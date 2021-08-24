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Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности

В Украине появился новый праздник – Дня Украинской Государственности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на параде в честь 30-летия независимости Украины.

"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", - сказал президент.

"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси - Украины", - сказал он, добавив, что "подписывает сегодня, 24 августа, соответствующий указ".

Президент также отметил, что "Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных государств

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+23
Боже коли воно учьрєдіт свято "Я устал, я ухожу"
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24.08.2021 10:42
+21
Жодного слова про війну на сході і хто є наш ворог зараз.
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24.08.2021 10:43
+14
Сьогодні день відновлення соборної України !

Вітаю всіх небайдужих,, хто прагне власної держави!
Зі святом, українці !
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24.08.2021 10:58
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учудил новый праздник...
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24.08.2021 11:05 Ответить
Боже коли воно учьрєдіт свято "Я устал, я ухожу"
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24.08.2021 10:42 Ответить
Напомни это своему Тупину вофке , он таким назначением *приемником спидолой* и стал Сцарем всея Засрахи
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24.08.2021 12:27 Ответить
Тупін не мій, я українець і на росії ніколи не був!
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24.08.2021 21:18 Ответить
День избавления от дурака-действительно большой празник Украины.
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24.08.2021 10:43 Ответить
А вы теперь попробуйте от него избавиться! Эти зелёные паразиты будут сидеть в теле Украины до последней капли её крови.
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24.08.2021 11:06 Ответить
"Когда последний враг упал
Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал.
Насколько нас осталось мало!"

(Макаревич. Битва с дураками.)
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24.08.2021 11:46 Ответить
сегодня зелёный принтер будет принимать закон про большой герб
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24.08.2021 10:44 Ответить
Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности - Цензор.НЕТ 9605
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24.08.2021 11:05 Ответить
На гербі зображено ведмедя. В одній руці у ведмідя молоток, а в другій - балалайка. Це символізує працелюбність і незакомплексованість тварюки.

© Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
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24.08.2021 11:20 Ответить
А вообще, трезубец - символ сатаны. Избавиться от него надо. Зеленський заснував нове свято - День Української Державності - Цензор.НЕТ 4142
Пусть бы был символом подсолнечник. Логичнее - мир, солнечный, плодовитый....
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24.08.2021 12:27 Ответить
Откуда такие дивные знания, казламордая? Так рано еще - а ты уже - нажралась, свинья кацапская....
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24.08.2021 12:43 Ответить
Сто процентов сектантка мацковского паханата
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24.08.2021 12:57 Ответить
Спасибо на добром слове, добрый человек..
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24.08.2021 14:14 Ответить
7 клас єнакієвській сш N1?
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24.08.2021 13:10 Ответить
Вы там учились или еще?
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24.08.2021 14:14 Ответить
У вас, сектантов, за шо не возьмешься - символ сатаны. Это ты еще лепестки на подсолнухе не пересчитывала.
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24.08.2021 18:54 Ответить
А може "три гички бурячані"? Скоро спирт стане дешевший бензину - будем ним автомобілі заправлять У випадку свята чи виїзду на пікнік в магазин по пляшку їхать не треба - націдив з паливного баку і все! Зеленський заснував нове свято - День Української Державності - Цензор.НЕТ 2681
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25.08.2021 05:38 Ответить
Если ВР примет эту пивную этикетку вместо Щита с Тризубом это будет позором для всех. Щит с Тризубом - символ нэзалэжности и единства. Наши воины воюют и умирают с этим Щитом. Принять хрень с никому не нужной геральдикой и ягодками значит затереть всё, что произошло за 30 лет нэзалэжности, затереть нашу историю
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24.08.2021 12:50 Ответить
Украина является государством с 1991 года, это знают все украинцы кроме клоунов, наркоманов и нелохов.
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24.08.2021 10:43 Ответить
НЕЗАВИСИМЫМ государством с 1991года... А юридически с 1917)
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24.08.2021 11:20 Ответить
юридически это как?
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24.08.2021 11:48 Ответить
Согласно ДОКУМЕНТОВ) Хоть УНР, хоть совковых, Украина является ГОСУДАРСТВОМ с 1917 года)
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24.08.2021 12:12 Ответить
Пішов вже нахрен ,дегенерат...
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24.08.2021 10:43 Ответить
Жодного слова про війну на сході і хто є наш ворог зараз.
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24.08.2021 10:43 Ответить
Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности - Цензор.НЕТ 269 ..Ну як - хто .!? Та сторона , звісно ..
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24.08.2021 10:49 Ответить
Народ уже засыпать начал. Счас проснется
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24.08.2021 10:43 Ответить
не чіпайте прах, юди
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24.08.2021 10:47 Ответить
да воно ******* Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности - Цензор.НЕТ 2822
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24.08.2021 10:50 Ответить
сцикливой зекрысе таки пришлось пригласить Пороха на парад)))
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24.08.2021 10:52 Ответить
Это он сказанул, что с момента основания Киева и до крещения Руси-Украины здесь типа евреи жили... Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности - Цензор.НЕТ 4399
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24.08.2021 10:54 Ответить
Так Степана Андрійовича треба першого повернути, поховати на рідній землі.
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24.08.2021 10:54 Ответить
Сьогодні день відновлення соборної України !

Вітаю всіх небайдужих,, хто прагне власної держави!
Зі святом, українці !
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24.08.2021 10:58 Ответить
100500. Від слова держава москальщиною смердить.
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24.08.2021 13:13 Ответить
Тоже мне, отец нации нашёлся, не успевает территорию метить: то герб ему новый подавай, то праздников ему не хватает, то легенды нации назначает - ну чем не настоящий президент? Только вот свои предательства и преступления за всей этой шелухой не скроешь, #удак
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24.08.2021 10:58 Ответить
Ну що ви бажаєте від потєшного президента,створювати шоу для нього ближче, ніж воювати за державність.Він буде святкувати і хизуватися перед людьми, поки інші будуть гинути за держанівність.він і раніше так робив.,бо блазень.
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24.08.2021 11:00 Ответить
На протязі існування людських цивілізацій скидали з троні вождів, фараонів, царів, князів, королів та імператорів з папами Римськими і Патріархами... Скидання "блазня" буде вперше!!!
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25.08.2021 06:11 Ответить
Ирония судьбы- день Государственности Украины учреждает человек, так долго и упорно высмеивающий Украину. Для которого, в душе "Украина- девка из немецких фильмов" и " Томос- это термос". Се ля ви...
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24.08.2021 11:02 Ответить
Якщо воно не християнин, то звісно, що день хрещення Руси - то щось дрібне та не зрозуміле.
Цьому ідіоту, мабуть, вже ніколи не можна буде пояснити, що й до хрещення існувала держава Русь. Цей утирок нічого не знає і знати не хоче, окрім шоу та ностальгічних спогадів мамарими та папасаші по совку.
Ну шо, "смєтуни", вже наїлися? На марші? Чи ще мало вам лайна найвеличнішого?
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24.08.2021 11:10 Ответить
Молодець. Треба віддати належне. Правильне рішення.
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24.08.2021 11:20 Ответить
вот это его! шоу, награждения, праздники...
а война и жертвы, раненные и покалеченные, нищета, высокие цены и тарифы, разоренные и обанкроченые предприятия, фермеры и ФОПы, нищая медицина и педагоги, государственный долг и оборзевшие ЗЕвошки...это так не интересно, скучно и печально...
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24.08.2021 11:28 Ответить
********** Зеленський: «Щоб було «харашо», треба, щоб не було «плохо»… А щоб не було «плохо», треба, шоб було «харашо»…
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25.08.2021 05:58 Ответить
Все в рашкинском стиле... Зеркальное отражение... Они по другому не знают и не умеют... Интересно, а в Италии празднуют день образования Римской империи?)
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24.08.2021 11:28 Ответить
При чем тут Римская Империя к Италии? Это два абсолютно различных образования
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24.08.2021 11:43 Ответить
А Украина и Киевская Русь?)
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24.08.2021 12:08 Ответить
Историческая территория? И кем так названа?)
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24.08.2021 12:17 Ответить
Зря удаляют комменты.. Карты тех времен смотрите.. Изучайте исторические документы.. Удалять по севернокорейски легче всего.. Думать не надо... Особенно если нечем думать=))
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24.08.2021 14:00 Ответить
Термин Киевская Русь придумали кацапы для обоснования своих Владимирских и Московских "Русей"))) А по факту была просто Русь, со столицей в Киеве) Это как сейчас величать наше государство как Киевская Украина, типа существует еще какая то Украина) Поэтому зебобик, используя термин Киевская Русь, одновременно играет на руку кацапам) Как то так...
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24.08.2021 14:17 Ответить
Слишком много праздников.. Тут работы и работы
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24.08.2021 11:42 Ответить
Похоже, Зекретин понимает, что другого следа, кроме праздников, увеличения длины цепи и размера герба, он оставить после себя не способен...
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24.08.2021 11:59 Ответить
Досить цього дебілізму!
Все рівно ніхто не святкує ці новостворені свята.
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24.08.2021 12:13 Ответить
В розповіді про історичний шлях України ЖОДНОЇ ЗГАДКИ ПРО ДУЖЕ ВАЖЛИВІ 2014-2021рр. !!!! Це тому , що тут не обійтися без ролі Порошенка - творця державності України та блазня членограя на роялі.
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24.08.2021 12:34 Ответить
брати Капранови заявили: "Кожен президент повинен побудувати мільйон доріг, посадити мільярд дерев та встановити нове державне свято". Просто згадав: Порошенко встановив день ЗСУ в Покрову, на 14-те жовтня, по старому - день створення УПА...
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24.08.2021 12:46 Ответить
Якщо точно то Саме свято Покрова Богородиці "більш старе" Прив"язкою до козацтва Запорізької Січі було те що козаки вважали Богородицю своєю покровителькою
14 жовтня (здається1949 року) командувач УПА Шухевич видав поздоровлення воїнам УПА у підпільній газеті яке стало прив"язкою до визнання 14 жовтня Днем УПА
Сама ж УПА була створена ще в 1942 році
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24.08.2021 14:28 Ответить
Государственность нашу тоже Зеленский зародил?
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24.08.2021 12:50 Ответить
Ну так, воно ж таки перший джентльмен.
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24.08.2021 14:24 Ответить
Ну, в принципе привязать крещение Руси к появлению украинской государственности - может и правильно....
Назло Расии!
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24.08.2021 12:57 Ответить
Вимагаю встановити свято День Святого Бубочки!
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24.08.2021 12:57 Ответить
Уже Є!!!
І квітня - "Всесвітній день Дурня"...
21 квітня - "Всеукраїнський день ІДІОТА"...
Особливість святкування - "порохоботи" дарують "зелюкам" паперові блазенські ковпаки і дитячі брязкальця..
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25.08.2021 05:51 Ответить
Государственность тут была ещё до основания Киева.Дулебский племенной союз,анты итд.
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24.08.2021 13:16 Ответить
Живых в Украину вернуть не удалось, решил хотя бы мертвых Зеленський заснував нове свято - День Української Державності - Цензор.НЕТ 2565
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24.08.2021 14:31 Ответить
Никто точно не знает дату образования Киева.
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24.08.2021 15:19 Ответить
"Зеленский сообщил, что зарождение украинской государственности будут отмечать в день крещения Киевской Руси-Украины, то есть 28 июля."
"День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» 1 июня 2010 года. "

Теперь понятно почему предатели меняют Герб Украины Тризуб! Московия и его теперь украдет.
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24.08.2021 15:50 Ответить
Якщо у парашії це пам'ятна дата, то тепер нехай скаженіють, що виявляється - це День Державності. І не їхньої, а Української.
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25.08.2021 10:31 Ответить
требую отгулять его задним числом
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24.08.2021 16:41 Ответить
Якщо держава хоче продемонструвати, що вона ( згідно п.4 Указу Президента України "Про День Української Державності" )прагне до "збереження та популяризації історії української державності" їй в першу чергу слід повернути "Історії України" статус обов"язкової дисципліни у вищих навчальних закладах , особливо це необхідно зробити у військових ВНЗ та технічного профілю.
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24.08.2021 19:46 Ответить
"День Украинской Государственности"? а що тоді в нас сьгодні?
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24.08.2021 21:25 Ответить
День відновлення Незалежності.
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25.08.2021 10:32 Ответить
Зелене падло зовсім здуріло...
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24.08.2021 22:16 Ответить
А десь, у параллельному світі, Порошенко - президент, Супрун продовжує реформу охорони здоров»я, Коломойський сидить у американській тюрмі, в Україні впроваджуються перші європейські транші на будівництво доріг, ЗСУ зачищають Донбас від «іхтамнєтів» і ще трохи залишається до перемоги, економіка стабільна, а Зеленський залишається клоуном…
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25.08.2021 05:56 Ответить
 
 