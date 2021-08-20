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Афганістан (395) Туреччина (1043) Ердоган (353)

Ердоган заявив про готовність до будь-якого роду співпраці з талібами

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ердоган заявив про готовність до будь-якого роду співпраці з талібами

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу про готовність Туреччини прийняти лідерів "Талібану".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомляє інформаційне агентство "Анадолу".

"Туреччина готова до співпраці будь-якого роду заради миру в Афганістані, благополуччя наших співвітчизників і для захисту інтересів Туреччини (в регіоні. - Ред.)", - заявив президент Туреччини.

"Ми заявляли раніше, що можемо прийняти лідерів "Талібану". Ми зберігаємо цю позицію і сьогодні", - сказав він, додавши, що Туреччина "вітає помірні заяви лідерів "Талібану".

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Ердоган підкреслив, що Туреччина буде "підтримувати братський Афганістан у хороші і важкі часи" за будь-якого керівництва.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.

ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.

16 серпня повітряний простір над Кабулом закрили для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.

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Топ коментарі
+4
Эрдоган-единоверец и один из лидеров мусульманского мира,способствующий консолидации.
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20.08.2021 07:20
+4
Ердоган-державник,що дбає про інтереси власної країни.
Інтереси Туреччини-вплив на тюркомовний простір.
Звісно,краще домовитись,і попередити.
Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 2362
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20.08.2021 07:46
+4
Страна НАТО. Друг Талибана, друг рашки, друг Китая, друг Украины. Хорошо устроился Эрдоган. Даже с Израилем для мусульманской страны неплохо ладит. Это игра в которую всегда пыталась играть Украина, но для нее это всегда выходило боком.
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20.08.2021 08:57
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Ердоган - мрійник? 🤔
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20.08.2021 07:14 Відповісти
Эрдоган-единоверец и один из лидеров мусульманского мира,способствующий консолидации.
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20.08.2021 07:20 Відповісти
Ердоган-державник,що дбає про інтереси власної країни.
Інтереси Туреччини-вплив на тюркомовний простір.
Звісно,краще домовитись,і попередити.
Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 2362
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20.08.2021 07:46 Відповісти
А сами талибы показали дорогу Эрдогану на Стпмбул.
Эрдя, не надо лезть туда где зубы обламали и не такие монстры как ты!
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20.08.2021 07:20 Відповісти
Перепрошую,ХТО ,ЧИЇ там зуби обламав ?
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20.08.2021 07:37 Відповісти
Дикари должны держаться вместе.
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20.08.2021 07:21 Відповісти
Эрдоганыч дипломатично намекнул крысам Путлера что его Байрактары круче любого рюсскава гоффна,движение ХАМАС поздравило талибанцев баранцев со взятием Бастилии... Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 2216
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20.08.2021 07:23 Відповісти
На очереди поздравления от другого гоффна,Хезболла Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 6931
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20.08.2021 07:27 Відповісти
Хезболла это шииты, а для них сунниты-талибы такие же враги, как и иудеи и христиане. Да и с шиитским Ираном дручьбы у Эмирата не будет.
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20.08.2021 07:58 Відповісти
Не верзи дурниць, гоффно сенаторське.
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20.08.2021 09:02 Відповісти
Кстати посольство Украины в Афганистане находится в Душанбе... Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 6348
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20.08.2021 07:33 Відповісти
А чего так далеко? Теперь мона уже и всех в Киев перевести... Ердоган заявив про готовність до будь-якого роду співпраці з талібами - Цензор.НЕТ 5990
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20.08.2021 10:02 Відповісти
РАБссия защитит своих братанов по ОДКБ,ну типа узбеков,казахов киргизов и прочих Туркестанов таджиков....,РАБссия своих не бросает... Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 3230
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20.08.2021 07:36 Відповісти
Готовьте бабло чуваки Мавзолейные....и не звездите что Денег нет,но вы держжитесь... Эрдоган заявил о готовности к любого рода сотрудничеству с талибами - Цензор.НЕТ 2420
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20.08.2021 07:38 Відповісти
Чомусь після держперевороту і захопленню влади бандерівцями талібану досі не з"явились захисники *********** для протидії афганським хвашистам.
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20.08.2021 07:40 Відповісти
Беззубість цивілізованого світу. Замість придушення ракових пухлин, тіпа Гітлера, Путіна, талібанів - вони ідуть їм на прступки
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20.08.2021 08:29 Відповісти
хитрий лис
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20.08.2021 08:48 Відповісти
Страна НАТО. Друг Талибана, друг рашки, друг Китая, друг Украины. Хорошо устроился Эрдоган. Даже с Израилем для мусульманской страны неплохо ладит. Это игра в которую всегда пыталась играть Украина, но для нее это всегда выходило боком.
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20.08.2021 08:57 Відповісти
То что хотел сказать) и все это похоже на хозяев туреов - Великобританию)
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20.08.2021 09:04 Відповісти
Только не Украина , а ваша раша !
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20.08.2021 09:26 Відповісти
Многовекторная задница Украины нарвалась на болт, с ужасными последствиями. Помните кто затеял европейскую ассоциацию, и каждое воскресенье ездил в Брюссель. Был такой бывший зек.
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20.08.2021 09:35 Відповісти
Всім так жалко, що США вишли із Афганістану… так може ви туди поїдете тримати оборону і годувати за свій рахунок дебілів які просто не здатні до навчання?😀
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20.08.2021 09:24 Відповісти
Може, дебіл не знає, що Таліб -- це Вчитель у перекладі, а Талібан починався зі студентів.
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26.10.2021 07:54 Відповісти
 
 