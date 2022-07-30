Зеленский обсудил с эмиром Катара Аль Тани эвакуацию украинцев из Афганистана
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
"Стороны обсудили возможность налаживания действенного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины и других государств с территории Афганистана.
Лидеры также рассмотрели вопросы привлечения катарских инвестиций в экономику Украины, в частности открытие совместных предприятий в аграрной и промышленной сферах и наращивание военно-технического сотрудничества", - отмечается в сообщении.
"Рассматриваю Катар как одного из главных партнеров в регионе Залива", - отметил Владимир Зеленский и предложил активизировать сотрудничество для достижения конкретных результатов.
Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и подчеркнул важность развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере, а также принял приглашение Президента посетить Украину с официальным визитом.
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Лидер Фронта национального сопротивления Афганистана Ахмад Масуд заверил, что его бойцы не собираются прекращать сопротивление движению Талибан.
"Мы не собираемся прекращать бой. Здесь, в Панджшере, все только начинается", - сказал он в интервью изданию Paris Match. "Не может быть и речи о том, чтобы сдаться", - добавил Масуд.
Масуд раскритиковал власти США за то, что те отказались поддержать его, передав оружие. "Не могу забыть историческую ошибку тех, у кого еще восемь дней назад я просил оружие. Я получил отказ. А это оружие, артиллерия, вертолеты, танки американского производства теперь - в руках талибов", - отметил он.
Байден назвавший пуйла убийцей, оружия Украине не даёт.
Трамп, хоть и заигрывавший с пуйлом, дал таки оружие (хоть Джавелины) Украине.
(Обама вообще слизняк, вообще ничего Украине не дал Украине, во время агрессии пуйла в Украине)
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Ещё раз убедился в том, что нужно судить не по словам а по делам.