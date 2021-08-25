Туреччина почала виведення підрозділів збройних сил з Афганістану

Влада Туреччини, провівши оцінку ситуації в Афганістані, оголосила про початок виведення турецького контингенту з цієї країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться у витягах із заяви Міноборони.

"Евакуація підрозділів збройних сил Туреччини з Афганістану починається після оцінки умов, що склалися. Турецькі збройні сили повертаються на батьківщину з гордістю за виконаний обов'язок", - сказано в повідомленні.

За даними видання "Сабах", раніше в середу, турецькі представники в Афганістані повідомили, що таліби звернулись до них по сприяння і технічну допомогу в управлінні міжнародним аеропортом "Хамід Карзай" у Кабулі. Однак таліби обумовили запит тим, що і турецькі сили повинні покинути Афганістан в домовлені терміни, тобто до кінця серпня.

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