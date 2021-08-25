Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі"

Глава МЗС РФ Сергій Лавров прокоментував заяву президента Зеленського про те, що День Хрещення Русі тепер буде також Днем Української Державності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Известия".

"Україна, напевно, ще не раз порадує нас своїми рішеннями. Ось на днях було сказано, що вони приватизували День Хрещення Русі. Не знаю, може, скоро буде вирішено паном Зеленським, що і Новий рік можна святкувати тільки в Україні, тому що все інше - це не українське", - сказав міністр закордонних справ держави-агресора.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заснував нове свято - День Української Державності.

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