Зеленский учредил новый праздник - День Украинской Государственности
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине появился новый праздник – Дня Украинской Государственности.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего выступления на параде в честь 30-летия независимости Украины.
"Мы начинаем отмечать День Украинской Государственности. Ее точкой отсчета мы считаем год учреждения Киева – столицы Киевской Руси – Украины, которую не зря называют местом, где все начинается", - сказал президент.
"Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности – в день крещения Киевской Руси - Украины", - сказал он, добавив, что "подписывает сегодня, 24 августа, соответствующий указ".
Президент также отметил, что "Украина начинает процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев, которые жили для Украины, боролись за Украину и похоронены не в Украине".
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Труба победу проиграла -
Лишь в этот миг я осознал.
Насколько нас осталось мало!"
(Макаревич. Битва с дураками.)
© Лесь Подерв'янський "Гамлєт, або Феномен датського кацапізму"
Пусть бы был символом подсолнечник. Логичнее - мир, солнечный, плодовитый....
Вітаю всіх небайдужих,, хто прагне власної держави!
Зі святом, українці !
Цьому ідіоту, мабуть, вже ніколи не можна буде пояснити, що й до хрещення існувала держава Русь. Цей утирок нічого не знає і знати не хоче, окрім шоу та ностальгічних спогадів мамарими та папасаші по совку.
Ну шо, "смєтуни", вже наїлися? На марші? Чи ще мало вам лайна найвеличнішого?
а война и жертвы, раненные и покалеченные, нищета, высокие цены и тарифы, разоренные и обанкроченые предприятия, фермеры и ФОПы, нищая медицина и педагоги, государственный долг и оборзевшие ЗЕвошки...это так не интересно, скучно и печально...
Все рівно ніхто не святкує ці новостворені свята.
14 жовтня (здається1949 року) командувач УПА Шухевич видав поздоровлення воїнам УПА у підпільній газеті яке стало прив"язкою до визнання 14 жовтня Днем УПА
Сама ж УПА була створена ще в 1942 році
Назло Расии!
І квітня - "Всесвітній день Дурня"...
21 квітня - "Всеукраїнський день ІДІОТА"...
Особливість святкування - "порохоботи" дарують "зелюкам" паперові блазенські ковпаки і дитячі брязкальця..
"День крещения Руси. В качестве памятной даты этот день был установлен Федеральным законом "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» 1 июня 2010 года. "
Теперь понятно почему предатели меняют Герб Украины Тризуб! Московия и его теперь украдет.