"Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович
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Манипулированию исторической правдой, которое нацелено на раскол страны, можно противостоять глубоким изучением истории Украины. А также признанием не только положительных, но и негативных моментов в прошлом государства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
"Надо серьезно относиться к изучению истории. Потому что у нас в самых высоких кабинетах любят рассказывать: вот история, некоторые исторические моменты раскалывают страну... Глупость раскалывает страну, а не история. Когда мы, не имея знаний по определенным историческим событиям, начинаем ретранслировать какие-то идеологические штампы, - вот это разделяет страну", - заявил он.
По его словам, самая сильная защита против такого разъединения страны - это глубокое изучение исторической правды.
"Признание себе: да, вот тут мы были молодцы и герои, а тут мы были не молодцы и не герои. И когда мы понимаем полностью контекст, а не какие-то отдельные куски, то тогда мы становимся менее зависимы от манипуляций", - пояснил он.
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Александр Невский уже не вассал и сборщик дани Орды, а "защитник земли русской".
Учитесь.
Теперь кацапы будут каждый год 28 июля в День Крещения Киевской Руси-Украины отмечать День украинской государственности ,
Но история всё время была проституткой власти.
кацапы даже генетику с кибернетикой умудрились проститутками сделать
А вот то что с ней делают политики - это ахтунг.
Этот как с физикой. Один благодаря физике людей спасает, другой - миллионы убивает.
Міф про "адін нарот"
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Героям Слава!!! Слава Украине!!!