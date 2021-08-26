Эвакуация из Афганистана продолжится и после 31 августа, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат эвакуировать людей из Афганистана и после 31 августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".

"Позвольте мне прояснить: у нас нет крайнего срока для помощи американцам, которые остались в Афганистане и хотят уехать, а также афганцам, которые поддерживали нас и не смогли уехать. Эти усилия будут продолжаться и после 31 августа", - отметил Блинкен.

Он также заявил, что боевики движения Талибан взяли на себя обязательство не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев после 31 августа.

Напомним, 23 августа представители Талибана заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию из Кабула своих граждан до 31 августа, и пригрозили "последствиями".

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В то же время Великобритания, Франция и Германия заявили, что ведут переговоры о продлении дедлайна эвакуации.