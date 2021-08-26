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Кабмін прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 році

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 році

26 серпня на засіданні уряду прийнято розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 році з метою створення сприятливих умов для раціонального використання робочого часу та відзначення святкових днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу  Мінекономіки.

Керівники підприємств, установ і організацій, в яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, зможуть перенести робочі дні з:

- понеділка 7 березня на суботу 12 березня;

- понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні буде визначати Національний банк України.

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Зазначається, що завдяки перенесенню будуть створені сприятливі умови для святкування свят і відпочинку протягом чотирьох днів поспіль.

Рішення уряду не приведе до встановлення робочих днів протягом шести днів поспіль, до порушення балансу робочого часу протягом року, зменшенню фонду заробітної плати і т.д. У той же час працівники зможуть завчасно планувати свій відпочинок.

Автор: Анастасія Потіха
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Ну на кой эти доп. праздники? Мы же не в Швейцарии или ОАЭ живём. Нам работать нужно, а не гулять. А потом видите ли экономика не растёт, алкоголизм процветает, люди не хотят работать и т. д. и т. п. Сами же и провоцируют "умными" решениями. По большому счёту ни кто в ваши перенесённые будни на субботы не работает. Кабмин принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2022 году - Цензор.НЕТ 4626
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26.08.2021 17:46 Відповісти
Военная часть… Курилка. Сидят 4 лейтенанта. Один предлагает идти к командиру части проситься в отпуск. Встали пошли. Заходит к командиру первый:
- Товарищи полковник, лейтенант Пупкин. Разрешите в отпуск.
- Да ты че! В отпуск, говоришь? Давай рацпредложение, и пойдешь в отпуск!
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой в одну сторону машет? Давайте ему вторую косу привяжем, пусть косит налево и направо!
- Молодец! В отпуск!
Заходит второй:
- Давай рацпредложение…
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет? Давайте ему к косе привяжем вилы, пусть сразу в кучки складывает!
- Молодец! В отпуск!
Заходит третий:

- Давай рацпредложение…
- Легко! Вон у Вас под окном солдат траву косит. Че он косой туда-сюда машет, траву в кучки складывает? Давайте к нему привяжем тележку, пусть сразу и отвозит!
- Молодец! В отпуск!
Заходит четвертый:

- Давай рацпредложение…
- Не знаю.
- Ну-у-у-у… Так иди думай. Придумаешь приходи!
Выходит лейтенант на крыльцо, закуривает нервно, стоит «репу морщит».
И тут подходит к нему этот солдат. С этой хреновиной в руках с привязанной тележкой, весь потный, обессиленный. И злобно так, спрашивает у лейтенанта:
- Чё, товарищ лейтенант, в отпуск хотите?!
- Да-а…
- И рацпредложение не можете придумать?!
- Да-а…
- ФАРУ МНЕ НА ЛОБ, *****!!! ФАРУ!!! ЧТОБЫ НОЧЬЮ КОСИЛ!!!
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26.08.2021 17:50 Відповісти
Предлагаете всем министрам фары к голове скотчем примотать, или таки всех министров к фонарям примотать верёвкой в районе шеи?
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26.08.2021 17:58 Відповісти
так працюй, це вихідні для халявщиків і дармоїдів, що на держ службі і в держ, комун установах працюють, а підприємці без вихідних
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27.08.2021 07:42 Відповісти
 
 