Призываю к честной научной дискуссии и взаимоуважению, - Дробович о Волынской трагедии

Украинский институт национальной памяти выступил с заявлением по поводу очередной годовщины Волынской трагедии. Отмечается, что 11 июля в Польше на государственном уровне почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. Тогда, в годы Второй мировой войны на польско-украинском пограничье десятки тысяч поляков и украинцев стали жертвами межэтнических конфликтов - преступлений подпольных военных формирований и гражданских лиц обеих наций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном заявлении УИНП.

"Все жертвы тех многочисленных преступлений заслуживают быть названными и отмечеными. Все преступники должны быть осуждены. Мы до сих пор на пути к этому, а это значит, что должны уделять особое внимание профессиональным исследованиям и оценкам событий, чтобы наше незнание не было благодатной почвой для спекуляций политиканов и вражды. Честная научная дискуссия, поисковые работы, изучение архивов - без популизма и передергиваний - это то, чего так не хватает нашим странам. В то же время конкуренция жертв, назначение целых народов или группировок коллективными виновниками, умаление страданий другой стороны конфликта и попытки оправдания убийц логикой "они первые начали" является путем в никуда, ведущий к росту межэтнической вражды и риска новых жертв в будущем. Каждая нация - и украинцы, и поляки - должны иметь мужество уважать боль и потери с противоположной стороны и признать ответственность за преступления конкретных людей со своей стороны. Ведь если хотим понимания и добрососедских отношений в будущем, нет альтернативы реальной осмыслению Волынской трагедии на основе честного диалога и взаимного уважения на основании христианской формулы "просим прощения и сами прощаем", - заявил председатель УИНП Антон Дробович.

До сих пор между украинскими и польскими историками нет согласия относительно численности жертв, как среди поляков, так и украинцев, дискуссионными являются и вопросы организаторов и исполнителей преступлений.

11 июля, согласно решению Сейма Польши от 22 июля 2016 года провозглашено "Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой". Волынские события в Польше называют "Волынской резней", "геноцидом", единолично обвиняют украинских националистов. С такой трактовкой не согласны в Украине.

Для украинского и польского обществ эти исторические события остаются травматическими, мучительными и до конца не пережитыми, говорится в заявлении УИНП.

"Хотя еще в 2000-х лидеры Украины и Польши согласились на формулу примирения" просим прощения и сами прощаем ", это не поставило точку в политических и эмоциональных дискуссиях об этой трагедии", - говорится в заявлении.

Волынские события начинаются с рубежа 1942-1943 годов, когда происходили первые убийства поляков, а заканчиваются осенью 1944 года, когда массовые акции прекратились. В результате действий Украинской повстанческой армии, с одной стороны, ряда польских формирований - националистических, коммунистических и коллаборантских с нацистами, с другой, советских диверсантов с другой, погибли десятки тысяч поляков и украинцев, преимущественно в селах на западной части бывшей Волынской губернии с центром в Житомире. В 1921 году, согласно Рижскому мирному договору между 2-й Речью Посполитой и СССР, она была разделена на Восточную и Западную Волынь. Эта последняя оказалась в составе Польши. Сегодня это Волынская и Ривненская области, и Шумский и Кременецкий районы Тернопольской области.

Польский института нацпамяти называет официальную цифру 100 000 погибших поляков на Волыни и в юго-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой, а также говорит о 5 000 убитых украинцев.

Украинские историки называют другие цифры: до 20 000 убитых украинцевм и 35-40 тысяч убитых поляков.

+25
Мені цікаво одне - чому в Галичині, де УПА командував Шухевич, ніякої "різні" не було, а на Волині - де командував Лебідь - була? І чому польська діаспора в США сиділа, "затягнувши язики у сраку" і не ставила питання перед властями США про притягнення Лебедя до відповідальності - він же з початку 50-х і до самої смерті жив у США - не ховаючись!
Більш того - росіяни відкрито визнають що Лебідь був завербований ОГПУ ще в 1929 році! Тобто виходить що ця різня організована була НКВС! Однак - одна справа - "гавкать" на "виконавців" - українців і зовсім інша - на "організаторів" - на росіян! Бо росіяни погрожують оприлюднить інформацію про участь поляків у Холокості євреїв на території Польщі та "Операції "ВІсла"! А тоді багато прізвищ випливе "дзядов" теперішніх політиків ******** Польщі! Саме тому вони й "упираються рогом"!!!
11.07.2021 14:04 Ответить
+14
Коли знов піднімають цю тему, то за цим стирчать кремблівські вуха.
11.07.2021 13:43 Ответить
+12
Що ж.Якщо євреям можна намалювати 6 мільйонів вбитих ,чому б і полякам не пред'явити якихось 100 тис.(раніше пред'являли цифру в 200 й 500 тис !!!)
Поняття "Волинська трагедія" ввійшло за часів Яника ? А що робили поляки на Волині ? Як бути з нищенням українського населення на Холмщині ,та й в цілому на Закерзоннів той же період?
Чому б не користуватись визначенням В'ятровича "Друга польсько-українська війна" ? Цілком відповідає тодішнім подіям.
11.07.2021 13:59 Ответить
А главспеца по Волынской резне, олежку псарьова, пригласили?!)))
11.07.2021 13:41 Ответить
І як це пшеки про Хмельницького забули? Адже по їх словах, лише євреїв під час Визвольної війни повсталі селяни відправили на ПМЖ в небесах 100 тис душ. А ось польської щляхти...
показать весь комментарий
а ще ляхи забули про Катинь де кацапи розстріляли близько 25 000 поляків,а до того забули як їхню державу три рази ділили між собою різні імперії ...Про такі "дрібниці" як знищення їхнього президента з військовою верхівкою під Смоленськом я навіть не згадую...То недавно було..Повинні ще пам"ятати поляки.
Але ж блд,у всьому винні українці з Волинською різнею! Захід України та Волинь,яку поляки примусово заселили своїми співвічизниками щоб демографічно збільшити свою присутність! І які не хотіли потім добровільно звідси назад їхати!
показать весь комментарий
Як правильно говорити про Волинську трагедію? Тези для ЗМІ, політиків, уряду

https://zemlj.blogspot.com/2016/07/114.html
1. Вислів "Волинська трагедія" вигаданий та експлуатується не нами. Тому нам потрібно дати цій події свою, власну назву. Ця назва має відображати український погляд. Наприклад, "Пацифікація-2" 1943 року.

А що ж тоді таке тоді "Пацифікація-1"?
Пацифіка́ція у Галичині (пол. Pacyfikacja Małopolski Wschodniej) - репресивна акція, проведена польською окупаційною владою у вересні-листопаді 1930 року за наказом Юзефа Пілсудського, із застосуванням поліції та армії проти українського цивільного населення окупованої Польщею Східної Галичини. Пацифікація супроводжувалася масовими арештами, побиттям і вбивствами українців, закриттям і руйнуванням українських установ у Галичині. Наслідком акції стала подальша значна радикалізація українського руху опору на окупованих Польщею західноукраїнських землях.
Відповідно "Пацифікація-3" це сумнозвісна "Операція "Вісла"" 1947 року.
Вибудовується логічна й послідовна схема:
Пацифікація-1 як підготовка геноциду методом знищення духовно-культурних установ українців урядом Юзефа Пілсудського (лютували).
Пацифікація-1а) Варшава розпочала на Закарпатті таємну операцію тероризму "Лом". Її мета - посіяти хаос в регіоні, заселеному переважно українцями, і сприяти швидшому його поглинанню Угорщиною.

Пацифікація-2 як геноцид методом фізичного знищення українців урядом Польщі в екзилі руками бандитів Армії Крайової, польськими колаборантськими батальйонами шуцманшафту та "грантової" поліції (польські бандити нарвались на Рух опору).
Пацифікація-3 як остаточне вирішення українського питання методом примусового переселення українців з українських етнічних земель польсько-російськими комуністичними колаборантами (повний успіх поляків у справі геноциду українців).
Якщо в діях польських окупантів ще можна простежити чітку схему організації, проведення й завершення геноциду українців, то дії російських окупантів - це суцільна низка безперервних, диких геноцидів українців.
2. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах вживайте словосполучення "на окупованих Польщею західноукраїнських землях", або "польський окупаційний режим" тощо.
3. Скрізь і завжди в дискусіях, публічних виступах, на газетних шпальтах вживайте словосполучення на кшталт "польський концентраційний табір "Береза Картузька", як і німецький концтабір "Освенцим"...", або "польський концентраційний табір "Береза Картузька", як і російський концтабір "СЛОН"...". Лише поляки (німці й росіяний ні) додумались побудувати окремий концтабір "Береза Картузька" для окремої етнічної групи - для українців. Цим ми прирівнюємо звірства польських окупантів до звірств німецьких окупантів і російських окупантів проти українців. У масовій свідомості як громадян планети, так і світових політиків це порівняння разом із юридичними висновками від нього - гірше вже нікуди.
11.07.2021 15:06 Ответить
Классный пост!Настоящего украинца.Всем прощаем ,но ничего не забываем.
показать весь комментарий
Ага типу "перший Холокост" вважається ні у чому не винних типу євреїв...
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=JN-iuWbzQe0 ЛУКАВЕ ЛЮДОБУЙСТВО (ЛУКАВЕ LUDOBÓJSTWO) - телевізійна версія фільму про Волинську трагедію

Незаангажований погляд на події 1943 року на Волині. Незручна правда, що її приховують польські політики. Німецька окупаційна влада та втручання Москви. Польська поліція на службі нацистського режиму…
показать весь комментарий
Антону Эдуардовичу Дробовичу поручили устроить гойский срач по поводу годовщины ?
Иначе он лишится одной из своих зарплат ?
показать весь комментарий
Он занят натурными экспериментами - режет свою волыну, чтобы укоротить ствол.
показать весь комментарий
Коли знов піднімають цю тему, то за цим стирчать кремблівські вуха.
показать весь комментарий
багато з тих, хто по цій темі має власну думку, не знають де ці події відбувались і чому саме там...а дехто вважає західну україну одним регіоном, викресленим за схожими лекалами...і вже знає, що тре поправляти, як правильно писати і т.д.
на заході волині ці події відбувались, тоді, як на сході - ні, хоча поляки на всій волині до 1921 року проживали рівномірно і у злагоді...
і конче необхідно розібратись, що такого відбулось з 1921 по 1939 рік в цій частині польші, що призвело до збройного протистояння між громадянами польші -православними та католиками на окупованих німцями територіях у роки другої світової...
зараз на тих землях поляків немає від слова опше, тоді, як у сусідніх регіонах великої волині проживають, як і до 1914 року...тіпа, шумський і білогірський райони
причому у сусідній галичині масового протистояння у таких масштабах не було, хоча регіон також входив до складу польші...
11.07.2021 14:18 Ответить
Што?
показать весь комментарий
Сталін з Гітлером за пару тижнів сплюндрували Польщу, але полякам зараз чомусь тільки Бандера муляє.
показать весь комментарий
Що ж.Якщо євреям можна намалювати 6 мільйонів вбитих ,чому б і полякам не пред'явити якихось 100 тис.(раніше пред'являли цифру в 200 й 500 тис !!!)
Поняття "Волинська трагедія" ввійшло за часів Яника ? А що робили поляки на Волині ? Як бути з нищенням українського населення на Холмщині ,та й в цілому на Закерзоннів той же період?
Чому б не користуватись визначенням В'ятровича "Друга польсько-українська війна" ? Цілком відповідає тодішнім подіям.
11.07.2021 13:59 Ответить
"євреям можна намалювати 6 мільйонів" - то євреї на малювали 6 млн.? ох і сволота ж ти! потім такі як ти горланять чому Ізраїль не визнає Голодомор геноцидом
показать весь комментарий
а, чому не визнає, хіба через таких, як він?
показать весь комментарий
Я б не був таким категоричним, Дамір...Та про Волинь хочь поспорити можно, про Холокост - можуть бути наслідки! Краще мовчати...
показать весь комментарий
Є цікава книга видана в Канаді і переведена на 12 мов світу. Річард Харвуд. Шість мільйонів - втрачені і знайдені (Richard E. Harwood. Did Six Million Really Die?). Книга у вільному доступі, знайти в інеті не проблема.
показать весь комментарий
а ще є майн кампф одного досить відомого австрійського художника, теж на багато мов перекладена, харвей його послідовник, ви також?
показать весь комментарий
Так,ця цифра бездоказова,без будь-яких розрахунків.
А може мені на коліна стати,вибачення просити,щоб вища раса вибачила незліченні злочини ,мої,моїх предків,та мого народу ,й врешті визнали факт голодомору ?
А сволотою тата свого називай.
показать весь комментарий
та бачу ти не просто сволота, а ще й рідкісна , батьків твоїх я не чіпав! ти поїдь на екскурсію до Аушвиця наприклад, також у Яд ва-Шем у Ієрусалимі, подивись, почитай, добре поміркуй, не так як тобі зручно сприймати для себе, а критично! Поясни мені куди поділися 6 із 9 млн. європейських євреїв?
показать весь комментарий
Ти береш міфічні цифри,бидлане. Існує маса літератури,де доводиться брехня про 6 мільйонів євреїв,загиблих від Голокосту. Не хочеш читати Харвуда,ознайомся з працями Роже Гароді,Артура Бутца,Вівіана Берда,Поля Рассіньє .
Переслідування таких людей,з альтернативною позицією,відчувається зараз,коли в університетах США та Європи переслідують професорів-консерваторів, людей,що виступають проти гомопропаганди,BLM,толерантності до злочинців та наркоманів,і т.п.
показать весь комментарий
Мерзота, все з тобою зрозуміло, звісно Голокосту "не було", моїй бабусі табір примарився, та ії рідним, які звідти не повернулися теж!? Вона не бачила ешелони з євреями з різних кінців Європи, малюки, жінки, старі - ні цього не було, це все хитрі жиди вигадали! А ось справжні світила відкривають очі, вони чесні, непідкупні, ідейні! Ти ж хворий на голову, нажаль не перший, якого довелося бачити...
показать весь комментарий
" ... А що робили поляки на Волині ? Як бути з нищенням українського населення на Холмщині ,та й в цілому на Закерзоннів той же період?"
"... Чому б не користуватись визначенням В'ятровича "Друга польсько-українська війна" ? Цілком відповідає тодішнім подіям...." - ?! Власне й досі офіційні джерела з Польщі так і не відгукнулись на ці факти! Звісно дочекаються, коли жоден з свідків не буде на цьому світі.
Пане Даміре, чому це ви так собі виключно переймаєтесь долею євреїв? Давно були у парку "Бабин Яр"? Підіть, подивіться, якщо ви у Києві. Як ні, то приїздіть. ТАМ НЕ БУЛО знищено кілька десятків тисяч єврейського населення, це погано сформований фейк. "Свідки" тої ніби шаленої різні-винищення євреїв дивом врятувались, та геть плутались у своїх свідченнях, надаючи різні дати, різні свідчення, геть неправдиву інформацію. А в світової спільноти на тлі цих "свідчень" волосся дибки стає. А зроблено таке було аби прикрити справжню НКВС-різню, що кілька разів вкрай активно проводили ще перед війною в Україні! Хто саме очолював ці "роботи" із знищення українців. Чуєте пане! Звичайних українців, не лише "упоротих націоналістів"!? (до відома національно свідомої спільноти нічого не маю проти національного ухилу в Україні).
показать весь комментарий
Пане, я щось заперечував стосовно знищення українців?
показать весь комментарий
...і доречі, свої думки маєте, окрім В'ятровича?
показать весь комментарий
ще кучма просив вибачення, не знаючи за що....потім йому підказали і він оговтався...

із визначенням друга польсько-українська війна вибачення кучми добре стеляться, але порозуміння не дійти...урср, як державне утворення українців не допомагала одній із сторін...
з обох боків в протистоянні на волині були громадяни польщі...це швидше, громадянська війна
11.07.2021 14:57 Ответить
Мыслишь правильно. Читать интересно.. Мне очень понравился пост.
показать весь комментарий
Мені цікаво одне - чому в Галичині, де УПА командував Шухевич, ніякої "різні" не було, а на Волині - де командував Лебідь - була? І чому польська діаспора в США сиділа, "затягнувши язики у сраку" і не ставила питання перед властями США про притягнення Лебедя до відповідальності - він же з початку 50-х і до самої смерті жив у США - не ховаючись!
Більш того - росіяни відкрито визнають що Лебідь був завербований ОГПУ ще в 1929 році! Тобто виходить що ця різня організована була НКВС! Однак - одна справа - "гавкать" на "виконавців" - українців і зовсім інша - на "організаторів" - на росіян! Бо росіяни погрожують оприлюднить інформацію про участь поляків у Холокості євреїв на території Польщі та "Операції "ВІсла"! А тоді багато прізвищ випливе "дзядов" теперішніх політиків ******** Польщі! Саме тому вони й "упираються рогом"!!!
показать весь комментарий
осадники зі зброєю в мирне міжвоєння захоплювали прабатьківські землі православних громадян польщі, бувших підданих рос імперії...
на галичині православних було мало і землі оформлені згідно австрійських геокадастрів і не було чого роздавати воєнним пенсіонерам за добру службу
показать весь комментарий
Я знаю що таке "осадництво"!
показать весь комментарий
Два роки прожив на кордоні з Рівненщиною З людьми говорив , що ще війну пам"ятали Так вони казали що поляки тікалі від "різні" не в Польщу - далеко, а на Житомирщину - там Лебідь не мав такої влади Ппрепливали через Случ - тільки так і рятувалися Вже там були у безпеці
показать весь комментарий
Це дві людини.
Василь Лебідь-Хом'як,-агент НКВС,та голова СБ ОУН(й голова ОУНР) Микола Лебідь.
показать весь комментарий
Я саме про Миколу і писав!
показать весь комментарий
Це, звичайно, має розслідуватись. Але не тоді, коли Україну захопили криворізькі дебільні квартальці з зе-наркотом під провідом дяді бені!)
показать весь комментарий
Только кремлёвским гнидам выгодно поднимать эту трагедию!!!
показать весь комментарий
Дробович о Волынской трагедии/ Сделал бы Дробович хоть что то полезное для Украины. Давно " Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве, - Дробович" а Дробович только жалуется, голосит и причитает. Типичная манера кодлана Коломойского: вытаскивать и кукарекать о новой старой проблеме, не решив предыдущие.
показать весь комментарий
А как полякам, совместно с кремлевскими гнидами "Операцию Висла" устраивать в 1947 году украинцам, стерев их следы с современной восточной польши, то это не геноцид?
показать весь комментарий
Волинську трагедію можна розглядати тільки разом з операцією "Вісла" і в поєднанні з утиском українців на території Польщі до війни.
показать весь комментарий
Вісла була вже після, а от передували їй рейди "червоних партизан". Так що саме так варто про то говорити. А ще не треба забувати про АК (армія крайова), От вони, й власне, спровокували ту різню, яка була вигідна і німцям і совітам і, до речі, й полякам.
показать весь комментарий
Viribus unitis-сила в единстве. Во время московско-литовской войны под Оршей состоялась знаменитая в истории украинского, белорусского, литовского и польского народов битва.Войско под командованием князя Константина Ивановича Острожского, Гетмана княжества Литовского, Русского, Жемайтийського и Королевства Польского наголову разгромило московитов . К сожалению,позже Хмельницкий не смог договориться с Польшей. / Польша отвергла предложение РФ осудить УПА./ "Голытьба", "бандеровцы", "сволочи", - в Варшаве судят пенсионера, оскорблявшего украинцев в Facebook.
показать весь комментарий
Какая дискуссия?
Еще до войны польские бронепоезда ночью расстреливали украинские села и хутора, потом сдали эти бронепоезда немцам без боя
Продолжила АК, которая вырезала целые села, а фотографии убитых ими украинцев выставлялись в качестве свидетельства зверств бандеровцев
Получив алекватный ответ - поджали хвост и подняли вой
показать весь комментарий
Эту дискуссию лучше перенести на период, когда ***** будет нейтрализован.
Сегодня Украина и Польша союзники, и это главное.
показать весь комментарий
Вот бы и поляки это понимали. Но союзники.. .это понятие слишком размыто и не оформлено законодательно. Поляки всегда были хорошими союзниками,но не хорошими соседями. Нам с ними не по пути...если в Украине случится что то серьезное .Я не верю полякам,как тем же , россиянам. Но это мое личное мнение . Вы почитайте их историю.
показать весь комментарий
Каким-то образом брошурки об этой бойне на Волыни, попадали в зону АТО. Видел в одного волинянина-наркомана, как тот с упоением штудировал весь тот пропагандистский мусор. На мой взгляд, это спровоцированный через свою агентуру, Сталиным, тактический ход в войне за этот регион, который совпал с настроениями определенных командиров УПА, и проводника Мельника (только что почитал на форуме).Естественно, что все пружины мерзкого замысла прячутся в Кремле, и кем-то обнажаются по мере необходимости, на основании коих, стряпаются все эти манипулятивные - расшатывающие "документы".
Ну и в этого м... чудака открылась незрелая зеленая, агентурная диарея, который каким-то нелепым образом попал на должность начальника в этом институте. Не случайно, впрочем. Сейчас гебнявые заполонили все публичное пространство.
показать весь комментарий
Кремль, не на пустом месте значит работает. Есть о чем украинцам задуматься.Мне было достаточно почитать Гашека .Именно в Швейке он выделил абсолютную забитость менталитета украинского населения ,из всех народов самим Гашеком ,виденных. Поляки практически до обесчеловечения унижали украинцев. Писатель это сразу заметил. И такое же отношения подсознательно ,у всех современных поляков. Это те же россияне ,но с Запада.
показать весь комментарий
Проблема зникне,коли ми взагалі перестанемо згадувати про Волинську трагедію,докопуватись до причин хто кого вбивав а Інститут національної пам"яті розпустимо до бісової мами...Мені особисто не треба розповідати,що там було,я знаю від мами,яка родом з села Туличів Турійського району (не знаю чи назви збереглись)...ЇЇ батьки вбиті бандерівцями...чи мельниківцями,тата за те що його совіти поставили головою сільради,маму бо вона його жінка...Його кинули живцем в колодязь разом з десятком односільчан,а перед тим катували...Той хто в тому числі це робив був з Туличіва теж,він потім відсидів і по амністіі вийшов...Це я до того що начебто енкаведисти перевдівались в бандерівців...Може і це було,тільки москаля видно хоч перевдітого хоч ні...Поляки теж вбивали,що казати,але коли моя мама з іншими дітьми і жінками тікали лісами в Червоноград вони наткнулись на польську партизанку - "соколів" так зв...Відпустили живими всіх...Ось така правда,яку краще - повторюю - забути...
показать весь комментарий
Проблема не в нас. Проблема в чрезмерном эго окружающих нас народов. Украинцы НИКОГО не завоевывали.НИКОГО!.Если знаете примеры ,напишите.Мы народ сам в себе. У нас офигенный потенциал не меньше еврейского. Но...мы пока не готовы.Кого Бог любит,того бьет и унижает . А мы самая униженная нация этого мира. Таким посмешищем за последние 4-5 сотен лет не был ни один народ.
показать весь комментарий
А Я БУВ ТОБІ ПОВІРИВ, ПРОДОВЖУЙ КАЗКИ РОЗКАЗУВАТИ І НАДАЛІ ПРО "ЖИВИМ У КОЛОДЯЗЬ" І ІНШИЙ ЕПОС НКВС...
показать весь комментарий
Моя бабка уехала с Зап. Украины в Запорожскую обл. ,так как ночью приходят свои с леса,а днем приходит НКВД.И там получишь ,и там не пожалеют. Правда потом всю жизнь,жалела. Но то такое.
показать весь комментарий
Ненавидеть поляков нельзя. Но ...союзник ,это не дружественное состояние. Запомните это.
показать весь комментарий
Цікаве розуміння "геоциду" поляками - геноцид поляків з боку українців на окупованих поляками українських землях. Як це ще Німеччина не звинуватила москалів у геноциді німців під Сталінградом? Адже теж нищили і катували сотками тисяч і за етнічною онакою.
УПА ліквідовувала польськи партизанські загони АК і БХ на українських землях. Польські бойовики зі звірячою ненанавистю палили українські села, нищили українське населення, вони переховувалися, відгодовувался, лікувалися і поповняли свої ряди в польських поселеннях на Волині, штучно створених Польщею з метою окупації і колонізації Українських Земель. І звідти чинили свої звірячі вилазки. УПА нищила польські загони і їхні бази. Це була успішніша і ефективна операція УПА. НЕ подобається полякам? То треба було сидіти дома у Польщі, не лізти на чужу землю і не здійснювати там етно, - лінгво і геноцид українців. Слава УПА!
показать весь комментарий
ОДНЕ ЯСНО - КАЦАПИ БУДУТЬ РОЗДМУХУВАТИ ЦЮ КОНФЛІКТНУ СИТУАЦІЮ
НА СВОЮ КОРИСТЬ СЛІДИ КАЦАПІВ Є В КОЖНОМУ ГЕНОЦИДІ І ДЕПОРТАЦІЇ
НАРОДІВ
показать весь комментарий
... подпольные военные формирования..., ... бывшая Волынская губерния... Сдается мне, что "казачок" с этой "новостью" явно засланный понятно откуда.
показать весь комментарий
