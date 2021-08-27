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Першу смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Першу смерть від штаму коронавірусу

У Чернівецькій області помер 66-річний пацієнт, у якого діагностували штам "Дельта". Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу в регіоні. Відомо, що чоловік не був вакцинований від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Zaxid.net.

Як розповіла виданню головний санітарний лікар області Наталія Гопко, позитивний аналіз на визначення штаму коронавірусу померлого пацієнта був серед 72 зразків, з яких у 54 підтвердився варіант "Дельта".

"Можна припустити, що це був не перший померлий від штаму "Дельта", але перший, який потрапив у поле зору медиків", - уточнила вона.

За її словами, серед усіх виявлених випадків штаму "Дельта" немає жодного, хто вакцинувався від коронавірусу.

На сьогодні, відзначає видання, в Чернівецькій області близько 20 осіб зі штамом "Дельта" перебувають у стаціонарах. Близько чверті виявлених випадків - це діти. Наймолодшому пацієнту один рік, а найстаршому - 88 років.

Читайте також: У шести областях найбільший ризик поширення COVID-19. Критичним регіоном є Буковина, - KSE
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Топ коментарі
+4
Хе-хе. Снова пустой трёп кацапского тролля без ссылки на сайт фейков, чтоб сразу не спалили Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5354
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27.08.2021 00:03
+4
Интересно, подразумевается «конец игры»? И на какой по счёту вакцине? Премьер-министр Израиля говорит, что дважды вакцинированные находятся в зоне риска, и призывает всех срочно сделать третью прививку . По его словам, наиболее уязвимыми теперь являются привитые двумя дозами !!!, которые ошибочно думают "будто они защищены". Поэтому им срочно требуется третья доза, а пока они её не получили, им следует остерегаться "пуще прежнего".!!! (с)
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27.08.2021 00:05
+4
Хе-хе. И снова пустой трёп кацапского тролля без ссылки на сайт фейков, чтоб сразу не спалили Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 9763
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27.08.2021 00:08
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Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни в коем случае! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Первая смерть от штамма коронавируса "Дельта" зафиксирована в Черновицкой области - Цензор.НЕТ 5835
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26.08.2021 23:55 Відповісти
да да..с пенсионного фонда..а то совсем оборзели
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27.08.2021 00:07 Відповісти
Кстати, данные о пользе и безопасности бустерной прививки (ревакцинации) против COVID-19 «неубедительны», считает генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.(с)

Они же сами раскрутили этот бизнес - но почему заднюю дают?! Не знаете !? а я знаю !!! Потому что после 3 дозы начнется повальный мор вакцинируемых!!! ..и те кто не прививался - уже и не привьются, а кто раз или два раза - соскочат..А им нужно чтобы все люди привились хотя бы по разу..два...
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27.08.2021 00:00 Відповісти
Хе-хе. Снова пустой трёп кацапского тролля без ссылки на сайт фейков, чтоб сразу не спалили Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5354
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27.08.2021 00:03 Відповісти
А ну скинь пруф на свои в#серы - чиста поржать Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 1207
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27.08.2021 00:09 Відповісти
ты случайно не Игорь Морозов?
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27.08.2021 01:24 Відповісти
Интересно, подразумевается «конец игры»? И на какой по счёту вакцине? Премьер-министр Израиля говорит, что дважды вакцинированные находятся в зоне риска, и призывает всех срочно сделать третью прививку . По его словам, наиболее уязвимыми теперь являются привитые двумя дозами !!!, которые ошибочно думают "будто они защищены". Поэтому им срочно требуется третья доза, а пока они её не получили, им следует остерегаться "пуще прежнего".!!! (с)
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27.08.2021 00:05 Відповісти
Хе-хе. И снова пустой трёп кацапского тролля без ссылки на сайт фейков, чтоб сразу не спалили Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 9763
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27.08.2021 00:08 Відповісти
Нафтали Бенет знает о том что он такое сказал? или для него это информация будет неожиданностью
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27.08.2021 01:22 Відповісти
да вам ведь пох.. у вас все хфейк !!! не ведись - колись, с твоим приятелем что пишет выше тебя!!!
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27.08.2021 01:25 Відповісти
Это у тебя фейк, и ты его таскаешь по Цензору, сцикливо не давая линк на сайт-фейкомёт с кацапским доменом Першу смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 3181
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27.08.2021 08:53 Відповісти
А что, разве в Израиле на вымерли все, поголовно, от осложнений первых двух прививок? Странно, я то думал, что там уже пустая территория.
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27.08.2021 10:21 Відповісти
Я вже місяць перебуваю на горі біля Путили Чернівецької області, але спокійний після прочитання цього повідомлення, бо вакцинований Астразенекою. Правда тут у Путилі носіння маски (у магазинах чи установах) вважається ознакою поганого тону... Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 4381
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27.08.2021 00:09 Відповісти
а також в Одесі, Миколаєві та всіх курортних містечках ХО МО ОО
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27.08.2021 00:10 Відповісти
И при этом пики по заболеваемости отнюдь не в Одессе, Николаеве и "всех курортніх городках")))
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27.08.2021 09:55 Відповісти
Без масок в магазинах - говорит о плохой работе нового главного сан врача , нового министра и плохой пропаганде
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27.08.2021 00:14 Відповісти
а ты попробуй блогеров успокоить, которые врачами заделались, неожиданно за час до сьемки своего видео переобучились на медиков
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27.08.2021 01:20 Відповісти
И снова нет линка, бо это очередная кацапская помойка Перша смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5571
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27.08.2021 00:12 Відповісти
russia today.
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27.08.2021 00:27 Відповісти
Вас не учили, шо говнопропаганду из "russia today" тут порядочные люди не постят? Сами удалите?

Оригинал новости ИноТВ: https://russian.rt.com/inotv/2021-08-15/Bloomberg-trudno-ili-dazhe-nevozmozhno
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27.08.2021 00:27 Відповісти
"Можно предположить...")))
Предположение - царица доказательств!
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27.08.2021 00:12 Відповісти
Такие вот данные приводятся в отчете американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, опубликованном во вторник, 24 августа - "В сравнении группы полностью привитых с группой переболевших выяснилось, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом в 13 раз выше, а риск заболеть с симптомами - в 27 раз выше."
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27.08.2021 01:10 Відповісти
то есть лож такая выгодная? чем же для вас?
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27.08.2021 01:18 Відповісти
Так где ссылки? Почему ты не даешь линки на эти кацапские помойки, откуда ты питаешься "информацией"? Першу смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області - Цензор.НЕТ 5709
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27.08.2021 08:54 Відповісти
К сожалению ковид19 в виде штампа дельта, является смертельным для пожилых людей, ни какие лекарства не спасают, даже если на раннем этапе было выявлено заражение. Вакцина сделанная вовремя действительно помогает избежать смерти, тяжело, но все же все обойдется. Вопрос в том, что старики не делают вакцину, а их дети вопят об опасности вакцины и настроены агрессивно. Люди не будьте дураками, сделайте подлянку пенсионному фонду, что бы ваши родители жили еще много лет.
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27.08.2021 01:16 Відповісти
Дублювання:
25.08.21 22:30 На Буковине у умершего пациента подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, он не был привит
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27.08.2021 01:18 Відповісти
скажу вам честно, эта дельта для пожилых просто писец и это факт.
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27.08.2021 01:25 Відповісти
От чего умер не говорят но потом у умершего нашли дельту.
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27.08.2021 04:16 Відповісти
 
 