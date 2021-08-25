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Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лавров звинуватив Україну в

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував заяву президента Зеленського про те, що День Хрещення Русі тепер буде також Днем Української Державності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"Україна, напевно, ще не раз порадує нас своїми рішеннями. Ось на днях було сказано, що вони приватизували День Хрещення Русі. Не знаю, може, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна святкувати тільки в Україні, тому що все інше - це не українське", - сказав міністр закордонних справ держави-агресора.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заснував нове свято - День Української Державності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до ВР законопроєкт про визнання вихідним Дня Української Державності
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25.08.2021 18:32
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Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси" - Цензор.НЕТ 9196
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25.08.2021 19:03 Відповісти
Когда крестили Русь, параши не было и в помине.
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25.08.2021 19:04 Відповісти
дивніше було б, аби Залісся приватизувало День хрещення Руси, чи не так, конячко?
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25.08.2021 19:05 Відповісти
Кацапы даже нашего метрополита подло заманив выкрала и лежала в заперти с томасом, вот так крестилась Московия.
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25.08.2021 19:06 Відповісти
хм, а какое отношение имеет Московия к крещению Руси-Украины?
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25.08.2021 19:09 Відповісти
Ну, возможно из тех месть на празднование первой годовщина Крещения Владимир в Киев велел отловить и привезти двух безхвостых северных говорящих макак, которые только только спустились на землю с берёзок и перестали кушать свои какашки?
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25.08.2021 19:14 Відповісти
А какое до этого дело этому хачику? Армянский пердак у него подгорает?
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25.08.2021 19:11 Відповісти
...підносився
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25.08.2021 19:21 Відповісти
Дайте пожалуйста ему овса наконец то,а то его прёт сегодня не по детски.
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25.08.2021 19:17 Відповісти
палає краще ніж ліса якутії Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси" - Цензор.НЕТ 5384
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25.08.2021 19:19 Відповісти
Головне чого найбільше бояться в паРаші це ісламу.
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25.08.2021 19:20 Відповісти
дивно, але муслімів там більше ніж прихожан маковського паханату
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26.08.2021 08:11 Відповісти
Дібіль бл..
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25.08.2021 19:25 Відповісти
Лаврошадь, а ты какое отношение имеешь к Руси, а лишнехромосомы московитские? На копростане даже религии не существовало и не существует! Только *****, ****** и ихнее подобие и вся религия! От православия они отказались, хоть ни кто и не предлагал, патриархат - слизкая фантазия, как оказалась =) А крещение Руси, это праздник православных христиан Руси и к Монголии - вашей матушки, ни чего общего не имеет!
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25.08.2021 19:28 Відповісти
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 9130. Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 5464 .
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25.08.2021 19:33 Відповісти
Перші слова , коріних жителів моськви . Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 568 .

Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 3961 .
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25.08.2021 19:36 Відповісти
мас-ква...ква-ква...
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25.08.2021 20:33 Відповісти
Поэтому на московии и не едят лягушек!
Считают каннибализмом.
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25.08.2021 20:48 Відповісти
Они Андрофаги (людоеды-каннибалы), еще Геродот об этом утверждал! Каннибализмом они всегда там занимались.
А жабы-лягухи у них - что то недостижимо -божественное - вспомните сказку - "Лягушка царевна", и еще подобные мотивы там в ходу с древности...
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25.08.2021 23:30 Відповісти
Так ели ЛЮДЕЙ,а не лягушек- невест!
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25.08.2021 23:48 Відповісти
Украина имеет неоспоримые доказательства о крещении Киевской Руси.Есть ли таковые в Московии?А нету!Неизвестно.какой дурной поп их крестил и крестил ли вообще.Какие ваши доказательства?Предъявите!
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25.08.2021 19:38 Відповісти
В часи хрещення Русі , ще не було московії .! Не було там ні попів , ні навіть - кого хрестити не було . Були там лише комарі та жаби . Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 4763 .
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25.08.2021 19:45 Відповісти
До 17 века кацапы считали себя потомками Золотой ОРДЫ были мусульманами И , вдруг , когда поняли что Золотой...гаплык , стали христианами Владимир крестил Русь, а не кацапию Но , из за неимения своей истории кацапия пытается приписать себе историю Киевской Руси До 17 и не вспоминала о наших князьях С 17 - Все князья Руси русские . Заменили Ь на второе с Украли название для своей страны у Украины - Руси. Не народ , а стадо : - кочевники, захватчики, грабители , кровопийцы ,лжецы и т д. Интересно как теперь будут клеится к Киевской Руси Ну , новый год никто и не думал себе приписывать Его празднуют только на расеи В Украине - Новий Рік.
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25.08.2021 19:41 Відповісти
Странно ещё одна вещь, до 1950 года русские знали свою монгольскую историю, а потом вдруг забыли...
«Московия - русь тайги, монгольская, дикая, звериная». (Muscovy - the Russia of taiga, Mongolic, wild, bestial.) - Алексей Толстой
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25.08.2021 19:43 Відповісти
А яким чином московіти до Русі???
Русь та росія, це як Трипілля та трипер...
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25.08.2021 19:52 Відповісти
Да у свинособа есть и воронежская, и тамбовская, и маацькофцкая русь, лишнехромосомы однако...
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25.08.2021 22:29 Відповісти
небыло никаких других Русь, кроме нашей - единственной!
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25.08.2021 23:33 Відповісти
Зеленский конечно клоун, но талантливый клоун... Тут он правильно сделал Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 7647
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25.08.2021 19:55 Відповісти
зЕлоху до клоуна, также далеко как и до президента! Правильно Ленка (жена) заметила: "#омик" ...
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25.08.2021 22:33 Відповісти
Когда в Киеве крестили Русь, шо и хто крестил на вонючих болотах, где сейчас мацква?
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25.08.2021 20:04 Відповісти
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 3354
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25.08.2021 20:08 Відповісти
"Росіян" як нації взагалі не існує. Не має в ******** Росії землі яка їм належить і на якій вони історично жили. Це все "російськобєсіє" нагадує жидів-викрестів - з різних племен та народів "викрещували" у власність імперії якою правило якесь *****. Тому "росіянин" означає "чий?" а не "хто". "Кацапи" - тобто здурівші від крові різники садо-мазо збоченці - це і є жителі *****стану. А ось *****стан це щось на зразок "емірату" де еміром чергове *****. Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 7890
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25.08.2021 20:10 Відповісти
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 3094
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25.08.2021 20:31 Відповісти
Мне нравится, но: нет главной наций монгол и татар! Кацапские учёные вывели по ДНК принадлежность к этим нациям почти каждую "коренную" свинособаку и ызык в основном от тюркского с примесью украинского!
«Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия. ‹…› Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином.» -- К. Маркс. Разоблачения дипломатической истории XVIII века (июнь 1856 г.- март 1857 г.)
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25.08.2021 22:47 Відповісти
дивлячись якi татари...казанськi татари взагалi не мають вiднощення до монголiв. швидше до поволжських булгарiв. тi татари, що с Байкалу - це невелика кiлькiсть...серед всiєi орди монголiв було порiвняно небагато, вся орда- це азiопське збiговисько, як i так званi ******* рюзьге.
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25.08.2021 22:53 Відповісти
«********** русского и вы найдете татарина». - Жозеф де Местр, посланник Сардинии (1753 - 1821 гг.) Не мои слова...
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25.08.2021 23:03 Відповісти
все так...звичайно, що кацапи, рассєя не мають вiдношення до Русi та русичiв.
але пiд татарами кожен розумiє щось своє...
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25.08.2021 23:07 Відповісти
Не буду спорить... Были друзья и татары, за них готов был и глотку порвать...
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25.08.2021 23:43 Відповісти
Яка проблема? Відзначайте, коли там хрестили московське болото.
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25.08.2021 20:19 Відповісти
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 8241
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25.08.2021 20:32 Відповісти
Задачка:
КИЕВский князь...крестит в КИЕВЕ...КИЕВскую Русь...по средствам Баптизма - загона КИЕВлян в Днепр.
Вопрос: Где в этой истории Москали?
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25.08.2021 20:24 Відповісти
Цікаво, а яке відношення має "говорящая лошадь" і його болото до хрещення Руси ???
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25.08.2021 20:24 Відповісти
паРаша - это анти-Русь со времени первого прото-кацапа, бастарда и полу-чурки андрейки богомерзкого.


азиопская паРаша - это выкидыш и продолжение Орды.


Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 3393
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25.08.2021 20:26 Відповісти
тоже полу-чурка, вяликий рюзьге Сцарь, вЯликий ванька грознай

Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 8263
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25.08.2021 20:29 Відповісти
ботоксный Сцарь-педофил всея паРаши пуйло первый. тоже рюзьге )


Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 4906
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25.08.2021 20:30 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·1 ч

Лавров обвинил Украину в "приватизации Дня Крещения Руси" Г-н Лавров, будьте объективны Когда Владимир, князь Киевский заганял киевлян в Днепр и жег изваяния их богов, вас в вашем болоте никто не беспокоил, ибо дороги туда не знал
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25.08.2021 20:31 Відповісти
А причем здесь Московия,самоназвавшаяся Росией?!!!
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25.08.2021 20:51 Відповісти
лавруша, а ты какое к Руси отношение имеешь?


ты рожу свою страшную в зеркало видел, убогий?
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25.08.2021 20:51 Відповісти
Вот тупая говорящая лошадь... ну при чем здесь День крещения Руси?
День Украинской Государственности, планируется отмечать
в день рождения Киева - так как из него пошла Киевская Русь-Украина...
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25.08.2021 20:52 Відповісти
Коли українці молилися у Софії Київській, то русскіє ще татарами були.
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25.08.2021 20:53 Відповісти
швидше мокшами та кiкiморамi лЯснимi... з монголами та татарами то пiзнiше...
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25.08.2021 22:31 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.08.2021 20:56 Відповісти
..андрофаки и фтирофаки, племена дикие,лютые, человечинкой не брезговавшие, обитатели болот окско-волжского междуречья, и есть предки нынешних руцке, от родства с которыми они как черти от чеснока шарахаются...))во времена Крещения их ни на самолетах, ни на танках даже)), свезти или согнать с стольный град Руси Украины, Киев, возможности физической даже, не было аж ни разу, как бы они к истории славной, Руси Киевской не притирались!..На клич руцке, они отзываться стали лишь, после указа известного от 1721г. алканавта командора Пятрушки Первага, из бомжевания 10летнего голландскага вернувшегося и переименовавшега Московское княжество ханов османских(турецких) Джучи-Узбека, на Расею....бороды стричь тогда же боярам велел, парики на головы всем терпилам придворным одеть приказал и колготки, вместо портков вечно обоссаных напялить под страхом смерти повелел, кабы на европейцев похожими быть бОльше казались....
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25.08.2021 20:59 Відповісти
Новий Рік нехай відзначають ОБОВ'ЯЗКОВО! 1 січня - день народження Степана Андрійовича Бандери.
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25.08.2021 21:34 Відповісти
А какое отношение имеет Москва к Руси?
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25.08.2021 21:36 Відповісти
такое же, как морская свинка к морю))
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25.08.2021 22:32 Відповісти
Такое же как гонорар к гонорее.
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26.08.2021 11:06 Відповісти
З приводу хрещення, в 988 році на місці ******** території паРаші (РФ) були тільки згубні болота і непрохідні ліси, крім того, ці землі були майже не заселені дикими тубільцями москалями. І тому Великий Князь Київський Володимир хрестив виключно тільки киян, а не всі слов'янські і не слов'янські народи, і тим більше не цих диких угрофінів московітян ( пізніше в 18 ст. вже проидуманих ніби то як росіян) . Що цікаво, на ******** території РФ (тубільне Залісся Моксель) у той час було лише язичництво, яке яро протистояло християнству, влаштовуючи криваві повстання, фанатичний опір, масові вбивства місіонерів, священнослужителів надісланих з слов'янської частини Русі Київської (давня назва ******** Русі - України). Все це є офіційно доведеними історичними фактами. З огляду на ці реальні історичні події, дивно чути підле марення московитів (з 18ст. замаскованих під нібито росіян - руських) про хрещення князем Володимиром придуманої тільки в 1721 році Росії і "тисячолітньої історії" її кацапської розкольницької і навіть без святого Томаса РПЦ.-
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25.08.2021 21:56 Відповісти
який князь заганяв московитів у річку москву ?
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25.08.2021 23:03 Відповісти
В 1319 р. хан Узбек призначив свого брата Кулхана удільним московським князем, а з 1328 року - князем великого московського улуса. У російській історичній літературі названий, і замаскований під «Калиту», Хан Узбек, сповідував іслам, і він знищив всіх християн з князів - напівкровок Рюриковичів. У 1319-1328 pp. пройшла зміна династії з мізерною спадковістю від Рюриковичів на тюркську династію Чингизидов в московському улусі Золотої Орди. Тільки в 1598 в Московії перервалася династія роду Чингісхана, яка почалася від князя Івана Калити (Кулхана). І вже наступні 270 років московським - улусом правили тільки чисті Чингізиди, а потім до влади прийшли інші правителі але теж також тюрки.-
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26.08.2021 05:08 Відповісти
Тупое существо, эта лаврошадь! И не стоит тратить время на его бред, бред сивого под коксом...
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25.08.2021 23:16 Відповісти
Яке відношення до хрещення Русі має цей персонаж? Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 7511
Про батька Лаврова відомо, що він тбіліський вірменин (за деякими відомостями - Калантаров або Калантарян). 2005 року в Єревані, відповідаючи на питання про те, чи допомагають йому в роботі його вірменські корені, Лавров відповів, що «корені у мене взагалі-то грузинські - мій батько з Тбілісі, а ось кров дійсно вірменська».
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25.08.2021 23:59 Відповісти
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 4639
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26.08.2021 00:31 Відповісти
Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі" - Цензор.НЕТ 1882
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26.08.2021 01:50 Відповісти

КАК ОНИ УЖЕ ДОСТАЛИ УКРАИНУ ЭТИ УГРО-ФИНСКИЕ ФАШИСТЫ )(УЙЛА! МОСКАЛИ - КАЦАПЫ!
ФАШИСТ )(УЙЛО ТВЕРДИТ, ЧТО БРАТ ОН НАМ, НО НЕ БРАТ НАМ УГРО - ФИНСКИЙ ХАМ.
И НЕ НАБИВАЙТЕСЬ КАЦАПЫ В БРАТЬЯ ЗРЯ, РАБЫ - ХОЛОПЫ КРЕМЛЕВСКОГО ЦАРЯ.
ЧУДЬ, ВОДЬ, ВЕСЬ, МЕРЯ, МУРОМА, ЭРЗЯ, МОРДВА, ЛОПАРЬ, ЧУХОНЕЦ, ТАТАРВА.....
МЕДВЕДЬ, В ТАЙГЕ СОСУЩИЙ ЛАПУ, НА СВЕТ ПРОИЗВЕЛИ УЖАСНОГО КАЦАПА.
НАМ, БРАТЬЯ: СЕРБЫ И ПОЛЯКИ, НО НЕ БРАТЬЯ КАЦАПЫ, ЛАПТИ - МОСКАЛИ, ОДНАКО.
НАМ БРАТ СЛОВАК, ХОРВАТ, БОЛГАРИН, А ВАШ КАЦАПЫ БРАТ: УГРО -ФИНН И ТАТАРИН
НАМ УКРАИНЦАМ БРАТЬЯ ТАКЖЕ БЫЛИ БЕЛАРУСЫ? КОНЕЧНО И ЧЕХИ, ПЛЕМЯ ЯНА ГУСА, СЛОВЕНЦЫ БРАТЬЯ, ЛУЖИЧАНЕ, НО В НАШИХ БРАТЬЯХ НЕТ КАЦАПСКОЙ ГАДКОЙ СРАНИ! МОНГОЛ, ЯКУТ, УДМУРТ, АЛТАЕЦ И БУРЯТ- МОСКАЛЯ -КАЦАПА КРОВНЫХ БРАТЬЕВ РЯД, ЭВЕНКИ, ЧУКЧИ, КАЛМЫКИ, ГУННЫ, САМОЕДЫ - КАЦАПОВ КАЗЛАМОРДЫХ ПРАДЕДЫ И ДЕДЫ. ПО ЧТО УПОРНО МОНГОЛОИДНЫЕ МОСКАЛИ -КАЦАПЫ К СЛАВЯНАМ УКРАИНЦАМ ТЯНУТ СВОИ ЛАПЫ?
СМЕШНА ТЩЕТА ВСЕХ ИХ КАЗЛАМОРДЫХ ГНИД ЗАТЕЙ - ВЕДЬ, У СЛАВЯНИНА -УКРАИНЦА НЕТ ИХ ЛАПТЕЙ!-
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26.08.2021 05:17 Відповісти
При всьому негативному ставленню до "шимпанзе",треба визнати,що задумка з цим святом гарна." Путінський кінь" жартує,але в цьому жарті ВЖЕ відчувається турбота.В разі розумного підходу,та постійній роботі, з цим питанням,можно вибити історічну почву з-під ніг окупанта,та довести,що нашій державі вже тисячі років,а росія НЕ МАЄ жодного відношення до Київської Русі та заснована фіно-уграми,а не слов'янами.Це буде сильніше війни.
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26.08.2021 08:46 Відповісти
Армянский идиот,блеать.
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26.08.2021 12:28 Відповісти
Чого це коханець віслюків з Кавказських гір стурбувався нашим святом?
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09.11.2021 23:43 Відповісти
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