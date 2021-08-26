УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9997 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
8 666 85
Афганістан (450) жінки (486) музика (386) Талібан (136)

Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заявляє про готовність рухатися в ногу із часом. Так, вони дозволять жінкам виходити з дому без супроводу чоловіків, але заборонять музику.

Про це заявив представник руху Забіхула Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в довгостроковій перспективі жінки зможуть повернутися до своїх повсякденних справ. Муджахід додав, що вимогу, щоб жінку на публіці супроводжував чоловік-родич, трактували неправильно: це стосується лише поїздок тривалістю три дні і більше.

"Якщо вони ходять до школи, офісу, університету або лікарні, їм не потрібен махрам (чоловік, що супроводжє. - Ред.)", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На перельоти цивільних літаків з Афганістану Україна не витрачала держкоштів, - Кулеба

При цьому поки жінкам Афганістану рекомендують все одно залишатися вдома - доти, поки всі члени угруповання не навчаться, як правильно з ними поводитися.

Крім цього, в Афганістані не можна буде слухати музику.

"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (не слухати музику. - Ред.) замість того, щоб чинити на них тиск", - сказав Муджахід.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+44
Вот проблемы у людей - нельзя женщине на улицу выйти, музыку нельзя включить, с непокрытой головой или без бороды ходить проблема . . .

Воистину, чтобы понять, как зашибись нам на самом деле живётся, надо на контрасте пожить по месяцку в Афганистане, где могут расстрелять за "без паранджи"; Северной Корее, где могут расстрелять за "недостаточно громко плакал на похоронах Великого Кормчего"; Беларуси, где могут посадить или рёбра переломать даже за случайную комбинацию бело-красного цвета в одежде; россии, где впаяют пару лет срока за лайк не на том сообщении в соцсетях . . .

Тогда, с..ка, даже такой, как Медведчук (если бы его в такие условия, без привилегий, поселили), после такого опыта каждое утро у себя дома проводил бы церемонию поднятия жёлто-синего флага с чтением стиха Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку - Цензор.НЕТ 5629
показати весь коментар
26.08.2021 15:53
+24
вообще пофигу... пусть афганцы переживают, которые оружие побросали и не стали бороться за свои свободы и за права своих женщин... сильно подозреваю, что и им в целом насрать
показати весь коментар
26.08.2021 15:43
+12
Что еще можно ожидать от тех кто подтирает жопу камнем кроме запрета музыки??
показати весь коментар
26.08.2021 15:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вообще пофигу... пусть афганцы переживают, которые оружие побросали и не стали бороться за свои свободы и за права своих женщин... сильно подозреваю, что и им в целом насрать
показати весь коментар
26.08.2021 15:43 Відповісти
они просто перестали стрелять, как и говорил величайший лидер современности.
показати весь коментар
26.08.2021 16:04 Відповісти
foxnews :
Гордон Чанг: зв'язок Китаю і Талібану - ми повинні залучити до відповідальності Пекін за злочини афганських бойовиків.
Зв'язки Китаю з талібами почалися ще до 11 вересня.
Компанія Huawei, китайський виробник обладнання для телекомунікаційних мереж, "національний чемпіон", мала тісні відносини з талібами. У грудні 2001 року компанія Electronic Engineering Times повідомила, що представники індійської розвідки вважають, що компанія Huawei India поставляла обладнання для спостереження за комунікаціями талібам в Афганістані.
Китайські торговці зброєю були лиходіями, але американці та інші люди дозволяли їм бути злодіями. Ряд президентів США, особливо Джордж Буш, дивилися з іншого боку на поставки Китаю зброєю талібам і повстанцям в Іраку.
Американські лідери і політики не бачили цього. Тоді Вашингтон сподівався, що він зможе інтегрувати режим Китаю в міжнародну систему, що китайське партійне держава стане «відповідальної зацікавленою стороною», як тодішній заступник держсекретаря Роберт Зеллік висловився, в тепер відомій промові 2005 року. Практично всі хотіли «втягнути» Китай і тому залишалися терплячими.
Після двох десятиліть агресивних, зловмисних і провокаційних дій Китаю цей оптимізм зник, і терпимість вичерпалася не тільки у Вашингтоні, але і в столицях по всьому світу. Тепер ніхто не може дозволити собі ігнорувати небезпечну поведінку.
Якщо таліби знову дозволять використовувати Афганістан як плацдарм для терористичних атак, Вашингтону доведеться залучити до відповідальності не тільки талібів, але і їх великих спонсорів. Це означає, перш за все, його самого головного покровителя - Китайську Народну Республіку.
показати весь коментар
26.08.2021 19:23 Відповісти
А музыка чем не угодила?
показати весь коментар
26.08.2021 15:44 Відповісти
Серйозно? Моргенштерн, Кіркоров, Рогозін, Кісєльов. Таліби напевно тільки таких і чули, тому бачать слона лише з однієї сторони.
показати весь коментар
26.08.2021 15:48 Відповісти
По сравнению с тем говном, которое слушают арабы (как на мой неподготовленный слух) Киркоров - то вообще ангельсок пение. Так что может оно и к лучшему. Может они из-за своей музыки такие злые.
показати весь коментар
26.08.2021 16:16 Відповісти
Ну називати афганців арабами те ж саме, що вірмен назвати скандинавами)))
показати весь коментар
26.08.2021 16:31 Відповісти
А женщины им чем не угодили?
показати весь коментар
26.08.2021 16:21 Відповісти
Пардон за джерело, тут на пальцях пояснили:

https://umma.ru/muzyka-v-islame/
показати весь коментар
26.08.2021 17:28 Відповісти
'музику придумали евреи чтоб не работать'©
показати весь коментар
26.08.2021 19:55 Відповісти
...интересная идея Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку - Цензор.НЕТ 7172 В принципе, неплохо было бы у нас законодательно запретить несовершеннолетним владение портативными колонками средней и большой мощности... Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку - Цензор.НЕТ 7951
показати весь коментар
26.08.2021 15:45 Відповісти
запретить несовершеннолетним владение портативными колонками средней и большой мощности.

А так же давать срок в 5 лет за "пораженческие " настроения...
показати весь коментар
26.08.2021 15:49 Відповісти
Неповнолітні у вухах такі колонки мають, що артилеристи (в порівнянні з ними) мають винятковий слух.
показати весь коментар
26.08.2021 15:49 Відповісти
Знакомая вышла замуж за мусульманина и когда ее дочь начинала петь, муж говорил- шайтан!...
показати весь коментар
26.08.2021 15:47 Відповісти
А как им учится вести себя с женщинами, если они не выходят из дому? Кто будет выполнять роль учебного пособия, мулла охмар?
показати весь коментар
26.08.2021 15:47 Відповісти
Это может быть идеей. Сайты знакомств могут оказаться куда более крутым методом борьбы с талибаном, чем все B52 вместе взятые.
показати весь коментар
26.08.2021 15:54 Відповісти
Они, конечно, будут препятствовать тому, чтобы был интернет. А тут уж как получится
показати весь коментар
26.08.2021 15:59 Відповісти
Если от Илона маска то запрещать себя унижать
показати весь коментар
07.02.2022 23:06 Відповісти
Сиводня он играет джас, а завтра... терроризмъ предаст!
показати весь коментар
26.08.2021 15:48 Відповісти
Эти кренделя не могут себе цену сложить и уже теряются, чтобы им такого запретить. При чем тут музыка и ислам???? Уже больших бредней не придумаешь!
показати весь коментар
26.08.2021 15:51 Відповісти
Шутки у вас какие-то дебильные
показати весь коментар
26.08.2021 16:12 Відповісти
Вот проблемы у людей - нельзя женщине на улицу выйти, музыку нельзя включить, с непокрытой головой или без бороды ходить проблема . . .

Воистину, чтобы понять, как зашибись нам на самом деле живётся, надо на контрасте пожить по месяцку в Афганистане, где могут расстрелять за "без паранджи"; Северной Корее, где могут расстрелять за "недостаточно громко плакал на похоронах Великого Кормчего"; Беларуси, где могут посадить или рёбра переломать даже за случайную комбинацию бело-красного цвета в одежде; россии, где впаяют пару лет срока за лайк не на том сообщении в соцсетях . . .

Тогда, с..ка, даже такой, как Медведчук (если бы его в такие условия, без привилегий, поселили), после такого опыта каждое утро у себя дома проводил бы церемонию поднятия жёлто-синего флага с чтением стиха Владимира Сосюры "Любіть Україну".

Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку - Цензор.НЕТ 5629
показати весь коментар
26.08.2021 15:53 Відповісти
Оказывается талибы добрейшие люди, разрешают из дому выходить. Ну а с музыкой понятно, зачем слушать, что оно даёт? Теперь народ хлынет назад в Афган. На очереди, разрешение женщинам говорить.
показати весь коментар
26.08.2021 15:55 Відповісти
Что еще можно ожидать от тех кто подтирает жопу камнем кроме запрета музыки??
показати весь коментар
26.08.2021 15:59 Відповісти
Сжигания всех книг кроме Корана.
показати весь коментар
26.08.2021 16:02 Відповісти
Православие в ********** тоже имеет канон - 30 книг святых и праведников включая Библию и Псалтырь. Все остальные книги человечества с точки зрения московского патриархата есть ересь и должны быть уничтожены и богоугодно если вместе с читателями таких книг...
показати весь коментар
26.08.2021 22:11 Відповісти
А людьми эти талибы так и не станут, и работать тоже не будут... Зверушки, они такие. Вот жить на пособия в Европе - это да! Всегда готовы.
показати весь коментар
26.08.2021 16:00 Відповісти
А вонючие лапти, которые своё никому не нужное руснявое мнение по всему миру пихают - ето крайность третья.
показати весь коментар
26.08.2021 16:28 Відповісти
Как житель Украины жителю Украины ответственно вам заявляю, шо обоссанная русня - не люди.
показати весь коментар
26.08.2021 17:00 Відповісти
старе посилання, свинособако,2009 рiк. коротконогi рюзьге матрьохi давно вже попереду.


Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 1932
показати весь коментар
26.08.2021 16:46 Відповісти
Впірьод к фєодалізьму , афганському свєтлому будущєму!!!
показати весь коментар
26.08.2021 16:06 Відповісти
Не провернут они уже фарш назад. За 20 лет афганцы "испортились" навсегда.
показати весь коментар
26.08.2021 16:15 Відповісти
Талибов надо запретить и их религию. Идиоты. Все люди как люди, а эти лицемеры вонючие всему миру пальцем тыкают.
показати весь коментар
26.08.2021 16:21 Відповісти
Киевстар сливает данные о своих абонентах, в центральный офис, в РФ
показати весь коментар
26.08.2021 16:22 Відповісти
Слышь Ахмед,маску снимай.Амеры уже ушли.Хватит прикидываться человеком
Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 9522 Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 6428
показати весь коментар
26.08.2021 16:23 Відповісти
Таліби ще ті реформатори Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 9885
показати весь коментар
26.08.2021 16:25 Відповісти
Любителі простих рішень
показати весь коментар
26.08.2021 18:47 Відповісти
Та набридли вже ті недороблені.Ви подивіться на їх лиця.вони ж точно недороблені.
показати весь коментар
26.08.2021 16:26 Відповісти
Коли христінству було стількі ж років, як зараз ісламу, в Європі була епоха Відродження - розквіт науки і містецтва, частково дякуючи арабам-масульманам Магрібу. А ці таліби мракобіси, які хочуть безмежної влади над людьми, прикриваючись Шаріатом.
показати весь коментар
26.08.2021 16:36 Відповісти
Християни також творили страшні речі.Релігія вже взагалі має відходити.
показати весь коментар
26.08.2021 16:42 Відповісти
Я про ступінь деградації талібану. Взагалі теократії треба осудити, як нацизм і комунізм.
показати весь коментар
26.08.2021 16:50 Відповісти
Вони не даградували,а завжди такими були.
показати весь коментар
26.08.2021 16:51 Відповісти
то насправді були нехристияни, вони просто прикидалися. Окрім того скажімо католики через свого папу покаялися в тому, що творили направедне.
Хто ще окрім хрестиян признався у неправедній поведінці в минулому?
Де релігія відходе - туди щось типу талібану приходить.
показати весь коментар
26.08.2021 20:16 Відповісти
Володимир Білик f5397b1d На мою думку,найкраща течія,якщо можна так сказати,це протестанти.
показати весь коментар
26.08.2021 21:02 Відповісти
я всіх християн сприймаю як своїх братів по вірі. Але з сумом спостерігаю не розуміння багатьох речей. Приходить до двору хтось із місцевої секти баптистів чи ще когось. У мене був настрій по-дружньому потролити (плядська інтернет звичка проявилась). І спитав його: чому він перед святом розносить свою духовну отруту? А він здивувася: як отруту, адже ми святу біблію вивчаємо. Тоді я питаю: а добре зробив з вашої біблії Самсон, коли побив і пограбував сорок чоловік ради їхнього одягу? (повне ігнорування старозавітних заповідей).
Той бідолаха не найшовся чогось ліпшого, як відповісти, що то тому Самсону так бог наказав. На що я відповів: так от між нами отака різниця: мій Бог мені такого не скаже.
Бо я не вважаю старий завіт книгою-законом за яким слід жити. Цікава і повчальна книга - це беззаперечно. Але як рецепт - ні. В той же час протестанти дуже шанують старий завіт (як мусульмани, юдеї та юдеохристияни). І через те в людей каша в голові. Я почитав Каганця і трішки почистив ту кашу в себе. але Каганець не працював як хрестиянин. У нього власна каша - щось типу народновірства. Отак приходиться пробиратися через лабіринти вигадок в пошуках істини. Мені здається, що я її знайшов. Бо присутність Всевишнього відчуваю повсякчас навіть у малих проявах.
Та й Україна молитвами віруючих чудом тримається під ударами сатанинських сил. Ось поглянте тільки на один приклад: москалі намагалися визвати дощову погоду в Криму - визвали. Затопило Ялту, Керчь. Але в Херсонській і Миколаївській області пройшли достатні дощі там де поливні землі. Не прийшлося навіть включати насоси на полив. ПРо що дуже бідкався начальник підприємства, що подає воду для поливу.
Ну й інші здавалося б зовсім випадкові речі показують: Творець на нашій стороні. Головне тепер - нам зрозуміти і прийняти його стоорону.
показати весь коментар
26.08.2021 21:28 Відповісти
Вам бы немного у японцев посмотреть синтоизм,к примеру.а вообще то иудаизм передрал некоторые моменты из древних политеистических философий христиане передрали по своему а самые поздние в этом списке мусульмане в свою очередь учудили как им приятнее.отвлетвление християнства-коммунизм долго не протянуло ибо лохам обещали не в загробном мире ,а в ближайшее время.в этом и выигрыш политеизма как философии-каждому свое,но общие положения тем не менее не теряют свою значимость
показати весь коментар
07.02.2022 23:18 Відповісти
Религия-это последствия мироустройства и жизненной философии
показати весь коментар
07.02.2022 23:08 Відповісти
Коли християнству було стіки скіки ісламу - Улугбек будував в Самарканді обсерваторію, а англійскі церковники палили Жанну Д'Арк.
показати весь коментар
26.08.2021 17:48 Відповісти
Читайте уважно, я про те, що талібан нічого не збудує, а винних в бідах народу колишні сільські вчителі зроблять Захід, Ізраїль і т.ін. Будуть вирощувати опіумний мак, благо трафік з путінятами на захід налагоджен, з цього мати гроші на зброю і безбідне життя для своєї верхівки.
показати весь коментар
26.08.2021 18:01 Відповісти
Ну ви ж писали шо християни розвинені бо християни, а мусліми дикуни бо іслам.
Давайте посміємося з зубожілих саудітів чи турків, і порадіємо, як ми, православні, їх випередили.
показати весь коментар
26.08.2021 18:08 Відповісти
Християнство це старіша за іслам течія іудаїзму і все, а в відродження культури в Європі, після середньовіччя внесок зробили масульмани (наймолодша течія іудаїзму).
Талібан - їх верхівка-це вчителі і студенти медресе в яких нема не якого модернового бачення розвітку.
показати весь коментар
26.08.2021 18:30 Відповісти
всi досягнення мусульман залишились в середньовiччi.
З часiв Ренесансу християни зробили багато крокiв вперед, мусульмани залишились в середньовiччi.
Добробут саудiтiв, чи ОАЕ - це нафта, газ i все. Туреччина - окремо, це окрема розмова.
показати весь коментар
26.08.2021 19:57 Відповісти
Там маленький нюанс отключи нефть и посмотри на чудо лет через 50.насколько мне известно местные работой себя не напрягают.ща них это делают заробитчане
показати весь коментар
07.02.2022 23:21 Відповісти
Жалко, что Талибы стали воевать с женщинами, вместо того, чтобы помочь своим братьям по крови, по религии, которых ущемляют и обижают в России. Пора им заняться теми, кто напал на их страну и убил больше миллиона граждан Афганистана.
показати весь коментар
26.08.2021 16:41 Відповісти
//
В разведке Великобритании убеждены, что в ближайшие несколько часов в Афганистане, случится масштабный теракт.
Об этом со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи пишет Sky News.
Согласно информации, взрыв должен произойти в аэропорту Кабула, который переполнен людьми, желающими покинуть неспокойную страну. Именно поэтому, по словам Хиппи, многие страны, в том числе и Великобритания, приостановили эвакуацию своих граждан. Людей оповестили об опасности, о которой разведка получает все больше подробностей, дали рекомендации покинуть аэропорт и найти безопасное место на время, пока ситуация не разрешится.
показати весь коментар
26.08.2021 16:42 Відповісти
Уже взорвалось возле аэропорта.
Скорее всего игил решил напомнить, что они там тоже есть в засаде.
Им выгодно столкнуть между собой талибов и всех остальных.
показати весь коментар
26.08.2021 17:07 Відповісти
только прочитал...хотел стереть на этой ветке (разместил подобное да более свежей...где уже произощло)
показати весь коментар
26.08.2021 17:09 Відповісти
Обезьяны Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 6345
показати весь коментар
26.08.2021 16:57 Відповісти
У талибов перекошенное сознание. Первым делом- женщин загнать под лавку,лишить всех прав и воможностей. А ведь каждого басурмана рожала женщина и почти у всех рождаются дочери. Нелюди.
показати весь коментар
26.08.2021 16:58 Відповісти
цілком справедливе зауваження: відношення до жінки як до собаки чи якоїсь речі - дикунство в принципі.
показати весь коментар
26.08.2021 20:20 Відповісти
Ну хоть разрешили на улицу выходить, демократы х..и)
показати весь коментар
26.08.2021 17:03 Відповісти
Скрипки будуть палити. А от чи будуть палити балалайки - це питання ...
показати весь коментар
26.08.2021 17:05 Відповісти
Так шо оце тєпєрь? І шансон ніззя будєт в такси послушать? Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 3872
показати весь коментар
26.08.2021 17:07 Відповісти
РЕЛИГИЯ - САМОЕ СТРАШНОЕ ЗЛО!
показати весь коментар
26.08.2021 17:09 Відповісти
Все преходяще, а музыка - вечна!
Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 1711
показати весь коментар
26.08.2021 17:15 Відповісти
Колискову теж дітям не можна співати? Якщо так, то зрозуміло чому таліби такі.
показати весь коментар
26.08.2021 17:31 Відповісти
Наступного разу як їхатиму в таксі на всяк випадок скажу що я з талібана
показати весь коментар
26.08.2021 17:35 Відповісти
а що - таксист навязує клієнту за його гроші свої музикальні смаки?
показати весь коментар
26.08.2021 20:22 Відповісти
Зараз об'єктивно поменше, але колись ситуація просто швах. Про маршрутки взагалі промовчу.
показати весь коментар
26.08.2021 20:28 Відповісти
Боже, какие дикари ..🙈🙈🙈и это в 2021 году, ничего не поменялось у них со времен динозавров, никакого прогресса. Страшно. Не понимаю, а что в Коране не написано как нужно относится к женщинам, матерям ,сестрам?
показати весь коментар
26.08.2021 19:51 Відповісти
Написано. І саме так як написано вони і ставляться до жінок. (у жінки немає душі, тобто це бездушний але живий предмет повсякденного вжитку).
показати весь коментар
26.08.2021 22:27 Відповісти
І яким треба бути дебілом, щоб в таке вірити.
Та й написати.
показати весь коментар
27.08.2021 05:29 Відповісти
В християнстві душу жінці католики "подарували лише в 13 столітті. Коли відбулась зміна ставлення візантійської (ортодоксальної) церкви до жінок мені невідомо. Вочевидь в різних ортодоксальних церквах (8 а тепер 12) це відбувалось в різний час.
показати весь коментар
27.08.2021 06:16 Відповісти
Я не знала про таке.
У жінки душа завжди була і є. Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 8838 Без чийогось =дарування=. Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 8838
показати весь коментар
28.08.2021 07:20 Відповісти
Для мене було дивним дізнатися що в Британії до кінця 20-х років минулого століття жінок не приймали на навчання в університети. На жаль всі великі світові релігії патріархальні і можливо тому людство дуже повільно рухається в сторону біархату.
показати весь коментар
28.08.2021 07:46 Відповісти
Я бы поступил наоборот...
показати весь коментар
26.08.2021 20:07 Відповісти
А вірші ?
показати весь коментар
26.08.2021 20:54 Відповісти
Чим більше я дізнаюсь про мусульман тим більше я не хочу ніяким чином з ними мати справу. Але особливо мене обурює їх ставлення до жінок у яких згідно Корану взагалі немає душі і вони нічим не відрізняються від мертвої матерії і тому це просто власність. Річ яку можна використовувати як заманеться власнику. Мусульмани це дикуни. Мабуть таке ставлення до мусульман у мене тому що маю дочок. Були б хлопці то, можливо, мені було б пофіг.
показати весь коментар
26.08.2021 22:24 Відповісти
Не було б.
Я не думаю, що це залежить від наявності сина / дочки.
Йдеться про загальну людяність. Для мене цінність людини, людського життя зовсім не пов*язана зі статтю.

Якби були сини, то Ви б переживали про їхнє сімейне життя і бажали їм добрих жінок.
І внучки ще, крім дочок, можуть бути. Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику - Цензор.НЕТ 9768
показати весь коментар
27.08.2021 05:32 Відповісти
 
 