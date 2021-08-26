Первая смерть от штамма коронавируса "Дельта" зафиксирована в Черновицкой области
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В Черновицкой области умер 66-летний пациент, у которого диагностировали штамм "Дельта". Это первая смерть от индийского варианта коронавируса в регионе. Известно, что мужчина был не вакцинирован от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Zaxid.net.
Как рассказала изданию главный санитарный врач области Наталья Гопко, положительный анализ на определение штамма коронавируса скончавшегося пациента находился среди 72 образцов, из которых в 54 подтвердился варианты "Дельта".
"Можно предположить, что это был не первый умерший от штамма "Дельта", но первый, который попал в поле зрения медиков", - уточнила она.
По ее словам, среди всех выявленных случаев штамма "Дельта" нет ни одного, кто вакцинировался от коронавируса.
На сегодняшний день, отмечает издание, в Черновицкой области около 20 человек со штаммом "Дельта" находятся в стационарах. Около четверти выявленных случаев - это дети. Самому молодому пациенту один год, а старшему - 88 лет.
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Они же сами раскрутили этот бизнес - но почему заднюю дают?! Не знаете !? а я знаю !!! Потому что после 3 дозы начнется повальный мор вакцинируемых!!! ..и те кто не прививался - уже и не привьются, а кто раз или два раза - соскочат..А им нужно чтобы все люди привились хотя бы по разу..два...
Оригинал новости ИноТВ: https://russian.rt.com/inotv/2021-08-15/Bloomberg-trudno-ili-dazhe-nevozmozhno
Предположение - царица доказательств!
25.08.21 22:30 На Буковине у умершего пациента подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, он не был привит