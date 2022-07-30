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Зеленский обсудил с эмиром Катара Аль Тани эвакуацию украинцев из Афганистана

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсудил с эмиром Катара Аль Тани эвакуацию украинцев из Афганистана

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

"Стороны обсудили возможность налаживания действенного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины и других государств с территории Афганистана.

Лидеры также рассмотрели вопросы привлечения катарских инвестиций в экономику Украины, в частности открытие совместных предприятий в аграрной и промышленной сферах и наращивание военно-технического сотрудничества", - отмечается в сообщении.

"Рассматриваю Катар как одного из главных партнеров в регионе Залива", - отметил Владимир Зеленский и предложил активизировать сотрудничество для достижения конкретных результатов.

Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и подчеркнул важность развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере, а также принял приглашение Президента посетить Украину с официальным визитом.

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Автор: Роман Свиридович
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Байден отказался поддержать оружием движение сопротивления Талибану, в Пандшере, которое возглавили Масуд-младший и вице-президент Афганистана Амрулла Салех.
Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заверил, что его бойцы не собираются прекращать сопротивление движению Талибан.
"Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается", - сказал он в интервью изданию Paris Match. "Не может быть и речи о том, чтобы сдаться", - добавил Масуд.
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26.08.2021 22:16 Ответить
Украина, весна 2014, Обама-Байден
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26.08.2021 22:20 Ответить
Реальный парадокс выходит.
Байден назвавший пуйла убийцей, оружия Украине не даёт.
Трамп, хоть и заигрывавший с пуйлом, дал таки оружие (хоть Джавелины) Украине.
(Обама вообще слизняк, вообще ничего Украине не дал Украине, во время агрессии пуйла в Украине)
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Ещё раз убедился в том, что нужно судить не по словам а по делам.
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26.08.2021 22:27 Ответить
А Вы будете этим оружием воевать, или сразу передадите его чеченцам?
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26.08.2021 22:44 Ответить
Или мне кажется,или так оно и есть,но сейчас большое количество "экспердов" на форуме пытаются и стараются очернить действия как Байдена,так и США.Дали оружие,не дали оружие...Кому давать то?20 лет готовили "новую армию Афганистана",а результат?Ноль сопротивления.Где гарантия,что отданное оружие не начнет стрелять во что угодно,кроме талибов?
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27.08.2021 14:41 Ответить
Крім ОВГЗ, які значною мірою знімають з ринку надлишок гривень, ніяких таких економічних новшеств, тим більше інвестицій з-за кордону не надходило. Та й куди інвестувати? В розмноження осликів чи ще в якусь халепу?
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26.08.2021 22:20 Ответить
Цей наркоша вже привозив інвестиції з різних оманів, катарів та інших еміратів. І де вони?
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26.08.2021 22:33 Ответить
А в Омане он только хотел пообщаться... И чем это закончилось?
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26.08.2021 22:43 Ответить
Дуже цікаво було б взнати про те, як розвиваються українсько-оманські та українсько-катарські відносини? Скільки було інвестовано капіталів в нашу економіку з боку цих патужних еканаміческих країн? А якщо таких інвестицій немає, то праві були ті, хто говорив, що Блазень туди тупо возив готівку каламойши, прикриваючи гешефт "розумними" словами..
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26.08.2021 23:26 Ответить
...а, скоро этот бин ладен приедет?
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27.08.2021 05:20 Ответить
 
 