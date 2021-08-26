Свитолина вышла в 1/4 финала престижного турнира WTA в Чикаго

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Чикаго - Chicago Tennis Festival.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Буквы".

Матч во втором круге турнира WTA в Чикаго длился 1 час и 38 минут. Элина Свитолина в обоих сетах обыграла Фиону Ферро из Франции (6:4, 6:4).

Свитолина сделала 3 подачи навылет, допустила 6 двойных ошибок.

В 1/4 финала шестая ракетка мира Элина Свитолина сыграет с Кристиной Младенович (№57 WTA) из Франции.

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Призовой фонд турнира WTA в Чикаго составляет $ 235 238. Соревнования продлятся до 28 августа.