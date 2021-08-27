Привитые "Спутником V" белорусы пытались подкупить украинских пограничников за $50

Украинские пограничники не пропустили трех граждан Беларуси, привитых вакциной "Спутник V" белорусского производства. Иностранцы, в свою очередь, попытались подкупить пограничников, предложив взятку в размере 50 долларов США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"26 августа вечером в пункт пропуска "Сеньковка" прибыло трое граждан Беларуси. Иностранцы направлялись на въезд в Украину и предъявили на пограничном контроле сертификаты полной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина, "Гам-ковид-вак" (коммерческое название "Спутник V", - ред.) белорусского производства, не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организации здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде в Украину. Тем временем гражданин Беларуси, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили в Украину, предложил пограничникам неправомерное вознаграждение в размере 50 долларов США", - сказано в сообщении.

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По данному факту направлено уведомление в Нацполицию по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Факт совершения уголовного преступления гражданином Беларуси зафиксирован, денежные средства изъяты. Граждане Республики Беларусь не пропущены через границу.