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Новости За рубежом
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Эвакуация из Афганистана продолжится и после 31 августа, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Эвакуация из Афганистана продолжится и после 31 августа, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США продолжат эвакуировать людей из Афганистана и после 31 августа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новое время".

"Позвольте мне прояснить: у нас нет крайнего срока для помощи американцам, которые остались в Афганистане и хотят уехать, а также афганцам, которые поддерживали нас и не смогли уехать. Эти усилия будут продолжаться и после 31 августа", - отметил Блинкен.

Он также заявил, что боевики движения Талибан взяли на себя обязательство не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев после 31 августа.

Напомним, 23 августа представители Талибана заявили, что страны Запада должны завершить эвакуацию из Кабула своих граждан до 31 августа, и пригрозили "последствиями".

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В то же время Великобритания, Франция и Германия заявили, что ведут переговоры о продлении дедлайна эвакуации.

Автор: Ольга Лузан
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Надо было изначально всё продумать и сделать цивильно и грамотно, перед выводом вооружённых сил, а не через дедов-байден зад Эвакуация из Афганистана продолжится и после 31 августа, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9820
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26.08.2021 00:28 Ответить
Ок, что сделают талибы, если американцы не уйдут до 31-го?
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26.08.2021 01:19 Ответить
пойдут в атаку
они сами об этом сказали
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26.08.2021 02:00 Ответить
І кого будуть евакуйовувати орли дєда Джо, якщо таліби взяли аеропорт в кільце блокади?
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26.08.2021 08:46 Ответить
Снова в горы сье@уться?)
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26.08.2021 01:20 Ответить
Это уже интересно - Факт, что президент США отменил предупреждения Пентагона и не оставил даже достаточного кол-ва войск для обеспечения безопасности граждан США и военной техники, заставляет британских союзников США открыто сомневаться в здравомыслии Байдена. (с)
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26.08.2021 00:40 Ответить
бритты прямо сказали, что Бидон - идиот
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26.08.2021 02:00 Ответить
и каким же образом эта эвакуация будет осуществляться, если американцы уйдут из аэропорта?
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26.08.2021 01:59 Ответить
 
 