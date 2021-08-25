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Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана

Власти Турции, проведя оценку ситуации в Афганистане, объявили о начале вывода турецкого контингента из этой страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в выдержках из заявления Минобороны.

"Эвакуация подразделений вооруженных сил Турции из Афганистана начинается после оценки сложившихся условий. Турецкие вооруженные силы возвращаются на родину с гордостью за выполненный долг", - говорится в сообщении.

По данным издания "Сабах", ранее в среду, турецкие представители в Афганистане сообщили, что талибы обратились к ним за содействием и технической помощью в управлении международным аэропортом "Хамид Карзай" в Кабуле. Однако талибы обусловили запрос тем, что и турецкие силы должны покинуть Афганистан в договоренные сроки, то есть до конца августа.

Также читайте: Более 10 тыс. человек ожидают эвакуации в аэропорту Кабула

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 9899
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25.08.2021 22:04
+3
Эрдоган знает что делает. Похоже, что горно-пустынный Афган Турции не нужен. Нужны толпы голодных талибов в одном-единственном направлении - на север.
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25.08.2021 22:22
+2
американці сподівались передати туркам аеропорт Кабула.
але турки хитрі, драпнули перед американцями.
молодці
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25.08.2021 22:15
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Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 9899
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25.08.2021 22:04 Ответить
А турки так надеялись остаться в Афганистане...
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25.08.2021 22:08 Ответить
американці сподівались передати туркам аеропорт Кабула.
але турки хитрі, драпнули перед американцями.
молодці
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25.08.2021 22:15 Ответить
Litva takze zavtra specnaz ujedut domoj,svojiu misiju vypolnili zabrali afgancev pervodcikov semjami vsego 200 stuk Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 3890
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25.08.2021 22:14 Ответить
зачем Литве эти 200 штук? Туреччина почала виведення підрозділів збройних сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 8630
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26.08.2021 01:50 Ответить
Oni prosili stob im pomogli,poskolku ix znajet,nasix tam sluzolo vsego 5000 za ves period.Te perevociki i po litovski govoriat
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26.08.2021 07:09 Ответить
Tut oni vriatli ostanitsia polucit status bezenca,a togda uze budet imet prava kak nasi grazdani svobodno jezdit po ES stranam.Etix xotiabi uze znajem,odin daze gimn nas znajet spel po litovski Туреччина почала виведення підрозділів збройних сил з Афганістану - Цензор.НЕТ 6615
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26.08.2021 07:20 Ответить
у когось Тал-****, а у нас ЗЕл-**** Турция начала вывод подразделений вооруженных сил из Афганистана - Цензор.НЕТ 7572
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25.08.2021 22:21 Ответить
Эрдоган знает что делает. Похоже, что горно-пустынный Афган Турции не нужен. Нужны толпы голодных талибов в одном-единственном направлении - на север.
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25.08.2021 22:22 Ответить
Безхребетний байден підлизав х йла оце такій результат
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25.08.2021 22:36 Ответить
Почему Вы так спешите с выводами?
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25.08.2021 22:56 Ответить
Потому что ботяра из мокшандии.
Открыто бред, про якобы "бегство" американцев (и турок), писать боится, а методичка и куратор, требуют хоть какую-то фигню наклацать.
Вот и новое направление появилось "Байден подлизывает *****, потому что он боится и конечно безхребетный. А вот ***** с ломом и мужественный".
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25.08.2021 23:25 Ответить
работа такая, очернять тех, кто недруг
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26.08.2021 07:28 Ответить
Турок сделал своё дело - турок должен уйти.
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26.08.2021 09:41 Ответить
 
 