"Дурість розколює країну, а не історія", - Дробович

Маніпулюванню історичною правдою, яке націлене на розкол країни, можна протистояти глибоким вивченням історії України. А також визнанням не тільки позитивних, але й негативних моментів у минулому держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробовик.

"Треба серйозно ставитися до вивчення історії. Тому що у нас в найвищих кабінетах люблять розповідати: ось історія, деякі історичні моменти розколюють країну... Дурість розколює країну, а не історія. Коли ми, не маючи знань з певних історичних подій, починаємо ретранслювати якісь ідеологічні штампи, — ось це роз'єднує країну", — заявив він.

За його словами, найсильніший захист проти такого роз'єднання країни — це глибоке вивчення історичної правди.

"Зізнання собі: так, ось тут ми були молодці та герої, а тут ми були не молодці та не герої. І коли ми розуміємо повністю контекст, а не якісь окремі шматки, то тоді ми стаємо менш залежні від маніпуляцій", — пояснив він.

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