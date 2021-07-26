РУС
Новые фильмы Сенцова и Васяновича покажут на кинофестивале в Венеции

На Венецианском кинофестивале будут представлены три украинских киноленты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино

Фильм Валентина Васяновича "Отблеск" представлен в основной программе. Лента Олега Сенцова "Носорог", а также фильм Петера Керекеша "Цензорка" будут показаны в программе "Горизонты".

Лента "Отблеск" рассказывает о судьбе врача-добровольца. После возвращения из плена он пытается привыкнуть к мирной жизни.

Сенцов завершил съемки фильма "Носорог", проект которого представил еще в 2012 году, в декабре 2020 года. Этот фильм основан на реальных событиях 1990-х гг. и рассказывает о пути главного героя в криминальном мире.

Читайте: Лента Лозницы о Бабьем Яре признана лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля

Фильм "Цензорка" Петера Крекеша - совместное производство Словакии, Чехии и Украины. Лента повествует о молодой осужденной, пытающейся найти свое место в мире, населенной одними только женщинами.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал "замечательными" новости о присутствии украинских лент в программе фестиваля.

Венеция (35) кино (1543) кинофестиваль (164) Госкино (190) Сенцов Олег (1154)
Как так?! А сваты?!)))
26.07.2021 16:39 Ответить
Нові фільми Сенцова і Васяновича покажуть на кінофестивалі у Венеції - Цензор.НЕТ 3527
26.07.2021 16:45 Ответить
вместо сватов покажут фильм сенцова, будет аншлаг
26.07.2021 16:50 Ответить
не будет.зря выброшенные деньги, бюджетные...
26.07.2021 21:40 Ответить
Патриоты мигом разлюбили Сенцова, после того как он наехал на Порошенко.
26.07.2021 19:45 Ответить
 
 