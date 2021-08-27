Першу смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області
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У Чернівецькій області помер 66-річний пацієнт, у якого діагностували штам "Дельта". Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу в регіоні. Відомо, що чоловік не був вакцинований від COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Zaxid.net.
Як розповіла виданню головний санітарний лікар області Наталія Гопко, позитивний аналіз на визначення штаму коронавірусу померлого пацієнта був серед 72 зразків, з яких у 54 підтвердився варіант "Дельта".
"Можна припустити, що це був не перший померлий від штаму "Дельта", але перший, який потрапив у поле зору медиків", - уточнила вона.
За її словами, серед усіх виявлених випадків штаму "Дельта" немає жодного, хто вакцинувався від коронавірусу.
На сьогодні, відзначає видання, в Чернівецькій області близько 20 осіб зі штамом "Дельта" перебувають у стаціонарах. Близько чверті виявлених випадків - це діти. Наймолодшому пацієнту один рік, а найстаршому - 88 років.
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Они же сами раскрутили этот бизнес - но почему заднюю дают?! Не знаете !? а я знаю !!! Потому что после 3 дозы начнется повальный мор вакцинируемых!!! ..и те кто не прививался - уже и не привьются, а кто раз или два раза - соскочат..А им нужно чтобы все люди привились хотя бы по разу..два...
Оригинал новости ИноТВ: https://russian.rt.com/inotv/2021-08-15/Bloomberg-trudno-ili-dazhe-nevozmozhno
Предположение - царица доказательств!
25.08.21 22:30 На Буковине у умершего пациента подтвердили "дельта"-штамм коронавируса, он не был привит