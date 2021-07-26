Новые фильмы Сенцова и Васяновича покажут на кинофестивале в Венеции

На Венецианском кинофестивале будут представлены три украинских киноленты.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино

Фильм Валентина Васяновича "Отблеск" представлен в основной программе. Лента Олега Сенцова "Носорог", а также фильм Петера Керекеша "Цензорка" будут показаны в программе "Горизонты".

Лента "Отблеск" рассказывает о судьбе врача-добровольца. После возвращения из плена он пытается привыкнуть к мирной жизни.

Сенцов завершил съемки фильма "Носорог", проект которого представил еще в 2012 году, в декабре 2020 года. Этот фильм основан на реальных событиях 1990-х гг. и рассказывает о пути главного героя в криминальном мире.

Фильм "Цензорка" Петера Крекеша - совместное производство Словакии, Чехии и Украины. Лента повествует о молодой осужденной, пытающейся найти свое место в мире, населенной одними только женщинами.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал "замечательными" новости о присутствии украинских лент в программе фестиваля.