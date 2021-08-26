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Два українські документальні фільми претендують на премію Європейської кіноакадемії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Два українські документальні фільми претендують на премію Європейської кіноакадемії

Премію можуть отримати стрічки Лозниці або Горлової.

Про це повідомляє Держкіно, інформує Цензор.НЕТ.

На премію претендують картина Аліни Горлової "Цей дощ ніколи не скінчиться" і "Бабин Яр. Контекст" Сергія Лозниці.

Всього в категорії "Документальні фільми" у списку претендентів на премію Європейської кіноакадемії 15 картин. Найближчим часом понад 4000 членів кіноакадемії зможуть подивитися обрані стрічки і зробити свій вибір.

Номінантів на European Film Awards оголосять 9 листопада 2021 під час Севільського фестивалю європейського кіно в Іспанії.

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Скоріше за все, виграє "Бабий Яр". Єврейська тематика - прохідна тема на будь-якому фестивалі.
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25.08.2021 20:21 Відповісти
Лозниця вже вигравав премію якусь,дайте Зеле за 95 говноквартал... Два украинских документальных фильма претендуют на премию Европейской киноакадемии - Цензор.НЕТ 7194
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25.08.2021 20:23 Відповісти
Два украинских документальных фильма претендуют на премию Европейской киноакадемии - Цензор.НЕТ 9396
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25.08.2021 20:51 Відповісти
За два дні загинуло 2 захисника України... Але ж то не новина для ОПи та інших "найвеличніших володарів життя"! Головне медалі паралімпійців, привілеї вакцинованим і ще всіляка лабудень.... Просто капець!
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25.08.2021 22:24 Відповісти
 
 