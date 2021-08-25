"Дурість розколює країну, а не історія", - Дробович
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Маніпулюванню історичною правдою, яке націлене на розкол країни, можна протистояти глибоким вивченням історії України. А також визнанням не тільки позитивних, але й негативних моментів у минулому держави.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробовик.
"Треба серйозно ставитися до вивчення історії. Тому що у нас в найвищих кабінетах люблять розповідати: ось історія, деякі історичні моменти розколюють країну... Дурість розколює країну, а не історія. Коли ми, не маючи знань з певних історичних подій, починаємо ретранслювати якісь ідеологічні штампи, — ось це роз'єднує країну", — заявив він.
За його словами, найсильніший захист проти такого роз'єднання країни — це глибоке вивчення історичної правди.
"Зізнання собі: так, ось тут ми були молодці та герої, а тут ми були не молодці та не герої. І коли ми розуміємо повністю контекст, а не якісь окремі шматки, то тоді ми стаємо менш залежні від маніпуляцій", — пояснив він.
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Александр Невский уже не вассал и сборщик дани Орды, а "защитник земли русской".
Учитесь.
Теперь кацапы будут каждый год 28 июля в День Крещения Киевской Руси-Украины отмечать День украинской государственности ,
Но история всё время была проституткой власти.
кацапы даже генетику с кибернетикой умудрились проститутками сделать
А вот то что с ней делают политики - это ахтунг.
Этот как с физикой. Один благодаря физике людей спасает, другой - миллионы убивает.
Міф про "адін нарот"
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Героям Слава!!! Слава Украине!!!