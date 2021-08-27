Зеленський порадив представникам бізнесу йти в політику

Президент України Володимир Зеленський запропонував представникам українського бізнесу займатися політикою в разі, якщо вони хочуть жити в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив Зеленський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Українцям, таким прогресивним, які перебувають тут, потрібно ризикувати ... бізнес має йти в політику, допомагати країні, якщо він хоче жити тут ... Мені здається, що це перше, де ми можемо об'єднатися - просто йти в політику. Буде дуже складно", - сказав він.

Водночас він наголосив, що "це великий ризик і відповідальність".

Розуміючи, що ти віддаєш частину свого життя, свободи, свого ризику, свого бізнесу - і це велика відповідальність... Я сиджу серед вас всіх, як це було 2 роки тому, і розмовляю, як СЕО великої компанії, найбільшого продакшну тоді в Україні. Це також був стартап для України. Передова компанія. Це ризики... а раптом - чи вдасться? І якщо таких, як я, буде багато в нашій країні, а вони є, ці люди існують серед нас, і якщо вони ризикують - це раз... друге - довіру потрібно заслужити. Влада має показувати, що вона щось робить", - сказав він.

"Третє - не можна ненавидіти все, що цвіте... Україна сьогодні - саме така квітка. Всі ми, які ризикнули своїм життям і кар'єрою, і пішли в політику - це великі ризики, і потрібно підтримувати таких людей", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад