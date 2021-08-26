Евакуація з Афганістану триватиме і після 31 серпня, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США продовжать евакуювати людей з Афганістану і після 31 серпня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "НВ".

"Дозвольте мені прояснити: у нас немає крайнього терміну для допомоги американцям, які залишилися в Афганістані та хочуть виїхати, а також афганцям, які підтримували нас та не змогли виїхати. Ці зусилля триватимуть і після 31 серпня", — зазначив Блінкен.

Він також заявив, що бойовики руху Талібан взяли на себе зобов’язання не заважати процесу евакуації американців, громадян третіх країн та афганців після 31 серпня.

Нагадаємо, 23 серпня представники Талібану заявили, що країни Заходу мають завершити евакуацію з Кабула своїх громадян до 31 серпня, і пригрозили "наслідками".

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Водночас Велика Британія, Франція і Німеччина заявили, що ведуть переговори про продовження дедлайну евакуації.