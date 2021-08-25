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Корбан подарував свою 38-метрову яхту дитячому клубу Дніпра
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Бізнесмен і політик Геннадій Корбан подарував дитячій флотилії Дніпра свою яхту.
Про це в Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні Геннадій Корбан подарував дитячій флотилії свою річкову 38-метрову яхту. Тепер пацанва зможе ходити по Дніпру не на старому буксирі, а на красивому сучасному судні, де ми зробимо навчальний клас", - сказано в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
Я иногда катаюсь на яхте одного местного морячка на Балтике.
Так, он рассказывает, что всё, что зарабатывает, на неё и уходит.
Летом он, конечно, востребован - хорошо зарабатывает.
А зимой загоняет яхту в ангар и что-то постоянно майстрячит.
Но это уже - стиль жизни, он по другому не может, да и не хочет жить.
короче много неясного.
В наш век жестокий ,косный люди слова
Оставив голод грешный дома творят дела
Слепца не замечая клевету деяниями кроют молча
Обогораживают Днепр не слушая глупца.
Ведь иногда мешкотная народная толпа
Божественного промысла не чувствуют огня
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континиуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново
Однако общество в стрессовой среде старо
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Анигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Днепре проходят снова на ура
И без конца орет бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля
Поля и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла .
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И возродить забытое величие Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста .
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра могучие и родные стоны ,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова во мраке ночи
Иных посланцев волею Днепровцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
В Днепре они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца .
Но Украинское солнце взошло благословением
Индустриальным обществом в моем Днепре,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родном Днепре .