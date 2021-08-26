За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина
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Кабмин принял порядок, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров за нарушение академической добродетели. В частности, за плагиат в дипломных работах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что соответствующие решения могут приниматься в отношении младших бакалавров, бакалавров и магистров. Отмена степени высшего образования происходит, если в квалификационной работе выявят академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию, обман или окажется, что работа была подготовлена через взяточничество.
При этом сами вузы должны следить за качеством образования, а порядок установления фактов нарушения академической добродетели устанавливает ученый совет каждого учреждения. Процедуру инициирует ученый совет по своему решению или на основании сообщения. К рассмотрению принимаются сообщения, поданные на официальный адрес вуза, в которых указано ФИО человека, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, информация о нарушении и доказательства.
Согласно порядку, человек, в отношении которого проходит такая проверка, может сам подать заявление с отказом от степени высшего образования, после чего восстановиться в учебе.
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1. Срока давности применения санкций нет от слова вообще.... т.е. на практике захотели свести счеты с о следователем или доктором или судебным медиком экспертом и любым экспертом например.. раз написали донос отобрали у него Диплом юриста и выходит в сухом остатке..что человек отработал 40 лет в органах а как стал неугодным выбросили как собаку и да как быть с тем что уже не следователь принимал процессуальные решения вел дела которые потом в судах приговором закрончились люди по ним отбыли сроки наказаний и так далее переложите мои вопросы на прокурора судью особенно что Указ Президента просто в урну что какой то вуз ученный "совет миньет" принял донос к работе
2. само лицо пойманное на крупной взятке пишет бумажку типа тки да заплатил машинистке за печатанье работы и все задержали следователя на взятке... а по факту через 2 дня он никто и никак вся его работа ошибка!!!!! НО ДЕНЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВРАТИРЫ ПРЕМИИ ПЕНСИИ НЕ ВРОЗВРАЩАЮТСЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ЗАКОНУ
3 молчу про Конституцию и прочие моменты
4 КМУ не установил предельный срок обратного действия ДАВНОСТИ и оснований применения а передавать ученным "!совьетам миньетам" вузов и бодяг права следствия суда и палача как то по "евгеско дебильному" выходить.... вот что СЕГОДНЯ НАПРИНИМАЛ "СОСТАВ СИНАГОЖНОЙ КМУШКИ"
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Благо есть программы, которые с этим справляются за минуты.