РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14379 посетителей онлайн
Новости Общество
15 136 61
Днепр_город (3758) Корбан (548) яхта (71) Филатов (551)

Корбан подарил свою 38-метровую яхту детскому клубу Днепра

Новости Цензор.НЕТ Общество

Корбан подарил свою 38-метровую яхту детскому клубу Днепра

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан подарил детской флотилии Днепра свою яхту.

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Геннадий Корбан подарил детской флотилии свою речную 38-метровую яхту. Теперь пацанва сможет ходить по Днепру не на старом буксире, а на красивом современном судне, где мы сделаем учебный класс", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корбан о судившем его Чаусе: Он поплатился в полной мере и даже более, но не понесли наказание те, кто организовал судебный процесс

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
искренно хотят попилить бабла для "переустройства в учебный класс"
Корбан подарував свою 38-метрову яхту дитячому клубу Дніпра - Цензор.НЕТ 51
показать весь комментарий
26.08.2021 12:37 Ответить
Ну в цьому.. Випадку це ненастільки важливо...
показать весь комментарий
25.08.2021 21:11 Ответить
Ещё не слышал, что бы кто то дарил свои яхты детским клубам или просто школьникам
показать весь комментарий
25.08.2021 21:05 Ответить
Навіщо писати таку дурню? Між філатовим і корбаном.. Все зовсім не кошерно...
показать весь комментарий
25.08.2021 21:13 Ответить
То вони прикидаються. В дійсності кошерно.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:54 Ответить
А когда великий мореход ********-Кивалов закупит пару корыт на которые посадит своих курсантиков в дальние рейсы? Будет и ему польза и стране
показать весь комментарий
25.08.2021 21:08 Ответить
яхта, єто не обязательно парусник..но дилетантам єтого не понять)))
показать весь комментарий
25.08.2021 21:25 Ответить
Ее дорого содержать. Лучше что то попроще купить
показать весь комментарий
25.08.2021 21:14 Ответить
Эту яхту лучше всего продать, и купить целую флотилию яхт класса "Кадет" для подростковых яхт-клубов.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:18 Ответить
ну таки здесь не яхт-клуб фигурирует а флотилия . это несколько разные направления в детской флотилии несколько классов учёбы .мотористы. радисты . судовождение та даже моделисты есть.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:30 Ответить
Пардон. Я именно яхт-клубы имел в виду.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:43 Ответить
Дорого - не то слово.
Я иногда катаюсь на яхте одного местного морячка на Балтике.
Так, он рассказывает, что всё, что зарабатывает, на неё и уходит.
Летом он, конечно, востребован - хорошо зарабатывает.
А зимой загоняет яхту в ангар и что-то постоянно майстрячит.
Но это уже - стиль жизни, он по другому не может, да и не хочет жить.
показать весь комментарий
25.08.2021 22:03 Ответить
Прирожденный Папай
показать весь комментарий
26.08.2021 05:38 Ответить
Корбан-молодец! Всегда был о нём хорошего мнения.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:14 Ответить
это же моторная яхта. на ней прогулки совершать, а не яхтенному делу учиться
показать весь комментарий
25.08.2021 21:19 Ответить
ну таки когда в детстве ходил в такую детскую флотилию у нас вообще списанный ПСКР и то были на борту раза два или три всего и таки я не увидел что детская флотилия именно яхт-клуб
показать весь комментарий
25.08.2021 21:26 Ответить
Ця яхта мені нагадує старий, 80х років, совковий катер серії ОМ, котрі будували у Херсоні, проте дуже перероблений.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:19 Ответить
та ну нах! Дуже добре пам'ятую цю серію катерів. Схожий як свиня на коня, тільки хвіст не такий)))
показать весь комментарий
25.08.2021 21:26 Ответить
Я вам більше скажу. Один з них ще досі в строю. І виконував свою функцію ще позаминулого року. Проте через ковід стоїть на пірсі зараз.
показать весь комментарий
25.08.2021 22:05 Ответить
20 чи 21 ?
показать весь комментарий
25.08.2021 22:22 Ответить
101.
показать весь комментарий
26.08.2021 07:35 Ответить
Не розуміюсь на мореплавстві,але думаю що простіше було продати та купити спортивну яхту для змагань,можливо і не одну.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:21 Ответить
Корбану спасибо, чего на него набросились ?
показать весь комментарий
25.08.2021 23:10 Ответить
в Меноре и есть Городской Центр (еврейских) Детей Корбан подарував свою 38-метрову яхту дитячому клубу Дніпра - Цензор.НЕТ 2997
показать весь комментарий
26.08.2021 01:58 Ответить
почему не написано, чья была яхта? Кому принадлежала? подарил это как - отдал на баланс какого-то предприятия или просто дал покататься временно?
короче много неясного.
показать весь комментарий
25.08.2021 23:28 Ответить
Надежда города Днепра .
В наш век жестокий ,косный люди слова
Оставив голод грешный дома творят дела
Слепца не замечая клевету деяниями кроют молча
Обогораживают Днепр не слушая глупца.
Ведь иногда мешкотная народная толпа
Божественного промысла не чувствуют огня
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континиуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново
Однако общество в стрессовой среде старо
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Анигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Днепре проходят снова на ура
И без конца орет бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля
Поля и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла .
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И возродить забытое величие Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста .
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра могучие и родные стоны ,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова во мраке ночи
Иных посланцев волею Днепровцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
В Днепре они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца .
Но Украинское солнце взошло благословением
Индустриальным обществом в моем Днепре,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родном Днепре .
показать весь комментарий
25.08.2021 23:53 Ответить
"ода радости" типа...(((- кому..???
показать весь комментарий
26.08.2021 02:00 Ответить
А деньги на содержание этой яхты у клуба есть?
показать весь комментарий
26.08.2021 09:50 Ответить
 
 