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Черновицкая область (854) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В шести областях наибольший риск распространения COVID-19. Критическим регионом является Буковина, - KSE

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В шести областях наибольший риск распространения COVID-19. Критическим регионом является Буковина, - KSE

В Украине шесть регионов демонстрируют высокие показатели госпитализаций больных коронавирусом. Черновицкая область имеет наихудшую статистику.

Об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

"Критическим регионом сейчас является Черновицкая область... Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в ней превышает уровень в других регионах...более трети COVID-коек с кислородом заняты в этом регионе", - сказал он.

Эксперт отметил, что по последним данным в Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусом составляет 83 человека на 100 тысяч населения.

В то время как коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе равен 6,8%, уровень госпитализаций - 23,9 на 100 тысяч населения, а загруженность коек с кислородом - 36%.

Также в KSE сообщили, что в 6 регионах коэффициент выявления новых случаев COVID-19 превышает 5%.

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Речь идет о Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговской областях.

"Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением... Ведь по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем", - добавил эксперт.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Каким боком киевская школа экономики имеет отношение к статистике распространения КОВИД?
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26.08.2021 15:26
+6
Грант, наверное, выиграли. Они же в Трускавце из зеленых депутанов сделали крутых профи в управнении страной в турборежиме. Теперь вот взялись за короновирус.
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26.08.2021 15:30
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Каким боком киевская школа экономики имеет отношение к статистике распространения КОВИД?
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26.08.2021 15:26 Ответить
Грант, наверное, выиграли. Они же в Трускавце из зеленых депутанов сделали крутых профи в управнении страной в турборежиме. Теперь вот взялись за короновирус.
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26.08.2021 15:30 Ответить
Вы недочитали во фразе" Центра экономики" слово ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Получилось, что Вы просто зубоскалили.
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26.08.2021 15:50 Ответить
По принципу "Да не оскудеет рука дающего, да не опустится рука берущего" У шести областях найбільший ризик поширення COVID-19. Критичним регіоном є Буковина, - KSE - Цензор.НЕТ 9216
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26.08.2021 15:52 Ответить
Ключове слово не охорона здоров`я, а СТАТИСТИКА. Є математичні моделі розвитку певних соціальних процесів, от і звідти дані. Тут чисто математика...
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26.08.2021 16:12 Ответить
Не пудрите мне мозги, я 10 лет, среди прочего, занимался и статистически робоснованными предсказаниями. То, что нам впаривают больше похоже на гадание по кофейной гуще, чем на достоверное матожидание. Это касается и КОВИДа.
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26.08.2021 17:10 Ответить
Я не про достовірність, а про джерело інформації - розрахунок згідно математичної моделі. А вірити-не вірити - ваша справа. До речі, а робосновані передбачення то що таке?
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26.08.2021 17:33 Ответить
Моё дело - не верить, а проверять.
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26.08.2021 18:07 Ответить
А робосновані передбачення то що таке? Чи то щось суперсекретне?
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26.08.2021 18:10 Ответить
Не стоит на месте мекдицина,
Ни конца ни края битвы нет,
От ковида есть у же вакцина
А от глупости все небыло и нет!...
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26.08.2021 15:39 Ответить
Грант - не контракт: кончился - иди гуляй.
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26.08.2021 15:48 Ответить
Головне про опалювальний сезон та ціна на газ.....повний штіль і мізки в одном місті. Клоуни зима на носі. Ковідщики хрєнові.
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26.08.2021 19:52 Ответить
Буковина знову заспівує... У шести областях найбільший ризик поширення COVID-19. Критичним регіоном є Буковина, - KSE - Цензор.НЕТ 6383
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26.08.2021 20:18 Ответить
 
 