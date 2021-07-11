УКР
Закликаю до чесної наукової дискусії і взаємоповаги, - Дробович про Волинську трагедію

Український інститут національної пам'яті виступив із заявою з приводу чергової річниці Волинської трагедії. Зазначається, що 11 липня в Польщі на державному рівні вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії 1942-1943 років. Тоді, в роки Другої світової війни, на польсько-українському пограниччі десятки тисяч поляків та українців стали жертвами міжетнічних конфліктів - злочинів підпільних військових формувань і цивільних осіб обох націй.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві УІНП.

"Усі жертви тих численних злочинів заслуговують бути названими та вшанованими. Усі злочинці повинні бути засуджені. Ми досі на шляху до цього, а це означає, що маємо приділяти особливу увагу фаховим дослідженням та оцінкам подій, щоб наше незнання не було благодатним ґрунтом для спекуляцій політиканів і ворожнечі. Чесна наукова дискусія, пошукові роботи, вивчення архівів – без популізму і пересмикувань – це те, чого так не вистачає нашим країнам. Водночас конкуренція жертв, призначання цілих народів чи угрупувань колективними винуватцями, применшення страждань іншої сторони конфлікту і спроби виправдання вбивць логікою "вони перші почали" є шляхом в нікуди, який веде до зростання міжетнічної ворожнечі та ризику нових жертв у майбутньому. Кожна нація – й українці, й поляки – повинні мати мужність поважати біль і втрати з протилежного боку та визнати відповідальність за злочини конкретних людей зі свого боку. Адже якщо хочемо порозуміння та добросусідських відносин у майбутньому, не маємо альтернативи реальному осмисленню Волинської трагедії на засадах чесного діалогу і взаємної поваги на підставі християнської формули "просимо пробачення та самі пробачаємо", – заявив голова УІНП Антон Дробович.

Досі між українськими і польськими істориками немає згоди щодо чисельності жертв, як серед поляків, так і українців, дискусійними є і питання організаторів та виконавців злочинів.

11 липня, згідно з рішенням Сейму Польщі від 22 липня 2016 року проголошено "Національним днем ​​пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої". Волинські події в Польщі називають "Волинською різаниною", "геноцидом", одноосібно звинувачують українських націоналістів. З таким трактуванням не згодні в Україні.

Для українського і польського суспільств ці історичні події залишаються травматичними, болісними і до кінця не пережитими, йдеться в заяві УІНП.

"Хоча ще в 2000-х лідери України та Польщі пристали на формулу примирення "просимо пробачення та самі пробачаємо", це не поставило крапку в політичних та емоційних дискусіях про цю трагедію", - йдеться в заяві.

Волинські події починаються з рубежу 1942-1943 років, коли відбувалися перші вбивства поляків, а закінчуються восени 1944 року, коли масові акції припинилися. В результаті дій Української повстанської армії, з одного боку, низка польських формувань - націоналістичних, комуністичних і колаборантських з нацистами, з іншого, радянських диверсантів, загинули десятки тисяч поляків та українців, переважно в селах на західній частині колишньої Волинської губернії з центром у Житомирі. У 1921 році, згідно з Ризьким мирним договором між 2-ю Річчю Посполитою і СРСР, вона була розділена на Східну і Західну Волинь. Ця остання опинилася у складі Польщі. Сьогодні це Волинська та Рівненська області, і Шумський і Кременецький райони Тернопільської області.

Польський інституту нацпам'яті називає офіційну цифру 100 000 загиблих поляків на Волині і в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5000 убитих українців.

Українські історики називають інші цифри: до 20 000 убитих українців та 35-40 тисяч убитих поляків.

+25
Мені цікаво одне - чому в Галичині, де УПА командував Шухевич, ніякої "різні" не було, а на Волині - де командував Лебідь - була? І чому польська діаспора в США сиділа, "затягнувши язики у сраку" і не ставила питання перед властями США про притягнення Лебедя до відповідальності - він же з початку 50-х і до самої смерті жив у США - не ховаючись!
Більш того - росіяни відкрито визнають що Лебідь був завербований ОГПУ ще в 1929 році! Тобто виходить що ця різня організована була НКВС! Однак - одна справа - "гавкать" на "виконавців" - українців і зовсім інша - на "організаторів" - на росіян! Бо росіяни погрожують оприлюднить інформацію про участь поляків у Холокості євреїв на території Польщі та "Операції "ВІсла"! А тоді багато прізвищ випливе "дзядов" теперішніх політиків ******** Польщі! Саме тому вони й "упираються рогом"!!!
11.07.2021 14:04 Відповісти
+14
Коли знов піднімають цю тему, то за цим стирчать кремблівські вуха.
11.07.2021 13:43 Відповісти
+12
Що ж.Якщо євреям можна намалювати 6 мільйонів вбитих ,чому б і полякам не пред'явити якихось 100 тис.(раніше пред'являли цифру в 200 й 500 тис !!!)
Поняття "Волинська трагедія" ввійшло за часів Яника ? А що робили поляки на Волині ? Як бути з нищенням українського населення на Холмщині ,та й в цілому на Закерзоннів той же період?
Чому б не користуватись визначенням В'ятровича "Друга польсько-українська війна" ? Цілком відповідає тодішнім подіям.
11.07.2021 13:59 Відповісти
А главспеца по Волынской резне, олежку псарьова, пригласили?!)))
11.07.2021 13:41 Відповісти
І як це пшеки про Хмельницького забули? Адже по їх словах, лише євреїв під час Визвольної війни повсталі селяни відправили на ПМЖ в небесах 100 тис душ. А ось польської щляхти...
11.07.2021 13:52 Відповісти
а ще ляхи забули про Катинь де кацапи розстріляли близько 25 000 поляків,а до того забули як їхню державу три рази ділили між собою різні імперії ...Про такі "дрібниці" як знищення їхнього президента з військовою верхівкою під Смоленськом я навіть не згадую...То недавно було..Повинні ще пам"ятати поляки.
Але ж блд,у всьому винні українці з Волинською різнею! Захід України та Волинь,яку поляки примусово заселили своїми співвічизниками щоб демографічно збільшити свою присутність! І які не хотіли потім добровільно звідси назад їхати!
11.07.2021 14:59 Відповісти
Як правильно говорити про Волинську трагедію? Тези для ЗМІ, політиків, уряду

https://zemlj.blogspot.com/2016/07/114.html
1. Вислів "Волинська трагедія" вигаданий та експлуатується не нами. Тому нам потрібно дати цій події свою, власну назву. Ця назва має відображати український погляд. Наприклад, "Пацифікація-2" 1943 року.

А що ж тоді таке тоді "Пацифікація-1"?
Пацифіка́ція у Галичині (пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) - репресивна акція, проведена польською окупаційною владою у вересні-листопаді 1930 року за наказом Юзефа Пілсудського, із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення окупованої Польщею Східної Галичини. Пацифікація супроводжувалася масовими арештами, побиттям і вбивствами українців, закриттям і руйнуванням українських установ у Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на окупованих Польщею західноукраїнських землях.
Відповідно "Пацифікація-3" це сумнозвісна "Операція "Вісла"" 1947 року.
Вибудовується логічна й послідовна схема:
Пацифікація-1 як підготовка геноциду методом знищення духовно-культурних установ українців урядом Юзефа Пілсудського (лютували).
Пацифікація-1а) Варшава розпочала на Закарпатті таємну операцію тероризму "Лом". Її мета - посіяти хаос в регіоні, заселеному переважно українцями, і сприяти швидшому його поглинанню Угорщиною.

Пацифікація-2 як геноцид методом фізичного знищення українців урядом Польщі в екзилі руками бандитів Армії Крайової, польськими колаборантськими батальйонами шуцманшафту та "грантової" поліції (польські бандити нарвались на Рух опору).
Пацифікація-3 як остаточне вирішення українського питання методом примусового переселення українців з українських етнічних земель польсько-російськими комуністичними колаборантами (повний успіх поляків у справі геноциду українців).
Якщо в діях польських окупантів ще можна простежити чітку схему організації, проведення й завершення геноциду українців, то дії російських окупантів - це суцільна низка безперервних, диких геноцидів українців.
2. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах вживайте словосполучення "на окупованих Польщею західноукраїнських землях", або "польський окупаційний режим" тощо.
3. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах вживайте словосполучення на кшталт "польський концентраційний табір "Береза Картузька", як і німецький концтабір "Освенцим"...", або "польський концентраційний табір "Береза Картузька", як і російський концтабір "СЛОН"...". Лише поляки (німці й росіяний ні) додумались побудувати окремий концтабір "Береза Картузька" для окремої етнічної групи - для українців. Цим ми прирівнюємо звірства польських окупантів до звірств німецьких окупантів і російських окупантів проти українців. У масовій свідомості як громадян планети, так і світових політиків це порівняння разом із юридичними висновками від нього - гірше вже нікуди.
11.07.2021 15:06 Відповісти
Классный пост!Настоящего украинца.Всем прощаем ,но ничего не забываем.
11.07.2021 17:14 Відповісти
Ага типу "перший Холокост" вважається ні у чому не винних типу євреїв...
11.07.2021 15:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=JN-iuWbzQe0 ЛУКАВЕ ЛЮДОБУЙСТВО (ЛУКАВЕ LUDOBÓJSTWO) - телевізійна версія фільму про Волинську трагедію

Незаангажований погляд на події 1943 року на Волині. Незручна правда, що її приховують польські політики. Німецька окупаційна влада та втручання Москви. Польська поліція на службі нацистського режиму…
11.07.2021 15:43 Відповісти
Антону Эдуардовичу Дробовичу поручили устроить гойский срач по поводу годовщины ?
Иначе он лишится одной из своих зарплат ?
11.07.2021 15:20 Відповісти
Он занят натурными экспериментами - режет свою волыну, чтобы укоротить ствол.
11.07.2021 14:00 Відповісти
Коли знов піднімають цю тему, то за цим стирчать кремблівські вуха.
11.07.2021 13:43 Відповісти
багато з тих, хто по цій темі має власну думку, не знають де ці події відбувались і чому саме там...а дехто вважає західну україну одним регіоном, викресленим за схожими лекалами...і вже знає, що тре поправляти, як правильно писати і т.д.
на заході волині ці події відбувались, тоді, як на сході - ні, хоча поляки на всій волині до 1921 року проживали рівномірно і у злагоді...
і конче необхідно розібратись, що такого відбулось з 1921 по 1939 рік в цій частині польші, що призвело до збройного протистояння між громадянами польші -православними та католиками на окупованих німцями територіях у роки другої світової...
зараз на тих землях поляків немає від слова опше, тоді, як у сусідніх регіонах великої волині проживають, як і до 1914 року...тіпа, шумський і білогірський райони
причому у сусідній галичині масового протистояння у таких масштабах не було, хоча регіон також входив до складу польші...
11.07.2021 14:18 Відповісти
Што?
11.07.2021 13:51 Відповісти
Сталін з Гітлером за пару тижнів сплюндрували Польщу, але полякам зараз чомусь тільки Бандера муляє.
показати весь коментар
11.07.2021 13:54 Відповісти
Що ж.Якщо євреям можна намалювати 6 мільйонів вбитих ,чому б і полякам не пред'явити якихось 100 тис.(раніше пред'являли цифру в 200 й 500 тис !!!)
Поняття "Волинська трагедія" ввійшло за часів Яника ? А що робили поляки на Волині ? Як бути з нищенням українського населення на Холмщині ,та й в цілому на Закерзоннів той же період?
Чому б не користуватись визначенням В'ятровича "Друга польсько-українська війна" ? Цілком відповідає тодішнім подіям.
11.07.2021 13:59 Відповісти
"євреям можна намалювати 6 мільйонів" - то євреї на малювали 6 млн.? ох і сволота ж ти! потім такі як ти горланять чому Ізраїль не визнає Голодомор геноцидом
11.07.2021 14:46 Відповісти
а, чому не визнає, хіба через таких, як він?
11.07.2021 14:53 Відповісти
Я б не був таким категоричним, Дамір...Та про Волинь хочь поспорити можно, про Холокост - можуть бути наслідки! Краще мовчати...
11.07.2021 15:08 Відповісти
Є цікава книга видана в Канаді і переведена на 12 мов світу. Річард Харвуд. Шість мільйонів - втрачені і знайдені (Richard E. Harwood. Did Six Million Really Die?). Книга у вільному доступі, знайти в інеті не проблема.
11.07.2021 15:40 Відповісти
а ще є майн кампф одного досить відомого австрійського художника, теж на багато мов перекладена, харвей його послідовник, ви також?
11.07.2021 15:48 Відповісти
Так,ця цифра бездоказова,без будь-яких розрахунків.
А може мені на коліна стати,вибачення просити,щоб вища раса вибачила незліченні злочини ,мої,моїх предків,та мого народу ,й врешті визнали факт голодомору ?
А сволотою тата свого називай.
11.07.2021 15:46 Відповісти
та бачу ти не просто сволота, а ще й рідкісна , батьків твоїх я не чіпав! ти поїдь на екскурсію до Аушвиця наприклад, також у Яд ва-Шем у Ієрусалимі, подивись, почитай, добре поміркуй, не так як тобі зручно сприймати для себе, а критично! Поясни мені куди поділися 6 із 9 млн. європейських євреїв?
11.07.2021 16:18 Відповісти
Ти береш міфічні цифри,бидлане. Існує маса літератури,де доводиться брехня про 6 мільйонів євреїв,загиблих від Голокосту. Не хочеш читати Харвуда,ознайомся з працями Роже Гароді,Артура Бутца,Вівіана Берда,Поля Рассіньє .
Переслідування таких людей,з альтернативною позицією,відчувається зараз,коли в університетах США та Європи переслідують професорів-консерваторів, людей,що виступають проти гомопропаганди,BLM,толерантності до злочинців та наркоманів,і т.п.
11.07.2021 16:57 Відповісти
Мерзота, все з тобою зрозуміло, звісно Голокосту "не було", моїй бабусі табір примарився, та ії рідним, які звідти не повернулися теж!? Вона не бачила ешелони з євреями з різних кінців Європи, малюки, жінки, старі - ні цього не було, це все хитрі жиди вигадали! А ось справжні світила відкривають очі, вони чесні, непідкупні, ідейні! Ти ж хворий на голову, нажаль не перший, якого довелося бачити...
11.07.2021 18:28 Відповісти
" ... А що робили поляки на Волині ? Як бути з нищенням українського населення на Холмщині ,та й в цілому на Закерзоннів той же період?"
"... Чому б не користуватись визначенням В'ятровича "Друга польсько-українська війна" ? Цілком відповідає тодішнім подіям...." - ?! Власне й досі офіційні джерела з Польщі так і не відгукнулись на ці факти! Звісно дочекаються, коли жоден з свідків не буде на цьому світі.
Пане Даміре, чому це ви так собі виключно переймаєтесь долею євреїв? Давно були у парку "Бабин Яр"? Підіть, подивіться, якщо ви у Києві. Як ні, то приїздіть. ТАМ НЕ БУЛО знищено кілька десятків тисяч єврейського населення, це погано сформований фейк. "Свідки" тої ніби шаленої різні-винищення євреїв дивом врятувались, та геть плутались у своїх свідченнях, надаючи різні дати, різні свідчення, геть неправдиву інформацію. А в світової спільноти на тлі цих "свідчень" волосся дибки стає. А зроблено таке було аби прикрити справжню НКВС-різню, що кілька разів вкрай активно проводили ще перед війною в Україні! Хто саме очолював ці "роботи" із знищення українців. Чуєте пане! Звичайних українців, не лише "упоротих націоналістів"!? (до відома національно свідомої спільноти нічого не маю проти національного ухилу в Україні).
28.09.2021 11:57 Відповісти
Пане, я щось заперечував стосовно знищення українців?
28.09.2021 13:10 Відповісти
...і доречі, свої думки маєте, окрім В'ятровича?
29.09.2021 12:21 Відповісти
ще кучма просив вибачення, не знаючи за що....потім йому підказали і він оговтався...

із визначенням друга польсько-українська війна вибачення кучми добре стеляться, але порозуміння не дійти...урср, як державне утворення українців не допомагала одній із сторін...
з обох боків в протистоянні на волині були громадяни польщі...це швидше, громадянська війна
11.07.2021 14:57 Відповісти
Мыслишь правильно. Читать интересно.. Мне очень понравился пост.
11.07.2021 17:17 Відповісти
Мені цікаво одне - чому в Галичині, де УПА командував Шухевич, ніякої "різні" не було, а на Волині - де командував Лебідь - була? І чому польська діаспора в США сиділа, "затягнувши язики у сраку" і не ставила питання перед властями США про притягнення Лебедя до відповідальності - він же з початку 50-х і до самої смерті жив у США - не ховаючись!
Більш того - росіяни відкрито визнають що Лебідь був завербований ОГПУ ще в 1929 році! Тобто виходить що ця різня організована була НКВС! Однак - одна справа - "гавкать" на "виконавців" - українців і зовсім інша - на "організаторів" - на росіян! Бо росіяни погрожують оприлюднить інформацію про участь поляків у Холокості євреїв на території Польщі та "Операції "ВІсла"! А тоді багато прізвищ випливе "дзядов" теперішніх політиків ******** Польщі! Саме тому вони й "упираються рогом"!!!
11.07.2021 14:04 Відповісти
осадники зі зброєю в мирне міжвоєння захоплювали прабатьківські землі православних громадян польщі, бувших підданих рос імперії...
на галичині православних було мало і землі оформлені згідно австрійських геокадастрів і не було чого роздавати воєнним пенсіонерам за добру службу
11.07.2021 14:42 Відповісти
Я знаю що таке "осадництво"!
11.07.2021 14:54 Відповісти
Два роки прожив на кордоні з Рівненщиною З людьми говорив , що ще війну пам"ятали Так вони казали що поляки тікалі від "різні" не в Польщу - далеко, а на Житомирщину - там Лебідь не мав такої влади Ппрепливали через Случ - тільки так і рятувалися Вже там були у безпеці
11.07.2021 15:12 Відповісти
Це дві людини.
Василь Лебідь-Хом'як,-агент НКВС,та голова СБ ОУН(й голова ОУНР) Микола Лебідь.
11.07.2021 16:06 Відповісти
Я саме про Миколу і писав!
11.07.2021 16:30 Відповісти
Це, звичайно, має розслідуватись. Але не тоді, коли Україну захопили криворізькі дебільні квартальці з зе-наркотом під провідом дяді бені!)
11.07.2021 14:06 Відповісти
Только кремлёвским гнидам выгодно поднимать эту трагедию!!!
11.07.2021 14:09 Відповісти
Дробович о Волынской трагедии/ Сделал бы Дробович хоть что то полезное для Украины. Давно " Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, - Дробович" а Дробович только жалуется, голосит и причитает. Типичная манера кодлана Коломойского: вытаскивать и кукарекать о новой старой проблеме, не решив предыдущие.
11.07.2021 14:16 Відповісти
А как полякам, совместно с кремлевскими гнидами "Операцию Висла" устраивать в 1947 году украинцам, стерев их следы с современной восточной польши, то это не геноцид?
11.07.2021 14:17 Відповісти
Волинську трагедію можна розглядати тільки разом з операцією "Вісла" і в поєднанні з утиском українців на території Польщі до війни.
11.07.2021 14:18 Відповісти
Вісла була вже після, а от передували їй рейди "червоних партизан". Так що саме так варто про то говорити. А ще не треба забувати про АК (армія крайова), От вони, й власне, спровокували ту різню, яка була вигідна і німцям і совітам і, до речі, й полякам.
11.07.2021 14:39 Відповісти
Viribus unitis-сила в единстве. Во время московско-литовской войны под Оршей состоялась знаменитая в истории украинского, белорусского, литовского и польского народов битва.Войско под командованием князя Константина Ивановича Острожского, Гетмана княжества Литовского, Русского, Жемайтийського и Королевства Польского наголову разгромило московитов . К сожалению,позже Хмельницкий не смог договориться с Польшей. / Польша отвергла предложение РФ осудить УПА./ "Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook.
11.07.2021 14:36 Відповісти
Какая дискуссия?
Еще до войны польские бронепоезда ночью расстреливали украинские села и хутора, потом сдали эти бронепоезда немцам без боя
Продолжила АК, которая вырезала целые села, а фотографии убитых ими украинцев выставлялись в качестве свидетельства зверств бандеровцев
Получив алекватный ответ - поджали хвост и подняли вой
11.07.2021 14:51 Відповісти
Эту дискуссию лучше перенести на период, когда ***** будет нейтрализован.
Сегодня Украина и Польша союзники, и это главное.
11.07.2021 15:11 Відповісти
Вот бы и поляки это понимали. Но союзники.. .это понятие слишком размыто и не оформлено законодательно. Поляки всегда были хорошими союзниками,но не хорошими соседями. Нам с ними не по пути...если в Украине случится что то серьезное .Я не верю полякам,как тем же , россиянам. Но это мое личное мнение . Вы почитайте их историю.
11.07.2021 17:26 Відповісти
Каким-то образом брошурки об этой бойне на Волыни, попадали в зону АТО. Видел в одного волинянина-наркомана, как тот с упоением штудировал весь тот пропагандистский мусор. На мой взгляд, это спровоцированный через свою агентуру, Сталиным, тактический ход в войне за этот регион, который совпал с настроениями определенных командиров УПА, и проводника Мельника (только что почитал на форуме).Естественно, что все пружины мерзкого замысла прячутся в Кремле, и кем-то обнажаются по мере необходимости, на основании коих, стряпаются все эти манипулятивные - расшатывающие "документы".
Ну и в этого м... чудака открылась незрелая зеленая, агентурная диарея, который каким-то нелепым образом попал на должность начальника в этом институте. Не случайно, впрочем. Сейчас гебнявые заполонили все публичное пространство.
11.07.2021 16:03 Відповісти
Кремль, не на пустом месте значит работает. Есть о чем украинцам задуматься.Мне было достаточно почитать Гашека .Именно в Швейке он выделил абсолютную забитость менталитета украинского населения ,из всех народов самим Гашеком ,виденных. Поляки практически до обесчеловечения унижали украинцев. Писатель это сразу заметил. И такое же отношения подсознательно ,у всех современных поляков. Это те же россияне ,но с Запада.
11.07.2021 17:33 Відповісти
Проблема зникне,коли ми взагалі перестанемо згадувати про Волинську трагедію,докопуватись до причин хто кого вбивав а Інститут національної пам"яті розпустимо до бісової мами...Мені особисто не треба розповідати,що там було,я знаю від мами,яка родом з села Туличів Турійського району (не знаю чи назви збереглись)...ЇЇ батьки вбиті бандерівцями...чи мельниківцями,тата за те що його совіти поставили головою сільради,маму бо вона його жінка...Його кинули живцем в колодязь разом з десятком односільчан,а перед тим катували...Той хто в тому числі це робив був з Туличіва теж,він потім відсидів і по амністіі вийшов...Це я до того що начебто енкаведисти перевдівались в бандерівців...Може і це було,тільки москаля видно хоч перевдітого хоч ні...Поляки теж вбивали,що казати,але коли моя мама з іншими дітьми і жінками тікали лісами в Червоноград вони наткнулись на польську партизанку - "соколів" так зв...Відпустили живими всіх...Ось така правда,яку краще - повторюю - забути...
11.07.2021 17:33 Відповісти
Проблема не в нас. Проблема в чрезмерном эго окружающих нас народов. Украинцы НИКОГО не завоевывали.НИКОГО!.Если знаете примеры ,напишите.Мы народ сам в себе. У нас офигенный потенциал не меньше еврейского. Но...мы пока не готовы.Кого Бог любит,того бьет и унижает . А мы самая униженная нация этого мира. Таким посмешищем за последние 4-5 сотен лет не был ни один народ.
11.07.2021 17:40 Відповісти
А Я БУВ ТОБІ ПОВІРИВ, ПРОДОВЖУЙ КАЗКИ РОЗКАЗУВАТИ І НАДАЛІ ПРО "ЖИВИМ У КОЛОДЯЗЬ" І ІНШИЙ ЕПОС НКВС...
11.07.2021 21:56 Відповісти
Моя бабка уехала с Зап. Украины в Запорожскую обл. ,так как ночью приходят свои с леса,а днем приходит НКВД.И там получишь ,и там не пожалеют. Правда потом всю жизнь,жалела. Но то такое.
13.07.2021 12:13 Відповісти
Ненавидеть поляков нельзя. Но ...союзник ,это не дружественное состояние. Запомните это.
11.07.2021 17:35 Відповісти
Цікаве розуміння "геоциду" поляками - геноцид поляків з боку українців на окупованих поляками українських землях. Як це ще Німеччина не звинуватила москалів у геноциді німців під Сталінградом? Адже теж нищили і катували сотками тисяч і за етнічною онакою.
УПА ліквідовувала польськи партизанські загони АК і БХ на українських землях. Польські бойовики зі звірячою ненанавистю палили українські села, нищили українське населення, вони переховувалися, відгодовувался, лікувалися і поповняли свої ряди в польських поселеннях на Волині, штучно створених Польщею з метою окупації і колонізації Українських Земель. І звідти чинили свої звірячі вилазки. УПА нищила польські загони і їхні бази. Це була успішніша і ефективна операція УПА. НЕ подобається полякам? То треба було сидіти дома у Польщі, не лізти на чужу землю і не здійснювати там етно, - лінгво і геноцид українців. Слава УПА!
11.07.2021 18:09 Відповісти
ОДНЕ ЯСНО - КАЦАПИ БУДУТЬ РОЗДМУХУВАТИ ЦЮ КОНФЛІКТНУ СИТУАЦІЮ
НА СВОЮ КОРИСТЬ СЛІДИ КАЦАПІВ Є В КОЖНОМУ ГЕНОЦИДІ І ДЕПОРТАЦІЇ
НАРОДІВ
11.07.2021 21:54 Відповісти
... подпольные военные формирования..., ... бывшая Волынская губерния... Сдается мне, что "казачок" с этой "новостью" явно засланный понятно откуда.
02.09.2021 15:33 Відповісти
 
 