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Завтра Зеленський здійснить офіційний візит до Молдови, - ОПУ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У п'ятницю, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський на запрошення глави Молдавської держави Майї Санду відвідає Кишинів з нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Наголошується, що президент у межах візиту проведе двосторонні переговори із Санду та візьме участь у багатосторонній зустрічі глав іноземних делегацій.
Топ коментарі
+31 Вася Шевченко f77d76ba
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+27 Роман с камнем
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+27 Олександр Дніпро
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А інакше - для чого?
Фото наполненное мимишностью.
- Ты прЭлесть!
- Нет, это ты прЭлесть!
- Я прЭлесть? На тебе за это награду!
- Вау, мне дали награду. Ты просто супер-прЭлесть! - Я знаю!
- А награда погибшему Ярослава Журавлю тоже будет?
- Так, не гуди. А то награду заберу. Я такой. Резкий!
- Вова, ты прЭлесть.
- Я знаю. Мне так Ермак постоянно говорит.
_______________________________________ Борислав Береза
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ну, ту, которую боксеры на тренировках используют
зедэбил.
Навіть жлдне дерево не впало, навіть Заливний провулок не затопило!
Никто из политиков почему то в Галац не едут . Всем подавай Мальдивы и Париж
Вона молодець!
Взагалі, як я бачу, молдавани розумніші за українців, прінаймі за 73% українців.