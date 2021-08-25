Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Турции, проведя оценку ситуации в Афганистане, объявили о начале вывода турецкого контингента из этой страны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в выдержках из заявления Минобороны.
"Эвакуация подразделений вооруженных сил Турции из Афганистана начинается после оценки сложившихся условий. Турецкие вооруженные силы возвращаются на родину с гордостью за выполненный долг", - говорится в сообщении.
По данным издания "Сабах", ранее в среду, турецкие представители в Афганистане сообщили, что талибы обратились к ним за содействием и технической помощью в управлении международным аэропортом "Хамид Карзай" в Кабуле. Однако талибы обусловили запрос тем, что и турецкие силы должны покинуть Афганистан в договоренные сроки, то есть до конца августа.
Пожалуйста, подождите...
але турки хитрі, драпнули перед американцями.
молодці
Открыто бред, про якобы "бегство" американцев (и турок), писать боится, а методичка и куратор, требуют хоть какую-то фигню наклацать.
Вот и новое направление появилось "Байден подлизывает *****, потому что он боится и конечно безхребетный. А вот ***** с ломом и мужественный".