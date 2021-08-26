Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ

У п'ятницю, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський на запрошення глави Молдавської держави Майї Санду відвідає Кишинів з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що президент у межах візиту проведе двосторонні переговори із Санду та візьме участь у багатосторонній зустрічі глав іноземних делегацій.

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