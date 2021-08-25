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Туреччина почала виведення підрозділів збройних сил з Афганістану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина почала виведення підрозділів збройних сил з Афганістану

Влада Туреччини, провівши оцінку ситуації в Афганістані, оголосила про початок виведення турецького контингенту з цієї країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у витягах із заяви Міноборони.

"Евакуація підрозділів збройних сил Туреччини з Афганістану починається після оцінки умов, що склалися. Турецькі збройні сили повертаються на батьківщину з гордістю за виконаний обов'язок", - сказано в повідомленні.

За даними видання "Сабах", раніше в середу, турецькі представники в Афганістані повідомили, що таліби звернулись до них по сприяння і технічну допомогу в управлінні міжнародним аеропортом "Хамід Карзай" у Кабулі. Однак таліби обумовили запит тим, що і турецькі сили повинні покинути Афганістан в домовлені терміни, тобто до кінця серпня.

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Топ коментарі
+7
Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 9899
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25.08.2021 22:04
+3
Эрдоган знает что делает. Похоже, что горно-пустынный Афган Турции не нужен. Нужны толпы голодных талибов в одном-единственном направлении - на север.
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25.08.2021 22:22
+2
американці сподівались передати туркам аеропорт Кабула.
але турки хитрі, драпнули перед американцями.
молодці
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25.08.2021 22:15
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Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 9899
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25.08.2021 22:04 Відповісти
А турки так надеялись остаться в Афганистане...
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25.08.2021 22:08 Відповісти
американці сподівались передати туркам аеропорт Кабула.
але турки хитрі, драпнули перед американцями.
молодці
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25.08.2021 22:15 Відповісти
Litva takze zavtra specnaz ujedut domoj,svojiu misiju vypolnili zabrali afgancev pervodcikov semjami vsego 200 stuk Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 3890
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25.08.2021 22:14 Відповісти
зачем Литве эти 200 штук? Туреччина почала виведення підрозділів збройних сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 8630
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26.08.2021 01:50 Відповісти
Oni prosili stob im pomogli,poskolku ix znajet,nasix tam sluzolo vsego 5000 za ves period.Te perevociki i po litovski govoriat
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26.08.2021 07:09 Відповісти
Tut oni vriatli ostanitsia polucit status bezenca,a togda uze budet imet prava kak nasi grazdani svobodno jezdit po ES stranam.Etix xotiabi uze znajem,odin daze gimn nas znajet spel po litovski Туреччина почала виведення підрозділів збройних сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 6615
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26.08.2021 07:20 Відповісти
у когось Тал-****, а у нас ЗЕл-**** Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 7572
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25.08.2021 22:21 Відповісти
Эрдоган знает что делает. Похоже, что горно-пустынный Афган Турции не нужен. Нужны толпы голодных талибов в одном-единственном направлении - на север.
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25.08.2021 22:22 Відповісти
Безхребетний байден підлизав х йла оце такій результат
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25.08.2021 22:36 Відповісти
Почему Вы так спешите с выводами?
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25.08.2021 22:56 Відповісти
Потому что ботяра из мокшандии.
Открыто бред, про якобы "бегство" американцев (и турок), писать боится, а методичка и куратор, требуют хоть какую-то фигню наклацать.
Вот и новое направление появилось "Байден подлизывает *****, потому что он боится и конечно безхребетный. А вот ***** с ломом и мужественный".
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25.08.2021 23:25 Відповісти
работа такая, очернять тех, кто недруг
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26.08.2021 07:28 Відповісти
Турок сделал своё дело - турок должен уйти.
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26.08.2021 09:41 Відповісти
 
 