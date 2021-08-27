Зеленський порадив представникам бізнесу йти в політику
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Президент України Володимир Зеленський запропонував представникам українського бізнесу займатися політикою в разі, якщо вони хочуть жити в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".
"Українцям, таким прогресивним, які перебувають тут, потрібно ризикувати ... бізнес має йти в політику, допомагати країні, якщо він хоче жити тут ... Мені здається, що це перше, де ми можемо об'єднатися - просто йти в політику. Буде дуже складно", - сказав він.
Водночас він наголосив, що "це великий ризик і відповідальність".
Розуміючи, що ти віддаєш частину свого життя, свободи, свого ризику, свого бізнесу - і це велика відповідальність... Я сиджу серед вас всіх, як це було 2 роки тому, і розмовляю, як СЕО великої компанії, найбільшого продакшну тоді в Україні. Це також був стартап для України. Передова компанія. Це ризики... а раптом - чи вдасться? І якщо таких, як я, буде багато в нашій країні, а вони є, ці люди існують серед нас, і якщо вони ризикують - це раз... друге - довіру потрібно заслужити. Влада має показувати, що вона щось робить", - сказав він.
"Третє - не можна ненавидіти все, що цвіте... Україна сьогодні - саме така квітка. Всі ми, які ризикнули своїм життям і кар'єрою, і пішли в політику - це великі ризики, і потрібно підтримувати таких людей", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
А стосовно зауваження про нові обличчя олігархів - це суттєво. Приєднуюсь до запитання.
Україні мало того, що вже є?! Іноді здається, що Зе резидент кремля, а іноді, що він ідіот. Зараз, схоже, друге.
Но ему некогда
Надо таксовать....
Бубочка устал пилить-рулить, хочет в Оман.
Это на кого Зеленая Сопля намекает:
На Порошенко или на Коломойского?
согласитесь, что эти два варианта кардинально противоположные.
на самом деле оказалось - что очень даже есть куда !!! (с)
Зебилы, я вашу тупость ненавижу!
Вас бубочка развел, как последних лохов. Так вам и надо. Ежте теперь ложками, главное, не обляпайте свои последние штаны, которые вы при Порохе купили.
Эй, приятель посмотри на меня! Делай как я, делай как я. Эй, посмотри на меня! Делай как я!
Нам дуже не вистачає державних діячів, а торгашів, які за долар постеляться перед Рачкою - хоч греблю гати.
Дивись відео і плач.
https://twitter.com/JRobur/status/1430951767257272326
Гарантую. Ви не зможете віднайти жодного факту, чим же президент зеленський краще за попередника. В чому успіх його як президента. Чи виконав він хоч одну з обіцянок.
Здається, країна вже однією ногою вступила в прірву - економічну і геополітичну.
А ви все про ******** нісенітниці калякаєте.
Озирніться навкруги.
Витрусіть вату з мізків.
пс. Ви переглянули відео з Олесем Подеревянським ?
Певно ні.
Ваш главком, ваша сциклива гордість
А як тоді позови в міжнародні суди подавати ? На основі чого ?
Та вже і не до того, бо ваше зелене дно все змарнувало. Забудьте. Йолопи...
Шмаркля таким чином узаконює і укріплює вплив олігархів в Україні.