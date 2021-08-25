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Новини Політика України
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історія (1047) Дробович (75)

"Дурість розколює країну, а не історія", - Дробович

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Маніпулюванню історичною правдою, яке націлене на розкол країни, можна протистояти глибоким вивченням історії України. А також визнанням не тільки позитивних, але й негативних моментів у минулому держави.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробовик.

"Треба серйозно ставитися до вивчення історії. Тому що у нас в найвищих кабінетах люблять розповідати: ось історія, деякі історичні моменти розколюють країну... Дурість розколює країну, а не історія. Коли ми, не маючи знань з певних історичних подій, починаємо ретранслювати якісь ідеологічні штампи, — ось це роз'єднує країну", — заявив він.

За його словами, найсильніший захист проти такого роз'єднання країни — це глибоке вивчення історичної правди.

"Зізнання собі: так, ось тут ми були молодці та герої, а тут ми були не молодці та не герої. І коли ми розуміємо повністю контекст, а не якісь окремі шматки, то тоді ми стаємо менш залежні від маніпуляцій", — пояснив він.

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Топ коментарі
+8
А у москвинов уже новая история.
Александр Невский уже не вассал и сборщик дани Орды, а "защитник земли русской".
Учитесь.
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25.08.2021 21:12
+5
Ну как "раскалывает"? У нее монобольшинство - 73% "Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович - Цензор.НЕТ 6624
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25.08.2021 21:12
+4
Слідом за групою "Рейтинг" своє опитування на тему "одного народу" провів Центр Разумкова, сформулювавши два досить розлогих запитання. Перше звучало так: "Нещодавно Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням?" З'ясувалося, що за такої постановки питання із Путіним погоджується лише 12% опитаних українців, не погоджується 70%. Друге запитання було продовженням першого: "У згаданій статті Володимир Путін також написав, що територія ******** України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. Чи згодні Ви з цим твердженням?" Тут згодних із Путіним виявилося ще менше - 7%, натомість незгодних - 76%.

Міф про "адін нарот"
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25.08.2021 21:40
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Ну как "раскалывает"? У нее монобольшинство - 73% "Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович - Цензор.НЕТ 6624
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25.08.2021 21:12 Відповісти
А у москвинов уже новая история.
Александр Невский уже не вассал и сборщик дани Орды, а "защитник земли русской".
Учитесь.
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25.08.2021 21:12 Відповісти
Пусть они сами учатся, если мозги позволят.
Теперь кацапы будут каждый год 28 июля в День Крещения Киевской Руси-Украины отмечать День украинской государственности ,
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25.08.2021 21:35 Відповісти
Оно то да.
Но история всё время была проституткой власти.
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25.08.2021 21:12 Відповісти
на расее...а во всем мире вроде наука "Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович - Цензор.НЕТ 8070.
кацапы даже генетику с кибернетикой умудрились проститутками сделать
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25.08.2021 21:33 Відповісти
не глупость- жадность, все натыриться никак не могут и вроде уже миллиарды- а все мало
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25.08.2021 21:22 Відповісти
История - это такая наука не точная, можно с разных сторон преподносить и называть это правдой, но а самокритичностью и анализом своих поступков далеко не каждый человек обладает, да и большинство людей в нашем мире живет по навязанным стереотипам. Это все хорошо для идеальной страны, где есть обратная связь власти и народа, но у нас если начнут говорить правду с самокритикой, то как тогда кучка богатых, удачно устроившиеся у власти будет управлять бедными? "Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович - Цензор.НЕТ 4888
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25.08.2021 21:25 Відповісти
история как раз очень точная наука, основана на анализе четких фактов и цифр.
А вот то что с ней делают политики - это ахтунг.
Этот как с физикой. Один благодаря физике людей спасает, другой - миллионы убивает.
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25.08.2021 23:26 Відповісти
Что-то опять начали много говорить про раскол страны. Снова по граблям?
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25.08.2021 21:28 Відповісти
"Глупость раскалывает страну, а не история", - Дробович-"зеленые служивые раскольники".раскол Украины- рашиста сценарий
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25.08.2021 21:35 Відповісти
Слідом за групою "Рейтинг" своє опитування на тему "одного народу" провів Центр Разумкова, сформулювавши два досить розлогих запитання. Перше звучало так: "Нещодавно Президент Росії Володимир Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян та українців», в якій, зокрема, написав, що жодної історичної основи для уявлень про окремий від російського український народ не було і не могло бути, а виокремлення українців і білорусів як окремих народів було результатом радянської національної політики. Чи згодні Ви з цим твердженням?" З'ясувалося, що за такої постановки питання із Путіним погоджується лише 12% опитаних українців, не погоджується 70%. Друге запитання було продовженням першого: "У згаданій статті Володимир Путін також написав, що територія ******** України значною мірою створювалася за рахунок територій історичної Росії, внаслідок чого Росія фактично була пограбована. Чи згодні Ви з цим твердженням?" Тут згодних із Путіним виявилося ще менше - 7%, натомість незгодних - 76%.

Міф про "адін нарот"
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25.08.2021 21:40 Відповісти
А, что вас удивляет. Тут с какой стороны не посмотри, все стороны правы. Кубань, Белгородчина, Курские Воронежские земли, да и города золотого кольца которые даже имена своих основателей носят, например Ярославль, Владимир. Да и Сибирь и Дальний Восток Украинские и Питер на Украинских костях стоит. Так, что Украине ещё миллионов сто соотечественников можно смело добавлять. Почти вся РФ, это Украина!
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26.08.2021 08:48 Відповісти
Плюс этому Дробовичу.
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25.08.2021 21:41 Відповісти
історія , мова , релігія - найкращі способи нацькувати бідняків одне на одного , доки "еліта" , в цей час , буде спокійно дограбовувати країну ...
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25.08.2021 21:55 Відповісти
Чому ми бідні - бо дурні, чому дурні - бо бідні.
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25.08.2021 22:47 Відповісти
Глупость раскалывает страну, а не история/ Кто раскалывает? Где раскалывает? Когда раскалывает? Бессмысленная болтовня отупевшего от безделья придурка. Треплется вместо того чтобы заняться делом- демонтировать герб СССР , красующийся на монументе "Родина-мать" в Киеве вопреки закону о декоммунизации.
.
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25.08.2021 21:57 Відповісти
Для "Родіни мать" ще є відмазка, що високо та баланс треба не порушити/ Пригласить советского инженера. Нет ничего такого чтобы советский инженер не смог поломать.Оторвёт герб СССР в момент.
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25.08.2021 23:12 Відповісти
Радянські інженери створювали та будували. Ламають нинішні, для яких це "діло", як і для тебе, трутня, який в житті будки собачої не побудував...
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25.08.2021 23:25 Відповісти
як і для тебе, трутня, який в житті будки собачої не побудував./Такие как ты , специалисты по собачьим будкам, и взорвали ЧАЭС к едрене-фене.
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25.08.2021 23:31 Відповісти
Такі спеціалісти по собачих будках якраз рятували країну після аварії, яку влаштували тупі трутні, що вирішили бездумно поекспериментувати і знищити результати чужої праці (те ж саме, що нинішні трутні все намагаються збити герб з щита Матері - Батьківщини). Ті трутні теж вважали, що займаються "ділом"...
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26.08.2021 00:12 Відповісти
История-это манипуляция.Некоторые страны хорошо ей манипулирует,некоторые не очень.Москали те вообще, историей оправдывают свои преступления против народов в реальном времени "Дурість розколює країну, а не історія", - Дробович - Цензор.НЕТ 9717
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25.08.2021 22:49 Відповісти
Не может Дробович выполнить закон-пусть пишет заявление по собственному желанию. Пока не уволили к бениной маме.
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25.08.2021 22:55 Відповісти
Историю не надо придумывать.
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25.08.2021 22:59 Відповісти
Знання! Армія! Мова!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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25.08.2021 23:12 Відповісти
А что с верой?
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26.08.2021 09:36 Відповісти
Про яке "глибоке вивчення історичної правди" може йти мова, якщо у закладах вищої освіти, поза межами профільних факультетів, кількість годин на вивчення історії скоротилася до мінімуму. "Історію України", як окрему дисципліну у вишах, поза історичними факультетами, зараз взагалі не вивчають. У школах замість вивчення історії тренуються складати ЗНО.Як наслідок, у кращому разі випускник може відповісти на питання "Де?" і "Коли?", але відповісти на питання "Чому?" йому вже не під силу. Тому перш ніж вимагати "серйозного вивчення історії" потрібно створити необхідні для цього умови. І в першу чергу- повернути "Історію України" у всі ЗВО України.
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26.08.2021 09:39 Відповісти
Золотые слова
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26.08.2021 13:18 Відповісти
 
 