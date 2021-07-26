УКР
Нові фільми Сенцова і Васяновича покажуть на кінофестивалі у Венеції

На Венеційському кінофестивалі будуть представлені три українські кінострічки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно

Фільм Валентина Васяновича "Відблиск" представлений в основній програмі. Стрічка Олега Сенцова "Носоріг", а також фільм Петера Керекеша "Цензорка" будуть показані в програмі "Горизонти".

Стрічка "Відблиск" розповідає про долю лікаря-добровольця. Після повернення з полону він намагається звикнути до мирного життя.

Сенцов завершив зйомки фільму "Носоріг", проєкт якого представив ще в 2012 році, в грудні 2020 року. Цей фільм заснований на реальних подіях 1990-х рр. і розповідає про шлях головного героя в кримінальному світі.

Також читайте: "Глядачі історично звикли": 1+1 транслюватиме фільми та серіали мовою оригіналу

Фільм "Цензорка" Петера Крекеша - спільне виробництво Словаччини, Чехії та України. Стрічка оповідає про молоду засуджену, яка намагається знайти своє місце в світі, населеному самими лише жінками.

Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав "чудовими" новини про присутність українських стрічок в програмі фестивалю.

Автор: 

Венеція (28) кіно (972) кінофестиваль (108) Держкіно (189) Сенцов Олег (899)
Как так?! А сваты?!)))
показати весь коментар
26.07.2021 16:39 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2021 16:45 Відповісти
вместо сватов покажут фильм сенцова, будет аншлаг
показати весь коментар
26.07.2021 16:50 Відповісти
не будет.зря выброшенные деньги, бюджетные...
показати весь коментар
26.07.2021 21:40 Відповісти
Патриоты мигом разлюбили Сенцова, после того как он наехал на Порошенко.
показати весь коментар
26.07.2021 19:45 Відповісти
 
 