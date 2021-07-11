Призываю к честной научной дискуссии и взаимоуважению, - Дробович о Волынской трагедии

Украинский институт национальной памяти выступил с заявлением по поводу очередной годовщины Волынской трагедии. Отмечается, что 11 июля в Польше на государственном уровне почтили память жертв Волынской трагедии 1942-1943 годов. Тогда, в годы Второй мировой войны на польско-украинском пограничье десятки тысяч поляков и украинцев стали жертвами межэтнических конфликтов - преступлений подпольных военных формирований и гражданских лиц обеих наций.

об этом говорится в официальном заявлении УИНП.

"Все жертвы тех многочисленных преступлений заслуживают быть названными и отмечеными. Все преступники должны быть осуждены. Мы до сих пор на пути к этому, а это значит, что должны уделять особое внимание профессиональным исследованиям и оценкам событий, чтобы наше незнание не было благодатной почвой для спекуляций политиканов и вражды. Честная научная дискуссия, поисковые работы, изучение архивов - без популизма и передергиваний - это то, чего так не хватает нашим странам. В то же время конкуренция жертв, назначение целых народов или группировок коллективными виновниками, умаление страданий другой стороны конфликта и попытки оправдания убийц логикой "они первые начали" является путем в никуда, ведущий к росту межэтнической вражды и риска новых жертв в будущем. Каждая нация - и украинцы, и поляки - должны иметь мужество уважать боль и потери с противоположной стороны и признать ответственность за преступления конкретных людей со своей стороны. Ведь если хотим понимания и добрососедских отношений в будущем, нет альтернативы реальной осмыслению Волынской трагедии на основе честного диалога и взаимного уважения на основании христианской формулы "просим прощения и сами прощаем", - заявил председатель УИНП Антон Дробович.

До сих пор между украинскими и польскими историками нет согласия относительно численности жертв, как среди поляков, так и украинцев, дискуссионными являются и вопросы организаторов и исполнителей преступлений.

11 июля, согласно решению Сейма Польши от 22 июля 2016 года провозглашено "Национальным днем ​​памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой". Волынские события в Польше называют "Волынской резней", "геноцидом", единолично обвиняют украинских националистов. С такой трактовкой не согласны в Украине.

Для украинского и польского обществ эти исторические события остаются травматическими, мучительными и до конца не пережитыми, говорится в заявлении УИНП.

"Хотя еще в 2000-х лидеры Украины и Польши согласились на формулу примирения" просим прощения и сами прощаем ", это не поставило точку в политических и эмоциональных дискуссиях об этой трагедии", - говорится в заявлении.

Волынские события начинаются с рубежа 1942-1943 годов, когда происходили первые убийства поляков, а заканчиваются осенью 1944 года, когда массовые акции прекратились. В результате действий Украинской повстанческой армии, с одной стороны, ряда польских формирований - националистических, коммунистических и коллаборантских с нацистами, с другой, советских диверсантов с другой, погибли десятки тысяч поляков и украинцев, преимущественно в селах на западной части бывшей Волынской губернии с центром в Житомире. В 1921 году, согласно Рижскому мирному договору между 2-й Речью Посполитой и СССР, она была разделена на Восточную и Западную Волынь. Эта последняя оказалась в составе Польши. Сегодня это Волынская и Ривненская области, и Шумский и Кременецкий районы Тернопольской области.

Польский института нацпамяти называет официальную цифру 100 000 погибших поляков на Волыни и в юго-восточных воеводствах Второй Речи Посполитой, а также говорит о 5 000 убитых украинцев.

Украинские историки называют другие цифры: до 20 000 убитых украинцевм и 35-40 тысяч убитых поляков.