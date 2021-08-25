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Новости За рубежом
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Афганистан (599) эвакуация (1750)

Более 10 тыс. человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Более 10 тыс. человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула

Самолеты вылетают из афганской столицы каждые 39 минут.

Об этом заявил генерал-майор армии США Хэнк Тейлор, заместитель директора штаба по вопросам безопасности региональных операций, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Он рассказал, что операция по эвакуации сосредоточена на том, чтобы "вывести как можно больше людей максимально эффективно и безопасно".

По его словам, 42 американских военных самолета - 37 самолетов С17 и пять самолетов С130 - вчера вывезли из Афганистана 11 200 американских военнослужащих и 7 800 человек из 48 из стран-партнеров и союзников.

Самолет вылетал из аэропорта Кабула каждые 39 минут.

Тейлор также сообщил, что в аэропорту сейчас ждет вылета более 10 000 человек.

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При этом, по его словам, в любой момент в аэропорт может прибыть все больше людей, которые пытаются покинуть страну.

Автор: Ольга Лузан
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Просто більше не влазе. Цих вивезете, ще 10 тис там буде. І так безкінечно.
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25.08.2021 20:29 Ответить
а не насрать ли мне?
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25.08.2021 20:35 Ответить
а пешочком - нельзя?
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25.08.2021 20:42 Ответить
10 000 человек, это не так много по меркам воздушных перевозок.
Зачем раздувать это до сенсации?
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25.08.2021 21:42 Ответить
Они возят ...геркулесами. Их максимальная вместимость 92 пассажира или 72 десантника. Вот и фсья арифметика.
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25.08.2021 22:37 Ответить
Это является проблемой вселенского масштаба?
Это же не сельская взлетная полоса с грунтовым покрытием!
4-5 дней работы и все кому надо улетели.
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25.08.2021 22:46 Ответить
До мене ніяк не дійде скільки людей тікають чому вони не захищають своі сімью і дітей краіну хто за них це зробить
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25.08.2021 22:39 Ответить
Их собратья в лугандоне предпочли российские паспорта
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26.08.2021 02:15 Ответить
 
 