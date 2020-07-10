Польша собирается открыть "Институт правды" и музей жертв "геноцида на Волыни"
В Хелме собираются создать "Институт правды и примирения" и "Музей жертв".
Об этом сообщил вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Объявлением и публичным подписанием концепции создания двух новых институтов правительство Польши начало отмечать 77-ю годовщину волынской трагедии.
"Еврейская нация смогла почтить память жертв геноцида и создать Институт Яд Вашем, и мы также обязаны такой памятью погибшим полякам и всем, кто пострадал на Волыни", - заявил вице-премьер-министр Польши.
Он назвал это очень важной исторической инициативой, которая восстановит память "о преступлении геноцида и его жертвах".
По словам Сасина, в Хелме также почтят украинцев, которые спасали жизни своих соседей или польских членов их семей.
"Это инициатива 21 века, которая сделает Хелм центром исторической памяти о польских пограничных районах", - заявил заместитель польского премьера.
Он добавил, что это будет общее дело президента Анджея Дуды, правительства Польши и органов местного самоуправления.
Це те саме, якби німці захопили Гнезно(перша столиця Польщі) знищили там поляків і організували музей німецьким загиблим.
Чиї землі вони захопили ? Кого притісняли ?
У тебе з логікою все гаразд?
а шо такое унр? Шайка бандитов терроризировавшая Польшу?!
Причем здесь вина Петлюры?
Ну не верили полякам тогда сосали хер на Колыме у кацапов лох это судьба!
Че ты за бред пишешь?
У тебя не то что логики нету но и елементарных знаний!
· Ставлячи питання про «волинську трагедію», чи ви знаєте, хто такі були польські осадники і що вони робили з українським населенням?
· Чи відомо вам, яку роль виконував 8 корпус АК (Армії Крайової) на території ******** Львівської, Волинської та Рівненської областей?
Чи відомо, що:
диктатор Пілсудський в часи російсько-японської та І-ї Світової був терористом і агентом кількох розвідок, зокрема, японської, австрійської та німецької?!
Не було погромів? 2 червня 1929 р., коли
активісти Вшехпольскої молоді та Табору великої Польщі влаштували анти єврейські погроми у Львові, розгромивши будівлю єврейської гімназії, гуртожиток єврейських студентів і редакцію єврейської газети «Хвіля». Також відбулися сутички з поліцією. Єврейський погром львівських студентів підтримали своїми виступами студенти інших міст Польщі. У 1930 ті рр. польським націоналістам вдалося ввести в університетах для єврейських студентів так зване «лавочне ґетто». Чи може польський терор чинився не польськими нацистами і фашистами? Нагадати їхні назви? Будь ласка:
Союз фашистів,
Організація фашистів Чорна Фаланга,
Польська націонал-соціалістична партія,
Партія націонал-соціалістів,
Незалежна націонал-соціалістична партія,
Польська фашистська партія,
Польська націонал-соціалістична партія Варта,
Радикальна націонал-соціалістична партія,
Націонал-соціалістична партія міст і сіл,
Національно-радикальний табір Фаланга,
Національно-радикальний рух Фаланга тощо.
Ніяких перешкод діяльності цих партій та організацій владою Польщі не чинилось. У 1937 р. правлячий режим Польщі уклав союз з однією з них - з п'ятитисячним Націонал-радикальним рухом Фаланга - і поставив фалангістів керувати проурядовою молодіжною організацією Союзом молодої Польщі. Це лише "квіточки"!
Не варто полякам вказувати українцям на УВО-ОУН, бо "польський гріх" нацизму неспівставний! (Павло Гай-Нижник)
15 червня 1934 р. в присутності німецького посла в Польщі фон Мольтке, диктатора Пілсудського, імперського міністра пропаганди Геббельса і польського міністра закордонних справ Бека. В угоді домовлялися про поділ "східного простору", за яким українські землі мали бути приєднані до Польщі, а білоруські до Німеччини! Зауважу, що Гітлер був "іконою" для Пілсудського і Бека, в кабінеті якого, до речі, до дня німецької агресії 1939 року висів портрет нацистського фюрера Гітлера!
1935 р. Герінг під час приїзду до Польщі "на полювання" у розмові з Пілсудським "подав думку про спільний німецько-польський похід на Росію(СРСР), вказавши на вигоди, які ця акція дала б Польщі в Україні".
В день смерті Підсудського 1935 року у Німеччині було оголошено траур, верхівка нацистів у костьолі поминала польського диктатора на інспірованих поминках біля імітованої труни Підсудського, а на похованні його Герінг з німецькою делегацією очолював поховальну ходу у Кракові! Більше того, навіть під час німецької окупації при могилі Пілсудського стояла німецька нацистська
почесна варта!
Навіть символіка тієї кампанії є брехливою. Спецпропагандисти збудували її навколо зображення дітей, закатованих божевільною матір'ю-циганкою поблизу Радома, яке ні до Волині ,ні до українців, ні до УПА, не має жодного стосунку і взято з кримінальної справи 1923 року. Вочевидь "творці трагедії" свято вірили у торжество ідей комунізму, а значть у те, що до https://uk.wikipedia.org//wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 правди ніхто ніколи не докопається...
Тим не менш, українці умудрилися героїзувати навіть власний геноцид, збудувавши на своєму мартирологу цілу славну історію і тепер не знають, як з того виплутатися, хоч і відччувають, що все те потроху перетворюється на самозбуваюче пророцтво...