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Свитолина вышла в 1/4 финала престижного турнира WTA в Чикаго

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Свитолина вышла в 1/4 финала престижного турнира WTA в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чикаго - Chicago Tennis Festival.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".

Матч во втором круге турнира WTA в Чикаго длился 1 час и 38 минут. Элина Свитолина в обоих сетах обыграла Фиону Ферро из Франции (6:4, 6:4).

Свитолина сделала 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок.

В 1/4 финала шестая ракетка мира Элина Свитолина сыграет с Кристиной Младенович (№57 WTA) из Франции.

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Призовой фонд турнира WTA в Чикаго составляет $ 235 238. Соревнования продлятся до 28 августа.

Автор: Ольга Лузан
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А черненькие будут?
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26.08.2021 06:31 Ответить
Да что же вы за люди такие. Нет бы порадоваться.
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26.08.2021 11:03 Ответить
Радіємо, але заради справедивості, не кожен назве цей турнір престижним. Еліні успіхів і перемог на всіх турнірах.
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26.08.2021 15:22 Ответить
 
 