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Зеленський присвоїв Кулебі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський присвоїв Кулебі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, - указ

Президент Володимир Зеленський присвоїв голові МЗС Дмитру Кулебі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №437/2021.

"Присвоїти Кулебі Дмитру Івановичу - міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+4
Зеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 408
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25.08.2021 19:09
+2
Это звание занято потерпевшим вiслюком.
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25.08.2021 19:07
+2
Ну из всей этой бездарной зелени, Кулеба еще нормальный
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25.08.2021 19:08
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хіба що чрєзвичайний двбйб.
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25.08.2021 19:06 Відповісти
Это звание занято потерпевшим вiслюком.
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25.08.2021 19:07 Відповісти
Ну из всей этой бездарной зелени, Кулеба еще нормальный
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25.08.2021 19:08 Відповісти
Вперше за роки Незалежності Парад кораблів на Дніпрі у Києві
відео - https://youtu.be/91U2Af3vJsE
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25.08.2021 19:09 Відповісти
Зеленский присвоил Кулебе дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 408
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25.08.2021 19:09 Відповісти
Зеленський знову обіс@ався на весь світ 😀
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25.08.2021 19:56 Відповісти
Когда слышу - Кулеба, подразумеваю - кулёма
когда слышу - кулёма, подразумеваю - Кулеба
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25.08.2021 19:12 Відповісти
точно, такой тюфячок шо даже до климкина ему далеко. никуда не ездит ни о чем не дорваривается сидит на жопе ровно. а может зеле такой и нужен? чтобы без разрешения ни ни......
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25.08.2021 19:17 Відповісти
Ну що за подача новин!??? Треба так: Зеленський прішол... Зеленський прісвоіл... Зеленський відбув... 😁
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25.08.2021 19:13 Відповісти
это значит то, что когда кулебу снимут с прсады министра, он имеет право поехать закордон послом, а не советником-посланником, ну и а звание больше денег к зарплате. всё остальное - суета и куйня поскольку ничего особенного как министр этот кулеба не сделал. до удовенко или до зленко этому пацанчику очень далеко.....
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25.08.2021 19:14 Відповісти
Куда пошла посла? Неадекватненько както,отходняк после трудовых праздничных будней,подлатают за выходные пару-тройкой дорожек,не сцы...
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25.08.2021 19:18 Відповісти
пришить кулебе третье яйцо- в знак крутости
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25.08.2021 19:21 Відповісти
Гарна новина , для 73% лохів ,
прикро , що ми всі пливемо в одному човні і вже видно ДНО 😒
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25.08.2021 19:51 Відповісти
Тобто , Зельонський підняв заробітну плату Кулебі , а також в майбутньому це впливатиме на пенсію !
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25.08.2021 19:49 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и представителя Украины при Международной организации гражданской авиации
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25.08.2021 19:50 Відповісти
Зеленський розставляє кругом своїх людей , не дивлячись на професійність в той чи іншій сфері !
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25.08.2021 19:53 Відповісти
Канада для нього, як Пороху руку подати... осмілів після свят ...
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25.08.2021 20:10 Відповісти
Ипать подпрыгивать))
Та осел и слов таких не знает, чрезвычайный и полномочный)))
Ой клоун конченый, кончит плохо...
Хуже чем янык
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25.08.2021 20:54 Відповісти
жалкая попытка заткнуть каръеристу Кулебе рот, чтобы тот никому не рассказал, какое Зеля чмо, жалкое, мстительное, сцыкливое, жадное.. хворе..
73% выбрали элитного жлоба
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25.08.2021 21:01 Відповісти
Не зрозумів: повноваження міністра закордонних справ менші, ніж повноваження "Чрезвычайного и Полномочного"??? Це ще шо за дурня????
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25.08.2021 22:28 Відповісти
Зеленський присвоїв Кулебі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, - указ - Цензор.НЕТ 6837
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25.08.2021 22:46 Відповісти
 
 