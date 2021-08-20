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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду о готовности Турции принять лидеров "Талибана".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интеракс, об этом сообщает  информационное агентство "Анадолу".

"Турция готова к сотрудничеству любого рода ради мира в Афганистане, благополучия наших соотечественников и для защиты интересов Турции (в регионе. - Ред.)", - заявил президент Турции.

"Мы заявляли ранее, что можем принять лидеров "Талибана". Мы сохраняем эту позицию и сегодня", - сказал он, добавив, что Турция "приветствует умеренные заявления лидеров "Талибана".

Эрдоган подчеркнул, что Турция будет "поддерживать братский Афганистан в хорошие и трудные времена" при любом руководстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы провозгласили Исламский эмират Афганистан

Как сообщалось 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы захватили значительную часть военной техники, которую США передали афганским силам безопасности, - Салливан

СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

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Топ комментарии
+4
Эрдоган-единоверец и один из лидеров мусульманского мира,способствующий консолидации.
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20.08.2021 07:20
+4
Ердоган-державник,що дбає про інтереси власної країни.
Інтереси Туреччини-вплив на тюркомовний простір.
Звісно,краще домовитись,і попередити.
Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 2362
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20.08.2021 07:46
+4
Страна НАТО. Друг Талибана, друг рашки, друг Китая, друг Украины. Хорошо устроился Эрдоган. Даже с Израилем для мусульманской страны неплохо ладит. Это игра в которую всегда пыталась играть Украина, но для нее это всегда выходило боком.
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20.08.2021 08:57
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Ердоган - мрійник? 🤔
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20.08.2021 07:14 Ответить
Эрдоган-единоверец и один из лидеров мусульманского мира,способствующий консолидации.
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20.08.2021 07:20 Ответить
Ердоган-державник,що дбає про інтереси власної країни.
Інтереси Туреччини-вплив на тюркомовний простір.
Звісно,краще домовитись,і попередити.
Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 2362
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20.08.2021 07:46 Ответить
А сами талибы показали дорогу Эрдогану на Стпмбул.
Эрдя, не надо лезть туда где зубы обламали и не такие монстры как ты!
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20.08.2021 07:20 Ответить
Перепрошую,ХТО ,ЧИЇ там зуби обламав ?
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20.08.2021 07:37 Ответить
Дикари должны держаться вместе.
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20.08.2021 07:21 Ответить
Эрдоганыч дипломатично намекнул крысам Путлера что его Байрактары круче любого рюсскава гоффна,движение ХАМАС поздравило талибанцев баранцев со взятием Бастилии... Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 2216
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20.08.2021 07:23 Ответить
На очереди поздравления от другого гоффна,Хезболла Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 6931
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20.08.2021 07:27 Ответить
Хезболла это шииты, а для них сунниты-талибы такие же враги, как и иудеи и христиане. Да и с шиитским Ираном дручьбы у Эмирата не будет.
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20.08.2021 07:58 Ответить
Не верзи дурниць, гоффно сенаторське.
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20.08.2021 09:02 Ответить
Кстати посольство Украины в Афганистане находится в Душанбе... Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 6348
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20.08.2021 07:33 Ответить
А чего так далеко? Теперь мона уже и всех в Киев перевести... Ердоган заявив про готовність до будь-якого роду співпраці з талібами - Цензор.НЕТ 5990
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20.08.2021 10:02 Ответить
РАБссия защитит своих братанов по ОДКБ,ну типа узбеков,казахов киргизов и прочих Туркестанов таджиков....,РАБссия своих не бросает... Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 3230
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20.08.2021 07:36 Ответить
Готовьте бабло чуваки Мавзолейные....и не звездите что Денег нет,но вы держжитесь... Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 2420
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20.08.2021 07:38 Ответить
Чомусь після держперевороту і захопленню влади бандерівцями талібану досі не з"явились захисники *********** для протидії афганським хвашистам.
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20.08.2021 07:40 Ответить
Беззубість цивілізованого світу. Замість придушення ракових пухлин, тіпа Гітлера, Путіна, талібанів - вони ідуть їм на прступки
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20.08.2021 08:29 Ответить
хитрий лис
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20.08.2021 08:48 Ответить
Страна НАТО. Друг Талибана, друг рашки, друг Китая, друг Украины. Хорошо устроился Эрдоган. Даже с Израилем для мусульманской страны неплохо ладит. Это игра в которую всегда пыталась играть Украина, но для нее это всегда выходило боком.
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20.08.2021 08:57 Ответить
То что хотел сказать) и все это похоже на хозяев туреов - Великобританию)
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20.08.2021 09:04 Ответить
Только не Украина , а ваша раша !
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20.08.2021 09:26 Ответить
Многовекторная задница Украины нарвалась на болт, с ужасными последствиями. Помните кто затеял европейскую ассоциацию, и каждое воскресенье ездил в Брюссель. Был такой бывший зек.
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20.08.2021 09:35 Ответить
Всім так жалко, що США вишли із Афганістану… так може ви туди поїдете тримати оборону і годувати за свій рахунок дебілів які просто не здатні до навчання?😀
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20.08.2021 09:24 Ответить
Може, дебіл не знає, що Таліб -- це Вчитель у перекладі, а Талібан починався зі студентів.
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26.10.2021 07:54 Ответить
 
 