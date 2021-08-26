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диплом (123) Кабмин (13798) плагиат (131) высшее образование (167)

За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина

Новости Цензор.НЕТ Общество

За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина

Кабмин принял порядок, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров за нарушение академической добродетели. В частности, за плагиат в дипломных работах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что соответствующие решения могут приниматься в отношении младших бакалавров, бакалавров и магистров. Отмена степени высшего образования происходит, если в квалификационной работе выявят академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию, обман или окажется, что работа была подготовлена через взяточничество.

При этом сами вузы должны следить за качеством образования, а порядок установления фактов нарушения академической добродетели устанавливает ученый совет каждого учреждения. Процедуру инициирует ученый совет по своему решению или на основании сообщения. К рассмотрению принимаются сообщения, поданные на официальный адрес вуза, в которых указано ФИО человека, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, информация о нарушении и доказательства.

Согласно порядку, человек, в отношении которого проходит такая проверка, может сам подать заявление с отказом от степени высшего образования, после чего восстановиться в учебе.

Также читайте: В дипломах о высшем образовании может отображаться информация про высокие показатели в учебе, - приказ Минобразования

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Починать треба з Шкарлета!!!
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26.08.2021 14:25
+9
За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 4162
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26.08.2021 14:26
+8
За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 8606

...
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26.08.2021 14:26
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денех занес в ученый совет-и плагиать себе
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26.08.2021 14:24 Ответить
А за плагиат Зе министра образования Шкарлета повысить научную степень ?
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26.08.2021 14:29 Ответить
Дебилы о как даже Бендер с Корейко в отпаде КМУ шестерне Наперстка у которого реально 7 классов спецшколы а все остальное в переходе нарисованное путают учёную степень и учебный процесс дипломный проект и должен быть плагиатом ибо в дипломе анализируются труды иных учённых и специалистов теория и практика темы предмета.....
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26.08.2021 15:11 Ответить
И типе такое ПАПуас наплел. За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 3283 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 1678 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 1678
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26.08.2021 16:06 Ответить
НАРОД ВЫ СМЕТЕСЬ А Я ВАМ КАК ЮРИСТ РАССКАЖУ О ТОМ ЧТО ЭТИ ДЕПИЛЫ ПРИНЯЛИ СЕГОДНЯ---
1. Срока давности применения санкций нет от слова вообще.... т.е. на практике захотели свести счеты с о следователем или доктором или судебным медиком экспертом и любым экспертом например.. раз написали донос отобрали у него Диплом юриста и выходит в сухом остатке..что человек отработал 40 лет в органах а как стал неугодным выбросили как собаку и да как быть с тем что уже не следователь принимал процессуальные решения вел дела которые потом в судах приговором закрончились люди по ним отбыли сроки наказаний и так далее переложите мои вопросы на прокурора судью особенно что Указ Президента просто в урну что какой то вуз ученный "совет миньет" принял донос к работе
2. само лицо пойманное на крупной взятке пишет бумажку типа тки да заплатил машинистке за печатанье работы и все задержали следователя на взятке... а по факту через 2 дня он никто и никак вся его работа ошибка!!!!! НО ДЕНЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВРАТИРЫ ПРЕМИИ ПЕНСИИ НЕ ВРОЗВРАЩАЮТСЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ЗАКОНУ
3 молчу про Конституцию и прочие моменты
4 КМУ не установил предельный срок обратного действия ДАВНОСТИ и оснований применения а передавать ученным "!совьетам миньетам" вузов и бодяг права следствия суда и палача как то по "евгеско дебильному" выходить.... вот что СЕГОДНЯ НАПРИНИМАЛ "СОСТАВ СИНАГОЖНОЙ КМУШКИ"
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26.08.2021 16:15 Ответить
Ну вапервых дыпломы до 2000 храняцца у вузе, вавтарых уничтожаюцца через 3 года, а иликтронную версию пущай энти уристы мауперасты и куканавты сипе у ашко ввидут.
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27.08.2021 11:11 Ответить
хм....ну это правильно. А вот как быть с диссертациями???!!! Киваподобные.....Министр образования нынешний...Литвин бывший спикер...и прочая шелупень нарисовавшая себе ученые степени.
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26.08.2021 14:25 Ответить
За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 4162
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26.08.2021 14:26 Ответить
закон для не выше магистра
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26.08.2021 18:44 Ответить
Там ёсц применениё у наротнай хазяйсфе, а еси нету или нарисовано то это афера и статья машенство. За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 3335 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 6780 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 6780
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27.08.2021 11:12 Ответить
дык, с появление интернет - они катают друг у друга дипломные)))
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26.08.2021 14:25 Ответить
Починать треба з Шкарлета!!!
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26.08.2021 14:25 Ответить
Тепер залишилося тільки визнання викладачами того що, вони протягнули той плагіат за взятки.
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26.08.2021 14:26 Ответить
А за плагиат в диссертациях что?? Ордена давать будут..и должности министров?.
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26.08.2021 14:26 Ответить
За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 8606

...
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26.08.2021 14:26 Ответить
И.е. Кива под это не подпадает
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26.08.2021 14:29 Ответить
конечно нет. у него рецензент сам министр МВД
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26.08.2021 14:33 Ответить
И что Шкарлет останется без диплома?
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26.08.2021 14:33 Ответить
ну, де комісія яка повинна анулювати дипломи Киви та Шкарлета?
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26.08.2021 14:38 Ответить
Это коснётся только простых людей. Как и закон об олигархах, закон о декларировании доходов и косвенного учета
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26.08.2021 14:39 Ответить
А у докторов-проФФесоров?
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26.08.2021 14:44 Ответить
Цікаво, плагіатор Шкарлет також за ануляцію?
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26.08.2021 14:44 Ответить
Потрібно й з політиками подібно: збрехав чи украв - зразу ануляція й конфіскація!
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26.08.2021 14:47 Ответить
Ат слова анус щоли. За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 7237 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 7237 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 7237
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26.08.2021 16:09 Ответить
Вот когда аннулируете звания Шкарлета и Кивы, тогда беритесь и за простых смертных.
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26.08.2021 14:48 Ответить
шмарклету аннулируют?
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26.08.2021 14:51 Ответить
Нужно все дипломные, кандидатские, докторские - проверять на предмет плагиата!
Благо есть программы, которые с этим справляются за минуты.
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26.08.2021 16:23 Ответить
Так я думала, что при сдаче диплома он обязательно проверяется программой на плагиат, сейчас же специальные программы есть, а чтобы не рисковать можно заказать недорого реферат в Екатеринбурге, проверенный сайт, где представлен обширный банк рефератов на разную тематику, а уникальность текста всегда превышает 80 процентов.
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26.08.2021 22:23 Ответить
 
 