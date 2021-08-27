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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Рух "Талібан" запропонував Туреччині здійснювати управління аеропортом імені Хаміда Карзая в Кабулі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в п'ятницю агентство "Анадолу" із посиланням на заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, однак в Анкарі поки не ухвалили рішення щодо цього питання", - наводить агентство його слова.

Ердоган додав, що Туреччина оцінює можливість проведення переговорів з талібами "і не має наміру запитувати у когось, де і які переговори вести".

Президент Туреччини заявив, що евакуація контингенту ЗС Туреччини, що несе службу в Афганістані, триває і завершиться в найкоротші терміни.

Ердоган засудив серію терактів у Кабулі, що відбулися напередодні і забрали життя приблизно 100 осіб, назвав подію трагедією.

"Туреччина засуджує трагедію, масштабний теракт, що мав місце напередодні в Кабулі", - заявив турецький лідер.

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Напередодні агентство "Анадолу" з посиланням на Ібрагіма Калина - прессекретаря Ердогана, повідомило, що Анкара пропонує взяти на себе управління і гарантування безпеки в міжнародному аеропорту Кабула після виведення іноземних військ з Афганістану

"У разі досягнення домовленості з цієї теми ми продовжимо надавати там цю послугу", - цитувало агентство Калина.

Він зазначив, що це "піде як на благо Афганістану і перехідному процесу в цій країні, так і новому сформованому уряду в майбутньому".

"Тому що для того, щоб отримати визнання на міжнародному рівні, новий афганський уряд має гарнатувати безпеку повітряної гавані та її нормальне функціонування", - сказав Калин.

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"Необхідно гарантувати безпеку в аеропорту. Чи буде це забезпечено з боку афганських сил "Талібану" або приватної охорони? Там обов'язково має бути створена структура безпеки. Не думаю, що таліби мають такий потенціал. Вони теж, найімовірніше, рано чи пізно звернуться по таку послугу. Тому що знають, наскільки це важливо. Ці деталі підлягають обговоренню. За наявності домовленості буде проведена робота в цьому напрямку", - сказав Калин.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Ну да! Аэропорт не ишак - управлять надо уметь "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 8237
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27.08.2021 12:08
+11
Нафіга? Про літаки і аеропорт у Корані нічого не сказано. Зате багато сказано про ослів, мулів і коней.
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27.08.2021 12:10
+8
Турция оценивает возможность проведения переговоров с талибами "и не намерена спрашивать у кого-либо, где и какие переговоры вести".

жестко султан рулит
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27.08.2021 12:14
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Ну да! Аэропорт не ишак - управлять надо уметь "Талибан" предложил Турции управление аэропортом Кабула, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 8237
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27.08.2021 12:08 Відповісти
"Почему все презирают RT и Маргариту Симоньян? Российские пропагандисты RT пририсовали оружие к фото Reuters с афганскими беженцами."
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27.08.2021 12:20 Відповісти
И не только. Знаменитое видео, где "брошенные укропами солдаты ВСУ" рассказывают, как их спасала Россия, снято... на фоне донецких кряжей!
https://www.dialog.ua/ukraine/234972_1629626086
https://topwar.ru/186193-vody-i-edy-ostalos-na-neskolko-sutok-broshennye-sojuzniki-ssha-v-afganistane.html

Причем свиньи настолько тупорылые, что сами же и опознали одного их этих придурков!
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27.08.2021 14:22 Відповісти
отже, тут ердоган вже переграв...і путіна і китай
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27.08.2021 15:07 Відповісти
Какой ишак???
Турция трафикер опиума номер1 в европу на протяжении 300 лет!
Смысл тропами на ишаках тянуть?
Пора настроить трафик как у приличных кортелей
85% опиума из Афгана в мире - так шо война продолжится уже в венах европы...
Есть мнение от участников "рынка" - сша реально снизили потребление иньекционного гамна природного происхождения до минимума, побеждает метадоновая тема, как и в Украине...
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27.08.2021 17:23 Відповісти
Нафіга? Про літаки і аеропорт у Корані нічого не сказано. Зате багато сказано про ослів, мулів і коней.
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27.08.2021 12:10 Відповісти
Ослы, мулы и кони плохо летают, и не всегда...
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27.08.2021 12:13 Відповісти
А про "літати" у Корані пише, що таке можуть лише Джабраїли і їхні брати. Навіть пророка Мухаммеда на собі возив Джабраїл. Тому ніяких польотів.
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27.08.2021 12:16 Відповісти
Аллах дал всем способность летать, правда только в вертикальном направлении.
Но надо помнить, шо в Коране нема прямого запрета и на полёты по горизонтали.
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27.08.2021 12:50 Відповісти
Так прямої заборони на телевізор теж нема. 😊
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27.08.2021 13:20 Відповісти
Какие запреты?
Ночью эти могут и делают все
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27.08.2021 17:26 Відповісти
Как собственно и аэропорты не летают
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27.08.2021 12:17 Відповісти
ЛітаютьОсобливо, коли їх підірвати. 😊
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27.08.2021 12:20 Відповісти
Що правда то правда.
На який біс дикунам талібам аероплани , там зараз ковер самолет потрібний буде.
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27.08.2021 14:16 Відповісти
Турция оценивает возможность проведения переговоров с талибами "и не намерена спрашивать у кого-либо, где и какие переговоры вести".

жестко султан рулит
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27.08.2021 12:14 Відповісти
Чего султан? Турция же давно вассал Великобритании...
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27.08.2021 12:26 Відповісти
Турция же давно вассал "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 4890

Тільки Туретчина так не рахує "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 4469
Вона уже давно стала ведучою країною у свому регіоні , хоча і має власні проблеми ...
А Айзербанжан - просто так армяшок поставив на місце та вернув окуповані території "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 1524
Без Турції тут не обійшлось )
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27.08.2021 21:55 Відповісти
Прочтя ваш пост, Меркель скептически ухмыльнулась.
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28.08.2021 12:59 Відповісти
лошадь с китаем прокинули?
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27.08.2021 12:15 Відповісти
Рашка для талибов - транзитная территория для основного продукта и немного рынок сбыта.
Дружить они собирались с Пакистаном (из-за которого таки торчат китайские уши) и Турцией/Катаром
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27.08.2021 12:22 Відповісти
"пойдет как на благо Афганистану и переходному процессу в этой стране, так и новому сформированному правительству в будущем". Рокировочка
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27.08.2021 12:16 Відповісти
Научите их летать, вооружите и поставьте себе на службу.А потом завоевывать православный мир.
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27.08.2021 12:17 Відповісти
"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 8131

"Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6691
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27.08.2021 12:25 Відповісти
Рукожопи. "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 7755
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27.08.2021 12:30 Відповісти
Уважаемые форумчане,кто в теме,объясните,пожайлуста.Талибы объявили о создании нового государства.Разве его не должны признать остальные страны,ООН,в конце концов?Или я что то пропустил?
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27.08.2021 12:43 Відповісти
Формально террористическая группировка захватила власть насильственным способом.
Они ж не на выборах победили.
С признанием точно будут проблемы.
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27.08.2021 12:49 Відповісти
А ДНР еще не предложило Эрдогану Донецкий аэропорт в управление? "Талібан" запропонував Туреччині управління аеропортом Кабула, - Ердоган - Цензор.НЕТ 2635
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27.08.2021 12:59 Відповісти
Ердоган вже пояснив чий Крим і мабуть їм не сподобалося. Якщо таліби згодяться з його думкою то, може й візьме їх аеропорт.
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27.08.2021 15:34 Відповісти
Пусть предложат Игорю Валерьевичу!
Выжмет все соки с аэропорта Кабула...
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27.08.2021 13:05 Відповісти
Може вони й горлорізи але не повні ідіоти.
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27.08.2021 15:32 Відповісти
Мені цікаво одне - таліби спочатку Хаміда Карзая стратять, а потім перейменують аеропорт?... Чи навпаки - спочатку аеропорт перейменують, а потім Карзая розстріляють?...
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27.08.2021 13:31 Відповісти
Як казав пророк Шевченко - "Талібте і переталібите!"
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27.08.2021 13:56 Відповісти
эрдоган на один аэропорт не соглашайся
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27.08.2021 14:08 Відповісти
Можливо, наразі йде обговорення умов.
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27.08.2021 15:31 Відповісти
Эммм...
А что, в мире ну вот совершенно никому не интересно, а почему это российские самолеты летают, в том числе, из Баграма, полностью контролируемого боевиками?
И посольство никуда не эвакуируется...
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27.08.2021 14:18 Відповісти
Думаю, тому що, ерефії понти дорожчі ніж персонал. Баби ще нарожають у випадку чого, а ось влізти раніше всих це, не гірше ніж Супутник продавать. Та й американцям на зло.
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27.08.2021 15:29 Відповісти
Талибы их союзники против США и гниющего запада
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28.08.2021 00:01 Відповісти
Схід, справа тонка. Щось жоден з сходознавців та експертів не передбачив такої заяви. Згідно думок більшості, талібам або аеропорт не потрібен, або ним має керувати Китай, якщо не безпосередньо то, хоча б через Пакистан. Але таліби звернулися до Турції, а це означає або дистанціювання від учорашніх партнерів, або ж розширення кола партнерів. Можливо в Турції вони вбачають кращих адвокатів для легітимізації ніж Китай, Пакистан чи ерефія. Комусь це, явно не сподобається.
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27.08.2021 15:27 Відповісти
талібам бракує фахівців.так що аеропорт -це початок.прийдеться Байдену і ЄС переглянути свою політику щодо талібану.кнут і пряник -саме то.
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27.08.2021 15:46 Відповісти
Исламисты недоговороспособны
результат жизни по истинной мусульманской вере
То же и с совкамм всех цветов и народов
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27.08.2021 23:55 Відповісти
 
 