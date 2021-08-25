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Два украинских документальных фильма претендуют на премию Европейской киноакадемии

Новости Цензор.НЕТ Общество

Два украинских документальных фильма претендуют на премию Европейской киноакадемии

Премию могут получить ленты Лозницы или Горловой.

Об этом сообщает Госкино, информирует Цензор.НЕТ.

На премию претендуют картина Алины Горловой "Этот дождь никогда не кончится" и "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы.

Всего в категории "Документальные фильмы" в списке претендентов на премию Европейской киноакадемии 15 картин. В ближайшее время более 4000 членов киноакадемии смогут посмотреть выбранные ленты и сделать свой выбор.

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Номинантов на European Film Awards объявят 9 ноября 2021 во время Севильского фестиваля европейского кино в Испании.

Автор: Ольга Лузан
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