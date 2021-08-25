Корбан подарил свою 38-метровую яхту детскому клубу Днепра

Бизнесмен и политик Геннадий Корбан подарил детской флотилии Днепра свою яхту.

Об этом в Facebook сообщил мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня Геннадий Корбан подарил детской флотилии свою речную 38-метровую яхту. Теперь пацанва сможет ходить по Днепру не на старом буксире, а на красивом современном судне, где мы сделаем учебный класс", - говорится в сообщении.

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