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Новости Политика Украины
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Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ

В пятницу, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский по приглашению главы Молдавского государства Майи Санду посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что президент в рамках визита проведет двусторонние переговоры с Санду и примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Санду: Сотрудничество Украины и Молдовы должно быть направлено на усиление энергетической независимости обеих стран

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+31
преЗЕдент с зелевошками и Президент Молдовы...(картина маслом)
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6959

...
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26.08.2021 14:32
+27
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 44
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26.08.2021 14:40
+27
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4290
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26.08.2021 14:45
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з Чаусом?
А інакше - для чого?
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26.08.2021 14:27 Ответить
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 214
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26.08.2021 14:33 Ответить
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6985
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26.08.2021 14:35 Ответить
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9030
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26.08.2021 14:43 Ответить
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5270
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26.08.2021 14:50 Ответить
Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5026
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26.08.2021 14:59 Ответить
З махнатіком і бубой красівим...(застіснявся, зедебіл, мля).
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26.08.2021 15:19 Ответить
Свiдомий BRО8

Фото наполненное мимишностью.
- Ты прЭлесть!
- Нет, это ты прЭлесть!
- Я прЭлесть? На тебе за это награду!
- Вау, мне дали награду. Ты просто супер-прЭлесть! - Я знаю!
- А награда погибшему Ярослава Журавлю тоже будет?
- Так, не гуди. А то награду заберу. Я такой. Резкий!
- Вова, ты прЭлесть.
- Я знаю. Мне так Ермак постоянно говорит.
_______________________________________ Борислав Береза

Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4715
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26.08.2021 16:24 Ответить
Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 2139
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26.08.2021 16:45 Ответить
аааааа.... как класно! почти оригинал ))))
Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 8437

...
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26.08.2021 16:51 Ответить
Коли в кармані завжди під рукою баночка з "Колумбійським" порошком,то ще і не таке здасться😳
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26.08.2021 16:34 Ответить
Вова, Чауса с собой берешь, или как ? Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9795
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26.08.2021 14:38 Ответить
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5727
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26.08.2021 14:56 Ответить
Сорочку і штани поверне Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5919
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26.08.2021 16:43 Ответить
Опять по попке от майки получит, лол. От Кирсти получил вчера, завтра от майки, какой-то лютый мазохист. интересно а зермака возьмёт?
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26.08.2021 14:29 Ответить
козак Зеленский на Чаусе спешит в Молдову)) Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6231
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5912
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26.08.2021 14:31 Ответить
преЗЕдент с зелевошками и Президент Молдовы...(картина маслом)
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6959

...
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26.08.2021 14:32 Ответить
Дама з яйцями принижую однояйцевих пацанів з яєчками Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9440
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26.08.2021 16:44 Ответить
або ще - в її чарівних і сумних очах читалася невитерпна жага надавати гострим носаком її модельних черевичок... спочатку по іічкам шмарчка (а якщо там памперс))) ...то хочам копняків його бесталаним нянькам
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26.08.2021 16:49 Ответить
Головне, хай незабуде вибачитися за криворукість виконавців викрадення Чауса. Це, порушення суверенітету сусідньої країни. Красти можна всіх і звідусіль, головне не палитися на камери. В таких випадках всюди і завжди так чи інакше наказують виконавців і роблять вигляд що, відчувають провину та надію на те що, відносини не постраждають..
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26.08.2021 14:33 Ответить
Вова, береги голову - одень шапочку!
ну, ту, которую боксеры на тренировках используют Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6827
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26.08.2021 14:36 Ответить
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 8119
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26.08.2021 14:37 Ответить
Косяки с судьей-потеряшкой заглаживать? Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9460
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26.08.2021 14:36 Ответить
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 1624
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26.08.2021 14:39 Ответить
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 44
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26.08.2021 14:40 Ответить
мазохист какой-то, так понравилось от Санду отгребать и позориться на весь мир?
зедэбил.
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26.08.2021 14:44 Ответить
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4290
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26.08.2021 14:45 Ответить
золотые слова
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26.08.2021 14:49 Ответить
та он бы и не поехал, но очень не прилично отказывать в такой ситуации)))
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26.08.2021 15:22 Ответить
Молдаване, выбирайте - потоп или землетрясение.
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26.08.2021 14:45 Ответить
только не это, я рядом живу.
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26.08.2021 14:48 Ответить
Не, для Одессы небеса предусмотрели другую напасть - Cаакашвили
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26.08.2021 15:41 Ответить
кстати, в Одессе сейчас гроза, даже не представляю, что в Молдове будет, когда это чамо туда припрется.
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26.08.2021 15:02 Ответить
Йой - одна назва - гроза.
Навіть жлдне дерево не впало, навіть Заливний провулок не затопило!
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26.08.2021 15:39 Ответить
так это еще зебил в Молдову не приехал))
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26.08.2021 17:01 Ответить
Боже, оставь его там навсегда!!!
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26.08.2021 14:45 Ответить
А там и в Румынию мог бы заехать на могилу Мазепы .
Никто из политиков почему то в Галац не едут . Всем подавай Мальдивы и Париж
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26.08.2021 14:47 Ответить
Интересно,а как сохранить лицо после той дичи,что наделал вова?Пердимонокль.
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26.08.2021 14:49 Ответить
а у него лицо строго согласно сценарию...какой настругают-то и литсо Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 674
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26.08.2021 14:54 Ответить
Ой Вэй, завтра будет... Бить будут больно, но аккуратно .... 😂
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26.08.2021 15:20 Ответить
Майя, надхення Вам! Та часу!)
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26.08.2021 15:30 Ответить
Гастролі?
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26.08.2021 15:32 Ответить
Снова нарывается на откровенность от Санду ?
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26.08.2021 15:35 Ответить
Дамочка за словом в карман не полізе. Така правильна стєрвочка.
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26.08.2021 15:37 Ответить
Все правільно вона каже!
Вона молодець!
Взагалі, як я бачу, молдавани розумніші за українців, прінаймі за 73% українців.
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26.08.2021 15:42 Ответить
А чего бубочка не может сделать как сделал для Израиля, что для всех пенсионеров Украины выезжающих на ПМЖ в Молдову пенсию будут платить 2000 дол в месяц ? Я бы тогда тоже туда переехал.
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26.08.2021 15:34 Ответить
бедная Молдова... что-то у них рванёт.....
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26.08.2021 15:37 Ответить
Ти так в "совкі" і зостався.Доживай вже з миром не воняй....
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26.08.2021 16:42 Ответить
ну тримайтесь молдовани !
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26.08.2021 16:39 Ответить
дерьмак отмени визит не позорьтесь или сам слетай --- скажи что вице-президент -- а вова мол на отдых уехал ---- может прокатит или мать вашу с головой совсем не дружите ---- насрали . нагадили у соседей . а теперь с визитом ---- это на ***** похоже . окупировал крым . состряпал лугандон . убил тысячи людей а потом ****** что мы один народ
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26.08.2021 16:48 Ответить
Шо будет про Чаусы басни рассказывать и просить «простить и понять»…?????
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26.08.2021 18:31 Ответить
льотчик
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26.08.2021 18:40 Ответить
охметовский
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26.08.2021 18:40 Ответить
 
 