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Новости Политика Украины
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Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику

Президент Украины Владимир Зеленский предложил представителям украинского бизнеса заниматься политикой в случае, если они хотят жить в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Зеленский в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Украинцам, таким прогрессивным, которые находятся здесь, нужно рисковать … бизнес должен идти в политику, помогать стране, если он хочет жить здесь … Мне кажется, что это первое, где мы можем объединиться – просто идти в политику. Будет очень сложно", - сказал он.

В тоже время, он подчеркнул, что "это большой риск и ответственность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения", - Зеленский

Понимая, что ты отдаешь часть своей жизни, свободы, своего риска, своего бизнеса – и это большая ответственность … Я сижу среди вас всех, как это было 2 года назад, и разговариваю, как СЕО большой компании, наибольшего продакшена тогда в Украине. Это также был стартап для Украины. Передовая компания. Это риски.. а вдруг – удастся? И, если таких, как я, будет много в нашей стране, а они есть, эти люди существуют среди нас, и, если они рискуют – это раз .. другое - доверие нужно заслужить. Власть должна показывать, что она что-то делает", - сказал он.

"Третье – нельзя ненавидеть все, что цветет … Украина сегодня – именно такой цветок. Все мы, которые рискнули своей жизнью и карьерой, и пошли в политику – это большие риски, и нужно поддерживать таких людей" – отметил Зеленский.

Также читайте: Мы хотели показать Украину и ее возможности, - Зеленский о параде

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+38
Бізнес+політика=олігархат. То зєля за олігархат чи проти? Чи в олігархаті хоче бачити нові обличчя?
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27.08.2021 01:03
+21
олигархи и так в политике и никогда оттуда не уходили, имеют собственные партии, имеют своих депутатов, даже своих ставленников министров, премьер-министров, итд.
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27.08.2021 01:09
+17
Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 4254
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27.08.2021 01:17
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Бізнес+політика=олігархат. То зєля за олігархат чи проти? Чи в олігархаті хоче бачити нові обличчя?
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27.08.2021 01:03 Ответить
не кожен бізнесмен, і не кожен політик/бізнесмен - є олігархом. Але до того залишається лише один крок...
А стосовно зауваження про нові обличчя олігархів - це суттєво. Приєднуюсь до запитання.
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27.08.2021 01:11 Ответить
30 лет бизнес во власти. То защищает своё, то расширяет. Только толку от этого Украине - ну никак. Только когда, когда власть станет нелегкой обязанностью, что-то изменится. Но это - вряд ли
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27.08.2021 07:34 Ответить
Олігархія - зрощення великого капіталу з владою. Або ж, простіше, влада великого капіталу.
Україні мало того, що вже є?! Іноді здається, що Зе резидент кремля, а іноді, що він ідіот. Зараз, схоже, друге.
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27.08.2021 09:57 Ответить
Грабуй награбленоє- це і є його запрошення
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27.08.2021 07:40 Ответить
не не, он просто хочет чтобы все стали олигархами.
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27.08.2021 10:32 Ответить
сегодня бенифис и звёздный час у наркомана...
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27.08.2021 10:36 Ответить
Бизнесс знает как управлять страной
Но ему некогда
Надо таксовать....
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27.08.2021 01:04 Ответить
Ага, мы все - президенты, и все такое.
Бубочка устал пилить-рулить, хочет в Оман.
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27.08.2021 01:04 Ответить
Случайный пассажир в политике,это намного хуже,чем случайный пассажир в случайном вагоне поезда №95 сообщением город Киев-город в Никуда... Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 3699
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27.08.2021 01:09 Ответить
олигархи и так в политике и никогда оттуда не уходили, имеют собственные партии, имеют своих депутатов, даже своих ставленников министров, премьер-министров, итд.
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27.08.2021 01:09 Ответить
і навіть президента...
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27.08.2021 01:12 Ответить
опоздал...(((-
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27.08.2021 01:11 Ответить
Всегда по жизни завидовал дуракам и наркоманам,...лет 30 назад один дурак сказал коротко : перестройка советского дерма возможна пари одном условии : хозрасчет поможет преодолеть пустые полки советских магазинов... Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 1222 Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 8850
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27.08.2021 01:15 Ответить
Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 4254
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27.08.2021 01:17 Ответить
Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 5897Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 7136
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27.08.2021 01:17 Ответить
"Бизнес+Политика"
Это на кого Зеленая Сопля намекает:
На Порошенко или на Коломойского?
Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 7687

согласитесь, что эти два варианта кардинально противоположные.
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27.08.2021 01:22 Ответить
да уж, страшней всего когда я думал - что вроде некуда страшней..

на самом деле оказалось - что очень даже есть куда !!! (с) Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 8940
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27.08.2021 01:22 Ответить
Представьте какой буде шок у сегодняшних детей 10 и более лет,хрясь и масла с колбасой и сыром нет в продаже...а есть только колбаса по 2-10, вонючая советская которую я жрал в 1988 году.... Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 5833половина детей сдохнут от голода...
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27.08.2021 01:23 Ответить
Леонид Данилыч никуда не уходил из политики....,а его Олихархат построенный с 1994 года живет и процветает... Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 2114а Зеля просто винтьик в этом механизме... Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 8182это для тех кто не в танке...
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27.08.2021 01:28 Ответить
Что этот наркоман несет? Он мысль сформулировать не может, а претендует на единоличное управление государством!
Зебилы, я вашу тупость ненавижу!
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27.08.2021 01:32 Ответить
Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 787 Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 3227 Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 3227
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27.08.2021 01:34 Ответить
Чоловік так і не зрозумів, у що він вляпався.
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27.08.2021 01:35 Ответить
ляпнул не подумавши
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27.08.2021 01:42 Ответить
Оже клоун,что с него взять...
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27.08.2021 07:21 Ответить
Хтось щось зрозумів із тієї абракадабри? Славнозвісному воякові Швейку 100 очків наперед дав!
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27.08.2021 08:33 Ответить
що воно верзе. Бізнесмени в політику, а політиків і так , як у хворої собаки глистів.. А виробника обклали .. В Україні з 2019 нема політики. Якщо без тебе вирішують долю твоєї країни , то наліпи ти тих політиків як жуків на картоплях, толку з них як з жуків картоплям
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27.08.2021 01:46 Ответить
Вовчику, вийди до ФОПів ми тебе вже майже рік на майдані чекаєм, стало рубити дуру. Кого ти запршуєш, як ти не чуєш представників бізнесу
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27.08.2021 01:50 Ответить
Я отлично помню, как на выборах в 19 году ФОПы и другая мелкота били себя копытами в грудь и кукарекали, что голосовали за ЗЕлену шмарклю и теперь жизнь у них наладится, жить без Полроха будет лучше и веселей(С). Ну как вам теперь живется, весело до икоты....
Вас бубочка развел, как последних лохов. Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 5460 Так вам и надо. Ежте теперь ложками, главное, не обляпайте свои последние штаны, которые вы при Порохе купили.
Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 6466 Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 6466 Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 6466
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27.08.2021 07:29 Ответить
Котику, я вам скажу так, бізнес , яким займаюсь я пішов по шву, ще при Петрі, якщо загалом рівняти, всі режими , то найкраще було при Кучмі кінець його правління, та Ющенко, але за жодного президента в Україні не було встановлено правовий режим. Те що роблять нині ФОпи зветься нести відповідальність за свій вибір, аби то робили всі українці і завжди , то певно б мешкали давно в правовій державі... І ще одне якщо рівняти режими то при Янику рядовому українцеві жилося краще ніж при Пороху, то я маю наувазі матеріальний стан, до прикладу на Вінниччині тоді середня зп була 800$ по сайту воркюа, при Петрі 400$. Будем порівнювати далі, чи нарешті осягнемо , що треба бути не за президентів , а за Україну, а це знаить одне за одного, нести відповідальність за вчинки одне одного - бути нацією!!!
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27.08.2021 10:16 Ответить
Юристы и правоведы уйдут в дворники и дровосеки,а философы типа Сократ,Платон и Демокрит займутся демагогией Зеленского...,и настанет Рай на Земле... Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 3597
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27.08.2021 01:52 Ответить
У бубочки рай уже настал. Вон, в штаты поедет, в Диснейленд с Ленкой сходит. За наши деньги. Пока Дерьмак будет вести переговоры с Байденом. Если его, завхоза, пустят на порог Белого Дома. Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 7297 Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 7297 Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 7297
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27.08.2021 07:34 Ответить
Бизнесмен в политике называется олигархом. Но я уже не ожидаю от Потерпевшего никаких мыслительных процессов.
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27.08.2021 01:54 Ответить
Звідки теза "Бизнесмен в политике называется олигархом"??? У всяк випадку, не з політології. Бо невід'ємною ознакою олігарха є фінансування його бізнес-проектів з державного бюджету. А далеко не кожен політик/бізнесмен сидить на державних преференціях.
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27.08.2021 08:59 Ответить
Бизнес советует зеле просто идти
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27.08.2021 01:56 Ответить
Тобто ставати олігархами ? Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 7110
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27.08.2021 01:56 Ответить
а в целом логичная тема. по зеленски. для рейтинга
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27.08.2021 01:57 Ответить
Оце лежу на дівані та й думаю,як розвалити Олігархат Кучми та Ведмедчука,бо вони вже всім набридли... Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 5729Пішов спати,Надобраніч Панове Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 7974
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27.08.2021 01:57 Ответить
Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 6454
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27.08.2021 01:59 Ответить
Два чудилы
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27.08.2021 06:43 Ответить
Я-бы букву ч заменил на букву м. Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 9963
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27.08.2021 07:36 Ответить
Два убийцы,по которым пожизненное плачет,в одной камере.
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27.08.2021 08:51 Ответить
Это факт, который знают все, поэтому они умудрились дать власть узурпаторам и мразям милиции/полиции, которые уничтожили и слили страну и далее уничтожают граждан, что общеизвестно
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27.08.2021 09:22 Ответить
Недосказал клоун - а политиков в бизнес. Для них же политика - это бизнес. Только не зарабатывают честным трудом, а воруют у народа...
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27.08.2021 02:00 Ответить
Короче, как бы послал.
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27.08.2021 02:01 Ответить
WTF??? Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 9207
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27.08.2021 02:04 Ответить
зелоху моча в голову ударила
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27.08.2021 02:25 Ответить
У ЗЕбанька она всегда там была, вместо мозгов. А этот высер бубочки, как о миллиарде деревьев, о могучем флоте - это с ним всегда такое бывает, после того, как он нюхнет муки. Аргентинской.
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27.08.2021 07:39 Ответить
..а, крёстный папа Валера непротив?
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27.08.2021 04:59 Ответить
Сказочный *******
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27.08.2021 06:24 Ответить
Кароче, зеленый поднял свой нос в каком то порошке, и заволал, что олигархи не те, надо больше, но его быстро забрали в офис *********** отходить...
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27.08.2021 06:33 Ответить
How much? То бишь где ознакомиться с прейскурантом?
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27.08.2021 06:34 Ответить
Ну як не згадати цитату "і тут Остапа понесло"! Можна ще - "елементарно, Ватсон", збільши і введи нові податки на бізнес і побачиш бізнесменів в політиці.
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27.08.2021 06:39 Ответить
Да пришли уже давно. И даже каких-то зелёных п*цев с собой привели... Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 5990
Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику - Цензор.НЕТ 8102
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27.08.2021 07:04 Ответить
Делай как я, Думай как я.

Эй, приятель посмотри на меня! Делай как я, делай как я. Эй, посмотри на меня! Делай как я!
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27.08.2021 07:22 Ответить
Бізнесмен - полік, оригінально! Так це ж і є олігарх. Зелені так стварджують, навіть закон в раду внесли. Ща, розбіглися, хто хоче в тюрмі сидіти, чи за рішенням РНБО бути позбавлений майна... Ото насмішило ЗЕ!
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27.08.2021 07:44 Ответить
Яка дурість.
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27.08.2021 07:47 Ответить
Цей криворожанський дурко, видно не в курсі ,що так звані бізнесмени давно в політиці( КАЛОмойський ,Пінчукман,Мертвечук,Шуферич, Рудий Гудок...) І саме те,що вони всунули свої рила до держбюджету ,допомогло їм (скотинякам) зараз втулити цю,тупу ЗЕлену наволоч на пост голови держави Україна...
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27.08.2021 08:20 Ответить
Короче- берите пример с олигархов. С Зелей всё давно уже ясно. Кумир в "бизнесе"-Коломойский . Кумиры в политике- Путлер и Лукашенко.
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27.08.2021 08:23 Ответить
Шизонутий наркоша. Зеленський порадив представникам бізнесу йти в політику - Цензор.НЕТ 7070
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27.08.2021 08:29 Ответить
Мало "бізнесменів" в політиці - ахмєтових, фіґташів, парашенок, каломойш, льовочкіних? Ситі по горло існуючими олігархами. Питання вже стоїть в тому, як цих шоколадно-нафтових виродків утилізувати. Катування в тюрмах, поки не перепишуть свої мільярди на державні рахунки? У нас же типу демократія, гейропейські партнери не зрозуміють. Тоді ліквідація поштучно, групою невідомих осіб за попередньою змовою. А там, дивись, і добровільно віддадуть свої активи ті, хто залишаться живими
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27.08.2021 08:42 Ответить
Ви самі вбивати вмієте?
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27.08.2021 13:12 Ответить
Гнусаве чмо, та подохни вже від передозу
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27.08.2021 08:44 Ответить
Ну і дибілко.... Боже...який же зеля дибіл...
Нам дуже не вистачає державних діячів, а торгашів, які за долар постеляться перед Рачкою - хоч греблю гати.
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27.08.2021 08:46 Ответить
Можна уточнити прізвища торгашів? І чи буде серед них Свиночолий. Бо якось дивно виходить, коли серед переліку заслужених олігархів "губиться" "найбідніший і найпатріотичніший"
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27.08.2021 09:06 Ответить
Сивочолий за освітою ДИПЛОМАТ. З неабияким хистом. Рівним йому наразі в Україні немає.
Дивись відео і плач.
https://twitter.com/JRobur/status/1430951767257272326
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27.08.2021 09:14 Ответить
Не очікував іншого від соєвої сектантки. Соєво-бобовий - просто бох (тільки літати не вміє, свиням важкувато набирати висоту)
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27.08.2021 09:19 Ответить
А вас клован задовільняє ? Капець....разумака. Зеленський порадив представникам бізнесу йти в політику - Цензор.НЕТ 8185
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27.08.2021 09:51 Ответить
У ******** дуже примітивний, біполярний світ: всі, хто не поклоняються Свинобожеству - однозначно за Клована. Я критично ставлюсь до обох і вважаю, що обоє заробили за час своїх каденцій для себе пожиттєво терміни. І я - за те, щоб вибір був не між двома сортами лайна (які лише смердять по-різному), як це було у 2019-му.
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27.08.2021 11:38 Ответить
Пропущу ваш пасаж про ********. Але вашу недолугість та обмеженість вам не подарую.
Гарантую. Ви не зможете віднайти жодного факту, чим же президент зеленський краще за попередника. В чому успіх його як президента. Чи виконав він хоч одну з обіцянок.
Здається, країна вже однією ногою вступила в прірву - економічну і геополітичну.
А ви все про ******** нісенітниці калякаєте.
Озирніться навкруги.
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27.08.2021 13:03 Ответить
Це добре, що ви зауважуєте, що "ви так вважаєте". Що мало б означати, що це лише ваша думка, яка може не збігатися із реальністю. Так само не у реальному житті ви б хотіли обирати. Напевно, ви за те, щоби президент був у білих одежах і ходив по воді.
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27.08.2021 13:08 Ответить
За освітою - дипломат, за професією - барига, за способом життя - паразитуючий організм.
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27.08.2021 09:25 Ответить
Да,да,да....бла бла бла...
Витрусіть вату з мізків.
пс. Ви переглянули відео з Олесем Подеревянським ?
Певно ні.
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27.08.2021 09:51 Ответить
Я не переходжу за лінками від ********, щоб не збільшувати кількість переглядів. Подерев'янського не поважаю за матюки в його опусах. Його витвори можна слухати лише в нетверезому стані
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27.08.2021 11:40 Ответить
Зате ви голосуєте за клована малороса.
Ваш главком, ваша сциклива гордість Зеленський порадив представникам бізнесу йти в політику - Цензор.НЕТ 7939
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27.08.2021 13:05 Ответить
Недолугий дипломат. З самого початку війни з Московією потрібно було розірвати з нею всі договори. У тому числі по Азовському морю. В результаті розриву такого договору Азовське море перетворюється в нейтральні води в які можуть заходити всі судна які плавають в Чорному морі, включаючи кораблі НАТО.
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27.08.2021 10:58 Ответить
Та ви шо...
А як тоді позови в міжнародні суди подавати ? На основі чого ?
Та вже і не до того, бо ваше зелене дно все змарнувало. Забудьте. Йолопи...
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27.08.2021 12:54 Ответить
Кораблі НАТО можуть вільно пересуватися у внутрішніх водах України за домовленістю, чи на запрошення. Тобто ніяких обмежень на вхід у Азов угода не створює. Що не так?
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27.08.2021 13:18 Ответить
зачем придумывать свою теслу, амазон или зару, чтобы сильно разбогатеть? достаточно дорваться до власти и грабить народ, как это делают зе-упыри. Вот и весь посыл зе-мародера про бизнесменов у власти.
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27.08.2021 08:51 Ответить
Вже допомогли...Ахмет,Коломоя,Тищенко.... Тарифи, газове грабування, дискредитація права і Конституції, підтримка аморальної антидержавної влади. Що далі?
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27.08.2021 08:57 Ответить
После прочтения статьи, ощущение, что прочитал мемуары шизофреника
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27.08.2021 09:09 Ответить
Клованов в политике должно быть много, хороших и разных
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27.08.2021 09:22 Ответить
Власть барыгам? Или какой части бизнеса? Мер Чернигова из барыг и воров, убийца и мразь
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27.08.2021 09:24 Ответить
Боротьба з олігархами по методу ЗЄмуділи: щоб побороти олігархів - треба дати їм очолили країну.
Шмаркля таким чином узаконює і укріплює вплив олігархів в Україні.
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27.08.2021 09:35 Ответить
а що робити клоунам? вони теж хочуть жити в Україні. а кацапам що робити?
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27.08.2021 10:07 Ответить
гундоса штырит не по-детски
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27.08.2021 10:17 Ответить
Зеленський підтримує бариг???
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27.08.2021 10:28 Ответить
Зеленський порадив представникам бізнесу йти в політику - Цензор.НЕТ 7017
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27.08.2021 10:33 Ответить
правильно зеля... надо всех в говне вывалять.....
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27.08.2021 10:46 Ответить
господи, какое же оно далекое и безмозглое
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27.08.2021 11:09 Ответить
Беря -хозяин этого ничтожества в политике всю свою жизнь...оно в натуре дурное как пробка и даже для 73%********* уже не маскируется.
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27.08.2021 11:53 Ответить
Беня -хозяин этого ничтожества в политике всю свою жизнь...оно в натуре дурное как пробка и даже для 73%********* уже не маскируется.
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27.08.2021 11:54 Ответить
Бізнесмен - політик, оригінально! Так це ж і є олігарх. Зелені так стверджують, вони навіть закон в Раду внесли. Ща, розбіглися, хто хоче в тюрмі сидіти, чи за рішенням РНБО бути позбавлений майна... Ото насмішиВ ЗЕ!БОБІК
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28.08.2021 02:32 Ответить
У глупого попа и молитва глупа. Спортсмены будут сажать картошку, бизнесмены будут государством рулить, а клоуны давать стране угля
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28.08.2021 18:36 Ответить
 
 