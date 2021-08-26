Кабмин принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2022 году
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26 августа на заседании правительства принято распоряжение о переносе рабочих дней в 2022 году с целью создания благоприятных условий для рационального использования рабочего времени и празднования праздничных дней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с:
- понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
- понедельника 27 июня на субботу 2 июля.
Специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни будет определять Национальный банк Украины.
Отмечается, что благодаря переносу будут созданы благоприятные условия для празднования праздников и отдыха в течение четырех дней подряд.
Решение Правительста не приведет к установлению рабочих дней в течение шести дней подряд, к нарушению баланса рабочего времени в течение года, уменьшению фонда заработной платы и т.д. В то же время работники смогут заблаговременно планировать свой отдых.
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- Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск.
- Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение, и пойдешь в отпуск!
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо!
- Молодец! В отпуск!
Заходит второй:
- Давай рацпредложение…
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает!
- Молодец! В отпуск!
Заходит третий:
…
- Давай рацпредложение…
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит!
- Молодец! В отпуск!
Заходит четвертый:
…
- Давай рацпредложение…
- Не знаю.
- Ну-у-у-у… Так иди думай. Придумаешь приходи!
Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит «репу морщит».
И тут подходит к нему этот солдат. С этой хреновиной в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так, спрашивает у лейтенанта:
- Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?!
- Да-а…
- И рацпредложение не можете придумать?!
- Да-а…
- ФАРУ МНЕ НА ЛОБ, *****!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!