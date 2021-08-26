За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Кабмін ухвалив порядок, згідно з яким виші зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів через порушення академічної доброчесності. Зокрема, за плагіат у дипломних роботах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що відповідні рішення можуть ухвалюватися щодо молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів. Скасування ступеня вищої освіти відбувається, якщо в кваліфікаційній роботі виявлять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, обман або виявиться, що робота була підготовлена через хабарництво.
При цьому самі виші мають стежити за якістю освіти, а порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності встановлює вчена рада кожної установи. Процедуру ініціює вчена рада за своїм рішенням або на підставі повідомлення. До розгляду приймаються повідомлення, подані на офіційну адресу вишу, в яких зазначено ПІБ особи, яку звинувачують у плагіаті або фальсифікації, інформація про порушення і докази.
Згідно з порядком, особа, щодо якої проходить така перевірка, може сама подати заяву з відмовою від ступеня вищої освіти, після чого поновитися в навчанні.
Будь ласка, зачекайте...
1. Срока давности применения санкций нет от слова вообще.... т.е. на практике захотели свести счеты с о следователем или доктором или судебным медиком экспертом и любым экспертом например.. раз написали донос отобрали у него Диплом юриста и выходит в сухом остатке..что человек отработал 40 лет в органах а как стал неугодным выбросили как собаку и да как быть с тем что уже не следователь принимал процессуальные решения вел дела которые потом в судах приговором закрончились люди по ним отбыли сроки наказаний и так далее переложите мои вопросы на прокурора судью особенно что Указ Президента просто в урну что какой то вуз ученный "совет миньет" принял донос к работе
2. само лицо пойманное на крупной взятке пишет бумажку типа тки да заплатил машинистке за печатанье работы и все задержали следователя на взятке... а по факту через 2 дня он никто и никак вся его работа ошибка!!!!! НО ДЕНЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВРАТИРЫ ПРЕМИИ ПЕНСИИ НЕ ВРОЗВРАЩАЮТСЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ЗАКОНУ
3 молчу про Конституцию и прочие моменты
4 КМУ не установил предельный срок обратного действия ДАВНОСТИ и оснований применения а передавать ученным "!совьетам миньетам" вузов и бодяг права следствия суда и палача как то по "евгеско дебильному" выходить.... вот что СЕГОДНЯ НАПРИНИМАЛ "СОСТАВ СИНАГОЖНОЙ КМУШКИ"
...
Благо есть программы, которые с этим справляются за минуты.