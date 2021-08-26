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Афганистан (599) женщины (813) музыка (760) Талибан (168)

Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку

Движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, заявляет о готовности двигаться в ногу со временем. Так, они разрешат женщинам выходить из дому без сопровождения мужчин, но запретят музыку.

Об этом заявил представитель движения Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, в долгосрочной перспективе женщины смогут вернуться к своим повседневным делам. Муджахид добавил, что требование, чтобы женщину на публике сопровождал мужчина-родственник, трактовали неправильно: это относится только к поездкам продолжительностью три дня и более.

"Если они ходят в школу, офис, университет или больницу, им не нужен махрам (сопровождающий мужчина. - Ред.)", - сказал он.

При этом пока женщинам Афганистана рекомендуют все равно оставаться дома - до тех пор, пока все члены группировки не научатся, как правильно себя с ними вести.

Читайте: На перелеты гражданских самолетов из Афганистана Украина не тратила госсредства, - Кулеба

Кроме этого, в Афганистане нельзя будет слушать музыку.

"Музыка запрещена в исламе. Но мы надеемся, что сможем убедить людей не делать таких вещей (не слушать музыку. - Ред.) вместо того, чтобы оказывать на них давление", - сказал Муджахид.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+44
Вот проблемы у людей - нельзя женщине на улицу выйти, музыку нельзя включить, с непокрытой головой или без бороды ходить проблема . . .

Воистину, чтобы понять, как зашибись нам на самом деле живётся, надо на контрасте пожить по месяцку в Афганистане, где могут расстрелять за "без паранджи"; Северной Корее, где могут расстрелять за "недостаточно громко плакал на похоронах Великого Кормчего"; Беларуси, где могут посадить или рёбра переломать даже за случайную комбинацию бело-красного цвета в одежде; россии, где впаяют пару лет срока за лайк не на том сообщении в соцсетях . . .

Тогда, с..ка, даже такой, как Медведчук (если бы его в такие условия, без привилегий, поселили), после такого опыта каждое утро у себя дома проводил бы церемонию поднятия жёлто-синего флага с чтением стиха Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку - Цензор.НЕТ 5629
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26.08.2021 15:53
+24
вообще пофигу... пусть афганцы переживают, которые оружие побросали и не стали бороться за свои свободы и за права своих женщин... сильно подозреваю, что и им в целом насрать
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26.08.2021 15:43
+12
Что еще можно ожидать от тех кто подтирает жопу камнем кроме запрета музыки??
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26.08.2021 15:59
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Правила форума Совет форумчан
вообще пофигу... пусть афганцы переживают, которые оружие побросали и не стали бороться за свои свободы и за права своих женщин... сильно подозреваю, что и им в целом насрать
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26.08.2021 15:43 Ответить
они просто перестали стрелять, как и говорил величайший лидер современности.
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26.08.2021 16:04 Ответить
foxnews :
Гордон Чанг: зв'язок Китаю і Талібану - ми повинні залучити до відповідальності Пекін за злочини афганських бойовиків.
Зв'язки Китаю з талібами почалися ще до 11 вересня.
Компанія Huawei, китайський виробник обладнання для телекомунікаційних мереж, "національний чемпіон", мала тісні відносини з талібами. У грудні 2001 року компанія Electronic Engineering Times повідомила, що представники індійської розвідки вважають, що компанія Huawei India поставляла обладнання для спостереження за комунікаціями талібам в Афганістані.
Китайські торговці зброєю були лиходіями, але американці та інші люди дозволяли їм бути злодіями. Ряд президентів США, особливо Джордж Буш, дивилися з іншого боку на поставки Китаю зброєю талібам і повстанцям в Іраку.
Американські лідери і політики не бачили цього. Тоді Вашингтон сподівався, що він зможе інтегрувати режим Китаю в міжнародну систему, що китайське партійне держава стане «відповідальної зацікавленою стороною», як тодішній заступник держсекретаря Роберт Зеллік висловився, в тепер відомій промові 2005 року. Практично всі хотіли «втягнути» Китай і тому залишалися терплячими.
Після двох десятиліть агресивних, зловмисних і провокаційних дій Китаю цей оптимізм зник, і терпимість вичерпалася не тільки у Вашингтоні, але і в столицях по всьому світу. Тепер ніхто не може дозволити собі ігнорувати небезпечну поведінку.
Якщо таліби знову дозволять використовувати Афганістан як плацдарм для терористичних атак, Вашингтону доведеться залучити до відповідальності не тільки талібів, але і їх великих спонсорів. Це означає, перш за все, його самого головного покровителя - Китайську Народну Республіку.
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26.08.2021 19:23 Ответить
А музыка чем не угодила?
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26.08.2021 15:44 Ответить
Серйозно? Моргенштерн, Кіркоров, Рогозін, Кісєльов. Таліби напевно тільки таких і чули, тому бачать слона лише з однієї сторони.
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26.08.2021 15:48 Ответить
По сравнению с тем говном, которое слушают арабы (как на мой неподготовленный слух) Киркоров - то вообще ангельсок пение. Так что может оно и к лучшему. Может они из-за своей музыки такие злые.
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26.08.2021 16:16 Ответить
Ну називати афганців арабами те ж саме, що вірмен назвати скандинавами)))
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26.08.2021 16:31 Ответить
А женщины им чем не угодили?
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26.08.2021 16:21 Ответить
Пардон за джерело, тут на пальцях пояснили:

https://umma.ru/muzyka-v-islame/
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26.08.2021 17:28 Ответить
'музику придумали евреи чтоб не работать'©
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26.08.2021 19:55 Ответить
...интересная идея Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку - Цензор.НЕТ 7172 В принципе, неплохо было бы у нас законодательно запретить несовершеннолетним владение портативными колонками средней и большой мощности... Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку - Цензор.НЕТ 7951
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26.08.2021 15:45 Ответить
запретить несовершеннолетним владение портативными колонками средней и большой мощности.

А так же давать срок в 5 лет за "пораженческие " настроения...
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26.08.2021 15:49 Ответить
Неповнолітні у вухах такі колонки мають, що артилеристи (в порівнянні з ними) мають винятковий слух.
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26.08.2021 15:49 Ответить
Знакомая вышла замуж за мусульманина и когда ее дочь начинала петь, муж говорил- шайтан!...
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26.08.2021 15:47 Ответить
А как им учится вести себя с женщинами, если они не выходят из дому? Кто будет выполнять роль учебного пособия, мулла охмар?
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26.08.2021 15:47 Ответить
Это может быть идеей. Сайты знакомств могут оказаться куда более крутым методом борьбы с талибаном, чем все B52 вместе взятые.
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26.08.2021 15:54 Ответить
Они, конечно, будут препятствовать тому, чтобы был интернет. А тут уж как получится
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26.08.2021 15:59 Ответить
Если от Илона маска то запрещать себя унижать
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07.02.2022 23:06 Ответить
Сиводня он играет джас, а завтра... терроризмъ предаст!
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26.08.2021 15:48 Ответить
Эти кренделя не могут себе цену сложить и уже теряются, чтобы им такого запретить. При чем тут музыка и ислам???? Уже больших бредней не придумаешь!
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26.08.2021 15:51 Ответить
Шутки у вас какие-то дебильные
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26.08.2021 16:12 Ответить
Вот проблемы у людей - нельзя женщине на улицу выйти, музыку нельзя включить, с непокрытой головой или без бороды ходить проблема . . .

Воистину, чтобы понять, как зашибись нам на самом деле живётся, надо на контрасте пожить по месяцку в Афганистане, где могут расстрелять за "без паранджи"; Северной Корее, где могут расстрелять за "недостаточно громко плакал на похоронах Великого Кормчего"; Беларуси, где могут посадить или рёбра переломать даже за случайную комбинацию бело-красного цвета в одежде; россии, где впаяют пару лет срока за лайк не на том сообщении в соцсетях . . .

Тогда, с..ка, даже такой, как Медведчук (если бы его в такие условия, без привилегий, поселили), после такого опыта каждое утро у себя дома проводил бы церемонию поднятия жёлто-синего флага с чтением стиха Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку - Цензор.НЕТ 5629
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26.08.2021 15:53 Ответить
Оказывается талибы добрейшие люди, разрешают из дому выходить. Ну а с музыкой понятно, зачем слушать, что оно даёт? Теперь народ хлынет назад в Афган. На очереди, разрешение женщинам говорить.
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26.08.2021 15:55 Ответить
Что еще можно ожидать от тех кто подтирает жопу камнем кроме запрета музыки??
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26.08.2021 15:59 Ответить
Сжигания всех книг кроме Корана.
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26.08.2021 16:02 Ответить
Православие в ********** тоже имеет канон - 30 книг святых и праведников включая Библию и Псалтырь. Все остальные книги человечества с точки зрения московского патриархата есть ересь и должны быть уничтожены и богоугодно если вместе с читателями таких книг...
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26.08.2021 22:11 Ответить
А людьми эти талибы так и не станут, и работать тоже не будут... Зверушки, они такие. Вот жить на пособия в Европе - это да! Всегда готовы.
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26.08.2021 16:00 Ответить
А вонючие лапти, которые своё никому не нужное руснявое мнение по всему миру пихают - ето крайность третья.
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26.08.2021 16:28 Ответить
Как житель Украины жителю Украины ответственно вам заявляю, шо обоссанная русня - не люди.
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26.08.2021 17:00 Ответить
старе посилання, свинособако,2009 рiк. коротконогi рюзьге матрьохi давно вже попереду.


Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 1932
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26.08.2021 16:46 Ответить
Впірьод к фєодалізьму , афганському свєтлому будущєму!!!
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26.08.2021 16:06 Ответить
Не провернут они уже фарш назад. За 20 лет афганцы "испортились" навсегда.
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26.08.2021 16:15 Ответить
Талибов надо запретить и их религию. Идиоты. Все люди как люди, а эти лицемеры вонючие всему миру пальцем тыкают.
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26.08.2021 16:21 Ответить
Киевстар сливает данные о своих абонентах, в центральный офис, в РФ
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26.08.2021 16:22 Ответить
Слышь Ахмед,маску снимай.Амеры уже ушли.Хватит прикидываться человеком
Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 9522 Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 6428
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26.08.2021 16:23 Ответить
Таліби ще ті реформатори Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 9885
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26.08.2021 16:25 Ответить
Любителі простих рішень
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26.08.2021 18:47 Ответить
Та набридли вже ті недороблені.Ви подивіться на їх лиця.вони ж точно недороблені.
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26.08.2021 16:26 Ответить
Коли христінству було стількі ж років, як зараз ісламу, в Європі була епоха Відродження - розквіт науки і містецтва, частково дякуючи арабам-масульманам Магрібу. А ці таліби мракобіси, які хочуть безмежної влади над людьми, прикриваючись Шаріатом.
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26.08.2021 16:36 Ответить
Християни також творили страшні речі.Релігія вже взагалі має відходити.
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26.08.2021 16:42 Ответить
Я про ступінь деградації талібану. Взагалі теократії треба осудити, як нацизм і комунізм.
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26.08.2021 16:50 Ответить
Вони не даградували,а завжди такими були.
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26.08.2021 16:51 Ответить
то насправді були нехристияни, вони просто прикидалися. Окрім того скажімо католики через свого папу покаялися в тому, що творили направедне.
Хто ще окрім хрестиян признався у неправедній поведінці в минулому?
Де релігія відходе - туди щось типу талібану приходить.
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26.08.2021 20:16 Ответить
Володимир Білик f5397b1d На мою думку,найкраща течія,якщо можна так сказати,це протестанти.
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26.08.2021 21:02 Ответить
я всіх християн сприймаю як своїх братів по вірі. Але з сумом спостерігаю не розуміння багатьох речей. Приходить до двору хтось із місцевої секти баптистів чи ще когось. У мене був настрій по-дружньому потролити (плядська інтернет звичка проявилась). І спитав його: чому він перед святом розносить свою духовну отруту? А він здивувася: як отруту, адже ми святу біблію вивчаємо. Тоді я питаю: а добре зробив з вашої біблії Самсон, коли побив і пограбував сорок чоловік ради їхнього одягу? (повне ігнорування старозавітних заповідей).
Той бідолаха не найшовся чогось ліпшого, як відповісти, що то тому Самсону так бог наказав. На що я відповів: так от між нами отака різниця: мій Бог мені такого не скаже.
Бо я не вважаю старий завіт книгою-законом за яким слід жити. Цікава і повчальна книга - це беззаперечно. Але як рецепт - ні. В той же час протестанти дуже шанують старий завіт (як мусульмани, юдеї та юдеохристияни). І через те в людей каша в голові. Я почитав Каганця і трішки почистив ту кашу в себе. але Каганець не працював як хрестиянин. У нього власна каша - щось типу народновірства. Отак приходиться пробиратися через лабіринти вигадок в пошуках істини. Мені здається, що я її знайшов. Бо присутність Всевишнього відчуваю повсякчас навіть у малих проявах.
Та й Україна молитвами віруючих чудом тримається під ударами сатанинських сил. Ось поглянте тільки на один приклад: москалі намагалися визвати дощову погоду в Криму - визвали. Затопило Ялту, Керчь. Але в Херсонській і Миколаївській області пройшли достатні дощі там де поливні землі. Не прийшлося навіть включати насоси на полив. ПРо що дуже бідкався начальник підприємства, що подає воду для поливу.
Ну й інші здавалося б зовсім випадкові речі показують: Творець на нашій стороні. Головне тепер - нам зрозуміти і прийняти його стоорону.
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26.08.2021 21:28 Ответить
Вам бы немного у японцев посмотреть синтоизм,к примеру.а вообще то иудаизм передрал некоторые моменты из древних политеистических философий христиане передрали по своему а самые поздние в этом списке мусульмане в свою очередь учудили как им приятнее.отвлетвление християнства-коммунизм долго не протянуло ибо лохам обещали не в загробном мире ,а в ближайшее время.в этом и выигрыш политеизма как философии-каждому свое,но общие положения тем не менее не теряют свою значимость
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07.02.2022 23:18 Ответить
Религия-это последствия мироустройства и жизненной философии
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07.02.2022 23:08 Ответить
Коли християнству було стіки скіки ісламу - Улугбек будував в Самарканді обсерваторію, а англійскі церковники палили Жанну Д'Арк.
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26.08.2021 17:48 Ответить
Читайте уважно, я про те, що талібан нічого не збудує, а винних в бідах народу колишні сільські вчителі зроблять Захід, Ізраїль і т.ін. Будуть вирощувати опіумний мак, благо трафік з путінятами на захід налагоджен, з цього мати гроші на зброю і безбідне життя для своєї верхівки.
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26.08.2021 18:01 Ответить
Ну ви ж писали шо християни розвинені бо християни, а мусліми дикуни бо іслам.
Давайте посміємося з зубожілих саудітів чи турків, і порадіємо, як ми, православні, їх випередили.
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26.08.2021 18:08 Ответить
Християнство це старіша за іслам течія іудаїзму і все, а в відродження культури в Європі, після середньовіччя внесок зробили масульмани (наймолодша течія іудаїзму).
Талібан - їх верхівка-це вчителі і студенти медресе в яких нема не якого модернового бачення розвітку.
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26.08.2021 18:30 Ответить
всi досягнення мусульман залишились в середньовiччi.
З часiв Ренесансу християни зробили багато крокiв вперед, мусульмани залишились в середньовiччi.
Добробут саудiтiв, чи ОАЕ - це нафта, газ i все. Туреччина - окремо, це окрема розмова.
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26.08.2021 19:57 Ответить
Там маленький нюанс отключи нефть и посмотри на чудо лет через 50.насколько мне известно местные работой себя не напрягают.ща них это делают заробитчане
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07.02.2022 23:21 Ответить
Жалко, что Талибы стали воевать с женщинами, вместо того, чтобы помочь своим братьям по крови, по религии, которых ущемляют и обижают в России. Пора им заняться теми, кто напал на их страну и убил больше миллиона граждан Афганистана.
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26.08.2021 16:41 Ответить
//
В разведке Великобритании убеждены, что в ближайшие несколько часов в Афганистане, случится масштабный теракт.
Об этом со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи пишет Sky News.
Согласно информации, взрыв должен произойти в аэропорту Кабула, который переполнен людьми, желающими покинуть неспокойную страну. Именно поэтому, по словам Хиппи, многие страны, в том числе и Великобритания, приостановили эвакуацию своих граждан. Людей оповестили об опасности, о которой разведка получает все больше подробностей, дали рекомендации покинуть аэропорт и найти безопасное место на время, пока ситуация не разрешится.
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26.08.2021 16:42 Ответить
Уже взорвалось возле аэропорта.
Скорее всего игил решил напомнить, что они там тоже есть в засаде.
Им выгодно столкнуть между собой талибов и всех остальных.
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26.08.2021 17:07 Ответить
только прочитал...хотел стереть на этой ветке (разместил подобное да более свежей...где уже произощло)
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26.08.2021 17:09 Ответить
Обезьяны Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 6345
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26.08.2021 16:57 Ответить
У талибов перекошенное сознание. Первым делом- женщин загнать под лавку,лишить всех прав и воможностей. А ведь каждого басурмана рожала женщина и почти у всех рождаются дочери. Нелюди.
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26.08.2021 16:58 Ответить
цілком справедливе зауваження: відношення до жінки як до собаки чи якоїсь речі - дикунство в принципі.
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26.08.2021 20:20 Ответить
Ну хоть разрешили на улицу выходить, демократы х..и)
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26.08.2021 17:03 Ответить
Скрипки будуть палити. А от чи будуть палити балалайки - це питання ...
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26.08.2021 17:05 Ответить
Так шо оце тєпєрь? І шансон ніззя будєт в такси послушать? Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 3872
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26.08.2021 17:07 Ответить
РЕЛИГИЯ - САМОЕ СТРАШНОЕ ЗЛО!
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26.08.2021 17:09 Ответить
Все преходяще, а музыка - вечна!
Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 1711
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26.08.2021 17:15 Ответить
Колискову теж дітям не можна співати? Якщо так, то зрозуміло чому таліби такі.
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26.08.2021 17:31 Ответить
Наступного разу як їхатиму в таксі на всяк випадок скажу що я з талібана
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26.08.2021 17:35 Ответить
а що - таксист навязує клієнту за його гроші свої музикальні смаки?
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26.08.2021 20:22 Ответить
Зараз об'єктивно поменше, але колись ситуація просто швах. Про маршрутки взагалі промовчу.
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26.08.2021 20:28 Ответить
Боже, какие дикари ..🙈🙈🙈и это в 2021 году, ничего не поменялось у них со времен динозавров, никакого прогресса. Страшно. Не понимаю, а что в Коране не написано как нужно относится к женщинам, матерям ,сестрам?
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26.08.2021 19:51 Ответить
Написано. І саме так як написано вони і ставляться до жінок. (у жінки немає душі, тобто це бездушний але живий предмет повсякденного вжитку).
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26.08.2021 22:27 Ответить
І яким треба бути дебілом, щоб в таке вірити.
Та й написати.
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27.08.2021 05:29 Ответить
В християнстві душу жінці католики "подарували лише в 13 столітті. Коли відбулась зміна ставлення візантійської (ортодоксальної) церкви до жінок мені невідомо. Вочевидь в різних ортодоксальних церквах (8 а тепер 12) це відбувалось в різний час.
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27.08.2021 06:16 Ответить
Я не знала про таке.
У жінки душа завжди була і є. Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 8838 Без чийогось =дарування=. Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 8838
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28.08.2021 07:20 Ответить
Для мене було дивним дізнатися що в Британії до кінця 20-х років минулого століття жінок не приймали на навчання в університети. На жаль всі великі світові релігії патріархальні і можливо тому людство дуже повільно рухається в сторону біархату.
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28.08.2021 07:46 Ответить
Я бы поступил наоборот...
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26.08.2021 20:07 Ответить
А вірші ?
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26.08.2021 20:54 Ответить
Чим більше я дізнаюсь про мусульман тим більше я не хочу ніяким чином з ними мати справу. Але особливо мене обурює їх ставлення до жінок у яких згідно Корану взагалі немає душі і вони нічим не відрізняються від мертвої матерії і тому це просто власність. Річ яку можна використовувати як заманеться власнику. Мусульмани це дикуни. Мабуть таке ставлення до мусульман у мене тому що маю дочок. Були б хлопці то, можливо, мені було б пофіг.
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26.08.2021 22:24 Ответить
Не було б.
Я не думаю, що це залежить від наявності сина / дочки.
Йдеться про загальну людяність. Для мене цінність людини, людського життя зовсім не пов*язана зі статтю.

Якби були сини, то Ви б переживали про їхнє сімейне життя і бажали їм добрих жінок.
І внучки ще, крім дочок, можуть бути. Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 9768
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27.08.2021 05:32 Ответить
 
 