Зеленский обсудил с эмиром Катара Аль Тани эвакуацию украинцев из Афганистана

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Стороны обсудили возможность налаживания действенного сотрудничества с целью эвакуации граждан Украины и других государств с территории Афганистана.

Лидеры также рассмотрели вопросы привлечения катарских инвестиций в экономику Украины, в частности открытие совместных предприятий в аграрной и промышленной сферах и наращивание военно-технического сотрудничества", - отмечается в сообщении.

"Рассматриваю Катар как одного из главных партнеров в регионе Залива", - отметил Владимир Зеленский и предложил активизировать сотрудничество для достижения конкретных результатов.

Тамим бин Хамад Аль Тани поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости и подчеркнул важность развития двусторонних отношений, в частности в торгово-экономической сфере, а также принял приглашение Президента посетить Украину с официальным визитом.

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