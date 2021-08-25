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Корбан подарував свою 38-метрову яхту дитячому клубу Дніпра

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Корбан подарував свою 38-метрову яхту дитячому клубу Дніпра

Бізнесмен і політик Геннадій Корбан подарував дитячій флотилії Дніпра свою яхту.

Про це в Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Геннадій Корбан подарував дитячій флотилії свою річкову 38-метрову яхту. Тепер пацанва зможе ходити по Дніпру не на старому буксирі, а на красивому сучасному судні, де ми зробимо навчальний клас", - сказано в повідомленні.

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искренно хотят попилить бабла для "переустройства в учебный класс"
Корбан подарував свою 38-метрову яхту дитячому клубу Дніпра - Цензор.НЕТ 51
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26.08.2021 12:37 Відповісти
Ну в цьому.. Випадку це ненастільки важливо...
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25.08.2021 21:11 Відповісти
Ещё не слышал, что бы кто то дарил свои яхты детским клубам или просто школьникам
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25.08.2021 21:05 Відповісти
Навіщо писати таку дурню? Між філатовим і корбаном.. Все зовсім не кошерно...
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25.08.2021 21:13 Відповісти
То вони прикидаються. В дійсності кошерно.
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25.08.2021 21:54 Відповісти
А когда великий мореход ********-Кивалов закупит пару корыт на которые посадит своих курсантиков в дальние рейсы? Будет и ему польза и стране
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25.08.2021 21:08 Відповісти
яхта, єто не обязательно парусник..но дилетантам єтого не понять)))
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25.08.2021 21:25 Відповісти
Ее дорого содержать. Лучше что то попроще купить
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25.08.2021 21:14 Відповісти
Эту яхту лучше всего продать, и купить целую флотилию яхт класса "Кадет" для подростковых яхт-клубов.
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25.08.2021 21:18 Відповісти
ну таки здесь не яхт-клуб фигурирует а флотилия . это несколько разные направления в детской флотилии несколько классов учёбы .мотористы. радисты . судовождение та даже моделисты есть.
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25.08.2021 21:30 Відповісти
Пардон. Я именно яхт-клубы имел в виду.
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25.08.2021 21:43 Відповісти
Дорого - не то слово.
Я иногда катаюсь на яхте одного местного морячка на Балтике.
Так, он рассказывает, что всё, что зарабатывает, на неё и уходит.
Летом он, конечно, востребован - хорошо зарабатывает.
А зимой загоняет яхту в ангар и что-то постоянно майстрячит.
Но это уже - стиль жизни, он по другому не может, да и не хочет жить.
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25.08.2021 22:03 Відповісти
Прирожденный Папай
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26.08.2021 05:38 Відповісти
Корбан-молодец! Всегда был о нём хорошего мнения.
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25.08.2021 21:14 Відповісти
это же моторная яхта. на ней прогулки совершать, а не яхтенному делу учиться
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25.08.2021 21:19 Відповісти
ну таки когда в детстве ходил в такую детскую флотилию у нас вообще списанный ПСКР и то были на борту раза два или три всего и таки я не увидел что детская флотилия именно яхт-клуб
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25.08.2021 21:26 Відповісти
Ця яхта мені нагадує старий, 80х років, совковий катер серії ОМ, котрі будували у Херсоні, проте дуже перероблений.
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25.08.2021 21:19 Відповісти
та ну нах! Дуже добре пам'ятую цю серію катерів. Схожий як свиня на коня, тільки хвіст не такий)))
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25.08.2021 21:26 Відповісти
Я вам більше скажу. Один з них ще досі в строю. І виконував свою функцію ще позаминулого року. Проте через ковід стоїть на пірсі зараз.
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25.08.2021 22:05 Відповісти
20 чи 21 ?
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25.08.2021 22:22 Відповісти
101.
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26.08.2021 07:35 Відповісти
Не розуміюсь на мореплавстві,але думаю що простіше було продати та купити спортивну яхту для змагань,можливо і не одну.
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25.08.2021 21:21 Відповісти
Корбану спасибо, чего на него набросились ?
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25.08.2021 23:10 Відповісти
в Меноре и есть Городской Центр (еврейских) Детей Корбан подарував свою 38-метрову яхту дитячому клубу Дніпра - Цензор.НЕТ 2997
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26.08.2021 01:58 Відповісти
почему не написано, чья была яхта? Кому принадлежала? подарил это как - отдал на баланс какого-то предприятия или просто дал покататься временно?
короче много неясного.
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25.08.2021 23:28 Відповісти
Надежда города Днепра .
В наш век жестокий ,косный люди слова
Оставив голод грешный дома творят дела
Слепца не замечая клевету деяниями кроют молча
Обогораживают Днепр не слушая глупца.
Ведь иногда мешкотная народная толпа
Божественного промысла не чувствуют огня
Обиды затаив не познают развития полезного покрова
Неукротимого континиуума и теплоты волны добра.
А постоянное пространство общества не ново
Однако общество в стрессовой среде старо
Оно не слышит дальше своего кукольного носа
Анигилируя не видит пазлы вещего творца.
А креатива ведь процессы без эксцессов
В Днепре проходят снова на ура
И без конца орет бес злой Абара
Античности застои восхваляя ради глупца.
Мне все равно кто Сэр физического поля
Поля и реки сила Украины и Днепра
И наша набережная достойна Иордана местного ментала
А Иордан он брат Днепра-реки и манна снизошла .
Но надо взять все лучшее из Библии и Торы
И возродить забытое величие Днепра
Ведь наши дети и отцы это основы
Божественного промысла вселенского моста .
Иные берега, непостижимые иные волны
Исходят из Днепра могучие и родные стоны ,
Ведь обошли недавние невзгоды эти воды
Благодаря делам людей и слова во мраке ночи
Иных посланцев волею Днепровцев
В ночИ под мутным небом взяли на живца,
В Днепре они заполонить хотели незнакомцев
И чуждую звериную культуру на ловца .
Но Украинское солнце взошло благословением
Индустриальным обществом в моем Днепре,
Элегия провиденьем парки и бульвары в одаренье
Нам посвящает без сомнения в родном Днепре .
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25.08.2021 23:53 Відповісти
"ода радости" типа...(((- кому..???
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26.08.2021 02:00 Відповісти
А деньги на содержание этой яхты у клуба есть?
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26.08.2021 09:50 Відповісти
 
 