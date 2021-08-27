"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган

Рух "Талібан" запропонував Туреччині здійснювати управління аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю агентство "Анадолу" із посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, однак в Анкарі поки не ухвалили рішення щодо цього питання", - наводить агентство його слова.

Ердоган додав, що Туреччина оцінює можливість проведення переговорів з талібами "і не має наміру запитувати у когось, де і які переговори вести".

Президент Туреччини заявив, що евакуація контингенту ЗС Туреччини, що несе службу в Афганістані, триває і завершиться в найкоротші терміни.

Ердоган засудив серію терактів у Кабулі, що відбулися напередодні і забрали життя приблизно 100 осіб, назвав подію трагедією.

"Туреччина засуджує трагедію, масштабний теракт, що мав місце напередодні в Кабулі", - заявив турецький лідер.

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Напередодні агентство "Анадолу" з посиланням на Ібрагіма Калина - прессекретаря Ердогана, повідомило, що Анкара пропонує взяти на себе управління і гарантування безпеки в міжнародному аеропорту Кабула після виведення іноземних військ з Афганістану

"У разі досягнення домовленості з цієї теми ми продовжимо надавати там цю послугу", - цитувало агентство Калина.

Він зазначив, що це "піде як на благо Афганістану і перехідному процесу в цій країні, так і новому сформованому уряду в майбутньому".

"Тому що для того, щоб отримати визнання на міжнародному рівні, новий афганський уряд має гарнатувати безпеку повітряної гавані та її нормальне функціонування", - сказав Калин.

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"Необхідно гарантувати безпеку в аеропорту. Чи буде це забезпечено з боку афганських сил "Талібану" або приватної охорони? Там обов'язково має бути створена структура безпеки. Не думаю, що таліби мають такий потенціал. Вони теж, найімовірніше, рано чи пізно звернуться по таку послугу. Тому що знають, наскільки це важливо. Ці деталі підлягають обговоренню. За наявності домовленості буде проведена робота в цьому напрямку", - сказав Калин.