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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Горбулин (66) Россия (91213)

Горбулин: РФ сегодня всего лишь больной и высокомерный обломок СССР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Горбулин: РФ сегодня всего лишь больной и высокомерный обломок СССР

Россия, навязывая концепцию "триединого народа", пытается оправдать собственное существование.

Об этом политик и ученый Владимир Горбулин пишет в статье для издания "Факты", сообщает Цензор.НЕТ.

Горбулин обращает внимание на то, что концепция "триединого народа" была сформулирована даже не в Советском Союзе, а до него - в Российской империи, к нарративам которой все чаще обращается современный Кремль.

"Нынешние руководители Российской Федерации отрицают само существование украинского государства и украинской нации всеми возможными и невозможными способами, включая концептуальные. По их убеждению, вопреки документированной истории, логике и здравому смыслу, украинцы (их язык, земля, культура, государственность) – это только проект Генерального штаба Австро-Венгерской империи. При этом вопрос, а как миллионы людей можно заставить веками разговаривать "искусственным" языком, будто бы придуманным шпионами Габсбургов и другими русофобами (например, господами-католиками и униатами из Речи Посполитой), просто игнорируется", - пишет Горбулин.

Читайте: У нас существуют все предпосылки для создания высокотехнологичных вооруженных сил - Горбулин

Он напоминает, что в современной внешней политике государства руководствуются своими интересами, а не устаревшими мифологемами. Если же противник пытается оспорить наше право на существование - надо не бежать в библиотеку за рукописями и пытаться оправдаться, а опереться на вооруженные силы и дипломатию.

"Московия генерирует пустоту, поглощает все вокруг, причем эта пустота только возрастает. Наполненность жизнью и наполненная жизнь – не для главарей Кремля и возглавляемого ими стада. Объединиться с русскими в "один народ" означает "умножиться на ноль", прыгнуть в пустоту, приобщиться к "агрессивному ничто", - считает Горбулин.

По его мнению, россияне не могут создать современную нацию, потому что постоянно скатываются на имперские пути. Вместо этого они пытаются втянуть другие народы в авантюрное противостояние с мощными государствами евроатлантического мира, заранее обреченное на поражение.

"Полноценно свою территориальную целостность украинское государство сможет восстановить только вместе с восстановлением территориальной целостности Грузии и Молдовы, а полностью гарантировать эту целостность сможет только после "перестройки" РФ, которая предусматривает освобождение ее коренных народов", - считает Горбулин.

Также читайте: Горбулин: Украине недостаточно Javelin, американские противоракетные комплексы Patriot были бы сегодня важнее

Он предполагает, что "гибридные войны" Московия вскоре может вести "против Новгородской, Уральской, Дальневосточной республик или, скажем, Татарстана, Башкортостана, Кавказского имамата".

Но при этом, по мнению Горбулина, остается высокой и вероятность полномасштабного российско-украинского вооруженного конфликта. "Оборонительная война против Российской Федерации будет крайне жестокой и кровавой, ведь для них это война на уничтожение украинских патриотов и уничтожение украинского государства", - считает он.

По мнению Горбулина, такой войны следует максимально избегать.

"Политические цели, которые должна достичь Украина, не являются узконациональными. И это надо четко артикулировать. Достижение таких целей возможно лишь в случае, если совместные усилия широкой коалиции миролюбивых стран мира будут направлены на принуждение Российской Федерации к миру и "перестройке" постсоветских международных отношений", - отмечает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освободить Донбасс мы могли до 25 августа 2014 года, если бы не прямое военное вторжение России, - Горбулин

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+51
Объединиться с русскими в "один народ" означает "умножиться на ноль", прыгнуть в пустоту, приобщиться к "агрессивному ничто"
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26.08.2021 22:40
+43
Точно сказано)
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26.08.2021 22:21
+32
Про українську мову і генштаб - одна із найтупіших вигадок кацапів. Ну якщо села навіть на Сході і Півдні переважно українськомовні, якщо всі народні пісні чи приказки - українською, то який нафіг генштаб??
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26.08.2021 22:34
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Точно сказано)
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26.08.2021 22:21 Ответить
Широкине - це квінтесенція того, що несе «русский мир» (фото, відео)
https://tverezo.info/post/142517
Горбулин: РФ сегодня всего лишь больной и высокомерный обломок СССР - Цензор.НЕТ 7064
Горбулин: РФ сегодня всего лишь больной и высокомерный обломок СССР - Цензор.НЕТ 3615
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26.08.2021 22:37 Ответить
Объединиться с русскими в "один народ" означает "умножиться на ноль", прыгнуть в пустоту, приобщиться к "агрессивному ничто"
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26.08.2021 22:40 Ответить
Наступний, 2014-й, обіцяє стати моментом істини, коли кожен, хто претендує на якусь змістовну роль в українському житті, має визначитися зі своєю позицією, і не тільки на словах, а й на ділі. За великим рахунком, скоро стане ясно, хто - голий король, а хто - стійкий олов'яний солдатик.
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26.08.2021 23:41 Ответить
А до чього це
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27.08.2021 00:00 Ответить
Ну что ж,пусть понтуются.Гордость обедающая с тщеславием,ужинает с нищетой
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26.08.2021 22:22 Ответить
Чё блеешь козломордый?
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
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26.08.2021 22:29 Ответить
Лізе через кущі грізлі. Лізе-лізе, коли на дорозі йому горобець. Грізлі: "Ти хто?" Горобець: "Я - орел". - А чого такий маленький? - А я від кОвіда часто вакцинувався.
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26.08.2021 22:32 Ответить
ну реально - тупо...
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26.08.2021 22:39 Ответить
тупо для тупих
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26.08.2021 22:40 Ответить
Миклухо-Маклай (насправді українською - Миклуха-Махлай), як антрополог , дав-би тобі оцінку: "Двонога істота, що володіє зачатками мови, при майже відсутньому інтелекті…" Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР - Цензор.НЕТ 8857
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27.08.2021 06:56 Ответить
Про українську мову і генштаб - одна із найтупіших вигадок кацапів. Ну якщо села навіть на Сході і Півдні переважно українськомовні, якщо всі народні пісні чи приказки - українською, то який нафіг генштаб??
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26.08.2021 22:34 Ответить
Про українську мову і генштаб - велика збірка історичних фактів (спростування кремлемаячні)

https://www.youtube.com/watch?v=GGTsuc0yHAo Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР - Цензор.НЕТ 319
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27.08.2021 01:43 Ответить
КУбань після третьої чарки співає українські пісні - генетична пам"ять прокидається! Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР - Цензор.НЕТ 5182
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27.08.2021 10:33 Ответить
Да и Воронежская область не отстаёт. Сам еще при совке видел. Офигел. Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР - Цензор.НЕТ 4706
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27.08.2021 10:50 Ответить
Он большой это осколок, и направлен против нас. А с другой стороны тезис про один народ очень крепко подпитывается самими украинцами. Их не устроила "мова, віра, армія". Но их вполне устроило "какая разница". Устроило то, что зеленые выродки опустили хор Веревки до квартальных проституток в вышиванках. Ни один народ не позволит себе такой мерзости по отношению к самому себе. Корень проблем в самих украинцах, внутри есть серьезнейшая проблема самоидентификации. Как следствие получили совершенно правильное определение от Ющенко - квази нация. Внешние гниды на фоне этого не выглядят так страшно.
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26.08.2021 22:35 Ответить
>Их не устроила "мова, віра, армія"
Потому что это - туповатый лозунг для глупых слоев населения. Нормальный лозунг звучит так - "законность, уровень жизни". А когда вам 30 лет скармливают всякие духовные ценности типа языка, веры и национальной одежды, в то время, как все материальные ценности забирают себе, и вы это хаваете, то не думайте, что вас кто-то будет уважать или принимать за равного. Только прагматизм спасет Украину.
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26.08.2021 22:44 Ответить
Одно - следствие другого. А прагматизм…Коломойский - очень прагматичный человек. Только Украину это не спасёт, а убьёт.
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26.08.2021 22:47 Ответить
Вот Коломойский - прагматичный человек, а обычный украинец - наивный. Отсюда все проблемы. Поэтому пока там у Коломойского/Порошенка пилят бабло и особо не парятся, обычный украинец страдает в нищете, но зато с Идеей. Хотя я думаю, что он бы предпочел жить в более эгалитарном обществе, как в Норвегии или Швейцарии, и даже без Идеи (хотя в Норвегии и Швейцарии тоже есть патриотическая Идея, и она там намного более естественна, чем у нас).
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26.08.2021 22:53 Ответить
Так и американец с идеей, и француз, и немец, и еврей. У любого народа есть идея, это то, что не позволяет народу стать квази... Это не просто важно, это критично важно. Потому и в Норвегию хочется со Швецией. Ну и как пример - наш клоун, существо без идеи, неопределенной веры и национальности. Почти идеал. И что страна получила в результате? Тотальный завал, а воровать стали на порядки больше. А народ в качестве бонуса рост цен, который будет ещё больше. Все упирается в идею, на самом деле. Это база, которой пока у нас по факту нет.
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26.08.2021 23:02 Ответить
Вот прагматизм и был доминирующей национальной интеллектуальной/политической идеей США до окончания Второй Мировой войны ("Deweyan 'New Deal' era" согласно стэнфордской энциклопедии философии), в эпоху становления США как сверхдержавы. Идея же "побираться, защищая олигархов, но в вышиванке и с Томосом", как по мне, никуда не годится.
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26.08.2021 23:23 Ответить
У нас не получится скопировать этот прагматизм в стопроцентном объеме. Культура, история, традиции, их отсутствие помешают этому. Мне важен Томос и вышиванка, но это не противоречит прагматизму, я не против прагматизма. Считать нужно уметь и понимать, где твоя выгода. Но то что мы получили сейчас, это не прагматизм, а тупой грабеж и издевательство над здравым смыслом.
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26.08.2021 23:32 Ответить
Дайте свое прагматичное определение патриотизма, например.
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26.08.2021 23:46 Ответить
Тут вопрос сложный. Все ведь зависит от того, что делаешь. Например - не брехло. Для дворника это сойдёт, для президента нет. Общим может быть - не вор и делаешь то, что нужно стране и окружающим. Может быть ещё какие-то определения, но уже поздновато для поиска определений.
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26.08.2021 23:52 Ответить
Смотрите, самое прекрасное прагматичное определение патриотизма я встречал у английского историка Эдварда Гиббона, причем применял он его к древним римлянам, то есть фактически это одно из первоначальных значений этого понятия:

"Та общественная добродетель, которая у древних называлась патриотизмом, имеет своим источником глубокое убеждение, что наши собственные интересы тесно связаны с сохранением и процветанием той свободной системы правления, в которой мы сами участвуем. Такое сознание сделало легионы Римской республики почти непобедимыми; но оно не могло иметь большого влияния на наемных слуг деспотических государей, а потому оказалось необходимым восполнить недостаток этих мотивов другими мотивами совершенно иного характера, но не менее сильными - чувством чести и религией."

Жирным я выделил ключевые слова. По сути, патриотизм - это лояльность к государству, которое защищает ваши интересы. Если государство человека всячески унижает и попирает его права, нарушает социальный договор и материально превозносит какие-то (коррумпированные) слои населения - какой же тут может быть патриотизм? Английский философ и один из основателей либерализма Джон Локк когда-то даже постулировал, что если государство попирает ваши права и свободы, вы должны сделать все, чтобы разрушить такое государство. И постулировал он это в те времена, когда у нас происходило окончательно закрепощение крестьян (Соборное уложение 1649 года и т.д.).

Эти идеи в свое время застали меня крепко задуматься и многое переосмыслить. Так что не только патриотизм, но и самообразование в политической и экономической теории (раз государство этим заниматься не собирается) спасут Украину, благо сейчас есть полно аудиокниг, которые можно мимоходом слушать и проникаться идеями. Но это уже мои фантазии, народ-то у нас не так уж и любит учиться.
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27.08.2021 00:12 Ответить
>Так что не только патриотизм
Должно быть "Так что не только прагматизм", но видимо, уже поздно, чтобы не допускать таких ошибок. Надо идти спать.
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27.08.2021 00:22 Ответить
"...свободной системы правления, в которой мы сами участвуем. Такое сознание сделало легионы Римской республики почти непобедимыми"

Рим был империей, в которой процветало рабство, которая поработила многие народы. Итог - Рим пал от рук "варваров". Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР - Цензор.НЕТ 1128
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27.08.2021 01:49 Ответить
Рим став імперією після Юлія Цезаря, при його небоже Октавіані (Август).
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27.08.2021 06:48 Ответить
Патріоти́зм (грец. πατριώτης - співвітчизник, грец. πατρίς та лат. patria - батьківщина) - громадянське почуття, змістом якого є любов до Батьківщини і готовність пожертвувати своїми інтересами заради неї, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, особливе емоційне переживання своєї приналежності до країни і свого громадянства, мови, історії, традицій, готовність діяти в інтересах вітчизни та постати на її захист у разі необхідності[1]
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27.08.2021 01:51 Ответить
На жаль це визначення слова патріотизм для зебілів пусте, бо там немає слів холодильник, дешевий газ, томос на хліб не намажеш.
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27.08.2021 07:33 Ответить
Ура-патриотичные высказывания о холодильнике и дешевом газе из Германии - самая прекрасная вещь, которую я видел на цензоре. Всячески вас поддерживаю.
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27.08.2021 11:56 Ответить
Очень удобное определение с точки зрения государства и властьимущих: пусть обычный люд терпит нужду ради Родины, пока мы и наши дети будем проживать прекрасную жизнь, учиться в Лондоне и кататься на яхте летом по Днепру. И судя по количеству лайков, я даже начинаю понимать, почему мы - одна из самых бедных стран Европы с самым высоким уровнем коррупции. Народ нашим коррумпированным чинушам достался тот.
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27.08.2021 11:53 Ответить
А кто сказал, что наличие чувства патриотизма исключает или как то ограничивает рациональное мьішление в том числе на вьіборах? Почему немцьі, американцьі, французьі могут сохранять свою национально-культурную идентичность в пределах своего государства и обеспечивать при єтом достаток себе и помогать другим, не вьібирая между холодильником и патриотизмом, а украинцьі нет? Так что одно другому не мешает.
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27.08.2021 13:32 Ответить
Подождите, вы выбрали холодильник, но заливаете мне про патриотизм. Немцы тоже в свое время выбрали холодильник, и Аденауэру памятник поставили не потому, что он говорил "а давайте ходить в ледерхозе, говорить по-немецки и славить католическую церковь", а потому что сотворил немецкое экономическое чудо. Поэтому не надо тут лицемерить.
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27.08.2021 13:59 Ответить
Я вьібрал "холодильник" потому что большинство избирателей в Украине єто неадекватьі, при которьіх не будет ни холодильника ни патриотизма. Патриотизм означает любовь к родине, не зависимо от места проживания. В цивилизованньіх странах у людей получается обеспечить и то и другое, в Украине нет ни того ни другого.
"Отцом" єкономического чуда считается Людвиг Єрхард, и да немцьі говорили по немецки, носили ледерхозе и посещали католическую церковь до, во время и после єкономического чуда, и им не нужно бьіло говорить єто делать, т.к. немецкая нация состоялась уже за столетия до того и все вами перечисленное является неотемлимьіми єлементами немецкой культурьі.
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27.08.2021 15:03 Ответить
Стадо - внушаемо до нельзя. СМИ, ТВ, Говорящие головы, слухи, агенты влияния, главы силовых и бюджетных организаций по всем уровням, криминалитет и спорт - должны просто дуть в одну дудку - и все - стаду уже "какая разница"
А вот как это предотвратить, купировать последствия и перенастроить?
Точно не в белых перчатках... Но вполне возможно за 10 лет
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26.08.2021 22:44 Ответить
Надо научить народ быть не внушаемым. Для этого необходимо в подробностях, но в доступной форме, объяснить народу методы манипуляций этими уродами. Например надо объяснять, что почти все журналисты, политологи, аналитики, блоггеры и т.п. не пытаются просветить зрителя, а стараются обманывать людей. Они являются ячейками олигархической системы, прислуживающие ей. Они среди правды, но очень второстепенной (которую они говорят для привлечения доверия) они могут вставлять коротко, но очень важную брехню, которую народ хавает. И т.п. Технологии управления сознанием человека и масс. На нас это прокатывается очень масштабно. Кроме того должна быть альтернативная, правильная информация. Ее нет. "Социологи, публикующие придуманные опросы, в расчете, что избиратели будут выбирать из придуманных ими "лидеров". Да и много другого. Все это ячнйки олигархической системы, они в олигархов на проплате.
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27.08.2021 00:53 Ответить
Для начала хватит ввести предмет - Логика, прямо с первого класса...
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27.08.2021 01:44 Ответить
Логика - это инструмент, который просто помогает из одних утверждений выводить другие. Для того, чтобы ею пользоваться, должен быть фундамент из каких-то базовых знаний. Такими базовыми знаниями в нашем обществе могут быть практическая философия (этика, политическая теория, теория принятия решений, теория государства) и макроэкономика/социология. Поэтому с первого класса надо вводить не логику, а "обществоведение", которое бы объединяло вышеуказанные предметы. Тогда, к классу 9ому, когда вводится предмет права, ученик уже будет понимать, зачем ему это право нужно.
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27.08.2021 14:30 Ответить
Кроме того всем кто способен, следует продумывать какие необходимы стратегические изменения в стране, для уничтожения диктатуры олигархии. И распространять где только можно. И навязывать это политикам.
Например, я уже здесь не раз говорил, что у нас выборы президента совсем не демократические, а олигархичнские. Отсюда у нас олигархия. Ставленники олигархов, законно скупают места в бюллетенях кандидатов в президенты и народ из них "выбирает". И при этом пропаганда цинично врет, что у нас демократические выборы. Такого нигде в мире нет. Нам необходимо перейти на аналог демократической польской системы выборов.
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27.08.2021 01:05 Ответить
Да ладно, даже великий русский историк Ключевский В. О. сто лет назад в своем "Курсе русской истории" (лекция 17) писал, что говор Киевской Руси ближе к современному украинскому, а "Таким образом, говоры великорусского наречия сложились путём постепенной порчи первоначального русского говора." и "Зато московское наречие, усвоенное образованным русским обществом как образцовое, некоторыми чертами ещё далее отступило от говора древней Киевской Руси: гаварить по-масковски значит едва ли ещё не более нарушать правила древнерусской фонетики, чем нарушает их владимирец или ярославец. Московский говор - сравнительно позднейший, хотя его признаки появляются в памятниках довольно рано, в первой половине XIV в., в одно время с первыми политическими успехами Москвы.".

Поэтому цитировать что-то там про Австрийский штаб - это уподобляться безграмотным российским фрикам.
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26.08.2021 22:35 Ответить
Огромная масса украинцев, включая запорожских козаков, была переселена с территории Украины в 18-ом веке по приказу правительства Российской империи на Кубань. Таким образом, около миллиона украинцев были переселены на территорию новой кавказской губернии в 1772-1785 гг, когда Генштаб Австрии попросту не существовало в природе и этот пресловутый "генштаб" ещё не успел "придумать украинский язык".

Однако, кубанские украинцы, уехавшие за тысячу км от Украины ещё ДО "изобретения" австрийской разведкой украинского языка, в течение 200 лет вплоть до начала 1980-х гг говорили по-украински, а в сельской местности старики и сейчас говорят на сельском варианте украинского языка.
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26.08.2021 23:19 Ответить
Нинішні кремляді бояться самого слова "історія"! Їхній "рускості" всього 300 років цими днями буде, а до того вони були ніким і звали їх ніяк... І тільки після проголошення Петром І у 1721 році так званої Російської Імперії почалася історія рососії... Але початок був той ще! Для складання історії "Гасударства Расєйского" були куплені "науковці" з Європи... Штин тих науковців зрозумілий тільки по тому, що окрім праці про "Росію" вони нічим більш і не відомі...
Крадіжки історії та винаходів, фальсифікація подій, винайдення тероризму, знищення власного народу для збереження влади... Ставте будь-який рік в історії кремлядів після 1721 року і все те буде там (окрім тероризму, який був випробуваний "народовольцями" на чолі з одним із Ульянових (Сашком, здається) наприкінці 19-го сторіччя.
І хто ж подумає, що вони встигли змінитися?
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26.08.2021 22:38 Ответить
Не "цими днями", а 2 листопада!!! Мені цікаво одне - як вони (якщо захочуть відсвяткувать), назвуть це торжество? Точно не "День наименования (назначения) "русскава народа") Мабуть - "День создания Рассийскай империи" Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР - Цензор.НЕТ 8181
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27.08.2021 07:08 Ответить
Горбулин: РФ сегодня всего лишь больной и высокомерный обломок СССР - Цензор.НЕТ 748
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26.08.2021 22:40 Ответить
неправда! Не хворий уламок, а ГНИЛИЙ ТРУП, який з 2008-ого почав пускати свої гнилі, трупні відходи на сусідні країни.
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26.08.2021 22:58 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.08.2021 23:05 Ответить
Антон Санченко
22 грудня 2013 р. ·

Щоразу, коли Росія намагалася проковтнути Україну, в неї ставалися кольки й нетравлення шлунка. Ну ось була собі нормальна східна деспотія, де карбували монету арабською вяззю, нею ж прикрашали парадні обладунки царів, жіноцтво тримали в гаремах, які називали теремами, і навіть релігія була непойми християнство чи іслам за деякими свідченнями. Кріпосні пейзани ж взагалі ще були язичниками угро-фінами, які в носі мали усі ці ваші теологічні і філологічні тонкощі.

Поласували Україною - що в результаті? Ніконіанська реформа, запровадження "правильного" християнства, навчання граматиці слов'янської мови та арифметиці за українськими підручниками - обрусіння Росії, розкол в церкві, європейський вектор розвитку - повний капець Московії, аж до зміни назви на Росію, і якщо трохи далі продовжити - Указ про вольності дворянства (нечувано для Сходу) а там і скасування кріпаччини.
Пропустимо наслідки "заглоту" РСФСРом УНР, але мені здається, що наслідком цього стало збочення від комуністичних ідеалів і НЕП, бо інакше українське селянство здолати і отримати хліб було неможливо. (За що й поплатилися Голодомором)
Після війни приєднання Західної України і потрапляння в табори великої кількості упівців призвели до низки табірних повстань і фактично знищило систему Гулагу. Хрущов нічого не вирішував, він очолив.
Про результати правління імперією наших делегатів-запроданців, починаючи з Розумовського і закінчуючи Брежнєвим, і наслідки цього, треба писати окремо. Росіяни он досі Хрущову приєднання Криму до України згадують.
Зараз, схоже, знову на якийсь аншлюс вони сподіваються.
Не думаю, що вони усвідомлюють усі наслідки таких сподівань. Це ж оті ваші "ліберасти", яким навіть разом зібратися на площі не вільно, тепер точно переможуть. Ми орендуємо їм Майдан.
А взагалі в мене таке враження, що всі ці святовіттівські дьоргання Раші походять від того, що в російській армії просто закінчилися прапорщики-українці. А на своїх жодних надій нема.
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26.08.2021 23:12 Ответить
Так і є, паРаша коли ковтає нові території зазнає розвитку бо це насампепед свіжі кров та мізки, не затюкані скрєпною величчю. А от території, які ковтає паРаша, перетворюються на помийку.
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27.08.2021 07:49 Ответить
Это да. Помню, где-то в начале 2000-х, какой-то российский генерал жаловался, что после развала СССР, когда отвалились все республики и рашка осталась одна, качество и эффективность российской армии упала в разы. В частности он жаловался, что не хватает толковых кадров с Украины. Я только тогда понял, почему россияне в 90-х так бездарно воевали в Чечне, хотя перед этим был огромный накопленный опыт ведения войны в Афганистане.
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27.08.2021 09:13 Ответить
Член цк КПСС дурь не скажет
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26.08.2021 23:48 Ответить
Pardon. ЦК Компартии Украины
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26.08.2021 23:50 Ответить
.... слова верные, как и верно то что нам с этим еще жить и жить. Вернее именно нам нужно самим заботиться о не просто выживании, а и броске вперёд...но с этим пока не получаеться, ибо ситуёвина как у той собаки, густо усееной блохами народа, жрущими всё подряд вокруг. Только сбросив паразитов и выкулопав глистов страна может надеяться на выживание, но пока гниды ведут со счётом 1:0
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27.08.2021 07:35 Ответить
Т н россиян НИКОГДА не было и НИКОГДА уже не будет.
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27.08.2021 08:05 Ответить
Осколок большой,получился.самый большой в мире!
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27.08.2021 08:24 Ответить
Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР - Цензор.НЕТ 7875
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27.08.2021 08:28 Ответить
Горбулин инженер Южмаша вытащенный в Киев Кучмой. Никогда ничего умного не сделал, никаких великих дел за ним не отслеживается, но пафоса на цыганский табор хватит. По просту говоря он - "сегодня всего лишь старый, больной и высокомерный обломок СССР"
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27.08.2021 08:37 Ответить
Но про росию он все верно пишет.
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27.08.2021 09:54 Ответить
В кажній імперії є імперська нація, яка є носієм імперських амбіцій. Також імперська нація намагається поглинути інші нації, фактично знищення мови, культури, історії, традицій.
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27.08.2021 10:01 Ответить
Я бы добавил,що больной с фантомными болями.По сути москва-это кабина старого космолёта,пилотировать который могли все.Его пилотировали монголы татары, немцы в лице Катьки,грузины в лице Сталина,украинцы в лице Хрущова,Брежнева.Без команд пилотов космолёт просто ничто.К тому же космолёт вже отлетал своё и место ему на свалке истории.Як вариант Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР - Цензор.НЕТ 8741
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27.08.2021 10:32 Ответить
Точно, и когда за штурвал уселся чистокровный русский (Меченый), то аппарат потерпел крушение .
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27.08.2021 11:26 Ответить
Именно.А сегодня им управляет банда тех о ком писал Бунин "Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное кровавое быдло, захватившее власть в России и что будет с моей страной через два-три поколения"Безпринципные потомки Шариковых,пробующие вести космолёт на таран с НАТО в надежде,що Запад моргнёт.Закончится тем,шо космолёт будет сажать сборная команда Западных пилотов временных адмистраций из НАТО Горбулін: РФ сьогодні всього лише хворий і зарозумілий уламок СРСР - Цензор.НЕТ 5472
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27.08.2021 11:43 Ответить
Пану Горбуліну велика подяка.
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27.08.2021 11:03 Ответить
Слушайся аксакала, зелёный дурачок.
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28.08.2021 18:55 Ответить
 
 