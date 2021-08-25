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Зеленський присвоїв Кулебі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, - указ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський присвоїв голові МЗС Дмитру Кулебі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №437/2021.
"Присвоїти Кулебі Дмитру Івановичу - міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+4 саша паламарчук
показати весь коментар25.08.2021 19:09
+2 Valery Greff
показати весь коментар25.08.2021 19:07
+2 Taras Klunyk
показати весь коментар25.08.2021 19:08
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відео - https://youtu.be/91U2Af3vJsE
когда слышу - кулёма, подразумеваю - Кулеба
прикро , що ми всі пливемо в одному човні і вже видно ДНО 😒
Та осел и слов таких не знает, чрезвычайный и полномочный)))
Ой клоун конченый, кончит плохо...
Хуже чем янык
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