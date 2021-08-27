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Привитые "Спутником V" белорусы пытались подкупить украинских пограничников за $50

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Привитые

Украинские пограничники не пропустили трех граждан Беларуси, привитых вакциной "Спутник V" белорусского производства. Иностранцы, в свою очередь, попытались подкупить пограничников, предложив взятку в размере 50 долларов США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"26 августа вечером в пункт пропуска "Сеньковка" прибыло трое граждан Беларуси. Иностранцы направлялись на въезд в Украину и предъявили на пограничном контроле сертификаты полной вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19. Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина, "Гам-ковид-вак" (коммерческое название "Спутник V", - ред.) белорусского производства, не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организации здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде в Украину. Тем временем гражданин Беларуси, чтобы его и членов семьи все же беспрепятственно пропустили в Украину, предложил пограничникам неправомерное вознаграждение в размере 50 долларов США", - сказано в сообщении.

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По данному факту направлено уведомление в Нацполицию по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Факт совершения уголовного преступления гражданином Беларуси зафиксирован, денежные средства изъяты. Граждане Республики Беларусь не пропущены через границу.
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Топ комментарии
+12
Привитые "Спутником V" белорусы пытались подкупить украинских пограничников за $50 - Цензор.НЕТ 2932
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27.08.2021 11:56
+8
50 баксов?кацапы и то дают 500,1000,это оскорбление нашей таможеной службы,за людей не считают бульбаши нас,засуньте себе в одно место эти 50
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27.08.2021 12:01
+6
Привитый Спутником V !
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27.08.2021 12:15
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Привитые "Спутником V" белорусы пытались подкупить украинских пограничников за $50 - Цензор.НЕТ 2932
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27.08.2021 11:56 Ответить
Привитый Спутником V !
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27.08.2021 12:15 Ответить
Хм...Дивно...Наскільки я знаю білорусів з Бульбашії в Україну не випускають. Як вони проскочили? Мабуть своїм бульбашам-прикордрнникам хабаря всучили...
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27.08.2021 13:17 Ответить
Так у них кроме этогошмурдяка ничего другого ж нет. Получается, что мы, не пропуская белорусов, будем помогать Лукашенко удерживать людей в Белорусии .
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27.08.2021 13:36 Ответить
Аж из тапок выскочил. Сабакин ах*ел от такого сюрпрайса.
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27.08.2021 12:24 Ответить
ага.. напоминает гостей из Белоруси, привитых "Спутником", пытавшихся дать взятку.. Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 1835
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27.08.2021 12:27 Ответить
говорят, народная примета есть - если слетела обувь - не жилец....
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27.08.2021 12:26 Ответить
це не обувь слєтєла а гонщик з неї вискочив.У еього взуття таке що на педалі фіксується Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 9369
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27.08.2021 13:16 Ответить
Мы конечно страна небогатая, но не до такой же степени, $50 ))
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27.08.2021 11:58 Ответить
50 баксов?кацапы и то дают 500,1000,это оскорбление нашей таможеной службы,за людей не считают бульбаши нас,засуньте себе в одно место эти 50
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27.08.2021 12:01 Ответить
нужно сдать их кгб, за то что доллары в кармане носят...
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27.08.2021 12:24 Ответить
У кацапов и бульбашей очень сильно работает кацапсячая пропаганда. Там и там думают, что в Украине одни нищие, все с узелками ездят на зароботки и перебиваются с хлеба на воду. Я тут недавно где то на форумах у одного кацапа спросил. Почему у вас минималка меньше на 50 баксов чем у нас в Украине? Так он офигел от моего вопроса Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 2074 Потом видимо полез в инет, посмотрел и убедился, что это действительно так. Так, что для бульбашей 50 баксов это очень большие деньги, а для нашей таможни это унижение... Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 5019
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27.08.2021 13:29 Ответить
Не знаю что там они ДУМАЮТ, но то что до недавнего времени те же сябры массово ездили в шоппинг туры по киевским ТРЦ это я наблюдал лично и не один год.
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27.08.2021 17:56 Ответить
Ну знаете... Это примерно так как в Крыму до 2014-го кацапы приезжая на отдых ни вчем себе не отказывали и крысчане думали, что на козлостане все так живут. А оно получается, что это далеко не так, совсем не так...
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27.08.2021 18:38 Ответить
За 50 баксов може и пропустили бы, просто ето за троих, получилось по 16 баксов и 60 центов, ето просто унижение какое-то.
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27.08.2021 12:57 Ответить
Правильно, пусть свой "спутник V" засунут себе в "Ж"
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27.08.2021 11:58 Ответить
Так их таракан заявлял, что в белорашке КОВИДа нет! Зачем они "вакцину" начали бодяжить? Привитые "Спутником V" белорусы пытались подкупить украинских пограничников за $50 - Цензор.НЕТ 5755
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27.08.2021 11:58 Ответить
Ну сябры...ну рассмешили Привитые "Спутником V" белорусы пытались подкупить украинских пограничников за $50 - Цензор.НЕТ 9619
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27.08.2021 11:59 Ответить
Название гомновидвак это гениально
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27.08.2021 12:06 Ответить
Привитые "Спутником" -- это все равно, что зараженные чумой.
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27.08.2021 12:15 Ответить
Назва відповідає якості,а (брати) почали вести бактеріологічну війну,завозять в Україну ковід.
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27.08.2021 12:19 Ответить
Видимо какие то принципиальные пограничники попались. Или на камеру работали. Тысячи кацапов ходят по Киеву которых пропустили с Спутником V без всяких взяток.
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27.08.2021 12:26 Ответить
Пропускают со свежим ПЦР -тестом,а не с этой туалетной бумагой.Еще нужны приглашение , ,страховка и деньги.
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27.08.2021 12:34 Ответить
Ты утверждаешь, что упомянутые тобой "тысячи кацапов ... с Спутником V" пересекли границу именно предъявив сертификат вакцинации "Спутником V", а не отрицательный КОВИД-тест? Можешь это доказать?
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27.08.2021 12:34 Ответить
что может доказать персонаж с ником "зеленое дерьмо"? Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 2863
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27.08.2021 13:30 Ответить
С тестом пускают.
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27.08.2021 17:58 Ответить
Хасида,який в Умані стріляв в українця вже відпустили додому...Дома,тобто в Ізраїлі,за це його б точно посадили б на пару років,це говорю цілком відповідально...При цьому в Україні його ніхто не питав,чим він вакцинувався,як,де і коли...Обмежились лишень тестом на вірус...А от білорусів,які не винні що в них Лукашенко і які точно нікого тут не стрілятимуть,які скоріш за все привезли щось з свого товару в Україну перевіряють як прокажених...
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27.08.2021 12:30 Ответить
А украінці в чому винні
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27.08.2021 12:37 Ответить
В Умань приезжают израильские полицейские на время массового паломничества.И этому хасиду в Израиле очень сильно не поздоровится.
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27.08.2021 12:38 Ответить
точно знаешь? Щеплені "Спутником V" білоруси намагалися підкупити українських прикордонників за $ 50 - Цензор.НЕТ 3258
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27.08.2021 13:31 Ответить
Какое святотатство.
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27.08.2021 12:35 Ответить
Лучше бы кацапы назвали свой Спутник почти в ту же тему---Белка и Стрелка. Заодно бы шырялись и от белой гарячки.
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27.08.2021 12:43 Ответить
Каждому по 20 лет расстрела!
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27.08.2021 13:18 Ответить
Нормальні люди спутніком не прививаються . Хіба якісь виродки . Це ж російське гамно .
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27.08.2021 13:23 Ответить
Шмурдяк не прошёл,печалька))
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27.08.2021 13:29 Ответить
50 баксов? что-то совсем богатые белорусы обнищали.
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27.08.2021 13:40 Ответить
Треба ще бакси перевірити, мабуть як і вакцина не справжні.
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27.08.2021 14:26 Ответить
бомж-туристы.
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27.08.2021 16:00 Ответить
 
 