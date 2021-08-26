Кабмин принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2022 году

26 августа на заседании правительства принято распоряжение о переносе рабочих дней в 2022 году с целью создания благоприятных условий для рационального использования рабочего времени и празднования праздничных дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с:



- понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

- понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.

Отмечается, что благодаря переносу будут созданы благоприятные условия для празднования праздников и отдыха в течение четырех дней подряд.

Решение Правительста не приведет к установлению рабочих дней в течение шести дней подряд, к нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшению фонда заработной платы и т.д. В то же время работники смогут заблаговременно планировать свой отдых.

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