Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заявляє про готовність рухатися в ногу із часом. Так, вони дозволять жінкам виходити з дому без супроводу чоловіків, але заборонять музику.
Про це заявив представник руху Забіхула Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За його словами, в довгостроковій перспективі жінки зможуть повернутися до своїх повсякденних справ. Муджахід додав, що вимогу, щоб жінку на публіці супроводжував чоловік-родич, трактували неправильно: це стосується лише поїздок тривалістю три дні і більше.
"Якщо вони ходять до школи, офісу, університету або лікарні, їм не потрібен махрам (чоловік, що супроводжє. - Ред.)", - сказав він.
При цьому поки жінкам Афганістану рекомендують все одно залишатися вдома - доти, поки всі члени угруповання не навчаться, як правильно з ними поводитися.
Крім цього, в Афганістані не можна буде слухати музику.
"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (не слухати музику. - Ред.) замість того, щоб чинити на них тиск", - сказав Муджахід.
Будь ласка, зачекайте...
Гордон Чанг: зв'язок Китаю і Талібану - ми повинні залучити до відповідальності Пекін за злочини афганських бойовиків.
Зв'язки Китаю з талібами почалися ще до 11 вересня.
Компанія Huawei, китайський виробник обладнання для телекомунікаційних мереж, "національний чемпіон", мала тісні відносини з талібами. У грудні 2001 року компанія Electronic Engineering Times повідомила, що представники індійської розвідки вважають, що компанія Huawei India поставляла обладнання для спостереження за комунікаціями талібам в Афганістані.
Китайські торговці зброєю були лиходіями, але американці та інші люди дозволяли їм бути злодіями. Ряд президентів США, особливо Джордж Буш, дивилися з іншого боку на поставки Китаю зброєю талібам і повстанцям в Іраку.
Американські лідери і політики не бачили цього. Тоді Вашингтон сподівався, що він зможе інтегрувати режим Китаю в міжнародну систему, що китайське партійне держава стане «відповідальної зацікавленою стороною», як тодішній заступник держсекретаря Роберт Зеллік висловився, в тепер відомій промові 2005 року. Практично всі хотіли «втягнути» Китай і тому залишалися терплячими.
Після двох десятиліть агресивних, зловмисних і провокаційних дій Китаю цей оптимізм зник, і терпимість вичерпалася не тільки у Вашингтоні, але і в столицях по всьому світу. Тепер ніхто не може дозволити собі ігнорувати небезпечну поведінку.
Якщо таліби знову дозволять використовувати Афганістан як плацдарм для терористичних атак, Вашингтону доведеться залучити до відповідальності не тільки талібів, але і їх великих спонсорів. Це означає, перш за все, його самого головного покровителя - Китайську Народну Республіку.
https://umma.ru/muzyka-v-islame/
А так же давать срок в 5 лет за "пораженческие " настроения...
Воистину, чтобы понять, как зашибись нам на самом деле живётся, надо на контрасте пожить по месяцку в Афганистане, где могут расстрелять за "без паранджи"; Северной Корее, где могут расстрелять за "недостаточно громко плакал на похоронах Великого Кормчего"; Беларуси, где могут посадить или рёбра переломать даже за случайную комбинацию бело-красного цвета в одежде; россии, где впаяют пару лет срока за лайк не на том сообщении в соцсетях . . .
Тогда, с..ка, даже такой, как Медведчук (если бы его в такие условия, без привилегий, поселили), после такого опыта каждое утро у себя дома проводил бы церемонию поднятия жёлто-синего флага с чтением стиха Владимира Сосюры "Любіть Україну".
Хто ще окрім хрестиян признався у неправедній поведінці в минулому?
Де релігія відходе - туди щось типу талібану приходить.
Той бідолаха не найшовся чогось ліпшого, як відповісти, що то тому Самсону так бог наказав. На що я відповів: так от між нами отака різниця: мій Бог мені такого не скаже.
Бо я не вважаю старий завіт книгою-законом за яким слід жити. Цікава і повчальна книга - це беззаперечно. Але як рецепт - ні. В той же час протестанти дуже шанують старий завіт (як мусульмани, юдеї та юдеохристияни). І через те в людей каша в голові. Я почитав Каганця і трішки почистив ту кашу в себе. але Каганець не працював як хрестиянин. У нього власна каша - щось типу народновірства. Отак приходиться пробиратися через лабіринти вигадок в пошуках істини. Мені здається, що я її знайшов. Бо присутність Всевишнього відчуваю повсякчас навіть у малих проявах.
Та й Україна молитвами віруючих чудом тримається під ударами сатанинських сил. Ось поглянте тільки на один приклад: москалі намагалися визвати дощову погоду в Криму - визвали. Затопило Ялту, Керчь. Але в Херсонській і Миколаївській області пройшли достатні дощі там де поливні землі. Не прийшлося навіть включати насоси на полив. ПРо що дуже бідкався начальник підприємства, що подає воду для поливу.
Ну й інші здавалося б зовсім випадкові речі показують: Творець на нашій стороні. Головне тепер - нам зрозуміти і прийняти його стоорону.
Давайте посміємося з зубожілих саудітів чи турків, і порадіємо, як ми, православні, їх випередили.
Талібан - їх верхівка-це вчителі і студенти медресе в яких нема не якого модернового бачення розвітку.
З часiв Ренесансу християни зробили багато крокiв вперед, мусульмани залишились в середньовiччi.
Добробут саудiтiв, чи ОАЕ - це нафта, газ i все. Туреччина - окремо, це окрема розмова.
В разведке Великобритании убеждены, что в ближайшие несколько часов в Афганистане, случится масштабный теракт.
Об этом со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи пишет Sky News.
Согласно информации, взрыв должен произойти в аэропорту Кабула, который переполнен людьми, желающими покинуть неспокойную страну. Именно поэтому, по словам Хиппи, многие страны, в том числе и Великобритания, приостановили эвакуацию своих граждан. Людей оповестили об опасности, о которой разведка получает все больше подробностей, дали рекомендации покинуть аэропорт и найти безопасное место на время, пока ситуация не разрешится.
Скорее всего игил решил напомнить, что они там тоже есть в засаде.
Им выгодно столкнуть между собой талибов и всех остальных.
Та й написати.
У жінки душа завжди була і є. Без чийогось =дарування=.
Я не думаю, що це залежить від наявності сина / дочки.
Йдеться про загальну людяність. Для мене цінність людини, людського життя зовсім не пов*язана зі статтю.
Якби були сини, то Ви б переживали про їхнє сімейне життя і бажали їм добрих жінок.
І внучки ще, крім дочок, можуть бути.