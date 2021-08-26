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Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский по приглашению главы Молдавского государства Майи Санду посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Подчеркивается, что президент в рамках визита проведет двусторонние переговоры с Санду и примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.
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А інакше - для чого?
Фото наполненное мимишностью.
- Ты прЭлесть!
- Нет, это ты прЭлесть!
- Я прЭлесть? На тебе за это награду!
- Вау, мне дали награду. Ты просто супер-прЭлесть! - Я знаю!
- А награда погибшему Ярослава Журавлю тоже будет?
- Так, не гуди. А то награду заберу. Я такой. Резкий!
- Вова, ты прЭлесть.
- Я знаю. Мне так Ермак постоянно говорит.
_______________________________________ Борислав Береза
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ну, ту, которую боксеры на тренировках используют
зедэбил.
Навіть жлдне дерево не впало, навіть Заливний провулок не затопило!
Никто из политиков почему то в Галац не едут . Всем подавай Мальдивы и Париж
Вона молодець!
Взагалі, як я бачу, молдавани розумніші за українців, прінаймі за 73% українців.