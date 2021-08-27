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Украинский воин погиб в результате обстрела войсками РФ, - ОТГ "Схид"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин погиб в результате обстрела войсками РФ, - ОТГ

Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела российско-оккупационными войсками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Схид", информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 27 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+30
Щодня гинуть українські Воїни, а від Вовіка жодної реакції. Тільки тиша, моторошна тиша...
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27.08.2021 16:05
+23
И сочувствие афганцам. Свои побоку.
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27.08.2021 16:16
+15
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8499
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27.08.2021 16:18
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Щодня гинуть українські Воїни, а від Вовіка жодної реакції. Тільки тиша, моторошна тиша...
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27.08.2021 16:05 Ответить
И сочувствие афганцам. Свои побоку.
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27.08.2021 16:16 Ответить
ОБСЭ? Це ті які скулять, що ущемляютрасеяннські ЗМІ? О да сильний хід.
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27.08.2021 16:07 Ответить
Путін - убивця, і суд над ним ще попереду*
Найбільшими ворогами України є російський агресор і бажання швидко вирішувати складні проблеми всередині країни. Про це сказав Петро Порошенко в інтерв'ю виданню «Українська правда» в рамках спецпроекту до 30-річчя Незалежності.
«Внутрішній фактор - це бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом - як невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих», - вважає п'ятий Президент.
«Назовні - російський імперський правитель. Байдуже, яке його прізвище: Петро Перший чи Катерина Друга, Володимир Ленін чи Володимир Путін. Їхня суть однакова - знищити Україну і українське. Російський імперіалізм багатоликий, вже не одне покоління російських політиків живиться його інстинктами. Боюся, їх успадкують і наступники Путіна», - застерігає лідер «Європейської Солідарності».
«Нещодавня писанина Путіна в сухому залишку формулює територіальні претензії Росії до України. Втім, Путіну потрібні не Крим і Донбас. Він зазіхає на всю Україну, бо заперечує саме наше право на окреме існування як нації і держави. Тож точку неповернення до колоніального статусу ми пройдемо лише тоді, коли Україна вступить до Європейського Союзу та НАТО, отримає дієві гарантії безпеки і територіальної цілісності», - переконаний Порошенко.
П'ятий Президент також зазначив, що надмірна толерантність до 2013 року української влади до нав'язування російського культурного, економічного та ціннісного наративу спричинила тимчасову окупацію Криму.
«Дозволили розвалити армію і почуватися російській агентурі тут, як у себе вдома. Не побачили в російських діях у Придністров'ї, Абхазії та Цхінвальському регіоні попередження - наступною буде Україна. На жаль, були сліпими і дозволили собі стати слабкими. Державний зрадник Янукович та його поплічники свідомо знищували обороноздатність країни. Врешті решт, на свій ганебний кінець Янукович написав листа в Росію із проханням надіслати війська в Україну. Сам він отримав за це заслужений вирок, а Путін дарма сподівається, що звернення експрезидента-втікача стане для нього індульгенцією за вторгнення до України», - наголошує Порошенко.
«Путін - вбивця. Суд над агресором ще попереду. Вільна, сильна, європейська, демократична Україна - срібна куля, в'язанка часнику і осиковий кілок у домовину російського імперіалізму», - переконаний лідер партії.
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27.08.2021 16:08 Ответить
"ніколи не кажи ніколи".
"Ніколи" говорили і за безвіз.
І - да, повторю за Порохом, його же словами, про наше «... бажання швидких і простих рішень складних проблем. Часом - як невміння бігти марафон: дуже швидко розчаровуємося і починаємо шукати винних. Патерналізм як спадок совка. Іноді - небажання бути відповідальними, як в малих справах, так і у великих». Може, дійде хоч деяким, що патерналізм в таких речах - неприпустимий.
Але взагалі тут тема - про *****-кілера. Тому я припиняю всі інші відгалуження.
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27.08.2021 16:18 Ответить
Мордин йде до спаму.
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27.08.2021 16:28 Ответить
Т.е. когда они нам заявляли о перспективах и приглашали нашего Президента на все саммиты НАТО с 2014 до 2019 годы то им было не насрать на наши проблемы, а тут вдруг стало насрать? Что же изменилось в 2019 году что им вдруг стало "насрать"?
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27.08.2021 16:40 Ответить
не "погиб" или "был убит оккупантами вф рф", а "получил ранение... смертельное" Украинский воин получил смертельное ранение в результате обстрела войсками РФ, - ОТГ "Схид" - Цензор.НЕТ 478
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27.08.2021 16:10 Ответить
уже отредактировали!
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27.08.2021 17:05 Ответить
увлекшийся праздничной суетой и эйфорией внимания со стороны взрослых и серьёзных людей нашефсе совсем забыл о величайшем за все время перемирном-перемирии, которым еще недавно так пафосно хвастался из каждого утюга ...
нет никакой реакции, заяв и предъяв... на высшем уровне... не до того свадебному хенералу...
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27.08.2021 16:14 Ответить
Український воїн зазнав смертельного поранення внаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8499
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27.08.2021 16:18 Ответить
Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 4246
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27.08.2021 16:33 Ответить
Як це дістало....
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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27.08.2021 16:40 Ответить
Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 5220
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27.08.2021 16:43 Ответить
опять снайпер?
сейчас это маскируется под словом обстрелы
- вояки пишут что анти-снайперские группы так и не вернули, да и снайперов тоже


Роман Донік

@donikroman

· 6 ч

Не таскайте вброс по поводу "великого цабе підстреленного на фронті нашими снайперами". Это вброс. Чистой воды ложь. Это попытка отвлечь внимание от потерь ЗСУ из за работы российских снайперов. Именно российских.

Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8232




Роман Донік

@donikroman

·6 ч

*****, люди что с вами не так? Зачем вы едите говно? Под обычными твитами этой инфопомойки 1-2 лайка. Зачем вы помогаете узким навязывать нам информационную повестку дня?
Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7464
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27.08.2021 16:47 Ответить
Пора уже группе К-52 работать по полной,минскими договоренностями это не запрещено.
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27.08.2021 16:48 Ответить
За всі ці смерті відповідають злочинні накази зеленського, які прямо забороняють відкривати вогонь у відповідь, що є злочином.
Відсторонення його від влади, через імпічмент, революцію, вбивство врятують життя багатьох українських воїнів
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27.08.2021 16:54 Ответить
"сообщено представителям ОБСЕ" - Самое бессмысленное в этой новости.
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27.08.2021 16:58 Ответить
Господи, да когда это закончится? сидеть в окопе и ждать, пока или бошку прострелят или разорвёт в клочья? чи в атаку б пошли чи хоть кпп закрыли б... Український воїн загинув унаслідок обстрілу військами РФ, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8563
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27.08.2021 17:24 Ответить
Судячи з інформації, як у тій пісні:" А в ответ тишина...". Царствіє Небесне полеглому герою.
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27.08.2021 17:36 Ответить
Рашисты, будьте вы все прокляты!
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27.08.2021 17:44 Ответить
 
 