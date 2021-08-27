"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган
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Рух "Талібан" запропонував Туреччині здійснювати управління аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю агентство "Анадолу" із посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.
"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, однак в Анкарі поки не ухвалили рішення щодо цього питання", - наводить агентство його слова.
Ердоган додав, що Туреччина оцінює можливість проведення переговорів з талібами "і не має наміру запитувати у когось, де і які переговори вести".
Президент Туреччини заявив, що евакуація контингенту ЗС Туреччини, що несе службу в Афганістані, триває і завершиться в найкоротші терміни.
Ердоган засудив серію терактів у Кабулі, що відбулися напередодні і забрали життя приблизно 100 осіб, назвав подію трагедією.
"Туреччина засуджує трагедію, масштабний теракт, що мав місце напередодні в Кабулі", - заявив турецький лідер.
Напередодні агентство "Анадолу" з посиланням на Ібрагіма Калина - прессекретаря Ердогана, повідомило, що Анкара пропонує взяти на себе управління і гарантування безпеки в міжнародному аеропорту Кабула після виведення іноземних військ з Афганістану
"У разі досягнення домовленості з цієї теми ми продовжимо надавати там цю послугу", - цитувало агентство Калина.
Він зазначив, що це "піде як на благо Афганістану і перехідному процесу в цій країні, так і новому сформованому уряду в майбутньому".
"Тому що для того, щоб отримати визнання на міжнародному рівні, новий афганський уряд має гарнатувати безпеку повітряної гавані та її нормальне функціонування", - сказав Калин.
"Необхідно гарантувати безпеку в аеропорту. Чи буде це забезпечено з боку афганських сил "Талібану" або приватної охорони? Там обов'язково має бути створена структура безпеки. Не думаю, що таліби мають такий потенціал. Вони теж, найімовірніше, рано чи пізно звернуться по таку послугу. Тому що знають, наскільки це важливо. Ці деталі підлягають обговоренню. За наявності домовленості буде проведена робота в цьому напрямку", - сказав Калин.
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https://www.dialog.ua/ukraine/234972_1629626086
https://topwar.ru/186193-vody-i-edy-ostalos-na-neskolko-sutok-broshennye-sojuzniki-ssha-v-afganistane.html
Причем свиньи настолько тупорылые, что сами же и опознали одного их этих придурков!
Турция трафикер опиума номер1 в европу на протяжении 300 лет!
Смысл тропами на ишаках тянуть?
Пора настроить трафик как у приличных кортелей
85% опиума из Афгана в мире - так шо война продолжится уже в венах европы...
Есть мнение от участников "рынка" - сша реально снизили потребление иньекционного гамна природного происхождения до минимума, побеждает метадоновая тема, как и в Украине...
Но надо помнить, шо в Коране нема прямого запрета и на полёты по горизонтали.
Ночью эти могут и делают все
На який біс дикунам талібам аероплани , там зараз ковер самолет потрібний буде.
жестко султан рулит
Тільки Туретчина так не рахує
Вона уже давно стала ведучою країною у свому регіоні , хоча і має власні проблеми ...
А Айзербанжан - просто так армяшок поставив на місце та вернув окуповані території
Без Турції тут не обійшлось )
Дружить они собирались с Пакистаном (из-за которого таки торчат китайские уши) и Турцией/Катаром
Они ж не на выборах победили.
С признанием точно будут проблемы.
Выжмет все соки с аэропорта Кабула...
А что, в мире ну вот совершенно никому не интересно, а почему это российские самолеты летают, в том числе, из Баграма, полностью контролируемого боевиками?
И посольство никуда не эвакуируется...
результат жизни по истинной мусульманской вере
То же и с совкамм всех цветов и народов