Нові фільми Сенцова і Васяновича покажуть на кінофестивалі у Венеції
На Венеційському кінофестивалі будуть представлені три українські кінострічки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно
Фільм Валентина Васяновича "Відблиск" представлений в основній програмі. Стрічка Олега Сенцова "Носоріг", а також фільм Петера Керекеша "Цензорка" будуть показані в програмі "Горизонти".
Стрічка "Відблиск" розповідає про долю лікаря-добровольця. Після повернення з полону він намагається звикнути до мирного життя.
Сенцов завершив зйомки фільму "Носоріг", проєкт якого представив ще в 2012 році, в грудні 2020 року. Цей фільм заснований на реальних подіях 1990-х рр. і розповідає про шлях головного героя в кримінальному світі.
Фільм "Цензорка" Петера Крекеша - спільне виробництво Словаччини, Чехії та України. Стрічка оповідає про молоду засуджену, яка намагається знайти своє місце в світі, населеному самими лише жінками.
Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав "чудовими" новини про присутність українських стрічок в програмі фестивалю.
