2021 12:57 Відповісти
Спасибо на добром слове, добрый человек..
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24.08.2021 14:14 Відповісти
7 клас єнакієвській сш N1?
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24.08.2021 13:10 Відповісти
Вы там учились или еще?
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24.08.2021 14:14 Відповісти
У вас, сектантов, за шо не возьмешься - символ сатаны. Это ты еще лепестки на подсолнухе не пересчитывала.
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24.08.2021 18:54 Відповісти
А може "три гички бурячані"? Скоро спирт стане дешевший бензину - будем ним автомобілі заправлять У випадку свята чи виїзду на пікнік в магазин по пляшку їхать не треба - націдив з паливного баку і все! Зеленський заснував нове свято - День Української Державності - Цензор.НЕТ 2681
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25.08.2021 05:38 Відповісти
Если ВР примет эту пивную этикетку вместо Щита с Тризубом это будет позором для всех. Щит с Тризубом - символ нэзалэжности и единства. Наши воины воюют и умирают с этим Щитом. Принять хрень с никому не нужной геральдикой и ягодками значит затереть всё, что произошло за 30 лет нэзалэжности, затереть нашу историю
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24.08.2021 12:50 Відповісти
Украина является государством с 1991 года, это знают все украинцы кроме клоунов, наркоманов и нелохов.
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24.08.2021 10:43 Відповісти
НЕЗАВИСИМЫМ государством с 1991года... А юридически с 1917)
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24.08.2021 11:20 Відповісти
юридически это как?
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24.08.2021 11:48 Відповісти
Согласно ДОКУМЕНТОВ) Хоть УНР, хоть совковых, Украина является ГОСУДАРСТВОМ с 1917 года)
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24.08.2021 12:12 Відповісти
Пішов вже нахрен ,дегенерат...
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24.08.2021 10:43 Відповісти
Жодного слова про війну на сході і хто є наш ворог зараз.
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24.08.2021 10:43 Відповісти
Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности - Цензор.НЕТ 269 ..Ну як - хто .!? Та сторона , звісно ..
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24.08.2021 10:49 Відповісти
Народ уже засыпать начал. Счас проснется
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24.08.2021 10:43 Відповісти
не чіпайте прах, юди
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24.08.2021 10:47 Відповісти
да воно ******* Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности - Цензор.НЕТ 2822
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24.08.2021 10:50 Відповісти
сцикливой зекрысе таки пришлось пригласить Пороха на парад)))
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24.08.2021 10:52 Відповісти
Это он сказанул, что с момента основания Киева и до крещения Руси-Украины здесь типа евреи жили... Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности - Цензор.НЕТ 4399
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24.08.2021 10:54 Відповісти
Так Степана Андрійовича треба першого повернути, поховати на рідній землі.
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24.08.2021 10:54 Відповісти
Сьогодні день відновлення соборної України !

Вітаю всіх небайдужих,, хто прагне власної держави!
Зі святом, українці !
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24.08.2021 10:58 Відповісти
100500. Від слова держава москальщиною смердить.
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24.08.2021 13:13 Відповісти
Тоже мне, отец нации нашёлся, не успевает территорию метить: то герб ему новый подавай, то праздников ему не хватает, то легенды нации назначает - ну чем не настоящий президент? Только вот свои предательства и преступления за всей этой шелухой не скроешь, #удак
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24.08.2021 10:58 Відповісти
Ну що ви бажаєте від потєшного президента,створювати шоу для нього ближче, ніж воювати за державність.Він буде святкувати і хизуватися перед людьми, поки інші будуть гинути за держанівність.він і раніше так робив.,бо блазень.
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24.08.2021 11:00 Відповісти
На протязі існування людських цивілізацій скидали з троні вождів, фараонів, царів, князів, королів та імператорів з папами Римськими і Патріархами... Скидання "блазня" буде вперше!!!
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25.08.2021 06:11 Відповісти
Ирония судьбы- день Государственности Украины учреждает человек, так долго и упорно высмеивающий Украину. Для которого, в душе "Украина- девка из немецких фильмов" и " Томос- это термос". Се ля ви...
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24.08.2021 11:02 Відповісти
Якщо воно не християнин, то звісно, що день хрещення Руси - то щось дрібне та не зрозуміле.
Цьому ідіоту, мабуть, вже ніколи не можна буде пояснити, що й до хрещення існувала держава Русь. Цей утирок нічого не знає і знати не хоче, окрім шоу та ностальгічних спогадів мамарими та папасаші по совку.
Ну шо, "смєтуни", вже наїлися? На марші? Чи ще мало вам лайна найвеличнішого?
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24.08.2021 11:10 Відповісти
Молодець. Треба віддати належне. Правильне рішення.
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24.08.2021 11:20 Відповісти
вот это его! шоу, награждения, праздники...
а война и жертвы, раненные и покалеченные, нищета, высокие цены и тарифы, разоренные и обанкроченые предприятия, фермеры и ФОПы, нищая медицина и педагоги, государственный долг и оборзевшие ЗЕвошки...это так не интересно, скучно и печально...
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24.08.2021 11:28 Відповісти
********** Зеленський: «Щоб було «харашо», треба, щоб не було «плохо»… А щоб не було «плохо», треба, шоб було «харашо»…
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25.08.2021 05:58 Відповісти
Все в рашкинском стиле... Зеркальное отражение... Они по другому не знают и не умеют... Интересно, а в Италии празднуют день образования Римской империи?)
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24.08.2021 11:28 Відповісти
При чем тут Римская Империя к Италии? Это два абсолютно различных образования
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24.08.2021 11:43 Відповісти
А Украина и Киевская Русь?)
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24.08.2021 12:08 Відповісти
Историческая территория? И кем так названа?)
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24.08.2021 12:17 Відповісти
Зря удаляют комменты.. Карты тех времен смотрите.. Изучайте исторические документы.. Удалять по севернокорейски легче всего.. Думать не надо... Особенно если нечем думать=))
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24.08.2021 14:00 Відповісти
Термин Киевская Русь придумали кацапы для обоснования своих Владимирских и Московских "Русей"))) А по факту была просто Русь, со столицей в Киеве) Это как сейчас величать наше государство как Киевская Украина, типа существует еще какая то Украина) Поэтому зебобик, используя термин Киевская Русь, одновременно играет на руку кацапам) Как то так...
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24.08.2021 14:17 Відповісти
Слишком много праздников.. Тут работы и работы
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24.08.2021 11:42 Відповісти
Похоже, Зекретин понимает, что другого следа, кроме праздников, увеличения длины цепи и размера герба, он оставить после себя не способен...
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24.08.2021 11:59 Відповісти
Досить цього дебілізму!
Все рівно ніхто не святкує ці новостворені свята.
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24.08.2021 12:13 Відповісти
В розповіді про історичний шлях України ЖОДНОЇ ЗГАДКИ ПРО ДУЖЕ ВАЖЛИВІ 2014-2021рр. !!!! Це тому , що тут не обійтися без ролі Порошенка - творця державності України та блазня членограя на роялі.
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24.08.2021 12:34 Відповісти
брати Капранови заявили: "Кожен президент повинен побудувати мільйон доріг, посадити мільярд дерев та встановити нове державне свято". Просто згадав: Порошенко встановив день ЗСУ в Покрову, на 14-те жовтня, по старому - день створення УПА...
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24.08.2021 12:46 Відповісти
Якщо точно то Саме свято Покрова Богородиці "більш старе" Прив"язкою до козацтва Запорізької Січі було те що козаки вважали Богородицю своєю покровителькою
14 жовтня (здається1949 року) командувач УПА Шухевич видав поздоровлення воїнам УПА у підпільній газеті яке стало прив"язкою до визнання 14 жовтня Днем УПА
Сама ж УПА була створена ще в 1942 році
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24.08.2021 14:28 Відповісти
Государственность нашу тоже Зеленский зародил?
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24.08.2021 12:50 Відповісти
Ну так, воно ж таки перший джентльмен.
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24.08.2021 14:24 Відповісти
Ну, в принципе привязать крещение Руси к появлению украинской государственности - может и правильно....
Назло Расии!
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24.08.2021 12:57 Відповісти
Вимагаю встановити свято День Святого Бубочки!
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24.08.2021 12:57 Відповісти
Уже Є!!!
І квітня - "Всесвітній день Дурня"...
21 квітня - "Всеукраїнський день ІДІОТА"...
Особливість святкування - "порохоботи" дарують "зелюкам" паперові блазенські ковпаки і дитячі брязкальця..
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25.08.2021 05:51 Відповісти
Государственность тут была ещё до основания Киева.Дулебский племенной союз,анты итд.
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24.08.2021 13:16 Відповісти
Живых в Украину вернуть не удалось, решил хотя бы мертвых Зеленський заснував нове свято - День Української Державності - Цензор.НЕТ 2565
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24.08.2021 14:31 Відповісти
Никто точно не знает дату образования Киева.
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24.08.2021 15:19 Відповісти
"Зеленский сообщил, что зарождение украинской государственности будут отмечать в день крещения Киевской Руси-Украины, то есть 28 июля."
"День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» 1 июня 2010 года. "

Теперь понятно почему предатели меняют Герб Украины Тризуб! Московия и его теперь украдет.
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24.08.2021 15:50 Відповісти
Якщо у парашії це пам'ятна дата, то тепер нехай скаженіють, що виявляється - це День Державності. І не їхньої, а Української.
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25.08.2021 10:31 Відповісти
требую отгулять его задним числом
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24.08.2021 16:41 Відповісти
Якщо держава хоче продемонструвати, що вона ( згідно п.4 Указу Президента України "Про День Української Державності" )прагне до "збереження та популяризації історії української державності" їй в першу чергу слід повернути "Історії України" статус обов"язкової дисципліни у вищих навчальних закладах , особливо це необхідно зробити у військових ВНЗ та технічного профілю.
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24.08.2021 19:46 Відповісти
"День Украинской Государственности"? а що тоді в нас сьгодні?
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24.08.2021 21:25 Відповісти
День відновлення Незалежності.
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25.08.2021 10:32 Відповісти
Зелене падло зовсім здуріло...
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24.08.2021 22:16 Відповісти
А десь, у параллельному світі, Порошенко - президент, Супрун продовжує реформу охорони здоров»я, Коломойський сидить у американській тюрмі, в Україні впроваджуються перші європейські транші на будівництво доріг, ЗСУ зачищають Донбас від «іхтамнєтів» і ще трохи залишається до перемоги, економіка стабільна, а Зеленський залишається клоуном…
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25.08.2021 05:56 Відповісти
 
 