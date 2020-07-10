РУС
Польша собирается открыть "Институт правды" и музей жертв "геноцида на Волыни"

Польша собирается открыть

В Хелме собираются создать "Институт правды и примирения" и "Музей жертв".

Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Объявлением и публичным подписанием концепции создания двух новых институтов правительство Польши начало отмечать 77-ю годовщину волынской трагедии.

"Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью погибшим полякам и всем, кто пострадал на Волыни", - заявил вице-премьер-министр Польши.

Он назвал это очень важной исторической инициативой, которая восстановит память "о преступлении геноцида и его жертвах".

По словам Сасина, в Хелме также почтят украинцев, которые спасали жизни своих соседей или польских членов их семей.

"Это инициатива 21 века, которая сделает Хелм центром исторической памяти о польских пограничных районах", - заявил заместитель польского премьера.

Он добавил, что это будет общее дело президента Анджея Дуды, правительства Польши и органов местного самоуправления.

Автор: 

история (2020) Польша (8611) Волынская трагедия (216)
+26
Украине тоже стоило бы открыть музей жертв от армии Крайовой, хоть поляки и утверждают что это были только ответные действия.
показать весь комментарий
10.07.2020 20:00 Ответить
+21
Пора в Киеве открывать музей памяти украинцам правобережной Украины, как жертвам многолетнего ГЕНОЦИДА со стороны Речи Посполитой Польши. И предать анафеме разных радзивилов, потоцких, вишневецких и прочих пшецких и армии крайовой. Ежели они, их наследники, нормального к себе отношения не понимают. Слишком мы, украинцы, толерантные, добрые и не лопамятные.
показать весь комментарий
10.07.2020 20:03 Ответить
+14
Зацініть глибину цинізму ляхів: в українському місті Холм (заснований королем Данилом 1237 р), на етнічній українській землі - Холмщині, окупанти відкривають музей, в якому вони будуть розказувати, як закріпачений ним народ, заважав їм знищувати місцеве населення.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:08 Ответить
Чего это у нас нет памяти? Всё мы помним, всё понимаем и переубедить нас никакой польский музей не сможет. В мирное время украинцы мирные хлеборобы-трипольцы, а на войне украинцы становятся кровожадными гуннами - гены это наши, ничего поделать не можем. Не надо на нас нападать, чтоб не взвывать потом сотни лет.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:31 Ответить
Якийсь трошки цинізм в виборі міста, якщо взяти до уваги що Холм це столиця Данила Галицького.
Це те саме, якби німці захопили Гнезно(перша столиця Польщі) знищили там поляків і організували музей німецьким загиблим.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:42 Ответить
Полякам би нагадати, хто в ті часи був загарбником, а зто поневоленим.
Чиї землі вони захопили ? Кого притісняли ?
показать весь комментарий
10.07.2020 21:48 Ответить
Украинцы должны трактовать итоги ВОВ так как выгодно украинцам, но правдиво. А по правде не было никакого раздела польши между фашистами и СССР. Немцы польшу оккупировали, а СССР вернул Украине и Беларуси земли оккупированные польшей. Только так!
показать весь комментарий
11.07.2020 10:19 Ответить
Так що це виходить? Сталін що, був правий, коли забрав у Польщі наші землі і віддав українцям? А як мене спамили, за правду, про Тешинську область Чехії, яку Польща розділили із Німеччиною.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:50 Ответить
Правда треба також згадати, що українці не змогли захистити свої землі на заході тому що були змушені оборонятись від московсько-більшовицької навали зі сходу.
показать весь комментарий
10.07.2020 21:54 Ответить
Так раді правди пригадай Петлюру та Пілсудського який чекав що Петлюра приведе 200тис боронити Україну, а привів 2000. Самі раком стали перед кацапами, а тепер винних шукаєте!
показать весь комментарий
10.07.2020 23:20 Ответить
тобто поляки захоплюють Галичину армією які їм сформували французи для боротьби з більшовиками, ведуть активні переговори з лєніном, домовляються про знищення УНР, захоплюють Волинь, , а потім ой нежданчик отримують більшовиків під Варшавою і чудом виживають як держава. Але винуватий їм звісно Петлюра, бо не зміг зібрати велику армію з людей які о диво чомусь ну ніяк не хотіли довіряти полякам.
У тебе з логікою все гаразд?
показать весь комментарий
11.07.2020 12:10 Ответить
Это ты сам придумал, про Ленина? Если не знаешь в каком ключе были переговори с члениным хоть не говори!
а шо такое унр? Шайка бандитов терроризировавшая Польшу?!
Причем здесь вина Петлюры?
Ну не верили полякам тогда сосали хер на Колыме у кацапов лох это судьба!

Че ты за бред пишешь?

У тебя не то что логики нету но и елементарных знаний!
показать весь комментарий
11.07.2020 13:54 Ответить
У вас своєрідна правда.Наскільки відомо,споконвічні українські землі ,Підляшшя,Холмщина,Посяння й Лемківщина, залишились полякам,а українці з них депортовані,асимільовані й полонізовані.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:36 Ответить
на тих землях, де нема кордону з україною не депортовані...на підляшші..
показать весь комментарий
10.07.2020 22:44 Ответить
Украинцы должны трактовать итоги ВОВ так как выгодно украинцам, но правдиво. А по правде не было никакого раздела польши между фашистами и СССР. Немцы польшу оккупировали, а СССР вернул Украине и Беларуси земли оккупированные польшей. Только так!
показать весь комментарий
11.07.2020 10:18 Ответить
Бо в нас замість МЗС-Єрмак кремлівський.
Угорці теж не *********.https://donpatriot.news/uhorshchynu-zapidozryly-u-tykhij-okupatsii-cherez-finansovu-pidtrymku-u-vykupi-zemel-menshynamy Угорщину запідозрили у «тихій» окупації через фінансову підтримку у викупі земель меншинами

"Угорщина розпочинає програму фінансової підтримки для представників угорської меншини щодо викупу земель сільськогосподарського значення. Кошти з держбюджету Угорщини проходитимуть через міністерство аграрної політики та фонд імені Габора Бетлена.
Про це повідомив український блогер Тимофій Гольц у своєму https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222901951379807&id=100009800401249 Фейсбуці . "
показать весь комментарий
10.07.2020 22:14 Ответить
Помнится, где-то уже было министерство правды.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:16 Ответить
треба було це зробити у 2000 році. Маємо знати правду про
показать весь комментарий
10.07.2020 22:59 Ответить
А правда в том, что в польских кобатах, вдалеке от обжитых мест, я видел давно заброшенные украинские и еврейские могилы, а на Волыни - польские.
показать весь комментарий
11.07.2020 12:40 Ответить
Пусть пшекусы еще пригласят спеца по этом вопросу-Царева
показать весь комментарий
10.07.2020 23:11 Ответить
Скоти є і будуть, на жаль......скоти в кожній нації, в кожній країні.....і нічим вони не виправдують свої звірства, ніякими ідеологіями, ніякими намірами не можна виправдати вбивства дітей та їх батьків, беззбройних людей. От для прикладу на ютубі: "Валаам - последний приют победителей" - як можна таке виправдати, героїв війни з фашизмом, нещасних калік вислали на північ на острів Валаам...youtube.com/watch?v=KcJjrk05GTA
показать весь комментарий
11.07.2020 00:10 Ответить
Смердит кремлем
показать весь комментарий
11.07.2020 00:37 Ответить
· Чи відомо вам, що каральними органами СРСР в 1939-1941р.р. з окупованих Західно-Українських та Західно-Білоруських земель було примусово виселено на Схід понад 600.000 поляків, з яких більш як 150.000 загинуло (не рахуючи розстрілів офіцерів в Катині, в Харкові та інших місцях)?
· Ставлячи питання про «волинську трагедію», чи ви знаєте, хто такі були польські осадники і що вони робили з українським населенням?
· Чи відомо вам, яку роль виконував 8 корпус АК (Армії Крайової) на території ******** Львівської, Волинської та Рівненської областей?
показать весь комментарий
11.07.2020 07:37 Ответить
Хіба ляхи не будували в себе фашистську державу до 2-ї світової?
=======================================================
Чи відомо, що:
диктатор Пілсудський в часи російсько-японської та І-ї Світової був терористом і агентом кількох розвідок, зокрема, японської, австрійської та німецької?!
Не було погромів? 2 червня 1929 р., коли
активісти Вшехпольскої молоді та Табору великої Польщі влаштували анти єврейські погроми у Львові, розгромивши будівлю єврейської гімназії, гуртожиток єврейських студентів і редакцію єврейської газети «Хвіля». Також відбулися сутички з поліцією. Єврейський погром львівських студентів підтримали своїми виступами студенти інших міст Польщі. У 1930 ті рр. польським націоналістам вдалося ввести в університетах для єврейських студентів так зване «лавочне ґетто». Чи може польський терор чинився не польськими нацистами і фашистами? Нагадати їхні назви? Будь ласка:
Союз фашистів,
Організація фашистів Чорна Фаланга,
Польська націонал-соціалістична партія,
Партія націонал-соціалістів,
Незалежна націонал-соціалістична партія,
Польська фашистська партія,
Польська націонал-соціалістична партія Варта,
Радикальна націонал-соціалістична партія,
Націонал-соціалістична партія міст і сіл,
Національно-радикальний табір Фаланга,
Національно-радикальний рух Фаланга тощо.
Ніяких перешкод діяльності цих партій та організацій владою Польщі не чинилось. У 1937 р. правлячий режим Польщі уклав союз з однією з них - з п'ятитисячним Націонал-радикальним рухом Фаланга - і поставив фалангістів керувати проурядовою молодіжною організацією Союзом молодої Польщі. Це лише "квіточки"!

Не варто полякам вказувати українцям на УВО-ОУН, бо "польський гріх" нацизму неспівставний! (Павло Гай-Нижник)
15 червня 1934 р. в присутності німецького посла в Польщі фон Мольтке, диктатора Пілсудського, імперського міністра пропаганди Геббельса і польського міністра закордонних справ Бека. В угоді домовлялися про поділ "східного простору", за яким українські землі мали бути приєднані до Польщі, а білоруські до Німеччини! Зауважу, що Гітлер був "іконою" для Пілсудського і Бека, в кабінеті якого, до речі, до дня німецької агресії 1939 року висів портрет нацистського фюрера Гітлера!
1935 р. Герінг під час приїзду до Польщі "на полювання" у розмові з Пілсудським "подав думку про спільний німецько-польський похід на Росію(СРСР), вказавши на вигоди, які ця акція дала б Польщі в Україні".
В день смерті Підсудського 1935 року у Німеччині було оголошено траур, верхівка нацистів у костьолі поминала польського диктатора на інспірованих поминках біля імітованої труни Підсудського, а на похованні його Герінг з німецькою делегацією очолював поховальну ходу у Кракові! Більше того, навіть під час німецької окупації при могилі Пілсудського стояла німецька нацистська
почесна варта!
показать весь комментарий
11.07.2020 07:44 Ответить
Читаю і думаю, це якби раша в лугандоні музей відкривала "невинно убієнним кадировцям". 300 років польські окупанти знущалися над українцями на їх землях, трактуючи їх за рабів, а тепер хочуть, щоб їх за це ще й пожаліли.
показать весь комментарий
11.07.2020 09:33 Ответить
От і чудово!
показать весь комментарий
11.07.2020 15:10 Ответить
Правдою є те, що Волинь НІКОЛИ не була польською землею і якщо там можна говорити про якийсь геноцид, то лиш про геноцид українців. Вся та польска істерика є лише пропагандистською кампанією, організованою проти українців ще в часи комуністичного режиму.
Навіть символіка тієї кампанії є брехливою. Спецпропагандисти збудували її навколо зображення дітей, закатованих божевільною матір'ю-циганкою поблизу Радома, яке ні до Волині ,ні до українців, ні до УПА, не має жодного стосунку і взято з кримінальної справи 1923 року. Вочевидь "творці трагедії" свято вірили у торжество ідей комунізму, а значть у те, що до https://uk.wikipedia.org//wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 правди ніхто ніколи не докопається...
Тим не менш, українці умудрилися героїзувати навіть власний геноцид, збудувавши на своєму мартирологу цілу славну історію і тепер не знають, як з того виплутатися, хоч і відччувають, що все те потроху перетворюється на самозбуваюче пророцтво...
показать весь комментарий
12.07.2020 15:28 Ответить
