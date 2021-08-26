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Новини За кордоном
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Афганістан (450) евакуація (1922)

Понад 10 тис. осіб очікують евакуації в аеропорту Кабула

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Понад 10 тис. осіб очікують евакуації в аеропорту Кабула

Літаки вилітають з афганської столиці кожні 39 хвилин.

Про це заявив генерал-майор армії США Хенк Тейлор, заступник директора штабу з питань безпеки регіональних операцій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Він розповів, що операція з евакуації зосереджена на тому, щоб "вивести якомога більше людей максимально ефективно і безпечно".

За його словами, 42 американські військові літаки - 37 літаків С17 і п'ять літаків С130 - вчора вивезли з Афганістану 11 200 американських військовослужбовців і 7 800 осіб із 48 країн-партнерів і союзників.

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Літак вилітав з аеропорту Кабула кожні 39 хвилин.

Тейлор також повідомив, що в аеропорту зараз чекає вильоту понад 10 000 осіб.

При цьому, за його словами, в будь-який момент в аеропорт може прибути ще більше людей, які намагаються покинути країну.
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Просто більше не влазе. Цих вивезете, ще 10 тис там буде. І так безкінечно.
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25.08.2021 20:29 Відповісти
а не насрать ли мне?
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25.08.2021 20:35 Відповісти
а пешочком - нельзя?
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25.08.2021 20:42 Відповісти
10 000 человек, это не так много по меркам воздушных перевозок.
Зачем раздувать это до сенсации?
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25.08.2021 21:42 Відповісти
Они возят ...геркулесами. Их максимальная вместимость 92 пассажира или 72 десантника. Вот и фсья арифметика.
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25.08.2021 22:37 Відповісти
Это является проблемой вселенского масштаба?
Это же не сельская взлетная полоса с грунтовым покрытием!
4-5 дней работы и все кому надо улетели.
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25.08.2021 22:46 Відповісти
До мене ніяк не дійде скільки людей тікають чому вони не захищають своі сімью і дітей краіну хто за них це зробить
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25.08.2021 22:39 Відповісти
Их собратья в лугандоне предпочли российские паспорта
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26.08.2021 02:15 Відповісти
 
 