Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ

В пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский по приглашению главы Молдавского государства Майи Санду посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что президент в рамках визита проведет двусторонние переговоры с Санду и примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.

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