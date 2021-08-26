Кабмін прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 році

26 серпня на засіданні уряду прийнято розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 році з метою створення сприятливих умов для раціонального використання робочого часу та відзначення святкових днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Керівники підприємств, установ і організацій, в яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, зможуть перенести робочі дні з:

- понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

- понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні буде визначати Національний банк України.

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Зазначається, що завдяки перенесенню будуть створені сприятливі умови для святкування свят і відпочинку протягом чотирьох днів поспіль.

Рішення уряду не приведе до встановлення робочих днів протягом шести днів поспіль, до порушення балансу робочого часу протягом року, зменшенню фонду заробітної плати і т.д. У той же час працівники зможуть завчасно планувати свій відпочинок.