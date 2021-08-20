Ердоган заявив про готовність до будь-якого роду співпраці з талібами

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу про готовність Туреччини прийняти лідерів "Талібану".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє інформаційне агентство "Анадолу".

"Туреччина готова до співпраці будь-якого роду заради миру в Афганістані, благополуччя наших співвітчизників і для захисту інтересів Туреччини (в регіоні. - Ред.)", - заявив президент Туреччини.

"Ми заявляли раніше, що можемо прийняти лідерів "Талібану". Ми зберігаємо цю позицію і сьогодні", - сказав він, додавши, що Туреччина "вітає помірні заяви лідерів "Талібану".

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Ердоган підкреслив, що Туреччина буде "підтримувати братський Афганістан у хороші і важкі часи" за будь-якого керівництва.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.