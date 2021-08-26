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Первая смерть от штамма коронавируса "Дельта" зафиксирована в Черновицкой области

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Первая смерть от штамма коронавируса

В Черновицкой области умер 66-летний пациент, у которого диагностировали штамм "Дельта". Это первая смерть от индийского варианта коронавируса в регионе. Известно, что мужчина был не вакцинирован от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет  Zaxid.net.

Как рассказала изданию главный санитарный врач области Наталья Гопко, положительный анализ на определение штамма коронавируса скончавшегося пациента находился среди 72 образцов, из которых в 54 подтвердился варианты "Дельта".

"Можно предположить, что это был не первый умерший от штамма "Дельта", но первый, который попал в поле зрения медиков", - уточнила она.

По ее словам, среди всех выявленных случаев штамма "Дельта" нет ни одного, кто вакцинировался от коронавируса.

На сегодняшний день, отмечает издание, в Черновицкой области около 20 человек со штаммом "Дельта" находятся в стационарах. Около четверти выявленных случаев - это дети. Самому молодому пациенту один год, а старшему - 88 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В шести областях наибольший риск распространения COVID-19. Критическим регионом является Буковина, - KSE

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Хе-хе. Снова пустой трёп кацапского тролля без ссылки на сайт фейков, чтоб сразу не спалили Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5354
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27.08.2021 00:03
+4
Интересно, подразумевается «конец игры»? И на какой по счёту вакцине? Премьер-министр Израиля говорит, что дважды вакцинированные находятся в зоне риска, и призывает всех срочно сделать третью прививку . По его словам, наиболее уязвимыми теперь являются привитые двумя дозами !!!, которые ошибочно думают "будто они защищены". Поэтому им срочно требуется третья доза, а пока они её не получили, им следует остерегаться "пуще прежнего".!!! (с)
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27.08.2021 00:05
+4
Хе-хе. И снова пустой трёп кацапского тролля без ссылки на сайт фейков, чтоб сразу не спалили Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 9763
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27.08.2021 00:08
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Первая смерть от штамма коронавируса "Дельта" зафиксирована в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 5835
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26.08.2021 23:55 Ответить
да да..с пенсионного фонда..а то совсем оборзели
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27.08.2021 00:07 Ответить
Кстати, данные о пользе и безопасности бустерной прививки (ревакцинации) против COVID-19 «неубедительны», считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.(с)

Они же сами раскрутили этот бизнес - но почему заднюю дают?! Не знаете !? а я знаю !!! Потому что после 3 дозы начнется повальный мор вакцинируемых!!! ..и те кто не прививался - уже и не привьются, а кто раз или два раза - соскочат..А им нужно чтобы все люди привились хотя бы по разу..два...
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27.08.2021 00:00 Ответить
Хе-хе. Снова пустой трёп кацапского тролля без ссылки на сайт фейков, чтоб сразу не спалили Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5354
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27.08.2021 00:03 Ответить
А ну скинь пруф на свои в#серы - чиста поржать Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 1207
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27.08.2021 00:09 Ответить
ты случайно не Игорь Морозов?
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27.08.2021 01:24 Ответить
Интересно, подразумевается «конец игры»? И на какой по счёту вакцине? Премьер-министр Израиля говорит, что дважды вакцинированные находятся в зоне риска, и призывает всех срочно сделать третью прививку . По его словам, наиболее уязвимыми теперь являются привитые двумя дозами !!!, которые ошибочно думают "будто они защищены". Поэтому им срочно требуется третья доза, а пока они её не получили, им следует остерегаться "пуще прежнего".!!! (с)
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27.08.2021 00:05 Ответить
Хе-хе. И снова пустой трёп кацапского тролля без ссылки на сайт фейков, чтоб сразу не спалили Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 9763
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27.08.2021 00:08 Ответить
Нафтали Бенет знает о том что он такое сказал? или для него это информация будет неожиданностью
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27.08.2021 01:22 Ответить
да вам ведь пох.. у вас все хфейк !!! не ведись - колись, с твоим приятелем что пишет выше тебя!!!
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27.08.2021 01:25 Ответить
Это у тебя фейк, и ты его таскаешь по Цензору, сцикливо не давая линк на сайт-фейкомёт с кацапским доменом Першу смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 3181
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27.08.2021 08:53 Ответить
А что, разве в Израиле на вымерли все, поголовно, от осложнений первых двух прививок? Странно, я то думал, что там уже пустая территория.
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27.08.2021 10:21 Ответить
Я вже місяць перебуваю на горі біля Путили Чернівецької області, але спокійний після прочитання цього повідомлення, бо вакцинований Астразенекою. Правда тут у Путилі носіння маски (у магазинах чи установах) вважається ознакою поганого тону... Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 4381
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27.08.2021 00:09 Ответить
а також в Одесі, Миколаєві та всіх курортних містечках ХО МО ОО
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27.08.2021 00:10 Ответить
И при этом пики по заболеваемости отнюдь не в Одессе, Николаеве и "всех курортніх городках")))
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27.08.2021 09:55 Ответить
Без масок в магазинах - говорит о плохой работе нового главного сан врача , нового министра и плохой пропаганде
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27.08.2021 00:14 Ответить
а ты попробуй блогеров успокоить, которые врачами заделались, неожиданно за час до сьемки своего видео переобучились на медиков
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27.08.2021 01:20 Ответить
И снова нет линка, бо это очередная кацапская помойка Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5571
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27.08.2021 00:12 Ответить
russia today.
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27.08.2021 00:27 Ответить
Вас не учили, шо говнопропаганду из "russia today" тут порядочные люди не постят? Сами удалите?

Оригинал новости ИноТВ: https://russian.rt.com/inotv/2021-08-15/Bloomberg-trudno-ili-dazhe-nevozmozhno
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27.08.2021 00:27 Ответить
"Можно предположить...")))
Предположение - царица доказательств!
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27.08.2021 00:12 Ответить
Такие вот данные приводятся в отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованном во вторник, 24 августа - "В сравнении группы полностью привитых с группой переболевших выяснилось, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом в 13 раз выше, а риск заболеть с симптомами - в 27 раз выше."
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27.08.2021 01:10 Ответить
то есть лож такая выгодная? чем же для вас?
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27.08.2021 01:18 Ответить
Так где ссылки? Почему ты не даешь линки на эти кацапские помойки, откуда ты питаешься "информацией"? Першу смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5709
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27.08.2021 08:54 Ответить
К сожалению ковид19 в виде штампа дельта, является смертельным для пожилых людей, ни какие лекарства не спасают, даже если на раннем этапе было выявлено заражение. Вакцина сделанная вовремя действительно помогает избежать смерти, тяжело, но все же все обойдется. Вопрос в том, что старики не делают вакцину, а их дети вопят об опасности вакцины и настроены агрессивно. Люди не будьте дураками, сделайте подлянку пенсионному фонду, что бы ваши родители жили еще много лет.
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27.08.2021 01:16 Ответить
Дублювання:
25.08.21 22:30 На Буковине у умершего пациента подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, он не был привит
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27.08.2021 01:18 Ответить
скажу вам честно, эта дельта для пожилых просто писец и это факт.
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27.08.2021 01:25 Ответить
От чего умер не говорят но потом у умершего нашли дельту.
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27.08.2021 04:16 Ответить
 
 