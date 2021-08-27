Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику

Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса заниматься политикой в случае, если они хотят жить в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Украинцам, таким прогрессивным, которые находятся здесь, нужно рисковать … бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь … Мне кажется, что это первое, где мы можем объединиться – просто идти в политику. Будет очень сложно", - сказал он.

В тоже время, он подчеркнул, что "это большой риск и ответственность".

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Понимая, что ты отдаешь часть своей жизни, свободы, своего риска, своего бизнеса – и это большая ответственность … Я сижу среди вас всех, как это было 2 года назад, и разговариваю, как СЕО большой компании, наибольшего продакшена тогда в Украине. Это также был стартап для Украины. Передовая компания. Это риски.. а вдруг – удастся? И, если таких, как я, будет много в нашей стране, а они есть, эти люди существуют среди нас, и, если они рискуют – это раз .. другое - доверие нужно заслужить. Власть должна показывать, что она что-то делает", - сказал он.

"Третье – нельзя ненавидеть все, что цветет … Украина сегодня – именно такой цветок. Все мы, которые рискнули своей жизнью и карьерой, и пошли в политику – это большие риски, и нужно поддерживать таких людей" – отметил Зеленский.

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