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Новини За кордоном
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Евакуація з Афганістану триватиме і після 31 серпня, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Евакуація з Афганістану триватиме і після 31 серпня, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США продовжать евакуювати людей з Афганістану і після 31 серпня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "НВ".

"Дозвольте мені прояснити: у нас немає крайнього терміну для допомоги американцям, які залишилися в Афганістані та хочуть виїхати, а також афганцям, які підтримували нас та не змогли виїхати. Ці зусилля триватимуть і після 31 серпня", — зазначив Блінкен.

Він також заявив, що бойовики руху Талібан взяли на себе зобов’язання не заважати процесу евакуації американців, громадян третіх країн та афганців після 31 серпня.

Нагадаємо, 23 серпня представники Талібану заявили, що країни Заходу мають завершити евакуацію з Кабула своїх громадян до 31 серпня, і пригрозили "наслідками".

Також читайте: Майже 90 громадян України залишаються в Афганістані. Опрацьовуємо шляхи евакуації, - речник МЗС Ніколенко

Водночас Велика Британія, Франція і Німеччина заявили, що ведуть переговори про продовження дедлайну евакуації.

Автор: Наталя Джума
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Надо было изначально всё продумать и сделать цивильно и грамотно, перед выводом вооружённых сил, а не через дедов-байден зад Эвакуация из Афганистана продолжится и после 31 августа, - Блинкен - Цензор.НЕТ 9820
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26.08.2021 00:28 Відповісти
Ок, что сделают талибы, если американцы не уйдут до 31-го?
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26.08.2021 01:19 Відповісти
пойдут в атаку
они сами об этом сказали
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26.08.2021 02:00 Відповісти
І кого будуть евакуйовувати орли дєда Джо, якщо таліби взяли аеропорт в кільце блокади?
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26.08.2021 08:46 Відповісти
Снова в горы сье@уться?)
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26.08.2021 01:20 Відповісти
Это уже интересно - Факт, что президент США отменил предупреждения Пентагона и не оставил даже достаточного кол-ва войск для обеспечения безопасности граждан США и военной техники, заставляет британских союзников США открыто сомневаться в здравомыслии Байдена. (с)
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26.08.2021 00:40 Відповісти
бритты прямо сказали, что Бидон - идиот
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26.08.2021 02:00 Відповісти
и каким же образом эта эвакуация будет осуществляться, если американцы уйдут из аэропорта?
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26.08.2021 01:59 Відповісти
 
 