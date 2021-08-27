Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса заниматься политикой в случае, если они хотят жить в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".
"Украинцам, таким прогрессивным, которые находятся здесь, нужно рисковать … бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь … Мне кажется, что это первое, где мы можем объединиться – просто идти в политику. Будет очень сложно", - сказал он.
В тоже время, он подчеркнул, что "это большой риск и ответственность".
Понимая, что ты отдаешь часть своей жизни, свободы, своего риска, своего бизнеса – и это большая ответственность … Я сижу среди вас всех, как это было 2 года назад, и разговариваю, как СЕО большой компании, наибольшего продакшена тогда в Украине. Это также был стартап для Украины. Передовая компания. Это риски.. а вдруг – удастся? И, если таких, как я, будет много в нашей стране, а они есть, эти люди существуют среди нас, и, если они рискуют – это раз .. другое - доверие нужно заслужить. Власть должна показывать, что она что-то делает", - сказал он.
"Третье – нельзя ненавидеть все, что цветет … Украина сегодня – именно такой цветок. Все мы, которые рискнули своей жизнью и карьерой, и пошли в политику – это большие риски, и нужно поддерживать таких людей" – отметил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А стосовно зауваження про нові обличчя олігархів - це суттєво. Приєднуюсь до запитання.
Україні мало того, що вже є?! Іноді здається, що Зе резидент кремля, а іноді, що він ідіот. Зараз, схоже, друге.
Но ему некогда
Надо таксовать....
Бубочка устал пилить-рулить, хочет в Оман.
Это на кого Зеленая Сопля намекает:
На Порошенко или на Коломойского?
согласитесь, что эти два варианта кардинально противоположные.
на самом деле оказалось - что очень даже есть куда !!! (с)
Зебилы, я вашу тупость ненавижу!
Вас бубочка развел, как последних лохов. Так вам и надо. Ежте теперь ложками, главное, не обляпайте свои последние штаны, которые вы при Порохе купили.
Эй, приятель посмотри на меня! Делай как я, делай как я. Эй, посмотри на меня! Делай как я!
Нам дуже не вистачає державних діячів, а торгашів, які за долар постеляться перед Рачкою - хоч греблю гати.
Дивись відео і плач.
https://twitter.com/JRobur/status/1430951767257272326
Гарантую. Ви не зможете віднайти жодного факту, чим же президент зеленський краще за попередника. В чому успіх його як президента. Чи виконав він хоч одну з обіцянок.
Здається, країна вже однією ногою вступила в прірву - економічну і геополітичну.
А ви все про ******** нісенітниці калякаєте.
Озирніться навкруги.
Витрусіть вату з мізків.
пс. Ви переглянули відео з Олесем Подеревянським ?
Певно ні.
Ваш главком, ваша сциклива гордість
А як тоді позови в міжнародні суди подавати ? На основі чого ?
Та вже і не до того, бо ваше зелене дно все змарнувало. Забудьте. Йолопи...
Шмаркля таким чином узаконює і укріплює вплив олігархів в Україні.