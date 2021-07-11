Призываю к честной научной дискуссии и взаимоуважению, - Дробович о Волынской трагедии
Украинский институт национальной памяти выступил с заявлением по поводу очередной годовщины Волынской трагедии. Отмечается, что 11 июля в Польше на государственном уровне почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. Тогда, в годы Второй мировой войны на польско-украинском пограничье десятки тысяч поляков и украинцев стали жертвами межэтнических конфликтов - преступлений подпольных военных формирований и гражданских лиц обеих наций.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении УИНП.
"Все жертвы тех многочисленных преступлений заслуживают быть названными и отмечеными. Все преступники должны быть осуждены. Мы до сих пор на пути к этому, а это значит, что должны уделять особое внимание профессиональным исследованиям и оценкам событий, чтобы наше незнание не было благодатной почвой для спекуляций политиканов и вражды. Честная научная дискуссия, поисковые работы, изучение архивов - без популизма и передергиваний - это то, чего так не хватает нашим странам. В то же время конкуренция жертв, назначение целых народов или группировок коллективными виновниками, умаление страданий другой стороны конфликта и попытки оправдания убийц логикой "они первые начали" является путем в никуда, ведущий к росту межэтнической вражды и риска новых жертв в будущем. Каждая нация - и украинцы, и поляки - должны иметь мужество уважать боль и потери с противоположной стороны и признать ответственность за преступления конкретных людей со своей стороны. Ведь если хотим понимания и добрососедских отношений в будущем, нет альтернативы реальной осмыслению Волынской трагедии на основе честного диалога и взаимного уважения на основании христианской формулы "просим прощения и сами прощаем", - заявил председатель УИНП Антон Дробович.
До сих пор между украинскими и польскими историками нет согласия относительно численности жертв, как среди поляков, так и украинцев, дискуссионными являются и вопросы организаторов и исполнителей преступлений.
11 июля, согласно решению Сейма Польши от 22 июля 2016 года провозглашено "Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой". Волынские события в Польше называют "Волынской резней", "геноцидом", единолично обвиняют украинских националистов. С такой трактовкой не согласны в Украине.
Для украинского и польского обществ эти исторические события остаются травматическими, мучительными и до конца не пережитыми, говорится в заявлении УИНП.
"Хотя еще в 2000-х лидеры Украины и Польши согласились на формулу примирения" просим прощения и сами прощаем ", это не поставило точку в политических и эмоциональных дискуссиях об этой трагедии", - говорится в заявлении.
Волынские события начинаются с рубежа 1942-1943 годов, когда происходили первые убийства поляков, а заканчиваются осенью 1944 года, когда массовые акции прекратились. В результате действий Украинской повстанческой армии, с одной стороны, ряда польских формирований - националистических, коммунистических и коллаборантских с нацистами, с другой, советских диверсантов с другой, погибли десятки тысяч поляков и украинцев, преимущественно в селах на западной части бывшей Волынской губернии с центром в Житомире. В 1921 году, согласно Рижскому мирному договору между 2-й Речью Посполитой и СССР, она была разделена на Восточную и Западную Волынь. Эта последняя оказалась в составе Польши. Сегодня это Волынская и Ривненская области, и Шумский и Кременецкий районы Тернопольской области.
Польский института нацпамяти называет официальную цифру 100 000 погибших поляков на Волыни и в юго-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой, а также говорит о 5 000 убитых украинцев.
Украинские историки называют другие цифры: до 20 000 убитых украинцевм и 35-40 тысяч убитых поляков.
Але ж блд,у всьому винні українці з Волинською різнею! Захід України та Волинь,яку поляки примусово заселили своїми співвічизниками щоб демографічно збільшити свою присутність! І які не хотіли потім добровільно звідси назад їхати!
https://zemlj.blogspot.com/2016/07/114.html
1. Вислів "Волинська трагедія" вигаданий та експлуатується не нами. Тому нам потрібно дати цій події свою, власну назву. Ця назва має відображати український погляд. Наприклад, "Пацифікація-2" 1943 року.
А що ж тоді таке тоді "Пацифікація-1"?
Пацифіка́ція у Галичині (пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) - репресивна акція, проведена польською окупаційною владою у вересні-листопаді 1930 року за наказом Юзефа Пілсудського, із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення окупованої Польщею Східної Галичини. Пацифікація супроводжувалася масовими арештами, побиттям і вбивствами українців, закриттям і руйнуванням українських установ у Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на окупованих Польщею західноукраїнських землях.
Відповідно "Пацифікація-3" це сумнозвісна "Операція "Вісла"" 1947 року.
Вибудовується логічна й послідовна схема:
Пацифікація-1 як підготовка геноциду методом знищення духовно-культурних установ українців урядом Юзефа Пілсудського (лютували).
Пацифікація-1а) Варшава розпочала на Закарпатті таємну операцію тероризму "Лом". Її мета - посіяти хаос в регіоні, заселеному переважно українцями, і сприяти швидшому його поглинанню Угорщиною.
Пацифікація-2 як геноцид методом фізичного знищення українців урядом Польщі в екзилі руками бандитів Армії Крайової, польськими колаборантськими батальйонами шуцманшафту та "грантової" поліції (польські бандити нарвались на Рух опору).
Пацифікація-3 як остаточне вирішення українського питання методом примусового переселення українців з українських етнічних земель польсько-російськими комуністичними колаборантами (повний успіх поляків у справі геноциду українців).
Якщо в діях польських окупантів ще можна простежити чітку схему організації, проведення й завершення геноциду українців, то дії російських окупантів - це суцільна низка безперервних, диких геноцидів українців.
2. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах вживайте словосполучення "на окупованих Польщею західноукраїнських землях", або "польський окупаційний режим" тощо.
3. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах вживайте словосполучення на кшталт "польський концентраційний табір "Береза Картузька", як і німецький концтабір "Освенцим"...", або "польський концентраційний табір "Береза Картузька", як і російський концтабір "СЛОН"...". Лише поляки (німці й росіяний ні) додумались побудувати окремий концтабір "Береза Картузька" для окремої етнічної групи - для українців. Цим ми прирівнюємо звірства польських окупантів до звірств німецьких окупантів і російських окупантів проти українців. У масовій свідомості як громадян планети, так і світових політиків це порівняння разом із юридичними висновками від нього - гірше вже нікуди.
Незаангажований погляд на події 1943 року на Волині. Незручна правда, що її приховують польські політики. Німецька окупаційна влада та втручання Москви. Польська поліція на службі нацистського режиму…
Иначе он лишится одной из своих зарплат ?
на заході волині ці події відбувались, тоді, як на сході - ні, хоча поляки на всій волині до 1921 року проживали рівномірно і у злагоді...
і конче необхідно розібратись, що такого відбулось з 1921 по 1939 рік в цій частині польші, що призвело до збройного протистояння між громадянами польші -православними та католиками на окупованих німцями територіях у роки другої світової...
зараз на тих землях поляків немає від слова опше, тоді, як у сусідніх регіонах великої волині проживають, як і до 1914 року...тіпа, шумський і білогірський райони
причому у сусідній галичині масового протистояння у таких масштабах не було, хоча регіон також входив до складу польші...
Поняття "Волинська трагедія" ввійшло за часів Яника ? А що робили поляки на Волині ? Як бути з нищенням українського населення на Холмщині ,та й в цілому на Закерзоннів той же період?
Чому б не користуватись визначенням В'ятровича "Друга польсько-українська війна" ? Цілком відповідає тодішнім подіям.
А може мені на коліна стати,вибачення просити,щоб вища раса вибачила незліченні злочини ,мої,моїх предків,та мого народу ,й врешті визнали факт голодомору ?
А сволотою тата свого називай.
Переслідування таких людей,з альтернативною позицією,відчувається зараз,коли в університетах США та Європи переслідують професорів-консерваторів, людей,що виступають проти гомопропаганди,BLM,толерантності до злочинців та наркоманів,і т.п.
"... Чому б не користуватись визначенням В'ятровича "Друга польсько-українська війна" ? Цілком відповідає тодішнім подіям...." - ?! Власне й досі офіційні джерела з Польщі так і не відгукнулись на ці факти! Звісно дочекаються, коли жоден з свідків не буде на цьому світі.
Пане Даміре, чому це ви так собі виключно переймаєтесь долею євреїв? Давно були у парку "Бабин Яр"? Підіть, подивіться, якщо ви у Києві. Як ні, то приїздіть. ТАМ НЕ БУЛО знищено кілька десятків тисяч єврейського населення, це погано сформований фейк. "Свідки" тої ніби шаленої різні-винищення євреїв дивом врятувались, та геть плутались у своїх свідченнях, надаючи різні дати, різні свідчення, геть неправдиву інформацію. А в світової спільноти на тлі цих "свідчень" волосся дибки стає. А зроблено таке було аби прикрити справжню НКВС-різню, що кілька разів вкрай активно проводили ще перед війною в Україні! Хто саме очолював ці "роботи" із знищення українців. Чуєте пане! Звичайних українців, не лише "упоротих націоналістів"!? (до відома національно свідомої спільноти нічого не маю проти національного ухилу в Україні).
із визначенням друга польсько-українська війна вибачення кучми добре стеляться, але порозуміння не дійти...урср, як державне утворення українців не допомагала одній із сторін...
з обох боків в протистоянні на волині були громадяни польщі...це швидше, громадянська війна
Більш того - росіяни відкрито визнають що Лебідь був завербований ОГПУ ще в 1929 році! Тобто виходить що ця різня організована була НКВС! Однак - одна справа - "гавкать" на "виконавців" - українців і зовсім інша - на "організаторів" - на росіян! Бо росіяни погрожують оприлюднить інформацію про участь поляків у Холокості євреїв на території Польщі та "Операції "ВІсла"! А тоді багато прізвищ випливе "дзядов" теперішніх політиків ******** Польщі! Саме тому вони й "упираються рогом"!!!
на галичині православних було мало і землі оформлені згідно австрійських геокадастрів і не було чого роздавати воєнним пенсіонерам за добру службу
Василь Лебідь-Хом'як,-агент НКВС,та голова СБ ОУН(й голова ОУНР) Микола Лебідь.
Еще до войны польские бронепоезда ночью расстреливали украинские села и хутора, потом сдали эти бронепоезда немцам без боя
Продолжила АК, которая вырезала целые села, а фотографии убитых ими украинцев выставлялись в качестве свидетельства зверств бандеровцев
Получив алекватный ответ - поджали хвост и подняли вой
Сегодня Украина и Польша союзники, и это главное.
Ну и в этого м... чудака открылась незрелая зеленая, агентурная диарея, который каким-то нелепым образом попал на должность начальника в этом институте. Не случайно, впрочем. Сейчас гебнявые заполонили все публичное пространство.
УПА ліквідовувала польськи партизанські загони АК і БХ на українських землях. Польські бойовики зі звірячою ненанавистю палили українські села, нищили українське населення, вони переховувалися, відгодовувался, лікувалися і поповняли свої ряди в польських поселеннях на Волині, штучно створених Польщею з метою окупації і колонізації Українських Земель. І звідти чинили свої звірячі вилазки. УПА нищила польські загони і їхні бази. Це була успішніша і ефективна операція УПА. НЕ подобається полякам? То треба було сидіти дома у Польщі, не лізти на чужу землю і не здійснювати там етно, - лінгво і геноцид українців. Слава УПА!
НА СВОЮ КОРИСТЬ СЛІДИ КАЦАПІВ Є В КОЖНОМУ ГЕНОЦИДІ І ДЕПОРТАЦІЇ
НАРОДІВ