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Новини Політика України
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візит (1292) Зеленський (17406) Молдова (1291) Майя Санду (204)

Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ

У п'ятницю, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський на запрошення глави Молдавської держави Майї Санду відвідає Кишинів з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що президент у межах візиту проведе двосторонні переговори із Санду та візьме участь у багатосторонній зустрічі глав іноземних делегацій.

Також читайте: Зеленський - Санду: Співпраця України і Молдови має бути направлена на посилення енергетичної незалежності обох країн

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
преЗЕдент с зелевошками и Президент Молдовы...(картина маслом)
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6959

...
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26.08.2021 14:32
+27
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 44
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26.08.2021 14:40
+27
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4290
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26.08.2021 14:45
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з Чаусом?
А інакше - для чого?
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26.08.2021 14:27 Відповісти
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 214
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26.08.2021 14:33 Відповісти
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6985
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26.08.2021 14:35 Відповісти
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9030
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26.08.2021 14:43 Відповісти
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5270
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26.08.2021 14:50 Відповісти
Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5026
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26.08.2021 14:59 Відповісти
З махнатіком і бубой красівим...(застіснявся, зедебіл, мля).
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26.08.2021 15:19 Відповісти
Свiдомий BRО8

Фото наполненное мимишностью.
- Ты прЭлесть!
- Нет, это ты прЭлесть!
- Я прЭлесть? На тебе за это награду!
- Вау, мне дали награду. Ты просто супер-прЭлесть! - Я знаю!
- А награда погибшему Ярослава Журавлю тоже будет?
- Так, не гуди. А то награду заберу. Я такой. Резкий!
- Вова, ты прЭлесть.
- Я знаю. Мне так Ермак постоянно говорит.
_______________________________________ Борислав Береза

Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4715
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26.08.2021 16:24 Відповісти
Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 2139
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26.08.2021 16:45 Відповісти
аааааа.... как класно! почти оригинал ))))
Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 8437

...
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26.08.2021 16:51 Відповісти
Коли в кармані завжди під рукою баночка з "Колумбійським" порошком,то ще і не таке здасться😳
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26.08.2021 16:34 Відповісти
Вова, Чауса с собой берешь, или как ? Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9795
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26.08.2021 14:38 Відповісти
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5727
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26.08.2021 14:56 Відповісти
Сорочку і штани поверне Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5919
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26.08.2021 16:43 Відповісти
Опять по попке от майки получит, лол. От Кирсти получил вчера, завтра от майки, какой-то лютый мазохист. интересно а зермака возьмёт?
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26.08.2021 14:29 Відповісти
козак Зеленский на Чаусе спешит в Молдову)) Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6231
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 5912
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26.08.2021 14:31 Відповісти
преЗЕдент с зелевошками и Президент Молдовы...(картина маслом)
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6959

...
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26.08.2021 14:32 Відповісти
Дама з яйцями принижую однояйцевих пацанів з яєчками Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9440
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26.08.2021 16:44 Відповісти
або ще - в її чарівних і сумних очах читалася невитерпна жага надавати гострим носаком її модельних черевичок... спочатку по іічкам шмарчка (а якщо там памперс))) ...то хочам копняків його бесталаним нянькам
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26.08.2021 16:49 Відповісти
Головне, хай незабуде вибачитися за криворукість виконавців викрадення Чауса. Це, порушення суверенітету сусідньої країни. Красти можна всіх і звідусіль, головне не палитися на камери. В таких випадках всюди і завжди так чи інакше наказують виконавців і роблять вигляд що, відчувають провину та надію на те що, відносини не постраждають..
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26.08.2021 14:33 Відповісти
Вова, береги голову - одень шапочку!
ну, ту, которую боксеры на тренировках используют Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 6827
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26.08.2021 14:36 Відповісти
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 8119
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26.08.2021 14:37 Відповісти
Косяки с судьей-потеряшкой заглаживать? Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 9460
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26.08.2021 14:36 Відповісти
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 1624
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26.08.2021 14:39 Відповісти
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 44
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26.08.2021 14:40 Відповісти
мазохист какой-то, так понравилось от Санду отгребать и позориться на весь мир?
зедэбил.
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26.08.2021 14:44 Відповісти
Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 4290
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26.08.2021 14:45 Відповісти
золотые слова
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26.08.2021 14:49 Відповісти
та он бы и не поехал, но очень не прилично отказывать в такой ситуации)))
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26.08.2021 15:22 Відповісти
Молдаване, выбирайте - потоп или землетрясение.
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26.08.2021 14:45 Відповісти
только не это, я рядом живу.
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26.08.2021 14:48 Відповісти
Не, для Одессы небеса предусмотрели другую напасть - Cаакашвили
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26.08.2021 15:41 Відповісти
кстати, в Одессе сейчас гроза, даже не представляю, что в Молдове будет, когда это чамо туда припрется.
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26.08.2021 15:02 Відповісти
Йой - одна назва - гроза.
Навіть жлдне дерево не впало, навіть Заливний провулок не затопило!
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26.08.2021 15:39 Відповісти
так это еще зебил в Молдову не приехал))
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26.08.2021 17:01 Відповісти
Боже, оставь его там навсегда!!!
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26.08.2021 14:45 Відповісти
А там и в Румынию мог бы заехать на могилу Мазепы .
Никто из политиков почему то в Галац не едут . Всем подавай Мальдивы и Париж
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26.08.2021 14:47 Відповісти
Интересно,а как сохранить лицо после той дичи,что наделал вова?Пердимонокль.
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26.08.2021 14:49 Відповісти
а у него лицо строго согласно сценарию...какой настругают-то и литсо Завтра Зеленский совершит официальный визит в Молдову, - ОПУ - Цензор.НЕТ 674
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26.08.2021 14:54 Відповісти
Ой Вэй, завтра будет... Бить будут больно, но аккуратно .... 😂
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26.08.2021 15:20 Відповісти
Майя, надхення Вам! Та часу!)
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26.08.2021 15:30 Відповісти
Гастролі?
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26.08.2021 15:32 Відповісти
Снова нарывается на откровенность от Санду ?
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26.08.2021 15:35 Відповісти
Дамочка за словом в карман не полізе. Така правильна стєрвочка.
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26.08.2021 15:37 Відповісти
Все правільно вона каже!
Вона молодець!
Взагалі, як я бачу, молдавани розумніші за українців, прінаймі за 73% українців.
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26.08.2021 15:42 Відповісти
А чего бубочка не может сделать как сделал для Израиля, что для всех пенсионеров Украины выезжающих на ПМЖ в Молдову пенсию будут платить 2000 дол в месяц ? Я бы тогда тоже туда переехал.
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26.08.2021 15:34 Відповісти
бедная Молдова... что-то у них рванёт.....
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26.08.2021 15:37 Відповісти
Ти так в "совкі" і зостався.Доживай вже з миром не воняй....
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26.08.2021 16:42 Відповісти
ну тримайтесь молдовани !
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26.08.2021 16:39 Відповісти
дерьмак отмени визит не позорьтесь или сам слетай --- скажи что вице-президент -- а вова мол на отдых уехал ---- может прокатит или мать вашу с головой совсем не дружите ---- насрали . нагадили у соседей . а теперь с визитом ---- это на ***** похоже . окупировал крым . состряпал лугандон . убил тысячи людей а потом ****** что мы один народ
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26.08.2021 16:48 Відповісти
Шо будет про Чаусы басни рассказывать и просить «простить и понять»…?????
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26.08.2021 18:31 Відповісти
льотчик
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26.08.2021 18:40 Відповісти
охметовский
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26.08.2021 18:40 Відповісти
 
 