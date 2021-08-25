РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14379 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
5 744 29
история (1997) Дробович (76)

"Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Манипулированию исторической правдой, которое нацелено на раскол страны, можно противостоять глубоким изучением истории Украины. А также признанием не только положительных, но и негативных моментов в прошлом государства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"Надо серьезно относиться к изучению истории. Потому что у нас в самых высоких кабинетах любят рассказывать: вот история, некоторые исторические моменты раскалывают страну... Глупость раскалывает страну, а не история. Когда мы, не имея знаний по определенным историческим событиям, начинаем ретранслировать какие-то идеологические штампы, - вот это разделяет страну", - заявил он.

По его словам, самая сильная защита против такого разъединения страны - это глубокое изучение исторической правды.

"Признание себе: да, вот тут мы были молодцы и герои, а тут мы были не молодцы и не герои. И когда мы понимаем полностью контекст, а не какие-то отдельные куски, то тогда мы становимся менее зависимы от манипуляций", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываю к честной научной дискуссии и взаимоуважению, - Дробович о Волынской трагедии

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
А у москвинов уже новая история.
Александр Невский уже не вассал и сборщик дани Орды, а "защитник земли русской".
Учитесь.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:12
+5
Ну как "раскалывает"? У нее монобольшинство - 73% "Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович - Цензор.НЕТ 6624
показать весь комментарий
25.08.2021 21:12
+4
Слідом за групою "Рейтинг" своє опитування на тему "одного народу" провів Центр Разумкова, сформулювавши два досить розлогих запитання. Перше звучало так: "Нещодавно Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням?" З'ясувалося, що за такої постановки питання із Путіним погоджується лише 12% опитаних українців, не погоджується 70%. Друге запитання було продовженням першого: "У згаданій статті Володимир Путін також написав, що територія ******** України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. Чи згодні Ви з цим твердженням?" Тут згодних із Путіним виявилося ще менше - 7%, натомість незгодних - 76%.

Міф про "адін нарот"
показать весь комментарий
25.08.2021 21:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну как "раскалывает"? У нее монобольшинство - 73% "Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович - Цензор.НЕТ 6624
показать весь комментарий
25.08.2021 21:12 Ответить
А у москвинов уже новая история.
Александр Невский уже не вассал и сборщик дани Орды, а "защитник земли русской".
Учитесь.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:12 Ответить
Пусть они сами учатся, если мозги позволят.
Теперь кацапы будут каждый год 28 июля в День Крещения Киевской Руси-Украины отмечать День украинской государственности ,
показать весь комментарий
25.08.2021 21:35 Ответить
Оно то да.
Но история всё время была проституткой власти.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:12 Ответить
на расее...а во всем мире вроде наука "Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович - Цензор.НЕТ 8070.
кацапы даже генетику с кибернетикой умудрились проститутками сделать
показать весь комментарий
25.08.2021 21:33 Ответить
не глупость- жадность, все натыриться никак не могут и вроде уже миллиарды- а все мало
показать весь комментарий
25.08.2021 21:22 Ответить
История - это такая наука не точная, можно с разных сторон преподносить и называть это правдой, но а самокритичностью и анализом своих поступков далеко не каждый человек обладает, да и большинство людей в нашем мире живет по навязанным стереотипам. Это все хорошо для идеальной страны, где есть обратная связь власти и народа, но у нас если начнут говорить правду с самокритикой, то как тогда кучка богатых, удачно устроившиеся у власти будет управлять бедными? "Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович - Цензор.НЕТ 4888
показать весь комментарий
25.08.2021 21:25 Ответить
история как раз очень точная наука, основана на анализе четких фактов и цифр.
А вот то что с ней делают политики - это ахтунг.
Этот как с физикой. Один благодаря физике людей спасает, другой - миллионы убивает.
показать весь комментарий
25.08.2021 23:26 Ответить
Что-то опять начали много говорить про раскол страны. Снова по граблям?
показать весь комментарий
25.08.2021 21:28 Ответить
"Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович-"зеленые служивые раскольники".раскол Украины- рашиста сценарий
показать весь комментарий
25.08.2021 21:35 Ответить
Слідом за групою "Рейтинг" своє опитування на тему "одного народу" провів Центр Разумкова, сформулювавши два досить розлогих запитання. Перше звучало так: "Нещодавно Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням?" З'ясувалося, що за такої постановки питання із Путіним погоджується лише 12% опитаних українців, не погоджується 70%. Друге запитання було продовженням першого: "У згаданій статті Володимир Путін також написав, що територія ******** України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. Чи згодні Ви з цим твердженням?" Тут згодних із Путіним виявилося ще менше - 7%, натомість незгодних - 76%.

Міф про "адін нарот"
показать весь комментарий
25.08.2021 21:40 Ответить
А, что вас удивляет. Тут с какой стороны не посмотри, все стороны правы. Кубань, Белгородчина, Курские Воронежские земли, да и города золотого кольца которые даже имена своих основателей носят, например Ярославль, Владимир. Да и Сибирь и Дальний Восток Украинские и Питер на Украинских костях стоит. Так, что Украине ещё миллионов сто соотечественников можно смело добавлять. Почти вся РФ, это Украина!
показать весь комментарий
26.08.2021 08:48 Ответить
Плюс этому Дробовичу.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:41 Ответить
історія , мова , релігія - найкращі способи нацькувати бідняків одне на одного , доки "еліта" , в цей час , буде спокійно дограбовувати країну ...
показать весь комментарий
25.08.2021 21:55 Ответить
Чому ми бідні - бо дурні, чому дурні - бо бідні.
показать весь комментарий
25.08.2021 22:47 Ответить
Глупость раскалывает страну, а не история/ Кто раскалывает? Где раскалывает? Когда раскалывает? Бессмысленная болтовня отупевшего от безделья придурка. Треплется вместо того чтобы заняться делом- демонтировать герб СССР , красующийся на монументе "Родина-мать" в Киеве вопреки закону о декоммунизации.
.
показать весь комментарий
25.08.2021 21:57 Ответить
Для "Родіни мать" ще є відмазка, що високо та баланс треба не порушити/ Пригласить советского инженера. Нет ничего такого чтобы советский инженер не смог поломать.Оторвёт герб СССР в момент.
показать весь комментарий
25.08.2021 23:12 Ответить
Радянські інженери створювали та будували. Ламають нинішні, для яких це "діло", як і для тебе, трутня, який в житті будки собачої не побудував...
показать весь комментарий
25.08.2021 23:25 Ответить
як і для тебе, трутня, який в житті будки собачої не побудував./Такие как ты , специалисты по собачьим будкам, и взорвали ЧАЭС к едрене-фене.
показать весь комментарий
25.08.2021 23:31 Ответить
Такі спеціалісти по собачих будках якраз рятували країну після аварії, яку влаштували тупі трутні, що вирішили бездумно поекспериментувати і знищити результати чужої праці (те ж саме, що нинішні трутні все намагаються збити герб з щита Матері - Батьківщини). Ті трутні теж вважали, що займаються "ділом"...
показать весь комментарий
26.08.2021 00:12 Ответить
История-это манипуляция.Некоторые страны хорошо ей манипулирует,некоторые не очень.Москали те вообще, историей оправдывают свои преступления против народов в реальном времени "Дурість розколює країну, а не історія", - Дробович - Цензор.НЕТ 9717
показать весь комментарий
25.08.2021 22:49 Ответить
Не может Дробович выполнить закон-пусть пишет заявление по собственному желанию. Пока не уволили к бениной маме.
показать весь комментарий
25.08.2021 22:55 Ответить
Историю не надо придумывать.
показать весь комментарий
25.08.2021 22:59 Ответить
Знання! Армія! Мова!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
показать весь комментарий
25.08.2021 23:12 Ответить
А что с верой?
показать весь комментарий
26.08.2021 09:36 Ответить
Про яке "глибоке вивчення історичної правди" може йти мова, якщо у закладах вищої освіти, поза межами профільних факультетів, кількість годин на вивчення історії скоротилася до мінімуму. "Історію України", як окрему дисципліну у вишах, поза історичними факультетами, зараз взагалі не вивчають. У школах замість вивчення історії тренуються складати ЗНО.Як наслідок, у кращому разі випускник може відповісти на питання "Де?" і "Коли?", але відповісти на питання "Чому?" йому вже не під силу. Тому перш ніж вимагати "серйозного вивчення історії" потрібно створити необхідні для цього умови. І в першу чергу- повернути "Історію України" у всі ЗВО України.
показать весь комментарий
26.08.2021 09:39 Ответить
Золотые слова
показать весь комментарий
26.08.2021 13:18 Ответить
 
 