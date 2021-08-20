Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду о готовности Турции принять лидеров "Талибана".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс, об этом сообщает информационное агентство "Анадолу".
"Турция готова к сотрудничеству любого рода ради мира в Афганистане, благополучия наших соотечественников и для защиты интересов Турции (в регионе. - Ред.)", - заявил президент Турции.
"Мы заявляли ранее, что можем принять лидеров "Талибана". Мы сохраняем эту позицию и сегодня", - сказал он, добавив, что Турция "приветствует умеренные заявления лидеров "Талибана".
Эрдоган подчеркнул, что Турция будет "поддерживать братский Афганистан в хорошие и трудные времена" при любом руководстве.
Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.
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Інтереси Туреччини-вплив на тюркомовний простір.
Звісно,краще домовитись,і попередити.
Эрдя, не надо лезть туда где зубы обламали и не такие монстры как ты!