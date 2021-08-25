Зеленський присвоїв Кулебі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, - указ

Президент Володимир Зеленський присвоїв голові МЗС Дмитру Кулебі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №437/2021.

"Присвоїти Кулебі Дмитру Івановичу - міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - сказано в повідомленні.

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