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За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну

Кабмін ухвалив порядок, згідно з яким виші зможуть анулювати ступені вищої освіти бакалаврів і магістрів через порушення академічної доброчесності. Зокрема, за плагіат у дипломних роботах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що відповідні рішення можуть ухвалюватися щодо молодших бакалаврів, бакалаврів і магістрів. Скасування ступеня вищої освіти відбувається, якщо в кваліфікаційній роботі виявлять академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, обман або виявиться, що робота була підготовлена через хабарництво.

При цьому самі виші мають стежити за якістю освіти, а порядок встановлення фактів порушення академічної доброчесності встановлює вчена рада кожної установи. Процедуру ініціює вчена рада за своїм рішенням або на підставі повідомлення. До розгляду приймаються повідомлення, подані на офіційну адресу вишу, в яких зазначено ПІБ особи, яку звинувачують у плагіаті або фальсифікації, інформація про порушення і докази.

Згідно з порядком, особа, щодо якої проходить така перевірка, може сама подати заяву з відмовою від ступеня вищої освіти, після чого поновитися в навчанні.

Також читайте: У дипломах про вищу освіту може відображатися інформація про високі показники в навчанні, - наказ Міносвіти

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Починать треба з Шкарлета!!!
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26.08.2021 14:25
+9
За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 4162
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26.08.2021 14:26
+8
За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 8606

...
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26.08.2021 14:26
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Правила форума Рада форумчан
денех занес в ученый совет-и плагиать себе
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26.08.2021 14:24 Відповісти
А за плагиат Зе министра образования Шкарлета повысить научную степень ?
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26.08.2021 14:29 Відповісти
Дебилы о как даже Бендер с Корейко в отпаде КМУ шестерне Наперстка у которого реально 7 классов спецшколы а все остальное в переходе нарисованное путают учёную степень и учебный процесс дипломный проект и должен быть плагиатом ибо в дипломе анализируются труды иных учённых и специалистов теория и практика темы предмета.....
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26.08.2021 15:11 Відповісти
И типе такое ПАПуас наплел. За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 3283 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 1678 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 1678
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26.08.2021 16:06 Відповісти
НАРОД ВЫ СМЕТЕСЬ А Я ВАМ КАК ЮРИСТ РАССКАЖУ О ТОМ ЧТО ЭТИ ДЕПИЛЫ ПРИНЯЛИ СЕГОДНЯ---
1. Срока давности применения санкций нет от слова вообще.... т.е. на практике захотели свести счеты с о следователем или доктором или судебным медиком экспертом и любым экспертом например.. раз написали донос отобрали у него Диплом юриста и выходит в сухом остатке..что человек отработал 40 лет в органах а как стал неугодным выбросили как собаку и да как быть с тем что уже не следователь принимал процессуальные решения вел дела которые потом в судах приговором закрончились люди по ним отбыли сроки наказаний и так далее переложите мои вопросы на прокурора судью особенно что Указ Президента просто в урну что какой то вуз ученный "совет миньет" принял донос к работе
2. само лицо пойманное на крупной взятке пишет бумажку типа тки да заплатил машинистке за печатанье работы и все задержали следователя на взятке... а по факту через 2 дня он никто и никак вся его работа ошибка!!!!! НО ДЕНЕЖНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КВРАТИРЫ ПРЕМИИ ПЕНСИИ НЕ ВРОЗВРАЩАЮТСЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ЗАКОНУ
3 молчу про Конституцию и прочие моменты
4 КМУ не установил предельный срок обратного действия ДАВНОСТИ и оснований применения а передавать ученным "!совьетам миньетам" вузов и бодяг права следствия суда и палача как то по "евгеско дебильному" выходить.... вот что СЕГОДНЯ НАПРИНИМАЛ "СОСТАВ СИНАГОЖНОЙ КМУШКИ"
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26.08.2021 16:15 Відповісти
Ну вапервых дыпломы до 2000 храняцца у вузе, вавтарых уничтожаюцца через 3 года, а иликтронную версию пущай энти уристы мауперасты и куканавты сипе у ашко ввидут.
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27.08.2021 11:11 Відповісти
хм....ну это правильно. А вот как быть с диссертациями???!!! Киваподобные.....Министр образования нынешний...Литвин бывший спикер...и прочая шелупень нарисовавшая себе ученые степени.
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26.08.2021 14:25 Відповісти
За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 4162
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26.08.2021 14:26 Відповісти
закон для не выше магистра
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26.08.2021 18:44 Відповісти
Там ёсц применениё у наротнай хазяйсфе, а еси нету или нарисовано то это афера и статья машенство. За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 3335 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 6780 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 6780
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27.08.2021 11:12 Відповісти
дык, с появление интернет - они катают друг у друга дипломные)))
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26.08.2021 14:25 Відповісти
Починать треба з Шкарлета!!!
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26.08.2021 14:25 Відповісти
Тепер залишилося тільки визнання викладачами того що, вони протягнули той плагіат за взятки.
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26.08.2021 14:26 Відповісти
А за плагиат в диссертациях что?? Ордена давать будут..и должности министров?.
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26.08.2021 14:26 Відповісти
За плагиат у бакалавров и магистров смогут аннулировать дипломы, - решение Кабмина - Цензор.НЕТ 8606

...
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26.08.2021 14:26 Відповісти
И.е. Кива под это не подпадает
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26.08.2021 14:29 Відповісти
конечно нет. у него рецензент сам министр МВД
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26.08.2021 14:33 Відповісти
И что Шкарлет останется без диплома?
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26.08.2021 14:33 Відповісти
ну, де комісія яка повинна анулювати дипломи Киви та Шкарлета?
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26.08.2021 14:38 Відповісти
Это коснётся только простых людей. Как и закон об олигархах, закон о декларировании доходов и косвенного учета
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26.08.2021 14:39 Відповісти
А у докторов-проФФесоров?
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26.08.2021 14:44 Відповісти
Цікаво, плагіатор Шкарлет також за ануляцію?
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26.08.2021 14:44 Відповісти
Потрібно й з політиками подібно: збрехав чи украв - зразу ануляція й конфіскація!
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26.08.2021 14:47 Відповісти
Ат слова анус щоли. За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 7237 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 7237 За плагіат у бакалаврів і магістрів можуть анулювати дипломи, - рішення Кабміну - Цензор.НЕТ 7237
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26.08.2021 16:09 Відповісти
Вот когда аннулируете звания Шкарлета и Кивы, тогда беритесь и за простых смертных.
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26.08.2021 14:48 Відповісти
шмарклету аннулируют?
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26.08.2021 14:51 Відповісти
Нужно все дипломные, кандидатские, докторские - проверять на предмет плагиата!
Благо есть программы, которые с этим справляются за минуты.
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26.08.2021 16:23 Відповісти
Так я думала, что при сдаче диплома он обязательно проверяется программой на плагиат, сейчас же специальные программы есть, а чтобы не рисковать можно заказать недорого реферат в Екатеринбурге, проверенный сайт, где представлен обширный банк рефератов на разную тематику, а уникальность текста всегда превышает 80 процентов.
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26.08.2021 22:23 Відповісти
 
 