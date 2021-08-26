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Світоліна вийшла до 1/4 фіналу престижного турніру WTA у Чикаго

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Світоліна вийшла до 1/4 фіналу престижного турніру WTA у Чикаго

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Чикаго - Chicago Tennis Festival.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання "Букви".

Матч у другому колі турніру WTA у Чикаго тривав 1 годину та 38 хвилин. Еліна Світоліна в обох сетах обіграла Фіону Ферро з Франції (6:4, 6:4).

Світоліна зробила 3 подачі навиліт, припустилася 6 подвійних помилок.

В 1/4 фіналу шоста ракетка світу Еліна Світоліна зіграє з Крістіною Младенович (№57 WTA) з Франції.

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Призовий фонд турніру WTA у Чикаго становить $ 235 238. Змагання триватимуть до 28 серпня.

Автор: Наталя Джума
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А черненькие будут?
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26.08.2021 06:31 Відповісти
Да что же вы за люди такие. Нет бы порадоваться.
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26.08.2021 11:03 Відповісти
Радіємо, але заради справедивості, не кожен назве цей турнір престижним. Еліні успіхів і перемог на всіх турнірах.
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26.08.2021 15:22 Відповісти
 
 