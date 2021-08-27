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Афганистан (599) Талибан (168) Турция (3229) Эрдоган (821)

"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, - Эрдоган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Движение "Талибан" предложило Турции осуществлять управление аэропортом имени Хамида Карзая в Кабуле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает в пятницу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, однако в Анкаре пока не приняли решения по данному вопросу", - приводит агентство его слова.

Эрдоган добавил, что Турция оценивает возможность проведения переговоров с талибами "и не намерена спрашивать у кого-либо, где и какие переговоры вести".

Президент Турции заявил, что эвакуация контингента ВС Турции, несущего службу в Афганистане, продолжается и завершится в кратчайшие сроки.

Эрдоган осудил серию терактов в Кабуле, произошедших накануне и унесших жизни около 100 человек, назвал произошедшее трагедией.

"Турция осуждает трагедию, масштабный теракт, имевший место накануне в Кабуле", - заявил турецкий лидер.

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Накануне агентство "Анадолу" со ссылкой на Ибрагима Калына - пресс-секретаря Эрдогана, сообщило, что Анкара предлагает взять на себя управление и обеспечение безопасности в международном аэропорту Кабула после вывода иностранных войск из Афганистана

"В случае достижения договоренности по данной теме мы продолжим предоставлять там эту услугу", - цитировало агентство Калына.

Он отметил, что это "пойдет как на благо Афганистану и переходному процессу в этой стране, так и новому сформированному правительству в будущем".

"Потому что для того, чтобы получить признание на международном уровне, новое афганское правительство должно обеспечить безопасность воздушной гавани и ее нормальное функционирование", - сказал Калын.

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"Необходимо обеспечить безопасность в аэропорту. Будет ли это обеспечено со стороны афганских сил "Талибана" или частной охраны? Там обязательно должна быть создана структура безопасности. Не думаю, что талибы обладают таким потенциалом. Они тоже, скорее всего, рано или поздно обратятся за такой услугой. Потому что знают, насколько это важно. Эти детали подлежат обсуждению. При наличии договоренности будет проведена работа в этом направлении", - сказал Калын.
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Топ комментарии
+19
Ну да! Аэропорт не ишак - управлять надо уметь "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 8237
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27.08.2021 12:08
+11
Нафіга? Про літаки і аеропорт у Корані нічого не сказано. Зате багато сказано про ослів, мулів і коней.
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27.08.2021 12:10
+8
Турция оценивает возможность проведения переговоров с талибами "и не намерена спрашивать у кого-либо, где и какие переговоры вести".

жестко султан рулит
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27.08.2021 12:14
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Ну да! Аэропорт не ишак - управлять надо уметь "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 8237
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27.08.2021 12:08 Ответить
"Почему все презирают RT и Маргариту Симоньян? Российские пропагандисты RT пририсовали оружие к фото Reuters с афганскими беженцами."
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27.08.2021 12:20 Ответить
И не только. Знаменитое видео, где "брошенные укропами солдаты ВСУ" рассказывают, как их спасала Россия, снято... на фоне донецких кряжей!
https://www.dialog.ua/ukraine/234972_1629626086
https://topwar.ru/186193-vody-i-edy-ostalos-na-neskolko-sutok-broshennye-sojuzniki-ssha-v-afganistane.html

Причем свиньи настолько тупорылые, что сами же и опознали одного их этих придурков!
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27.08.2021 14:22 Ответить
отже, тут ердоган вже переграв...і путіна і китай
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27.08.2021 15:07 Ответить
Какой ишак???
Турция трафикер опиума номер1 в европу на протяжении 300 лет!
Смысл тропами на ишаках тянуть?
Пора настроить трафик как у приличных кортелей
85% опиума из Афгана в мире - так шо война продолжится уже в венах европы...
Есть мнение от участников "рынка" - сша реально снизили потребление иньекционного гамна природного происхождения до минимума, побеждает метадоновая тема, как и в Украине...
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27.08.2021 17:23 Ответить
Нафіга? Про літаки і аеропорт у Корані нічого не сказано. Зате багато сказано про ослів, мулів і коней.
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27.08.2021 12:10 Ответить
Ослы, мулы и кони плохо летают, и не всегда...
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27.08.2021 12:13 Ответить
А про "літати" у Корані пише, що таке можуть лише Джабраїли і їхні брати. Навіть пророка Мухаммеда на собі возив Джабраїл. Тому ніяких польотів.
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27.08.2021 12:16 Ответить
Аллах дал всем способность летать, правда только в вертикальном направлении.
Но надо помнить, шо в Коране нема прямого запрета и на полёты по горизонтали.
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27.08.2021 12:50 Ответить
Так прямої заборони на телевізор теж нема. 😊
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27.08.2021 13:20 Ответить
Какие запреты?
Ночью эти могут и делают все
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27.08.2021 17:26 Ответить
Как собственно и аэропорты не летают
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27.08.2021 12:17 Ответить
ЛітаютьОсобливо, коли їх підірвати. 😊
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27.08.2021 12:20 Ответить
Що правда то правда.
На який біс дикунам талібам аероплани , там зараз ковер самолет потрібний буде.
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27.08.2021 14:16 Ответить
Турция оценивает возможность проведения переговоров с талибами "и не намерена спрашивать у кого-либо, где и какие переговоры вести".

жестко султан рулит
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27.08.2021 12:14 Ответить
Чего султан? Турция же давно вассал Великобритании...
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27.08.2021 12:26 Ответить
Турция же давно вассал "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 4890

Тільки Туретчина так не рахує "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 4469
Вона уже давно стала ведучою країною у свому регіоні , хоча і має власні проблеми ...
А Айзербанжан - просто так армяшок поставив на місце та вернув окуповані території "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1524
Без Турції тут не обійшлось )
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27.08.2021 21:55 Ответить
Прочтя ваш пост, Меркель скептически ухмыльнулась.
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28.08.2021 12:59 Ответить
лошадь с китаем прокинули?
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27.08.2021 12:15 Ответить
Рашка для талибов - транзитная территория для основного продукта и немного рынок сбыта.
Дружить они собирались с Пакистаном (из-за которого таки торчат китайские уши) и Турцией/Катаром
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27.08.2021 12:22 Ответить
"пойдет как на благо Афганистану и переходному процессу в этой стране, так и новому сформированному правительству в будущем". Рокировочка
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27.08.2021 12:16 Ответить
Научите их летать, вооружите и поставьте себе на службу.А потом завоевывать православный мир.
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27.08.2021 12:17 Ответить
"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 8131

"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6691
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27.08.2021 12:25 Ответить
Рукожопи. "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 7755
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27.08.2021 12:30 Ответить
Уважаемые форумчане,кто в теме,объясните,пожайлуста.Талибы объявили о создании нового государства.Разве его не должны признать остальные страны,ООН,в конце концов?Или я что то пропустил?
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27.08.2021 12:43 Ответить
Формально террористическая группировка захватила власть насильственным способом.
Они ж не на выборах победили.
С признанием точно будут проблемы.
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27.08.2021 12:49 Ответить
А ДНР еще не предложило Эрдогану Донецкий аэропорт в управление? "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 2635
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27.08.2021 12:59 Ответить
Ердоган вже пояснив чий Крим і мабуть їм не сподобалося. Якщо таліби згодяться з його думкою то, може й візьме їх аеропорт.
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27.08.2021 15:34 Ответить
Пусть предложат Игорю Валерьевичу!
Выжмет все соки с аэропорта Кабула...
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27.08.2021 13:05 Ответить
Може вони й горлорізи але не повні ідіоти.
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27.08.2021 15:32 Ответить
Мені цікаво одне - таліби спочатку Хаміда Карзая стратять, а потім перейменують аеропорт?... Чи навпаки - спочатку аеропорт перейменують, а потім Карзая розстріляють?...
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27.08.2021 13:31 Ответить
Як казав пророк Шевченко - "Талібте і переталібите!"
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27.08.2021 13:56 Ответить
эрдоган на один аэропорт не соглашайся
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27.08.2021 14:08 Ответить
Можливо, наразі йде обговорення умов.
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27.08.2021 15:31 Ответить
Эммм...
А что, в мире ну вот совершенно никому не интересно, а почему это российские самолеты летают, в том числе, из Баграма, полностью контролируемого боевиками?
И посольство никуда не эвакуируется...
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27.08.2021 14:18 Ответить
Думаю, тому що, ерефії понти дорожчі ніж персонал. Баби ще нарожають у випадку чого, а ось влізти раніше всих це, не гірше ніж Супутник продавать. Та й американцям на зло.
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27.08.2021 15:29 Ответить
Талибы их союзники против США и гниющего запада
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28.08.2021 00:01 Ответить
Схід, справа тонка. Щось жоден з сходознавців та експертів не передбачив такої заяви. Згідно думок більшості, талібам або аеропорт не потрібен, або ним має керувати Китай, якщо не безпосередньо то, хоча б через Пакистан. Але таліби звернулися до Турції, а це означає або дистанціювання від учорашніх партнерів, або ж розширення кола партнерів. Можливо в Турції вони вбачають кращих адвокатів для легітимізації ніж Китай, Пакистан чи ерефія. Комусь це, явно не сподобається.
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27.08.2021 15:27 Ответить
талібам бракує фахівців.так що аеропорт -це початок.прийдеться Байдену і ЄС переглянути свою політику щодо талібану.кнут і пряник -саме то.
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27.08.2021 15:46 Ответить
Исламисты недоговороспособны
результат жизни по истинной мусульманской вере
То же и с совкамм всех цветов и народов
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27.08.2021 23:55 Ответить
 
 