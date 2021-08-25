Корбан подарував свою 38-метрову яхту дитячому клубу Дніпра

Бізнесмен і політик Геннадій Корбан подарував дитячій флотилії Дніпра свою яхту.

Про це в Facebook повідомив мер Дніпра Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Геннадій Корбан подарував дитячій флотилії свою річкову 38-метрову яхту. Тепер пацанва зможе ходити по Дніпру не на старому буксирі, а на красивому сучасному судні, де ми зробимо навчальний клас", - сказано в повідомленні.

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