Закликаю до чесної наукової дискусії і взаємоповаги, - Дробович про Волинську трагедію
Український інститут національної пам'яті виступив із заявою з приводу чергової річниці Волинської трагедії. Зазначається, що 11 липня в Польщі на державному рівні вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії 1942-1943 років. Тоді, в роки Другої світової війни, на польсько-українському пограниччі десятки тисяч поляків та українців стали жертвами міжетнічних конфліктів - злочинів підпільних військових формувань і цивільних осіб обох націй.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційній заяві УІНП.
"Усі жертви тих численних злочинів заслуговують бути названими та вшанованими. Усі злочинці повинні бути засуджені. Ми досі на шляху до цього, а це означає, що маємо приділяти особливу увагу фаховим дослідженням та оцінкам подій, щоб наше незнання не було благодатним ґрунтом для спекуляцій політиканів і ворожнечі. Чесна наукова дискусія, пошукові роботи, вивчення архівів – без популізму і пересмикувань – це те, чого так не вистачає нашим країнам. Водночас конкуренція жертв, призначання цілих народів чи угрупувань колективними винуватцями, применшення страждань іншої сторони конфлікту і спроби виправдання вбивць логікою "вони перші почали" є шляхом в нікуди, який веде до зростання міжетнічної ворожнечі та ризику нових жертв у майбутньому. Кожна нація – й українці, й поляки – повинні мати мужність поважати біль і втрати з протилежного боку та визнати відповідальність за злочини конкретних людей зі свого боку. Адже якщо хочемо порозуміння та добросусідських відносин у майбутньому, не маємо альтернативи реальному осмисленню Волинської трагедії на засадах чесного діалогу і взаємної поваги на підставі християнської формули "просимо пробачення та самі пробачаємо", – заявив голова УІНП Антон Дробович.
Досі між українськими і польськими істориками немає згоди щодо чисельності жертв, як серед поляків, так і українців, дискусійними є і питання організаторів та виконавців злочинів.
11 липня, згідно з рішенням Сейму Польщі від 22 липня 2016 року проголошено "Національним днем пам'яті жертв геноциду, вчиненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої". Волинські події в Польщі називають "Волинською різаниною", "геноцидом", одноосібно звинувачують українських націоналістів. З таким трактуванням не згодні в Україні.
Для українського і польського суспільств ці історичні події залишаються травматичними, болісними і до кінця не пережитими, йдеться в заяві УІНП.
"Хоча ще в 2000-х лідери України та Польщі пристали на формулу примирення "просимо пробачення та самі пробачаємо", це не поставило крапку в політичних та емоційних дискусіях про цю трагедію", - йдеться в заяві.
Волинські події починаються з рубежу 1942-1943 років, коли відбувалися перші вбивства поляків, а закінчуються восени 1944 року, коли масові акції припинилися. В результаті дій Української повстанської армії, з одного боку, низка польських формувань - націоналістичних, комуністичних і колаборантських з нацистами, з іншого, радянських диверсантів, загинули десятки тисяч поляків та українців, переважно в селах на західній частині колишньої Волинської губернії з центром у Житомирі. У 1921 році, згідно з Ризьким мирним договором між 2-ю Річчю Посполитою і СРСР, вона була розділена на Східну і Західну Волинь. Ця остання опинилася у складі Польщі. Сьогодні це Волинська та Рівненська області, і Шумський і Кременецький райони Тернопільської області.
Польський інституту нацпам'яті називає офіційну цифру 100 000 загиблих поляків на Волині і в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5000 убитих українців.
Українські історики називають інші цифри: до 20 000 убитих українців та 35-40 тисяч убитих поляків.
Але ж блд,у всьому винні українці з Волинською різнею! Захід України та Волинь,яку поляки примусово заселили своїми співвічизниками щоб демографічно збільшити свою присутність! І які не хотіли потім добровільно звідси назад їхати!
https://zemlj.blogspot.com/2016/07/114.html
1. Вислів "Волинська трагедія" вигаданий та експлуатується не нами. Тому нам потрібно дати цій події свою, власну назву. Ця назва має відображати український погляд. Наприклад, "Пацифікація-2" 1943 року.
А що ж тоді таке тоді "Пацифікація-1"?
Пацифіка́ція у Галичині (пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) - репресивна акція, проведена польською окупаційною владою у вересні-листопаді 1930 року за наказом Юзефа Пілсудського, із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення окупованої Польщею Східної Галичини. Пацифікація супроводжувалася масовими арештами, побиттям і вбивствами українців, закриттям і руйнуванням українських установ у Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на окупованих Польщею західноукраїнських землях.
Відповідно "Пацифікація-3" це сумнозвісна "Операція "Вісла"" 1947 року.
Вибудовується логічна й послідовна схема:
Пацифікація-1 як підготовка геноциду методом знищення духовно-культурних установ українців урядом Юзефа Пілсудського (лютували).
Пацифікація-1а) Варшава розпочала на Закарпатті таємну операцію тероризму "Лом". Її мета - посіяти хаос в регіоні, заселеному переважно українцями, і сприяти швидшому його поглинанню Угорщиною.
Пацифікація-2 як геноцид методом фізичного знищення українців урядом Польщі в екзилі руками бандитів Армії Крайової, польськими колаборантськими батальйонами шуцманшафту та "грантової" поліції (польські бандити нарвались на Рух опору).
Пацифікація-3 як остаточне вирішення українського питання методом примусового переселення українців з українських етнічних земель польсько-російськими комуністичними колаборантами (повний успіх поляків у справі геноциду українців).
Якщо в діях польських окупантів ще можна простежити чітку схему організації, проведення й завершення геноциду українців, то дії російських окупантів - це суцільна низка безперервних, диких геноцидів українців.
2. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах вживайте словосполучення "на окупованих Польщею західноукраїнських землях", або "польський окупаційний режим" тощо.
3. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах вживайте словосполучення на кшталт "польський концентраційний табір "Береза Картузька", як і німецький концтабір "Освенцим"...", або "польський концентраційний табір "Береза Картузька", як і російський концтабір "СЛОН"...". Лише поляки (німці й росіяний ні) додумались побудувати окремий концтабір "Береза Картузька" для окремої етнічної групи - для українців. Цим ми прирівнюємо звірства польських окупантів до звірств німецьких окупантів і російських окупантів проти українців. У масовій свідомості як громадян планети, так і світових політиків це порівняння разом із юридичними висновками від нього - гірше вже нікуди.
Незаангажований погляд на події 1943 року на Волині. Незручна правда, що її приховують польські політики. Німецька окупаційна влада та втручання Москви. Польська поліція на службі нацистського режиму…
на заході волині ці події відбувались, тоді, як на сході - ні, хоча поляки на всій волині до 1921 року проживали рівномірно і у злагоді...
і конче необхідно розібратись, що такого відбулось з 1921 по 1939 рік в цій частині польші, що призвело до збройного протистояння між громадянами польші -православними та католиками на окупованих німцями територіях у роки другої світової...
зараз на тих землях поляків немає від слова опше, тоді, як у сусідніх регіонах великої волині проживають, як і до 1914 року...тіпа, шумський і білогірський райони
причому у сусідній галичині масового протистояння у таких масштабах не було, хоча регіон також входив до складу польші...
Поняття "Волинська трагедія" ввійшло за часів Яника ? А що робили поляки на Волині ? Як бути з нищенням українського населення на Холмщині ,та й в цілому на Закерзоннів той же період?
Чому б не користуватись визначенням В'ятровича "Друга польсько-українська війна" ? Цілком відповідає тодішнім подіям.
А може мені на коліна стати,вибачення просити,щоб вища раса вибачила незліченні злочини ,мої,моїх предків,та мого народу ,й врешті визнали факт голодомору ?
Переслідування таких людей,з альтернативною позицією,відчувається зараз,коли в університетах США та Європи переслідують професорів-консерваторів, людей,що виступають проти гомопропаганди,BLM,толерантності до злочинців та наркоманів,і т.п.
"... Чому б не користуватись визначенням В'ятровича "Друга польсько-українська війна" ? Цілком відповідає тодішнім подіям...." - ?! Власне й досі офіційні джерела з Польщі так і не відгукнулись на ці факти! Звісно дочекаються, коли жоден з свідків не буде на цьому світі.
Пане Даміре, чому це ви так собі виключно переймаєтесь долею євреїв? Давно були у парку "Бабин Яр"? Підіть, подивіться, якщо ви у Києві. Як ні, то приїздіть. ТАМ НЕ БУЛО знищено кілька десятків тисяч єврейського населення, це погано сформований фейк. "Свідки" тої ніби шаленої різні-винищення євреїв дивом врятувались, та геть плутались у своїх свідченнях, надаючи різні дати, різні свідчення, геть неправдиву інформацію. А в світової спільноти на тлі цих "свідчень" волосся дибки стає. А зроблено таке було аби прикрити справжню НКВС-різню, що кілька разів вкрай активно проводили ще перед війною в Україні! Хто саме очолював ці "роботи" із знищення українців. Чуєте пане! Звичайних українців, не лише "упоротих націоналістів"!? (до відома національно свідомої спільноти нічого не маю проти національного ухилу в Україні).
із визначенням друга польсько-українська війна вибачення кучми добре стеляться, але порозуміння не дійти...урср, як державне утворення українців не допомагала одній із сторін...
з обох боків в протистоянні на волині були громадяни польщі...це швидше, громадянська війна
Більш того - росіяни відкрито визнають що Лебідь був завербований ОГПУ ще в 1929 році! Тобто виходить що ця різня організована була НКВС! Однак - одна справа - "гавкать" на "виконавців" - українців і зовсім інша - на "організаторів" - на росіян! Бо росіяни погрожують оприлюднить інформацію про участь поляків у Холокості євреїв на території Польщі та "Операції "ВІсла"! А тоді багато прізвищ випливе "дзядов" теперішніх політиків ******** Польщі! Саме тому вони й "упираються рогом"!!!
на галичині православних було мало і землі оформлені згідно австрійських геокадастрів і не було чого роздавати воєнним пенсіонерам за добру службу
Василь Лебідь-Хом'як,-агент НКВС,та голова СБ ОУН(й голова ОУНР) Микола Лебідь.
Еще до войны польские бронепоезда ночью расстреливали украинские села и хутора, потом сдали эти бронепоезда немцам без боя
Продолжила АК, которая вырезала целые села, а фотографии убитых ими украинцев выставлялись в качестве свидетельства зверств бандеровцев
Получив алекватный ответ - поджали хвост и подняли вой
Сегодня Украина и Польша союзники, и это главное.
УПА ліквідовувала польськи партизанські загони АК і БХ на українських землях. Польські бойовики зі звірячою ненанавистю палили українські села, нищили українське населення, вони переховувалися, відгодовувался, лікувалися і поповняли свої ряди в польських поселеннях на Волині, штучно створених Польщею з метою окупації і колонізації Українських Земель. І звідти чинили свої звірячі вилазки. УПА нищила польські загони і їхні бази. Це була успішніша і ефективна операція УПА. НЕ подобається полякам? То треба було сидіти дома у Польщі, не лізти на чужу землю і не здійснювати там етно, - лінгво і геноцид українців. Слава УПА!
